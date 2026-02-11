Cala il sipario allo Stadio Castellani di Empoli! Crezzini manda i titoli di coda di un match dai due volti, conclusosi con una vittoria dei Gialloblu' per 1-2. Nel primo tempo prevale l'impronta empolese, al minuto 11' è Lovato a siglare la rete dell'1-0 finalizzando l'assist di Elia. Nella ripresa, la gara viene ribaltata dalla reazione evidente della Juve Stabia che completa la rimonta; al minuto 57' è Giuseppe Leone, appena subentrato, a realizzare il gol del pari sfruttando un rimpallo favorevole, segue la rete di Carissoni che sull'assist dello stesso Leone sigla, al minuto 64', il raddoppio che vale la vittoria finale. Ci prova l'Empoli senza però trovare la via del pareggio, sorride la Juve Stabia.
Con l'odierno trionfo la Juve Stabia si proietta a quota 38 punti, resta invece invariata la situazione dell'Empoli. Uomini di Dionisi e Abate che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Reggiana e Monza.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.21:55
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO DI CREZZINI! Empoli-Juve Stabia termina 1-2.21:53
90'+3'
Rimessa laterale a favore dei gialloblu', minuti finali che scorrono con il parziale immutato.21:52
90'+2'
Corner a favore dell'Empoli, spinge la formazione azzurra allo scadere, difende la Juve Stabia.21:50
90'+2'
Pressione irregolare di Okoro su Obaretin, punizione Empoli dalla propria difesa.21:50
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Burlando, si giocherà fino al 95'.21:49
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà assegnato il recupero.21:49
88'
Sostituzione Juve Stabia: fuori dal campo Alessio Cacciamani, lo sostituisce Manuel Ricciardi.21:48
84'
Colpo di testa di Popov che reclama un corner, Crezzini dice che sarà rinvio dal fondo.21:42
83'
Palleggia senza fretta la Juve Stabia, in pressing l'Empoli che deve riagguantare il possesso.21:42
80'
AMMONITO Matteo Lovato: arresta irregolarmente la ripartenza di Cacciamani.21:38
80'
Ultimi 600'' del match, poi sarà lasciato spazio al recupero.21:37
78'
RIBATTE CARISSONI! Conclusione più che ravvicinata da parte di un giocatore di Dionisi, Carissoni è sulla linea e fa le veci di Confente deviando in angolo e scongiurando il gol del pari.21:37
77'
Tocco di mano da parte di Popov in area avversaria, fallo in attacco, punizione Juve Stabia e squadre che si riordinano.21:35
75'
Conclusione diretta in porta da parte del numero 37, respinge Fulignati che è costretto a concedere il corner alla Juve Stabia.21:33
74'
Toccato irregolarmente Maistro dal limite dell'area avversaria, punizione invitante spendibile dagli ospiti gialloblu'. Sul pallone lo stesso Maistro.21:32
74'
Sostituzione Empoli: fuori Daniel Fila, lo sostituisce Bohdan Popov.21:32
72'
Muta lievemente l'assetto dei campani con l'ingresso di Maistro, si passerà ad un 3-5-1-1.21:31
72'
Sostituzione Juve Stabia: fuori Alessandro Gabrielloni, dentro per lui Fabio Maistro.21:30
71'
Palleggia in maniera veemente l'Empoli che non sta allo svantaggio, Juve Stabia costretta a difendersi.21:29
70'
Superate le porte del minuto 70', parziale sull'1-2 a favore dei gialloblu' campani.21:29
69'
Sostituzione Empoli: fuori Gerard Yepes, al suo posto Duccio Degli Innocenti.21:28
64'
GOL! GOL CARISSONI! Empoli-JUVE STABIA: 1-2. La ribalta la formazione di Castellammare, la rete è di Lorenzo Carissoni! Il subentrato Leone si rende ancora una volta protagonista, serve l'assist vincente per Carissoni che prende il tempo su tutti ed insacca alle spalle di Fulignati. Rimonta completata dai Gialloblu', assist servito da Giuseppe Leone.21:23
64'
Al minuto 64' sono due le sostituzioni ancora spendibili da parte di entrambi i tecnici.21:22
62'
Carissoni compie un fallo tattico ai danni di Nasti, Crezzini non estrae tuttavia il giallo.21:20
62'
Chance dalla bandierina spendibile dalla Juve Stabia, batterà Leone.21:20
61'
Sostituzione Juve Stabia: fuori Rares Burnete, dentro Alvin Okoro.21:21
57'
GOL! GOL LEONE! Empoli-JUVE STABIA: 1-1. Arriva la rete del pareggio al minuto 57', la rete è del subentrato Giuseppe leone! Azione che parte proprio dai piedi dell'autore del gol, poi Cacciamani compie un efficace lavoro lungo l'out di sinistra e subentra in area avversaria servendo un rasoterra al centro, il rimpallo generato diviene buono per Leone che controlla ed insacca sotto la traversa. Pareggia la Juve Stabia, gara riaperta al Castellani.21:17
55'
Cross da calcio d'angolo da parte di Ebuehi, si conclude con un nulla di fatto.21:15
54'
Sostituzione Empoli: abbandona il campo Salvatore Elia, lo sostituisce Tyronne Ebuehi.21:18
52'
Subito uno scambio tra Ilie e Nasti, interviene Dalle Mura che recupera il possesso.21:14
50'
Scocca il 50', parziale fisso sull'1-0.21:13
46'
Sostituzione Empoli: fuori anche Luca Magnino, dentro Rares Ilie.21:13
46'
Sostituzione Juve Stabia: esce dal campo Kevin Zeroli, subentra Giuseppe Leone.21:12
46'
Sostituzione Empoli: fuori anche Stiven Shpendi, lo sostituisce Marco Nasti.21:12
46'
Sostituzione Juve Stabia: fuori Sheriff Kassama, dentro Christian Dalle Mura.21:11
46'
Il primo possesso dels econdo tempo è amministrato dalla Juve Stabia.21:11
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:11
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.20:49
Si chiude dopo un lieve recupero la prima frazione di gioco al Castellani, parziale fisso sull'1-0 che sorride momentaneamente all'Empoli. Un primo tempo non eccessivamente ricco di occasioni pericolose, al minuto 11' la sblocca la formazione di casa con Lovato che stacca sul cross di Elia e batte Confente. Segue una forte pressione dell'Empoli, al minuto 16' è infatti Bellich a salvare sulla linea una conclusione avversaria evitando il raddoppio. Al minuto 39' Gabrielloni lotta in area azzurra, sportellata ad un difensore avversario, palla che sfugge dai guantoni di Fulignati e l'attaccante ribadisce in rete: gioco che viene però fermato dal direttore di gara, carica fallosa sull'estremo empolese. Primo tempo che termina sull'1-0.20:49
45'+1'
FISCHIO DI CREZZINI: termina il primo tempo.20:47
45'
Un solo minuto di recupero, si giocherà fino al 46'.20:47
44'
Ultimo giro d'orologio di questa prima parte di gara, poi possibile assegnazione dell'extra-time.20:46
42'
Calcio piazzato a favore dell'Empoli, batte Yepes dai 30 metri ma trova la respinta di Kassama, rinvio impreciso però del difensore gialloblu' ed Empoli che prova a ribattere, Confente è attento e fa sua la sfera.20:46
40'
Carica fallosa ai danni di Fulignati, si prosegue sull'1-0.20:41
39'
Gabrielloni avrebbe concluso in rete, ma ci sono due giocatori empolesi a terra, fischio dell'arbitro e gioco fermo, si attendono indicazioni dalla sala VAR.20:41
37'
Cacciamani converge verso il centro del campo, salta un uomo, poi salta anche Yepes ma è costretto a rifugiarsi da Giorgini per riniziare la manovra. Possesso gialloblu' al 37'.20:39
35'
Gabrielloni perde di vista il pallone, rimessa laterale a favore dell'Empoli.20:38
32'
Shpendi corre lungo l'out di sinistra, entra in area gialloblu' e calcia forte sul primo palo: pallone che termina al lato dello specchio.20:34
30'
Giropalla ospite nella trequarti empolese, non ci sono però corridoi per accedere alla zona offensiva.20:32
28'
Proteste eccessive di Carissoni che vengono subito sedate dal direttore di gara, richiamo verbale per il giocatore dei campani.20:31
24'
Palla inattiva a favore della Juve Stabia, batte Burnete verso il secondo palo, nessun effetto prodotto da questo calcio di punizione.20:26
21'
Ulteriore occasione per il raddoppio spendibile dall'Empoli, Magnino compie un tocco morbido allontanato prontamente da Carissoni, rischia la Juve Stabia ma salva tutto il centrocampista gialloblu'.20:22
18'
Altro suggerimento verticale impreciso verso Gabrielloni, palla tra le braccia di Fulignati.20:19
16'
SALVA TUTTO BELLICH! Chance per l'Empoli per siglare il raddoppio, Elia sceglie la soluzione personale e ignora le soluzioni laterali, a tu per tu con Confente sbaglia poi la conclusione, sul rimpallo giunge Magnino che calcia in porta trovando la deviazione determinante di Bellich. Parziale che resta sull'1-0 al Castellani.20:19
14'
Manovra ora la Juve Stabia, gialloblu' che tentano di reagire allo svantaggio, verticalizzazione verso Carissoni ma viene anticipato da Ignacchiti.20:15
11'
GOL! GOL LOVATO! EMPOLI-Juve Stabia: 1-0. Arriva la rete che sblocca il match, il timbro è di Matteo Lovato! Dagli sviluppi di un corner battuto corto, Elia trova efficacemente l'inserimento di Lovato che sul suggerimento aereo arriva puntuale e batte di testa Confente. Vantaggio casalingo all'11', assist a cura di Salvatore Elia.
FORMAZIONI UFFICIALI: EMPOLI (3-5-2). Scendono in campo: Fulignati; Lovato-Guarino-Obaretin; Candela-Ignacchiti-Yepes-Magnino-Elia; Shpendi-Fila. Allenatore: Alessio Dionisi. A disposizione: Ebuehi, Indragoli, Curto, Romagnoli, Ceesay, Saporiti, Haas, Degli Innocenti, Ilie, Nasti, Popov, Perisan.19:49
A coadiuvare il fischietto senese sono designati gli assistenti di linea Regattieri-Rinaldi; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Burlando; postazione VAR presidiata dal Sig. Nasca, ausiliato dall’A.VAR Antonio Giua.19:34
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Valerio Crezzini, della sezione di Siena.19:34
Luci accese allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, è tempo di Empoli-Juve Stabia! Nella serata che chiude questo turno infrasettimanale di B, il calendario mette a confronto Azzurri e Gialloblu’ in una sfida che si rinnova dopo due mesi dall’ultima volta, risalente allo scorso 13 dicembre, nella gara che si concluse con una vittoria dei campani per 2-0. Attualmente, i toscani occupano il 12^ tassello della classifica generale con 28 punti; vanta invece l’ottava posizione la Juve Stabia, che nelle prime 23 gare ha totalizzato 35 punti. 19:32
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Juve Stabia, gara valida per il turno numero 24 del Campionato di Serie B.19:32
Empoli - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 febbraio alle ore 20:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Juve Stabia sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Valerio Crezzini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
175
Fuorigioco
18
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
23
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.2
Falli per cartellino
7.6
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Parma-Pescara 2-0
31-08-2025
Serie A
Lazio-Verona 4-0
22-09-2025
Serie A
Napoli-Pisa 3-2
05-10-2025
Serie B
Südtirol-Empoli 1-2
18-10-2025
Serie A
Lecce-Sassuolo 0-0
29-10-2025
Serie A
Roma-Parma 2-1
09-11-2025
Serie A
Atalanta-Sassuolo 0-3
29-11-2025
Serie A
Juventus-Cagliari 2-1
14-12-2025
Serie A
Milan-Sassuolo 2-2
27-12-2025
Serie B
Catanzaro-Cesena 2-0
10-01-2026
Serie B
Avellino-Sampdoria 2-1
06-02-2026
Serie B
Cesena-Pescara 2-0
11-02-2026
Serie B
Empoli-Juve Stabia 1-2
Attualmente l'Empoli si trova 12° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 6° in classifica con 38 punti (frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte). L'Empoli ha segnato 29 gol e ne ha subiti 33; Juve Stabia ha segnato 29 gol e ne ha subiti 27. La partita di andata Juve Stabia - Empoli si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa l'Empoli ha fatto 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Palermo e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, la Reggiana e Padova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia perdendo 1-2 mentre Juve Stabia ha incontrato Padova pareggiando 3-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.
Empoli e Juve Stabia si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 6 volte, Juve Stabia ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Empoli-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver vinto sei dei primi sette match in Serie BKT contro la Juve Stabia (1P), andando sempre a bersaglio e realizzando complessivamente 16 reti (2.3 in media a partita), l'Empoli ha perso le due sfide più recenti contro le Vespe in cadetteria, con un punteggio complessivo di 0-3.
L'Empoli ha vinto tutte le quattro sfide casalinghe contro la Juve Stabia in Serie BKT e solo contro tre formazioni ha ottenuto cinque successi nelle prime cinque gare interne nel torneo: Catanzaro, Reggina (serie arrivata a sei) e Siena.
L'Empoli ha perso solo due delle ultime 31 gare casalinghe in Serie BKT (14V, 15N), ma dopo lo 0-1 contro il Südtirol e lo 0-0 contro il Modena potrebbe restare a secco di reti per tre match interni di fila solo per la terza volta nella propria storia in cadetteria, dopo il 2004/05 (tra dicembre e gennaio contro Catania, Treviso e Bari) ed il 1985/86 (tra marzo e aprile contro Vicenza, Catania e Cremonese).
La Juve Stabia ha segnato ed è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime tre trasferte in cadetteria (1V, 2N ed esattamente un gol a partita) e potrebbe registrare più match di fila senza sconfitte trovando la via della rete solo per la terza volta nella sua storia nel torneo, dopo il 2019/20 (1V, 3N e sette reti totali, tra dicembre e febbraio) ed il 2012/13 (2V, 2N, con 11 reti complessive tra settembre e ottobre).
Nessuna squadra ha pareggiato più partite della Juve Stabia in questa stagione di Serie BKT: 11, al pari del Südtirol; i campani hanno infatti impattato le ultime due gare e non ne registrano almeno tre di fila dal maggio-settembre scorsi (quattro in quel caso).
Salvatore Elia ha giocato la sua prima stagione in Serie BKT proprio con la maglia della Juve Stabia nel 2019/20, segnando un gol e servendo un assist in 20 presenze di regular season. Contro la sua ex squadra, invece, il classe 1999 ha registrato esattamente un successo, un pareggio ed una sconfitta in tre precedenti nel campionato cadetto, senza mai prendere parte ad alcuna marcatura.
L'ultima rete di Lorenzo Carissoni in Serie BKT è arrivata proprio contro l'Empoli e ha fissato il punteggio sul definitivo 2-0 in favore delle Vespe nel match d'andata di questo campionato, al 63' minuto del 13 dicembre scorso. Il classe 1997 ha già messo a segno tre reti in questo campionato: suo record personale in una singola edizione del torneo cadetto (si era fermato a due sia nel 2023/24, sia nel 2024/25).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: