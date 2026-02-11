Due tempi completamente diversi al San Nicola: i primi 45 minuti li dominano gli ospiti, vicini al vantaggio in più occasioni. Nella ripresa è il Bari a fare la partita, creando tanto nei primi minuti, con le conclusioni di Cavuoti, Dorval e Traore che mai però sono terminate alle spalle di Radunovic. Finisce senza reti il match infrasettimanale fra Bari e Spezia.

Al San Nicola va in scena la sfida salvezza tra Bari e Spezia, rispettivamente penultima con 20 punti e terzultima, con un punto in più. Moreno Longo non ha voluto parlare di ultima spiaggia ma è consapevole che un altro risultato negativo complicherebbe ancora di più l'andamento dei suoi. Il Bari ha perso 4 delle ultime 5 sfide di campionato per un totale di 11 sconfitte. 19:06

Sono 12 invece le sconfitte dello Spezia in 23 partite e solo 5 vittorie in tutto il campionato. La squadra di Donadoni è reduce dal pareggio contro la Virtus Entella nell'ultimo turno, mentre in quello precedente ha perso all'ultimo il derby ligure contro la Sampdoria. 19:07

Bari - Spezia è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 febbraio alle ore 20:00 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Spezia sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Attualmente il Bari si trova 19° in classifica con 21 punti (frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte); invece lo Spezia si trova 18° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte).

Il Bari ha segnato 19 gol e ne ha subiti 36; lo Spezia ha segnato 20 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Spezia - Bari si è giocata il 7 novembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Bari ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Mantova e lo Spezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia pareggiando 0-0 mentre Lo Spezia ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 5 gol.

Bari e Spezia si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 9 volte, lo Spezia ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Bari-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Ben sei delle ultime 10 sfide tra Bari e Spezia in Serie B sono terminate in parità (tre vittorie liguri e una pugliese nel parziale), dopo che nelle precedenti otto partite in cadetteria tra queste due squadre non si era registrato nemmeno un segno "X".

Il Bari è imbattuto nelle ultime cinque sfide casalinghe di Serie B contro lo Spezia (2V, 3N) e dopo il successo al San Nicola del 29 dicembre 2024, potrebbe infilare due vittorie interne di fila contro gli Aquilotti per la prima volta dalla striscia di tre registrata tra 2006 e 2013.

Il Bari ha raccolto appena due punti nelle ultime sei partite casalinghe di Serie B (2N, 4P) e potrebbe rimanere almeno sette gare interne di fila in cadetteria senza vincere per la prima volta dalla striscia di otto partite, registrata tra ottobre 2007 e febbraio 2008.

Lo Spezia ha perso in tutte le ultime quattro trasferte di Serie B e nelle ultime due non ha nemmeno trovato la via del gol: i liguri non perdono cinque partite fuori casa consecutive nello stesso torneo cadetto dal periodo ottobre-dicembre 1950.

Il Bari ha perso quattro delle ultime cinque partite in campionato (1V), incluse le due più recenti; i pugliesi non registrano tre sconfitte di fila in Serie BKT dal dicembre 2024.

Lorenzo Dickmann ha partecipato attivamente a quattro gol in questa Serie B (una rete, tre assist), tre dei quali al San Nicola (una rete, due assist): solo però contro la Cremonese (11), il giocatore del Bari ha disputato più gare in cadetteria senza mai essere coinvolto in una rete (10 partite contro i liguri senza gol o assist).

Il primo dei 12 gol segnati in Serie B da Gabriele Artistico, è arrivato proprio contro il Bari: il 17 agosto 2024 al San Nicola con la maglia della Juve Stabia; l'attaccante italiano classe 2002 è il miglior marcatore dei liguri in questo campionato (cinque reti realizzate finora).

