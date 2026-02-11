E, quindi, occasione sprecata dal Monza che, dopo il ko del Venezia, poteva risalire in vetta. Nella ripresa ci ha provato, ha avuto le occasioni con Carboni e Delli Carri, ma finisce 0-0 contro il Südtirol pagando un primo tempo totalmente anonimo. La squadra bolzanina, intanto, resta in scia positiva. Quattro vittorie e due pareggi per la squadra di Castori. Oltre alla buona prestazione di Verdi che potrà essere davvero utile in questa parte finale di stagione.
Südtirol che resta al 10° posto della classifica a quota 30 punti, mentre il Monza sale a quota 38. La squadra brianzola, però, scivola addirittura al terzo posto perché, in questo momento, il Frosinone sta vincendo ad Avellino e la scavalca.
Monza che tornerà in campo domenica 15 febbraio contro la Juve Stabia (alle 15), mentre il Südtirol farà visita al Bari allo stesso giorno e alla stessa ora.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Südtirol-Monza e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.21:05
90'+7'
A partita finita arriva addirittura un giallo per Veseli per proteste. Il difensore del Südtirol se la prendeva per la punizione concessa nel finale.21:01
90'+6'
E FINISCE QUI!!! Su questo brivido finale, si conclude Südtirol-Monza sullo 0-0. Due punti persi per i brianzoli che mancano l'aggancio alla vetta della classifica.21:00
90'+6'
NIENTE RIGORE!!! Carboni e Delli Carri si sono scontrati tra di loro, in mezzo Tait e non c'è nessun fallo.20:59
90'+6'
Il sig. Mucera non ha fischiato e aspetta un check dal VAR. Proprio allo scadere20:59
90'+5'
OCCHIO AL POSSIBILE RIGORE PER IL MONZA!!! A terra Delli Carri e Carboni in area sul calcio di punizione di Ciurria20:58
90'+4'
Petagna guadagna una punizione sulla trequarti per fallo di Veseli. Ultima chance per il Monza con questa palla ferma.20:55
90'+2'
Petagna lavora un buon pallone e prova a lanciare Ciurria in campo aperto, ma commette fallo su Davi. Fa passare i secondi il Südtirol20:53
90'+1'
4' di recupero a Bolzano...20:51
90'
Pecorino cerca un'improbabile rovesciata da posizione defilata, recupera facilmente Thiam. Ultimo giro d'orologio prima del recupero20:51
89'
Ultimo cambio anche nel Südtirol! Castori si gioca la carta Bordon al posto di Casiraghi. Bordon è un difensore, ma nei colpi di testa potrebbe essere pericoloso20:50
86'
Bel lancio di Obiang per Birindelli che si inserisce in area, esce Adamonis ma Birindelli non trova lo spazio per servire Petagna. Ultimi assalti di questa partita20:48
84'
Spizzata di Petagna per Ciurria che si inserisce in area, prova il tocco per Pessina che commette però fallo su Tait. Grande copertura del capitano del Südtirol.20:45
82'
Gioco fermo. Pessina a terra per un colpo alla caviglia sinistra20:43
81'
IL SUDTIROL SI MANGIA UN GOL!!! Tait trova in qualche modo Pecorino in area, ma il giocatore di proprietà della Juventus non riesce a calciare. La devia soltanto e Thiam ringrazia. Clamoroso.20:43
78'
CI PROVA DELLI CARRI!!! Ancora Monza pericoloso con la mezza rovesciata di Delli Carri, sul servizio di Birindelli, che trova però ancora un Adamonis attento.20:39
77'
OCCASIONE MONZA!!! Petagna bravo a difendere palla e a servire Carboni che entra in area e spara col sinistro, ma Adamonis dice no e manda in angolo20:38
75'
Ultimo cambio per il Monza! Dentro Birindelli che prende il posto di Lucchesi. Birindelli sulla fascia e Bakoune 'retrocede' a fare il braccetto20:36
74'
Batti e ribatti nella metà campo del Südtirol, bravo Casiraghi a prendersi il fallo da Bakoune
71'
Sta crescendo il Monza e, quindi, Castori butta nella mischia Tait per chiudere a centrocampo. Fuori Crnigoj20:31
70'
Keita Baldé tutto a sinistra, cerco lo spiovente sul secondo palo per Ciurria ma non trova il compagno20:31
67'
Ripartenza Südtirol, ma Pecorino vuole fare tutto da solo e finisce per sbattere su Delli Carri che non lo fa entrare in area di rigore20:28
66'
Primo pallone per Keita Baldé che crossa da sinistra, ma servizio troppo potente e non trova nessuno in area20:27
65'
Davi lancia per Pecorino sul lungo linea, ma l'attaccante sbaglia il controllo. Con Verdi fuori, ora tocca a Pecorino sobbarcarsi tutto il peso dell'attacco21:13
65'
Castori fa entrare anche Frigerio a centrocampo al posto di Tronchin, già ammonito20:25
65'
Cambia anche il Südtirol e finisce la partita di Simone Verdi. Buona la gara dell'ex Napoli che lascia però il campo a Tonin. Verdi che non ha ancora i 90' nelle gambe20:25
64'
Bianco ne cambia un altro in attacco. Scocca l'ora di Keita Baldé che prende il posto di Cutrone. Non una grande partita quest'oggi per l'ex Como e Parma20:24
61'
OCCASIONE SUDTIROL!!! Verdi pesca su punizione Kofler, colpo di testa quasi a colpo sicuro ma salva sulla linea Pessina. Che chance per i padroni di casa.20:23
59'
COSA FA VESELI??? Troppo leggero il difensore del Südtirol che lascia andare Ciurria in area, ma salva tutto El Kaouakibi che si prende anche il fallo20:21
58'
Colpo di testa di PECORINO sugli sviluppi del corner, ma palla che finisce a lato20:19
57'
Si rituffa in avanti il Südtirol, con Molina che guadagna un corner da destra20:18
55'
Petagna prova lo sfondamento sulla sinistra e commette fallo travolgendo Tronchin20:16
54'
Occhio a Verdi che ne dribbla due nell'area avversaria, ma finisce il campo. Occasione sfumata per il Südtirol20:14
53'
Gioco fermo per la pallonata subita sul volto da Tronchin20:14
52'
Tutto buono, non c'è fallo. Ok dato al sig. Mucera e si può ripartire20:13
52'
CHECK DEL VAR!!! Si rivede, nel dettaglio, questo cross per capire cosa sia successo. Soprattutto una possibile trattenuta su Delli Carri20:13
51'
Ben due giocatori del Monza a terra nell'area avversaria, tutto buono per Giuseppe Mucera20:12
50'
Palla dentro per Azzi che si inserisce in area, ma lo anticipa Kofler. Sarà comunque angolo per il Monza che ha cominciato con un altro piglio questo secondo tempo20:12
48'
Petagna cerca di lanciare il contropiede del Monza, arriva il fallo tattico di Tronchin che si prende anche il giallo.20:09
47'
E un cambio anche nel Südtirol: dentro Federico Davi che prende il posto del fratello Simone Davi. Evidentemente il dolore c'era ancora e, per non rischiare, Castori ha tolto il laterale mancino titolare.20:08
47'
E, a sorpresa, fuori anche COLPANI. Uno dei giocatori più tecnici del Monza, ma Bianco vuole qualcosa di diverso. Spazio a Ciurria. Non cambia comunque il modulo: 3-4-2-1 con Petagna unica punta e Cutrone che fa da mezza punta20:07
47'
Fuori anche Dany Mota, un po' avulso dal gioco. Dentro Petagna che torna dopo aver saltato le ultime tre gare20:06
47'
TRIPLO CAMBIO MONZA!!! Bianco non proprio felicissimo dei suoi nel primo tempo e toglie ben tre giocatori. Fuori Colombo già ammonito, dentro Obiang.20:05
46'
SI RICOMINCIA A BOLZANO!!!20:06
Verdi ha svariato su tutto il fronte offensivo, giocando anche bene palla. Il discorso è che c'è stata poca intesa con Pecorino che ha toccato pochissimi palloni. Serve più fluidità davanti per rendersi davvero pericolosi dalle parti di Thiam. Dall'altra parte, invece, il Monza ha faticato a superare la propria metà campo. Pressing asfissiante del Südtirol, c'è da capire se terranno anche nella ripresa, o se invece si creeranno gli spazi per i movimenti di Colpani. Là davanti, però, il Monza non si è ancora acceso.19:53
Non il miglior primo tempo della stagione per entrambe le squadre. Fa più possesso il Südtirol, ma la più grande occasione dei padroni di casa è il “tentativo” di autogol di Carboni non andato a buon fine. Una chance singola anche per il Monza, proprio con Carboni, che non ha trovato però la porta col suo colpo di testa.19:51
