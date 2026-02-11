Il Frosinone porta a casa una vittoria costruita nel primo tempo, grazie alle reti di Kvernadze e Calò. Nella ripresa gli ospiti trovano la terza rete con Cichella, l'Avellino prova a riaprirla con Enrici, ma non riesce poi a trovare la forza per riagguantarla.
Punti fondamentali per il Frosinone che supera il Monza e si riporta ad un solo punto dalla vetta della classifica comandata dal Venezia. Per l'Avellino continua il periodo negativo, rimanendo fermo a quota 28 punti, a +4 dalla zona play out.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+4'
Fine partita: AVELLINO - FROSINONE 1-3.21:56
90'
Ci saranno 4 minuti di recupero.21:53
86'
Altro cross interessante dalla sinistra di Sounas, Pandolfi ci arriva d'esterno ma manda alto sopra la traversa.21:50
85'
Sostituzione nel Frosinone, finisce la partita di Kvernadze, al suo posto entra Marchizza.21:47
81'
Ancora Avellino, cross teso dalla sinistra, Pandolfi in girata cerca l'angolo, ma non riesce a dare forza alla palla, blocca Palmisani.21:45
77'
GOL! AVELLINO - Frosinone 1-3! Rete di Enrici. Calcio d'angolo battuto da Russo, Enrici anticipa di testa sul primo palo e batte Palmisani.21:41
75'
Dentro Gelli per Calò.21:37
75'
Cambi anche nel Frosinone, Vergani per Zilli.21:37
74'
Milani prende il posto di Fontanarosa.21:36
74'
Nell'Avellino dentro Le Borgne per Palumbo.21:36
69'
Cartellino giallo per Palumbo, fallo a metà campo.21:31
68'
Dentro anche Pandolfi per Tutino.21:31
68'
Altri cambi nell'Avellino entra Sounas per Besaggio.21:31
67'
RUSSO! L'attaccante salta Calvani e calcia su primo palo colpendo il palo.21:30
67'
Dentro anche Fini per Ghedjemis.21:29
66'
Nel Frosinone entra Grosso per Koutsoupias.21:28
65'
Ci prova Russo con un tiro rasoterra da fuori area, blocca Palmisani.21:30
61'
GOL! Avellino - FROSINONE 0-3! Rete di Cichella. Ripartenza veloce del Frosinone con Zilli che riceve palla sulla sinistra, serve poi al centro Cichella che in scivolata deposita in rete.21:26
61'
Conclusione a giro di Ghedjemis, palla alta sopra la traversa.21:23
59'
GALVANI! Percussione di Galvani che entra in area, salta due difensori con una finta e prova poi a piazzarla con un tocco morbido, Daffara la tocca e devia in angolo.21:22
58'
Sostituzione nell'Avellino, entra Russo per Palmiero.21:20
53'
Ottima percussione di Zilli che ne salta due, arriva al limite, ma non riesce a dribblare l'ultimo difensore che recupera e spazza la sfera.21:16
51'
Conclusione dalla distanza di Oyono, palla alta sopra la traversa.21:14
47'
Avellino subito pericoloso, Palumbosi ritrova la palla in area ma per due volte non riesce ad inquadrare la porta.21:10
47'
Cartellino Giallo Ilias Koutsoupias21:08
46'
Inizia il secondo tempo di AVELLINO - FROSINONE. Si riparte senza sostituzioni.21:08
Frosinone in vantaggio di due reti alla fine del primo tempo. Buono l'avvio dei padroni di casa che si portano spesso in avanti, ma gli ospiti in dieci minuti, con le reti di Kvernadze e Calò, indirizzano la gara.20:52
45'+4'
Fine primo tempo: AVELLINO - FROSINONE 0-2.20:52
45'+3'
Mischia in area del Frosinone, la palla arriva al limite, ci prova Palumbi di prima, conclusione di non molto alla sinistra di Palmisani.20:51
45'
Ci saranno 4 minuti di recupero.20:52
42'
Prova a chiudere in avanti l'Avellino, serie di cross in area, Palmisari è attento nelle uscite.20:45
38'
Azione in solitaria di Ghedjemis che dalla destra prova ad accentrarsi e calciare dal limite dell'area. Palla alta sopra la traversa.20:41
33'
Cartellino giallo per Palmiero, fallo su Bracaglia.20:36
29'
Dopo un lungo check al VAR, Arena convalida la rete.20:31
26'
GOL! Avellino - FROSINONE 0-2! Rete di Calò. Raddoppia il Frosinone, cross dalla destra di Ghedjemis, Calò solo in area calcia al volo, Daffara respinge ma non può nulla sulla ribattuta.
