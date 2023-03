Tra poco in campo Cittadella e Palermo, due squadre in cerca di riscatto e desiderose di ritrovare la vittoria. I padroni di casa, dopo lo 0-0 casalingo con il Brescia, sono reduci dalla sconfitta al Paolo Mazza contro la Spal. I rosanero invece arrivano da quattro pareggi consecutivi, l'ultimo successo risale allo scorso 5 febbraio contro la Reggina11:37

All'andata, giocata al Renzo Barbera, la sfida tra queste due compagini terminò senza reti. In classifica i rosanero di Corini si trovano al nono posto con 38 punti, quattro in più del Cittadella che con 34 punti occupa la 14' posizione11:44

Le scelte di Gorini: addirittura cinque le novità per i veneti rispetto alla sconfitta di sei giorni fa contro lo Spal: Maniero prende il posto di Kastrati, influenzato, tra i pali, in difesa Mattioli prende il posto di Salvi mentre Carriero viene preferito a Pavan a centrocampo. Cambia anche la coppia d'attacco, con Magrassi e Asencio che si accomodano in panchina a vantaggio di Maistrello e Mastrantonio, il quale si posiziona a centrocampo con Antonucci che avanza in attacco.14:23