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO A BOLZANO!!! 0-0 tra Südtirol e Monza dopo i primi 45 minuti. Un'occasione per parte.19:49
45'+3'
Comunque buona risposta di Davi, dopo la botta al ginocchio, con l'esterno che ha preso il fondo e ha messo in mezzo. 19:49
45'+2'
Davi mette un cross da sinistra, Verdi con un colpo di testa casuale ma ci arriva Thiam senza problemi19:48
45'
Due minuti di recupero...19:47
42'
Perde palla Cutrone, riparte Crnigoj che viene messo giù da Leonardo Colombo. Fallo e giallo per il centrocampista del Monza19:43
42'
C'era comunque un offside. Non ravvisato dall'assistente di sinistra, ma in caso di gol sarebbe stato sicuramente annullato19:43
41'
OCCASIONE SUDTIROL!!! Verdi aspetta il movimento di Tronchin in area e lo serve, ma Thiam in uscita chiude lo specchio della porta al centrocampista di casa.19:42
40'
Eccolo DAVI che prova a rientrare in campo. Aveva gridato per il dolore ma, forse, è stata solo una botta nel contatto con Bakoune19:41
39'
Ci prova VERDI dal limite dell'area, ma la sua conclusione viene murata da Pessina19:40
38'
Davi si è rialzato e già questa è una buona notizia. C'è da capire se riuscirà a rientrare, per ora è nelle mani dallo staff medico a bordo campo19:40
37'
Occhio perché Simone Davi è rimasto a terra dolorante al ginocchio. Grida di dolore per il laterale del Südtirol19:38
36'
Colpo di tacco di Colpani che lancia Bakoune in sovrapposizione, ma l'ex Milan commette fallo su Davi19:38
35'
Pressing di Verdi che non vuole far andare via Lucchesi, ma la mezza punta del Südtirol commette fallo. Guadagna campo il Monza19:36
33'
Contropiede Monza guidato da Colpani, ma l'ex Fiorentina non trova a sinistra Azzi. Qui poteva gestirla meglio la squadra brianzola19:35
32'
Gioco fermo per la botta subita da Simone Verdi. Il fallo era di Carboni che aveva provato a riconquistare subito palla.19:33
31'
Ci prova Dany Mota dalla distanza, anche lui murato. Bello il numero di Bakoune che se n'era andato sulla trequarti19:33
30'
54% di possesso palla per il Südtirol dopo la prima mezz'ora di gioco...19:32
27'
Pressing a tutto campo del Südtirol sui portatori di palla del Monza, Thiam è costretto a spazzare via il più lontano possibile dalla porta19:30
24'
Duello tra Cutrone Kofler, per l'arbitro c'è il fallo dell'attaccante del Monza. Punizione per il Südtirol appena passata la linea di metà campo19:26
23'
Pecorino questa volta in versione assist man, ma Delli Carri spazza in fallo laterale. Torna ad attaccare con convinzione il Südtirol19:26
19'
DI TESTA CARBONI!!! Adamonis non esce sul corner, arriva l'inserimento di Carboni che va di testa, ma non trova la porta. Occasione per il Monza19:21
18'
Scarico di Azzi per Pessina che prova il sinistro da fuori area, ma centra in pieno Crnigoj. Primo angolo per il Monza19:20
17'
Cutrone questa volta a difendere, con l'attaccante che chiude - nella propria area - su Verdi19:18
17'
Monza che fatica, palla a terra, a superare la propria metà campo. Intanto Davi si prende il 4° corner per i padroni di casa19:18
16'
Altra palla lunga per Cutrone, ma arriva Veseli in chiusura sull'ex Parma19:17
14'
IL MONZA RISCHIA L'AUTOGOL!!! Carboni all'indietro per Thiam, passaggio impreciso e soprattutto potentissimo e per poco non batte lo stesso portiere del Monza. Ancora corner.19:15
13'
Verdi cerca Veseli sul secondo palo, ma la difesa del Monza spazza via. Ci sarà comunque un altro corner per il Südtirol19:14
12'
Ancora fase di studio allo stadio Marco Druso. 0 occasioni e più possesso palla per il Südtirol19:13
9'
Crnigoj sguscia via a destra e cerca il cross per Pecorino in area, ma l'ex Venezia e Salernitana si porta il pallone oltre la linea di fondo19:11
7'
Lancio lungo per Cutrone, c'è però in anticipo Kofler che chiude in fallo laterale19:08
6'
Gioco fermo dopo un contatto tra Delli Carri e Pecorino. Entrambi si rialzano senza troppi problemi19:08
4'
Azzi cerca il cross da sinistra, intercetta Adamonis. Primi tentativi delle due squadre, ma niente occasioni per ora19:06
3'
Rimessa laterale lunga del Südtirol, ma capisce tutto Thiam che recupera su tutti in uscita19:05
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per il Monza...19:01
Il direttore di gara sarà il sig. Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. Il fischietto classe '92 sarà coadiuvato dagli assistenti Luciani e Laghezza e dal quarto ufficiale, il sig. Daniele Perenzoni. Sono presenti in sala VAR Fabio Maresca (VAR) e Matteo Gualtieri (AVAR).22:46
Sono 15 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Südtirol e Monza. Il bilancio pende leggermente a fare dei biancorossi con 5 vittorie oltre a 6 pareggi e 4 successi dei brianzoli. All'andata è finita 1-1 con Odogwu a pareggiare i conti dopo il vantaggio iniziale di Maric. L'ultima vittoria del Monza a Bolzano è datata 5 maggio 2019, col 3-0 all'ultima giornata per la squadra all'epoca allenata da Cristian Brocchi. A segno Palazzi, D'Errico e Fossati. Nell'agosto 2024 anche un primo turno di Coppa Italia tra le due, con sfida vinta dal Monza ai rigori.22:46
Bianco fa un po' di turnover e opera 4 cambi rispetto alla vittoria con l'Avellino. C'è Lucchesi in difesa al posto di Brorsson, e c'è Bakoune sull'out di destra al posto di Birindelli. Prima da titolare per Cutrone che viene supportato da Colpani e Dany Mota. Al fianco di Pessina c'è Leonardo Colombo. Sempre fuori Antov, Galazzi, Maric e Ravanelli, mentre è rientrato Petagna dopo tre gare di assenza.18:38
Sono 3 i cambi di Castori rispetto al pari con la Carrarese. A centrocampo dentro Crnigoj e Tronchin al posto di Tait e Frigerio. Davanti c'è Simone Verdi a fare compagnia a Pecorino: prima da titolare per l'ex Napoli. Out Coulibaly, Martini, Pietrangeli, Zedadka per infortunio oltre a Merkaj squalificato.18:59
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Thiam - Delli Carri, A.Carboni, Lucchesi - Bakoune, Le.Colombo, Pessina, Azzi - Colpani, Dany Mota - Cutrone. All. Paolo Bianco. A disposizione: Pizzignacco - Brorsson, S.Birindelli, Capolupo - Obiang, Ciurria, Hernani - A.Álvarez, Forson, Caso, Keita Baldé, Petagna.18:59
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Südtirol si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Adamonis - El Kaouakibi, Kofler, Veseli - Molina, Crnigoj, Tronchin, Casiraghi, S.Davi - Verdi, Pecorino. All. Fabrizio Castori. A disposizione: Cragno, Borra - Bordon, A.Masiello, C.Sabatini, F.Davi - D.Mancini, Frigerio, Tait, Brik - Tonin, Odogwu.18:56
In serie positiva anche il Monza che arriva alla trasferta del Druso dopo aver vinto contro Avellino, Padova e Pescara. La squadra di Bianco si è un po' riscattata, invece, dall'avvio shock di inizio 2026 tra il ko con la Virtus Entella e il pareggio col Frosinone. Anzi, complice la sconfitta del Venezia contro il Modena, il Monza potrebbe tornare in testa alla classifica in caso di successo.22:43
Südtirol che arriva alla sfida col Monza in piena serie positiva in questo avvio di 2026. Quattro vittorie e un pareggio per la squadra di Castori che è risalita fino al 10° posto, addirittura a -6 dalla zona playoff. L'ultima giocata è il pareggio a reti bianche contro la Carrarese ma, in precedenza, si contano le vittorie consecutive contro Catanzaro, Padova, Empoli e Spezia.22:43
Benvenuti alla diretta scritta di Südtirol-Monza, gara valida per la Giornata 24 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Marco Druso di Bolzano.22:42
Sudtirol - Monza è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 febbraio alle ore 19:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Monza sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.
Attualmente il Sudtirol si trova 9° in classifica con 30 punti (frutto di 6 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte); invece il Monza si trova 3° in classifica con 48 punti (frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 24 gol e ne ha subiti 23; il Monza ha segnato 36 gol e ne ha subiti 19. La partita di andata Monza - Sudtirol si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Sudtirol ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Catanzaro e Carrares ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Padova e l'Avellino ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 0-0 mentre Il Monza ha incontrato l'Avellino vincendo 2-1.
Sudtirol e Monza è la prima che si affrontano in campionato.
Sudtirol-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'unico precedente in Serie B tra Südtirol e Monza risale alla gara di andata dell'8 dicembre 2025, terminata 1-1 allo U-Power Stadium con le reti di Maric e Odogwu.
Il Südtirol ha una tradizione recente negativa contro le squadre lombarde: nelle ultime nove partite in Serie B contro squadre di questa regione, non ha mai vinto (cinque sconfitte e quattro pareggi, tra cui quello contro il Monza l'8 dicembre 2025.
Il Südtirol ha vinto in tutte le ultime tre gare casalinghe di Serie B e non è mai arrivato a quattro successi interni di fila nella competizione; in queste recenti tre vittorie, si sono sempre riscontrati tre gol esatti nel match (per due volte 2-1 e una 3-0).
Il Monza ha vinto l'ultima trasferta in Serie B contro il Padova, ma non ottiene due successi di fila fuori casa in cadetteria da fine novembre: nelle ultime cinque trasferte, infatti, i brianzoli hanno ottenuto appena due vittorie (1N, 2P).
Il Monza ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato segnando almeno due reti (vs Pescara, Padova e Avellino) e potrebbe infilare quattro successi di fila con almeno due gol all'attivo in Serie BKT per la prima volta dalla striscia di cinque registrata tra maggio-giugno 1964.
Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Monza da situazione di svantaggio in questa stagione di Serie BKT: 13, al pari di Avellino e Catanzaro.
Tra le squadre che non hanno segnato nemmeno una rete a seguito di un recupero offensivo, il Südtirol è quella che ne conta di più nel campionato in corso (ben 180, meno solo del Venezia in generale - con 188); tuttavia, solo il Mantova (10) ha registrato meno contropiedi rispetto ai biancorossi (11, al pari di Bari e Catanzaro).
Paulo Azzi è l'unico giocatore di movimento del Monza a essere sceso in campo in tutte le prime 23 giornate di questa Serie B, nonché il giocatore di movimento tra i brianzoli che conta più gare da titolare (22). Per lui finora già tre gol e tre assist, miglior rendimento personale in una singola stagione di cadetteria al pari del 2024/25 (3G+3A con la Cremonese).
Patrick Cutrone ha segnato nell'ultimo match di campionato (vs Avellino) e non trova la via della rete in due gare di fila in Serie BKT da aprile 2024 (vs Feralpisalò e Sampdoria, con il Como); in aggiunta, tra le formazioni contro cui non ha mai preso parte ad alcuna rete nel torneo, il Südtirol è quella con cui il classe '98 ha disputato più minuti (332').
Raphael Kofler (1895 minuti in campo, più di qualsiasi altro calciatore biancorosso) è il giocatore del Südtirol con il maggior numero di respinte difensive (136, almeno 80 in più di qualsiasi altro compagno), di respinte di testa (72, il doppio del secondo in questa classifica), di tiri ribattuti (16) e di palloni recuperati nella trequarti difensiva (52) nella Serie B 2025/2026; a pari merito con Simone Tronchin conta anche il maggior numero di intercetti (28).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: