Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ciro Vigorito

Città: Benevento

Capienza: 16867 spettatori13:38

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Benevento-Como, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B.13:38

Sfida salvezza al Ciro Vigorito, dove i padroni di casa cercano i tre punti per provare a uscire dalla zona retrocessione e accorciare in classifica rispetto a diverse squadre, tra cui proprio i lariani. La Strega, infatti, è al momento terzultima, a due sole lunghezze dalla quindicesima posizione che significherebbe salvezza diretta. Dal suo arrivo in panchina al posto di Fabio Cannavaro, Roberto Stellone ha però collezionato una sola vittoria, a fronte di due pareggi e altrettante sconfitte.13:42

Allungare sulla zona calda e, perché no, inseguire un sogno playoff in questo momento distante cinque punti. È questo l'obiettivo del Como oggi, alla ricerca del sesto risultato utile consecutivo, dopo le due vittorie e i tre pareggi ottenuti neggli ultimi cinque turni. In trasferta, però, i lombardi hanno vinto soltanto due volte in questo campionato, mentre sono stati sconfitti cinque volte e in ben sette occasioni si è verificato il segno X.13:46

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Benevento si schiera in campo con un 3-4-2-1: Manfredini; Letizia, Leverbe, Tosca; Improta, Schiattarella, Acampora, Foulon; Karic, Tello; La Gumina. A disposizione: Paleari, Lucatelli, Capellini, Pastina, Agnello, Kubica, Viviani, Sanogo, Jureskin, Canfora, Farias, Simy.13:49

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Como si schiera in campo con un 3-4-1-2: Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Bellemo, Arrigoni, Ioannou; Da Cunha; Cerri, Mancuso. A disposizione: Vigorito, Cagnano, Canestrelli, Pierozzi, Fabregas, Faragò, Da Riva, Parigini, Blanco, Chajia, Cutrone, Gabrielloni.13:50

Tanti assenti per Stellone, che deve rinunciare a Pettinari, Ciano, Veseli, Koutsoupias, Vokic, Glik ed El Kaouakibi. In porta Paleari recupera ma solo per la panchina: dentro il secondo Manfredini. Letizia confermato nei tre di difesa, con Improta e Foulon sulle due fasce. Karic e Tello agiscono alle spalle di La Gumina, preferito a Simy in attacco. Parte inizialmente fuori anche Farias.13:54

Nel Como, Moreno Longo deve fare a meno di Iovine a centrocampo. La difesa è quella titolare, con Vignali e Ioannou a presidiare le due corsie. C'è Da Cunha sulla trequarti, con Fabregas pronto a subentrare dalla panchina. Abbondanza in attacco: sono Cerri e Mancuso gli uomini scelti, con Cutrone e Gabrielloni che partono inizialmente fuori.13:58

Quasi tutto pronto allo Stadio Ciro Vigorito. Tra pochi minuti l'arbitro Alberto Santoro darà il via al match.13:58

In corso un minuto di silenzio in memoria delle vittime del naufragio di Cutro.14:02

CALCIO D'INIZIO! Comincia Benevento-Como. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.14:04

4' Ritmo basso in questo avvio. Il Como gira palla senza fretta.14:08

6' PALO DI TELLO! Il numero 8 del Benevento rientra sul destro e fa partire un tiro-cross che rimbalza davanti a Gomis e rischia di ingannarlo, ma il legno salva il Como.14:10

9' Tante interruzioni in questi primi minuti di gioco. L'arbitro Santoro sta fischiando molto.14:13

12' Proteste da parte di Letizia per un fallo fischiatogli da Santoro per un contatto con Mancuso. Calcio di punizione da una buona posizione per i lariani.14:16

14' CERRI SU PUNIZIONE! Tocco di Arrigoni e destro fortissimo del centravanti del Como. Manfredini respinge corto la conclusione centrale e la difesa del Benevento riesce a liberare.14:17

16' Richiamo verbale di Santoro nei confronti di Odenthal, entrato in ritardo su Schiattarella.14:19

19' Cross basso di Letizia sporcato da Ioannou. Corner per il Benevento.14:22