Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:18

Primo tempo con poche emozioni, ci pensa Iannarilli a salvare in due occasioni la porta della Ternana. Il portiere di casa è grande protagonista anche nella ripresa con alcune parate decisive, ma non è da meno il collega Zoet che al 60' respinge il rigore di Pereiro. Nel finale Distefano trova quella che sembra essere la zampata da tre punti, ma proprio all'ultima azione del match arriva il pareggio firmato da Di Serio che inchioda il risultato sull'1-1.18:17

Pareggio al cardiopalma al Liberati, rammarico Ternana anche per il rigore fallito ma lo Spezia ha dominato il possesso per larghi tratti di gara18:14

GOL! Ternana-SPEZIA 1-1! Gol di Di Serio! Pareggio in extremis dei liguri, azione confusa al limite dell'area, Di Serio si avventa su una respinta e batte Iannarilli per l'1-1! Guarda la scheda del giocatore Giuseppe Di Serio 18:13

Dentro Moro per Nikolaou, proverà l'assalto finale adesso lo Spezia18:08

GOL! TERNANA-Spezia 1-0! Gol di Distefano! Cross di De Boer, liscia Sgarbi ma sul secondo palo arriva Distefano che spinge in fondo al sacco un gol di fondamentale importanza! Guarda la scheda del giocatore Filippo Distefano 18:07

Blocca la sfera Zoet sulla punizione calciata in mezzo da Amatucci17:57

OCCASIONE TERNANA! Inserimento in area di Distefano che salta Nikoloau che si fa respingere il tiro dall'uscita coraggiosa di Zoet!17:50

Raimondo! Vince un duello di forza e conclude da posizione defilata, attento anche in questa circostanza Zoet17:37

PARA ZOET! Soluzione potente ma troppo centrale di Pereiro che calcia addosso al portiere bianconero! Si resta in parità al Liberati!17:35

CALCIO DI RIGORE PER LA TERNANA! E al primo errore dello Spezia, ne approfittano i padroni di casa: sbaglia tutto Jagiello, Amatucci lancia Raimondo che viene steso da Zoet e Dionisi assegna l'inevitabile penalty!17:34

Scatta il giallo anche per Matějů, scivolata fallosa su Carboni17:26

SUBITO FALCINELLI! Si sistema il pallone al limite dell'area, conclusione sul primo palo e volo di Iannarilli che devia in corner17:24

Gara ovviamente condizionata dalla forte pioggia che non accenna a placarsi qui a Terni. Dionisi ha tenuto una soglia del fallo molto alta anche a salvaguardia dell'incolumità dei ventidue giocatori in campo17:07

Cross lunghissimo di Carboni e gran giocata di Casasola che rimette il pallone in mezzo con una meravigliosa acrobazia, attento nella presa Zoet17:02

Fallo di Cassata su Pereiro, cartellino giallo per lui16:53

Errore in impostazione dello Spezia, Raimondo ne approfitta e serve Pereiro il cui diagonale viene bloccato da Zoet16:49

Partita poco spettacolare in questa fase dopo le due ottime occasioni dei primi minuti16:47

Colpo di testa provato da Mateju sul cross di Falcinelli, il laterale di D'Angelo però si trova in equilibrio precario e colpisce male16:42

Nikolaou, molto cercato in impostazione, prova il cross verso Falcinelli ma fa buona guardia la difesa della Ternana16:41

Gara molto interrotta in questa fase, Dionisi tiene una linea molto rigida considerate anche le condizioni potenzialmente pericolose del terreno di gioco con la pioggia che continua a scendere copiosamente16:31

OCCASIONE SPEZIA: punizione che pesca in area Falcinelli, la cui deviazione sottoporta viene deviata in corner da Iannarilli!16:26

Primo giallo del match: intervento imprudente e ammonizione per Luperini16:24

Squadre in campo, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio16:14

Le scelte di D'Angelo: non ce la fa Hristov, ci sarà allora Muehl al centro della difesa a tre disegnata dal tecnico degli Aquilotti. Davanti confermatissimo Verde in coppia con Jagiello a supporto di Falcinelli, sugli esterni Mateju e Cassata.15:51

Le scelte di Breda: il tecnico rossoverde opta per Luperini, Amatucci e Pyythiä in mediana, mentre in difesa Lucchesi vince il ballottaggio con Dalle Mura. Davanti Pereiro e Raimondo compongono il tandem offensivo.15:48