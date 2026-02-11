Con l'odierno trionfo la Juve Stabia si proietta a quota 38 punti, resta invece invariata la situazione dell'Empoli. Uomini di Dionisi e Abate che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Reggiana e Monza.

Luci accese allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, è tempo di Empoli-Juve Stabia! Nella serata che chiude questo turno infrasettimanale di B, il calendario mette a confronto Azzurri e Gialloblu’ in una sfida che si rinnova dopo due mesi dall’ultima volta, risalente allo scorso 13 dicembre, nella gara che si concluse con una vittoria dei campani per 2-0. Attualmente, i toscani occupano il 12^ tassello della classifica generale con 28 punti; vanta invece l’ottava posizione la Juve Stabia, che nelle prime 23 gare ha totalizzato 35 punti. 19:32

Gabrielloni avrebbe concluso in rete, ma ci sono due giocatori empolesi a terra, fischio dell'arbitro e gioco fermo, si attendono indicazioni dalla sala VAR.20:41

Si chiude dopo un lieve recupero la prima frazione di gioco al Castellani, parziale fisso sull'1-0 che sorride momentaneamente all'Empoli. Un primo tempo non eccessivamente ricco di occasioni pericolose, al minuto 11' la sblocca la formazione di casa con Lovato che stacca sul cross di Elia e batte Confente. Segue una forte pressione dell'Empoli, al minuto 16' è infatti Bellich a salvare sulla linea una conclusione avversaria evitando il raddoppio. Al minuto 39' Gabrielloni lotta in area azzurra, sportellata ad un difensore avversario, palla che sfugge dai guantoni di Fulignati e l'attaccante ribadisce in rete: gioco che viene però fermato dal direttore di gara, carica fallosa sull'estremo empolese. Primo tempo che termina sull'1-0.20:49

RIBATTE CARISSONI! Conclusione più che ravvicinata da parte di un giocatore di Dionisi, Carissoni è sulla linea e fa le veci di Confente deviando in angolo e scongiurando il gol del pari.21:37

PREPARTITA

Empoli - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 febbraio alle ore 20:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Juve Stabia sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 175 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 23 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.2 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0 31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0 22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2 05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2 18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0 29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1 09-11-2025 Serie A Atalanta-Sassuolo 0-3 29-11-2025 Serie A Juventus-Cagliari 2-1 14-12-2025 Serie A Milan-Sassuolo 2-2 27-12-2025 Serie B Catanzaro-Cesena 2-0 10-01-2026 Serie B Avellino-Sampdoria 2-1 06-02-2026 Serie B Cesena-Pescara 2-0 11-02-2026 Serie B Empoli-Juve Stabia 1-2

Attualmente l'Empoli si trova 12° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 6° in classifica con 38 punti (frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 29 gol e ne ha subiti 33; Juve Stabia ha segnato 29 gol e ne ha subiti 27.

La partita di andata Juve Stabia - Empoli si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa l'Empoli ha fatto 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Palermo e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, la Reggiana e Padova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia perdendo 1-2 mentre Juve Stabia ha incontrato Padova pareggiando 3-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.

Empoli e Juve Stabia si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 6 volte, Juve Stabia ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Empoli-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto sei dei primi sette match in Serie BKT contro la Juve Stabia (1P), andando sempre a bersaglio e realizzando complessivamente 16 reti (2.3 in media a partita), l'Empoli ha perso le due sfide più recenti contro le Vespe in cadetteria, con un punteggio complessivo di 0-3.

L'Empoli ha vinto tutte le quattro sfide casalinghe contro la Juve Stabia in Serie BKT e solo contro tre formazioni ha ottenuto cinque successi nelle prime cinque gare interne nel torneo: Catanzaro, Reggina (serie arrivata a sei) e Siena.

L'Empoli ha perso solo due delle ultime 31 gare casalinghe in Serie BKT (14V, 15N), ma dopo lo 0-1 contro il Südtirol e lo 0-0 contro il Modena potrebbe restare a secco di reti per tre match interni di fila solo per la terza volta nella propria storia in cadetteria, dopo il 2004/05 (tra dicembre e gennaio contro Catania, Treviso e Bari) ed il 1985/86 (tra marzo e aprile contro Vicenza, Catania e Cremonese).

La Juve Stabia ha segnato ed è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime tre trasferte in cadetteria (1V, 2N ed esattamente un gol a partita) e potrebbe registrare più match di fila senza sconfitte trovando la via della rete solo per la terza volta nella sua storia nel torneo, dopo il 2019/20 (1V, 3N e sette reti totali, tra dicembre e febbraio) ed il 2012/13 (2V, 2N, con 11 reti complessive tra settembre e ottobre).

Nessuna squadra ha pareggiato più partite della Juve Stabia in questa stagione di Serie BKT: 11, al pari del Südtirol; i campani hanno infatti impattato le ultime due gare e non ne registrano almeno tre di fila dal maggio-settembre scorsi (quattro in quel caso).

Salvatore Elia ha giocato la sua prima stagione in Serie BKT proprio con la maglia della Juve Stabia nel 2019/20, segnando un gol e servendo un assist in 20 presenze di regular season. Contro la sua ex squadra, invece, il classe 1999 ha registrato esattamente un successo, un pareggio ed una sconfitta in tre precedenti nel campionato cadetto, senza mai prendere parte ad alcuna marcatura.

L'ultima rete di Lorenzo Carissoni in Serie BKT è arrivata proprio contro l'Empoli e ha fissato il punteggio sul definitivo 2-0 in favore delle Vespe nel match d'andata di questo campionato, al 63' minuto del 13 dicembre scorso. Il classe 1997 ha già messo a segno tre reti in questo campionato: suo record personale in una singola edizione del torneo cadetto (si era fermato a due sia nel 2023/24, sia nel 2024/25).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: