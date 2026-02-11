E, quindi, occasione sprecata dal Monza che, dopo il ko del Venezia, poteva risalire in vetta. Nella ripresa ci ha provato, ha avuto le occasioni con Carboni e Delli Carri, ma finisce 0-0 contro il Südtirol pagando un primo tempo totalmente anonimo. La squadra bolzanina, intanto, resta in scia positiva. Quattro vittorie e due pareggi per la squadra di Castori. Oltre alla buona prestazione di Verdi che potrà essere davvero utile in questa parte finale di stagione.

Südtirol che resta al 10° posto della classifica a quota 30 punti, mentre il Monza sale a quota 38. La squadra brianzola, però, scivola addirittura al terzo posto perché, in questo momento, il Frosinone sta vincendo ad Avellino e la scavalca.

Monza che tornerà in campo domenica 15 febbraio contro la Juve Stabia (alle 15), mentre il Südtirol farà visita al Bari allo stesso giorno e alla stessa ora.