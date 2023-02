Benvenuti alla diretta scritta di Brescia-Modena, gara valida per la 24^ giornata del Campionato di Serie B.13:25

Ultimi trenta minuti di attesa allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia, poi sarà Brescia-Modena! Gara che si gioca in terra lombarda, tra due squadre che sono separate in classifica da 5 tasselli, nonostante i soli 3 punti di differenza: le Rondinelle, chiamate oggi ad ospitare i gialloblù nel 78^ incrocio della loro storia calcistica, sono fisse in 16^ posizione con un totale di 25 punti, e provengono da 4 k.o. consecutivi; ospiti Canarini che occupano invece l'11^ posto, a 28 punti, e che vedono alle spalle una serie altalenante di vittorie e sconfitte nelle ultime 5 gare ( 3 le sconfitte e 2 i trionfi, di cui uno nella 23^ giornata ai danni del Cagliari).13:34