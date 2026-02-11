Nell'Avellino spazio in attacco al tandem formato da Tutino e Biasci. In difesa davanti a Daffara, giocano Enrici, Simic e Fontanarosa. Nel Frosinone tridente composto da Ghedjemis, Zilli e Kvernadze, mentre in mezzo al campo con Caló ci sono Koutsoupias e Cichella.19:15

PREPARTITA

Avellino - Frosinone è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 febbraio alle ore 20:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Frosinone sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 201 Fuorigioco 31 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 30 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.3 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Milan-Bari 2-0 24-08-2025 Serie A Atalanta-Pisa 1-1 15-09-2025 Serie A Verona-Cremonese 0-0 27-09-2025 Serie B Monza-Calcio Padova 0-1 05-10-2025 Serie A Udinese-Cagliari 1-1 25-10-2025 Serie A Cremonese-Atalanta 1-1 02-11-2025 Serie A Torino-Pisa 2-2 08-11-2025 Serie B Frosinone-Modena 2-2 23-11-2025 Serie A Lazio-Lecce 2-0 13-12-2025 Serie B Juve Stabia-Empoli 2-0 03-01-2026 Serie A Como-Udinese 1-0 19-01-2026 Serie A Cremonese-Verona 0-0 31-01-2026 Serie A Pisa-Sassuolo 1-3 11-02-2026 Serie B Avellino-Frosinone 1-3

Attualmente l'Avellino si trova 13° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 49 punti (frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 29 gol e ne ha subiti 40; il Frosinone ha segnato 44 gol e ne ha subiti 22.

La partita di andata Frosinone - Avellino si è giocata il 24 agosto 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa l'Avellino ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 1-3 mentre Il Frosinone ha incontrato il Venezia perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 8 gol.

Avellino e Frosinone si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 1 volta, il Frosinone ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Avellino-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Frosinone è rimasto imbattuto in 10 delle 11 sfide contro l'Avellino in Serie BKT (6V, 4N), tenendo la porta inviolata in ben sette occasioni: solo contro il Vicenza (otto) i ciociari hanno collezionato un maggior numero di clean sheet nel torneo cadetto - sette anche contro Ascoli e Pisa.

Nei cinque precedenti tra Avellino e Frosinone in casa dei campani in Serie BKT, non è mai successo che entrambe le squadre andassero a bersaglio: un successo biancoverde per 3-0, un pareggio a reti inviolate e tre vittorie giallazzurre con un punteggio aggregato di 4-0.

Il Frosinone ha pareggiato ciascuna delle ultime tre trasferte in campionato e solo una volta nella propria storia i ciociari hanno infilato più pari esterni consecutivi in Serie BKT: serie di cinque tra ottobre e dicembre 2017.

L'Avellino ha conquistato sei punti negli ultimi tre match casalinghi di campionato (esattamente due in media a partita - 2V, 1P), tanti quanti ne aveva collezionati nei precedenti sei (uno a gara - 1V, 3N, 2P). Inoltre, dopo il 3-1 ai danni del Cesena, i biancoverdi potrebbero conquistare due successi interni di fila solo per la seconda volta in questa stagione, dopo esserci riusciti nelle prime due giornate (contro Monza e Virtus Entella).

Il primo gol messo a segno dal Frosinone nella Serie BKT 2025/26 porta la firma di Ilias Koutsoupias, il 24 agosto scorso proprio contro l'Avellino al 4' minuto. Il classe 2001 ha già realizzato tre reti in 11 trasferte in questo campionato: tante quante ne aveva complessivamente registrate in tutte le precedenti cinque stagioni disputate nel torneo (in 47 gare giocate lontano da casa).

Con la rete nell'ultima giornata Antonio Raimondo è arrivato a quota 16 reti in Serie BKT, diventando uno dei nove calciatori nati dal 2004 in avanti che hanno superato i 15 gol nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni dal 2023/24 a oggi (in Italia gli unici altri sono Francesco Pio Esposito e Kenan Yildiz).

Con 11 gol realizzati in Serie BKT, Tommaso Biasci dell'Avellino sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in questa competizione (superati i dieci gol del 2023/24); il calciatore ha anche fornito due assist vincenti, tanti quanti quelli collezionati a fine stagione sia nel 2023/24 che nel 2024/25 con il Catanzaro.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: