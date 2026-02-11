Due tempi completamente diversi al San Nicola: i primi 45 minuti li dominano gli ospiti, vicini al vantaggio in più occasioni. Nella ripresa è il Bari a fare la partita, creando tanto nei primi minuti, con le conclusioni di Cavuoti, Dorval e Traore che mai però sono terminate alle spalle di Radunovic. Finisce senza reti il match infrasettimanale fra Bari e Spezia.
Un punto a testa per Bari e Spezia che non cambiano nulla rispetto alle loro posizioni: la squadra di Moreno Longo rimane penultima con 21 punti, lo Spezia con un punto in più è terzultimo.
Chiuso il turno infrasettimanale, si torna in campo questo weekend per la sfida tra Bari e Sudtirol. Appuntamento invece al Picco per la sfida contro il Frosinone.
Dal San Nicola è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Bari-Spezia. Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata!21:58
90'+3'
Fine partita! Termina Bari-Spezia, 0-0!21:54
90'
Saranno tre i minuti di recupero. 21:52
90'
Ultimo cambio per lo Spezia: fuori Christian Comotto per Emanuele Adamo.21:51
88'
Tunnel di Rao che supera due giocatori, serve poi Pagano il cui tiro termina fuori!21:51
87'
Conclusione di Valoti da fuori area, tiro basso, para Cerofolini. 21:50
84'
Tentativo anche di Comotto, alto il destro del giocatore del 2008.21:44
81'
Romano al volo verso la porta! Determinante la deviazione di Esteves che manda in calcio d'angolo! 21:42
78'
Ancora Bari! Palla di Dorval in area, controllo e girata di Rao che con il sinistro colpisce l'esterno della rete! 21:40
77'
Ritmo che si è decisamente abbassato rispetto all'avvio del secondo tempo.21:39
77'
Con loro anche Daouda Traoré per Tomás do Lago Pontes Esteves.21:39
77'
Fuori Marvin Çuni per Riccardo Pagano.21:38
77'
Ecco gli ultimi tre cambi del Bari: esce Cas Odenthal per Valerio Mantovan.21:38
76'
Problemi fisici per Traore che chiede il cambio. 21:38
73'
Stop di petto e cross morbido di Sernicola: attento Pucino a respingere.21:34
72'
Stop e girata di Rao che viene però fermato da Mateju. Contrastro irregolare secondo l'arbitro che però non estrae il cartellino. 21:34
71'
Esce Alessandro Bellemo per Mattia Valoti.21:32
71'
Altri cambi per lo Spezia: fuori Luca Vignali per Leonardo Sernicola.21:32
66'
Per il Bari esce Nicolò Cavuoti, dentro Emanuele Rao.21:25
63'
Breve check del VAR per uno scontro in area di rigore tra Odenthal e Vignali, nessun rigore, si prosegue. 21:25
63'
Cerofolini nega il gol! Parte in contropiede lo Spezia, Aurelio inseguito e distrurbato da Traore va alla conclusione dal lato sinistro della porta, ma a coprire lo specchio c'è il portiere che manda in corner. 21:24
58'
Finisce anche la partita di Laurs Skjellerup, al suo posto Giuseppe Di Serio.21:21
58'
Primi cambi per lo Spezia: fuori Giovanni Bonfanti per Pietro Beruatto.21:20
57'
Ancora Bari con cross di Pucino, risponde di testa Cuni ma non trova lo specchia della porta. 21:23
52'
Che occasione per il Bari! Tiro a giro dal limite dell'area di Traore con il destro, in tuffo para Radunovic! 21:15
50'
Completamente un altro Bari nella ripresa! Attacca ancora la squadra di casa, sul cross di Dorval non ci arriva però Pucino. 21:22
48'
Bella triangolazione del Bari che è sceso in campo con un altro spirito. Va nuovamente alla conclusione Cavuoti, facile per Radunovic. 21:09
47'
Squadre in campo con gli stessi 11 per parte che hanno concluso il primo tempo. 21:08
46'
Partito subito benissimo il Bari con una conclusione di Cavuoti! Squadra di Moreno Longo a un passo dal vantaggio! 21:07
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Bari-Spezia!21:06
Spezia che nonostante le tante occasioni create dovrà cercare di essere più precisa sotto porta: attenzione al difensore Bonfanti, ammonito all'8'. Lato Bari, da segnalare l'infortunio di Verreth, costretto a lasciare il campo dopo appena 25 minuti. 20:56
Termina senza gol il primo tempo al San Nicola. Meglio gli ospiti rispetto al Bari, pericoloso solo in un'azione con la conclusione di Dorval parata da Radunovic. Nove i tiri totali di cui 4 nello specchio della porta dello Spezia, pericoloso soprattutto con i colpi di testa di Bonfanti e le accelerate di Artistico e Aurelio dal lato sinistro del campo. 20:54
45'+2'
Fine primo tempo! Bari-Spezia 0-0.20:50
45'+1'
Tentativo di Dorval che termina fuori. 20:49
45'
Saranno due i minuti di recupero. 20:48
44'
Ancora Spezia pericoloso con un cross di Artistico, attenti i difensori del Bari. 20:50
35'
Che occasione per lo Spezia! Bonfanti dal lato sinistro della porta crossa raso terra davanti a Cerofolini, ma nessuno dei suoi compagni è lì presente per la deviazione vincente! 20:39
34'
Cuni, facilitato da un rimpallo, si invola verso la porta avversaria: la sua conclusione viene però parata da Radunovic.20:37
32'
Prova ad accelerare Dorval e inserirsi nell'area avversaria, sempre attenti i difensori avversari.20:36
26'
Conclusione potente ma centrale di Artistico, in due tempi blocca Cerofolini.20:31
25'
Non ce la fa Matthias Verreth, al suo posto Matthias Braunöder.20:29
22'
Problemi per Verreth: il giocatore si siede a terra e chiede l'intervento dello staff medico.20:28
21'
Conclusione con il destro di Bellemo, la palla finisce di pochissimo sopra la traversa!20:27
19'
Ancora Skjellerup in avanti, questa volta fermato da Pucino che manda in calcio d'angolo. 20:24
18'
Chiusura decisiva di Odenthal in scivolata che impedisce la conclusione a Skjellerup.20:23
12'
Cross basso di Piscopo in area, ottima lettura di Bonfanti che anticipa gli avversari. 20:18
11'
Subito da una parte all'altra con un'occasione per il Bari! Sponda di Moncini in area per Dorval, chiude lo specchio in uscita bassa Radunovic! 20:16
10'
Occasione Spezia! Che parata di Cerofolini! Schema da calcio d'angolo per la squadra di Donadoni con l'ultimo colpo finale di testa di Hristov, grande riflesso del portiere del Bari! 20:15
10'
Bella palla in verticale di Comotto a servire Skjellerup, sul tiro la palla viene nuovamente deviata in corner. 20:12
8'
Gioco pericoloso di Giovanni Bonfanti, in ritardo con la gamba alta su Odenthal. Ammonito il difensore dello Spezia.20:10
6'
Sul pallone Romano che cerca la testa di Bonfanti sul secondo palo: la palla finisce sul fondo. 20:11
5'
Lo Spezia conquista un calcio di punizione con Bellemo: irregolare l'intervento di Traore sul giocatore del club bianconero. 20:08
5'
Comotto batte il calcio d'angolo sul primo palo, spizzica Mateju e poi sempre di testa ci prova Bonfanti: tiro facile e centrale per Cerofolini. 20:07
4'
Prima discesa sulla sinistra dello Spezia con Aurelio, ottima copertura di Pucino che manda in calcio d'angolo. 20:06
1'
Calcio d'inizio! Comincia Bari-Spezia!20:03
FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA (3-5-2): Radunovic - Mateju, Hristov, Bonfanti - Vignali, Bellemo, Romano, Comotto, Aurelio - Artistico, Skjellerup. All. Donadoni. 19:17
FORMAZIONE UFFICIALE BARI (3-4-2-1): Cerofolini - Cistana, Odenthal, Pucino - Piscopo, Verreth, Traorè, Dorvàl - Cavuoti, Cuni - Moncini. All. Longo.19:11
Sono 12 invece le sconfitte dello Spezia in 23 partite e solo 5 vittorie in tutto il campionato. La squadra di Donadoni è reduce dal pareggio contro la Virtus Entella nell'ultimo turno, mentre in quello precedente ha perso all'ultimo il derby ligure contro la Sampdoria. 19:07
Al San Nicola va in scena la sfida salvezza tra Bari e Spezia, rispettivamente penultima con 20 punti e terzultima, con un punto in più. Moreno Longo non ha voluto parlare di ultima spiaggia ma è consapevole che un altro risultato negativo complicherebbe ancora di più l'andamento dei suoi. Il Bari ha perso 4 delle ultime 5 sfide di campionato per un totale di 11 sconfitte. 19:06
Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Bari-Spezia, match valido per la 24ª giornata di Serie B! 18:45
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Nicola Città: Bari Capienza: 58270 spettatori18:45
Bari - Spezia è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 febbraio alle ore 20:00 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Spezia sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Daniele Doveri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
12
Falli fischiati
304
Fuorigioco
25
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
46
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.9
Falli per cartellino
6.4
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 12 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Bologna-Como 1-0
20-09-2025
Serie A
Udinese-Milan 0-3
04-10-2025
Serie A
Parma-Lecce 0-1
28-10-2025
Serie A
Atalanta-Milan 1-1
02-11-2025
Serie A
Verona-Inter 1-2
22-11-2025
Serie A
Fiorentina-Juventus 1-1
08-12-2025
Serie A
Pisa-Parma 0-1
14-12-2025
Serie A
Genoa-Inter 1-2
27-12-2025
Serie A
Torino-Cagliari 1-2
11-01-2026
Serie A
Inter-Napoli 2-2
18-01-2026
Serie A
Bologna-Fiorentina 1-2
06-02-2026
Serie A
Verona-Pisa 0-0
11-02-2026
Serie B
Bari-Spezia 0-0
Attualmente il Bari si trova 19° in classifica con 21 punti (frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte); invece lo Spezia si trova 18° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte). Il Bari ha segnato 19 gol e ne ha subiti 36; lo Spezia ha segnato 20 gol e ne ha subiti 30. La partita di andata Spezia - Bari si è giocata il 7 novembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Bari ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Mantova e lo Spezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia pareggiando 0-0 mentre Lo Spezia ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 5 gol.
Bari e Spezia si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 9 volte, lo Spezia ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Bari-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Ben sei delle ultime 10 sfide tra Bari e Spezia in Serie B sono terminate in parità (tre vittorie liguri e una pugliese nel parziale), dopo che nelle precedenti otto partite in cadetteria tra queste due squadre non si era registrato nemmeno un segno "X".
Il Bari è imbattuto nelle ultime cinque sfide casalinghe di Serie B contro lo Spezia (2V, 3N) e dopo il successo al San Nicola del 29 dicembre 2024, potrebbe infilare due vittorie interne di fila contro gli Aquilotti per la prima volta dalla striscia di tre registrata tra 2006 e 2013.
Il Bari ha raccolto appena due punti nelle ultime sei partite casalinghe di Serie B (2N, 4P) e potrebbe rimanere almeno sette gare interne di fila in cadetteria senza vincere per la prima volta dalla striscia di otto partite, registrata tra ottobre 2007 e febbraio 2008.
Lo Spezia ha perso in tutte le ultime quattro trasferte di Serie B e nelle ultime due non ha nemmeno trovato la via del gol: i liguri non perdono cinque partite fuori casa consecutive nello stesso torneo cadetto dal periodo ottobre-dicembre 1950.
Il Bari ha perso quattro delle ultime cinque partite in campionato (1V), incluse le due più recenti; i pugliesi non registrano tre sconfitte di fila in Serie BKT dal dicembre 2024.
Lorenzo Dickmann ha partecipato attivamente a quattro gol in questa Serie B (una rete, tre assist), tre dei quali al San Nicola (una rete, due assist): solo però contro la Cremonese (11), il giocatore del Bari ha disputato più gare in cadetteria senza mai essere coinvolto in una rete (10 partite contro i liguri senza gol o assist).
Il primo dei 12 gol segnati in Serie B da Gabriele Artistico, è arrivato proprio contro il Bari: il 17 agosto 2024 al San Nicola con la maglia della Juve Stabia; l'attaccante italiano classe 2002 è il miglior marcatore dei liguri in questo campionato (cinque reti realizzate finora).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: