Dal Braglia è tutto, grazie per aver seguito con noi Modena-Sampdoria. Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata! 18:24

Si torna in campo dopo la pausa nazionali, il Modena sfiderà una squadra che sta vivendo un ottimo inizio di campionato, il Parma, 9 vittorie e 1 sola sconfitta dall'inizio della stagione per gli emiliani. Sfida ligure invece il 24 novembre per la Sampdoria che sfiderà lo Spezia nella 14ª giornata di Serie B. 18:23

Dopo un primo tempo con un ritmo un po' più lento e con poche emozioni, a eccezione della rete che sblocca il match con il pallonetto di Esposito, scende in campo più aggressivo il Modena nella ripresa che tenta di accorciare le distanze con un gran tiro di Bonfanti prontamente respinto da Stankovic. In un momento in cui i padroni di casa cercavano di attaccare, arriva il raddoppio della Sampdoria con Kasami. Il doppio giallo a Abiuso per proteste poi costringe il Modena a restare in 10 e nonostante qualche tentativo la squadra di Bianco non riesce più a creare grandi occasioni. A farlo sul finale è ancora Esposito con un calcio di punizione che termina sulla traversa. 0-2 tra Modena e Sampdoria al Braglia. 18:20

Fanno festa i 3268 tifosi della Sampdoria nel settore ospiti per la seconda vittoria consecutiva dei blucerchiati che, grazie anche alla sconfitta dell'Ascoli, esce dalla zona playout portandosi alla 15ª posizione. Quarto posto saldo invece per il Modena a quota 22 punti che incassa la terza sconfitta stagionale e interrompe una striscia di vittorie che durava da 3 partite. 18:15

90'+5' Fine partita! Modena-Sampdoria 0-2. Decidono i gol di Sebastiano Esposito e Kasami.18:12

90'+4' Contropiede sprecato della Sampdoria che era in vantaggio numerico su l'unico difensore del Modena rimasto indietro. 18:12

90'+2' Esce proprio Simone Giordano, al suo posto Antonio Barreca.18:08

90'+1' Crampi per Giordano che si accascia a terra.18:08

90' Cinque minuti di recupero segnalati.18:07

89' Tacco di Kasami a cercare De Luca in area, anticipa Guiebre.18:07

83' Problemi per Sebastiano Esposito che ha preso una botta, Antonino La Gumina al suo posto.18:00

82' Si fa tesa la partita, scintille sul finale di partita. Ammonito Simone Giordano.17:59

81' Ammonito Thomas Battistella entrato falloso su Esposito.17:58

79' Luca Tremolada esce per Diego Falcinelli.17:59

79' TRAVERSA!!! Sebastiano Esposito da calcio di punizione colpisce la traversa. Che tiro dell'attaccante della Sampdoria.17:56

77' Doppio giallo per Fabio Abiuso per proteste! Modena in 10!17:56

77' Ammonito Fabio Abiuso per un intervento falloso.17:55

76' Cambio per la Sampdoria, Fabio Borini esce per Kristoffer Askildsen.17:52

76' Grande accelerazione di Borini che crossa in area, pallone difficile per De Luca.17:52

74' Ammonito Abdoul Razack Guiébré.17:51

74' Ammonito Fabio Borini.17:51

71' Finisce anche la partita di Shady Oukhadda, al suo posto Thomas Battistella.17:47

71' Cambio per il Modena, fuori Luca Magnino, dentro Abdoul Razack Guiébré.17:47

70' Insiste il Modena che con un cross di Ponsi guadagna calcio d'angolo. Poco prima Palumbo con un tiro potente colpisce la difesa blucerchiata.17:46

68' Si accentra Bozhanaj che tenta il tiro dal limite dell'area, si coordina male l'albanese, la palla finisce molto alta.17:45

65' Pallone profondo di Tremolada per Manconi che non riesce a inserirsi tra i difensori della Sampdoria, esce Stankovic.17:43

63' Assist Ronaldo Augusto Vieira Nan.17:41

63' GOOOOOOOLLL!! KASAMI!!! LA SAMPDORIA RADDOPPIA! Stop e tiro dal limite dell'area del centrocampista svizzero che la mette nell'angolino dove Gagno non può arrivare. Che rete di Kasami! Modena-Sampdoria 0-2.



Pajtim Kasami

61' Ancora un tentativo del Modena, Palumbo con il mancino dalla distanza, nessun problema per Stankovic.17:38

56' Lascia il campo anche Nicholas Bonfanti per Fabio Abiuso.17:32

56' Doppio cambio del Modena, fuori Edoardo Duca, dentro Kleis Bozhanaj.17:32

54' Cross di Ponzi sul secondo palo, imprendibile per Oukhadda.17:31

50' Rischio di Gagno che dribbla nella propria area mostrando le sue grandi qualità con i piedi.17:28

49' Tentativo dalla distanza al volo di Vieira, la palla finisce alta sopra la traversa.17:27

47' Stankovic!! Gran tiro di Bonfanti diretto sotto la traversa, altrettanto bellissima la parata di Stankovic! Partito aggressivo il Modena.17:25

46' Nessun cambio per le due formazioni. Si riparte con gli stessi 11 titolari.17:23

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Modena-Sampdoria.17:22

Primo tempo non ricco di emozioni al Braglia tra Modena e Sampdoria, eccezione per la rete che sblocca la partita al minuto 31 di Sebastiano Esposito che sigla il primo gol di questa stagione. Zero tiri in porta del Modena, 3 tiri totali e un dubbio sul finale per un calcio di rigore a favore dei padroni di casa.17:18

45' Fine primo tempo, Modena-Sampdoria 0-1, decide la rete di Esposito.17:06

45' Tentativo dalla distanza di Ponsi con il mancino, la palla finisce sopra la traversa.17:04

44' Contatto in area di rigore, cade Duca travolto da Ghilardi. Proteste del Modena che chiede calcio di rigore.17:19

44' Doppio tentativo prima con Zaro poi con Manconi, entrambe le soluzioni poco precise.17:03

35' Brivido Sampdoria! Kasami con il mancino dalla distanza, la palla finisce fuori di un soffio! 16:54

35' Ancora solo davanti alla porta Esposito, questa volta un dribbling di troppo fa intuire alla difesa avversaria che gli ruba il pallone.16:53

31' Assist Manuel De Luca.16:50

31' GOOOOOOOLLLL!! SEBASTIANO ESPOSITO!!! Modena-SAMPDORIA 0-1! Grande azione di De Luca che stoppa e ci mette il fisico per riuscire nel passaggio al compagno, Esposito poi con un pallonetto spiazza Gagno. Primo gol in stagione dell'attaccante ex Inter.



Sebastiano Esposito

29' Ancora occasione Modena, Oukhadda crossa raso terra in area dove però non ci sono i compagni. Viene poi fischiato fallo in attacco a causa di un intervento proprio del difensore del Modena.16:48

28' Occasione Modena con Palumbo che si infila in area, Stankovic in qualche modo sul pallone.16:47

27' Sbaglia completamente il passaggio Esposito per De Luca, manca la precisione, la palla finisce direttamente da Gagno.16:46

25' Cerca la profondità Oukhadda, tiro troppo veloce che finisce sul fondo.16:43

24' Ammonito Fabio Depaoli per proteste eccessive.16:42

20' Ottima copertura di Depaoli che ferma una ripartenza di Manconi.16:38

19' Ammonito proprio Luca Magnino per aver preso il pallone con le mani.16:36

19' Rischia tra due avversari Magnigno, poi trattiene il pallone con le mani.16:36

14' Grande uscita con i pugni di Stankovic in anticipo su Bonfanti, solo davanti all'area.16:33

11' Presa in uscita dal portiere del Modena su un cross di Giordano.16:31

6' Calcio di punizione battuto da Tremolada sul primo palo, Stankovic blocca facilmente. 16:25

5' Occasione per il Modena con un'accelerata di Manconi, il giocatore poi non trova il tempo per crossare e si fa tutto il campo chiuso bene dalla difesa avversaria che guadagna rimessa dal fondo.16:23

3' Intervento duro di Yepes ai danni di Palumbo. Calcio di punizione per il Modena, l'arbitro non sanziona il giocatore della Sampdoria.16:21

2' Contatto Duca-Depaoli al limite dell'area di rigore, l'arbitro fa proseguire.16:20

1' Si fa sentire subito il Modena, tentativo dalla distanza di Tremolada che finisce fuori dallo specchio della porta.16:19

1' Si parte! Comincia Modena-Sampdoria. Dirige il match l'arbitro Giovanni Ayroldi.16:18

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (4-3-2-1) Stankovic - Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano - Kasami, Yepes, Vieira - Esposito, Borini - De Luca. All.: Pirlo.15:46

FORMAZIONE UFFICIALE MODENA (4-3-2-1): Gagno - Oukhadda, Riccio, Zaro, Ponsi - Palumbo, Magnino, Duca - Tremolada, Manconi - Bonfanti. All.: Bianco.15:44

Anche la Sampdoria è alla ricerca di continuità dopo la vittoria casalinga nell'ultima giornata contro il Palermo ma, come confermato dallo stesso Pirlo, la squadra deve fare i conti con un virus: "La formazione la faccio con il dottore. Durante la settimana sono stati male Barreca, Giordano, Girelli, Facundo e Tantalocchi. Un po' di giocatori, altri sono rientrati". Blucerchiati al momento in 16ª posizione e con una vittoria uscirebbero dalla zona playout. 15:44

Tre vittorie di fila e un quarto posto per il Modena che è alla ricerca di continuità per rimanere nella parte alta della classifica. Sono solo due le partite perse in questo inizio di stagione contro Venezia e Palermo, che testimoniano il grande momento di forma che sta vivendo la squadra di Paolo Bianco.15:40

Buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Braglia, in scena per la 13ª giornata di Serie B Modena-Sampdoria. 14:21