Calcio d'angolo per il Frosinone, batte Calò ma è troppo lungo e la difesa dell'Avellino spazza.20:16
8'
È l'Avellino che prova a fare la partita in questi primi minuti.20:10
3'
Ci prova Enrici con una spizzata di testa a seguito di un calcio d'angolo. Palla alta sopra la traversa.20:06
1'
FISCHIO D’INIZIO DI AVELLINO - FROSINONE. Arbitra Arena.20:02
Nell'Avellino spazio in attacco al tandem formato da Tutino e Biasci. In difesa davanti a Daffara, giocano Enrici, Simic e Fontanarosa. Nel Frosinone tridente composto da Ghedjemis, Zilli e Kvernadze, mentre in mezzo al campo con Caló ci sono Koutsoupias e Cichella.19:15
Avellino - Frosinone è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 febbraio alle ore 20:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Frosinone sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Attualmente l'Avellino si trova 13° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 49 punti (frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte). L'Avellino ha segnato 29 gol e ne ha subiti 40; il Frosinone ha segnato 44 gol e ne ha subiti 22. La partita di andata Frosinone - Avellino si è giocata il 24 agosto 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa l'Avellino ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 1-3 mentre Il Frosinone ha incontrato il Venezia perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 8 gol.
Avellino e Frosinone si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 1 volta, il Frosinone ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Avellino-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Frosinone è rimasto imbattuto in 10 delle 11 sfide contro l'Avellino in Serie BKT (6V, 4N), tenendo la porta inviolata in ben sette occasioni: solo contro il Vicenza (otto) i ciociari hanno collezionato un maggior numero di clean sheet nel torneo cadetto - sette anche contro Ascoli e Pisa.
Nei cinque precedenti tra Avellino e Frosinone in casa dei campani in Serie BKT, non è mai successo che entrambe le squadre andassero a bersaglio: un successo biancoverde per 3-0, un pareggio a reti inviolate e tre vittorie giallazzurre con un punteggio aggregato di 4-0.
Il Frosinone ha pareggiato ciascuna delle ultime tre trasferte in campionato e solo una volta nella propria storia i ciociari hanno infilato più pari esterni consecutivi in Serie BKT: serie di cinque tra ottobre e dicembre 2017.
L'Avellino ha conquistato sei punti negli ultimi tre match casalinghi di campionato (esattamente due in media a partita - 2V, 1P), tanti quanti ne aveva collezionati nei precedenti sei (uno a gara - 1V, 3N, 2P). Inoltre, dopo il 3-1 ai danni del Cesena, i biancoverdi potrebbero conquistare due successi interni di fila solo per la seconda volta in questa stagione, dopo esserci riusciti nelle prime due giornate (contro Monza e Virtus Entella).
Il primo gol messo a segno dal Frosinone nella Serie BKT 2025/26 porta la firma di Ilias Koutsoupias, il 24 agosto scorso proprio contro l'Avellino al 4' minuto. Il classe 2001 ha già realizzato tre reti in 11 trasferte in questo campionato: tante quante ne aveva complessivamente registrate in tutte le precedenti cinque stagioni disputate nel torneo (in 47 gare giocate lontano da casa).
Con la rete nell'ultima giornata Antonio Raimondo è arrivato a quota 16 reti in Serie BKT, diventando uno dei nove calciatori nati dal 2004 in avanti che hanno superato i 15 gol nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni dal 2023/24 a oggi (in Italia gli unici altri sono Francesco Pio Esposito e Kenan Yildiz).
Con 11 gol realizzati in Serie BKT, Tommaso Biasci dell'Avellino sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in questa competizione (superati i dieci gol del 2023/24); il calciatore ha anche fornito due assist vincenti, tanti quanti quelli collezionati a fine stagione sia nel 2023/24 che nel 2024/25 con il Catanzaro.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: