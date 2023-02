Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Unipol Domus

Città: Cagliari

Capienza: 16233 spettatori13:34

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Cagliari-Benevento, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie B.13:34

Il Cagliari per riprendersi un posto nella zona playoff, il Benevento per uscire dalle sabbie mobili delle ultime tre posizioni. Esigenze diverse, stessa necessità di fare punti. I sardi vogliono tornare a vincere dopo la sconfitta di Modena, l'unica della gestione di Claudio Ranieri, che finora ha collezionato anche due vittorie e un pareggio. Conquistando il successo oggi, i rossoblù, che devono recuperare una partita, potrebbero scavalcare Ternana, Parma e Palermo.13:40

Debutta sulla panchina della Strega, invece, Roberto Stellone, il quale deve invertire il trend negativo di una squadra che non vince dall'11 dicembre, avendo collezionato successivamente quattro sconfitte e due pareggi. In caso di vittoria all'Unipol Domus e di risultati favorevoli sugli altri campi, i sanniti potrebbero anche ritrovarsi in zona salvezza al termine di questa giornata. 13:44

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Cagliari si schiera in campo con un 3-4-1-2: Radunovic; Altare, Dossena, Obert; Zappa, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi; Mancosu; Lapadula, Prelec. A disposizione: Aresti, Lolic, Goldaniga, Capradossi, Carboni, Delpupo, Lella, Millico, Luvumbo, Griger.13:50

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Benevento si schiera in campo con un 3-5-2: Paleari; Veseli, Leverbe, Tosca; Improta, Tello, Acampora, Karic, Foulon; La Gumina, Simy. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Perlingieri, Capellini, Letizia, Jureskin, Agnello, Sanogo, Koutsoupias, Kubica, Basit, Pettinari.13:53

Tantissime assenze per Ranieri, che deve rinunciare a quasi tutti i pezzi da 90 della sua rosa. Non saranno della partita, infatti, Rog, Nandez, Viola, Deiola, Falco, Pavoletti, Barreca e Di Pardo. Obert vince il ballottaggio con Capradossi in difesa, mentre torna titolare Mancosu sulla trequarti. Prima da titolare in attacco per Prelec, preferito a Luvumbo.13:57

Otto defezioni, invece, per Stellone, che deve fare a meno di Glik, Farias, Ciano, Pastina, El Kaouakibi e Vokic, oltre che degli squalificati Schiattarella e Viviani. L'ex tecnico del Frosinone conferma la difesa a tre, con Acampora in cabina di regia e Karic mazzala, mentre torna titolare Foulon sulla sinistra. Panchina per Pettinari: la coppia d'attacco è formata da La Gumina e Simy.13:59

Quasi tutto pronto all'Unipol Domus. Tra pochi minuti l'arbitro Simone Sozza darà il via al match.14:00