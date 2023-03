Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Modena-Pisa, gara valida per la 29ª giornata di Serie B.12:48

Differente la situazione in casa Pisa, D’Angelo in conferenza stampa conferma: “Tutti a disposizione”. Nessun squalificato e nessun infortunato: dopo il pareggio interno con il Palermo della scorsa settimana, D'Angelo e i suoi uomini vogliono tornare alla vittoria.12:49

FORMAZIONE UFFICIALE MODENA (4-3-2-1): Gagno - Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi - Poli, Gerli, Armellino - Tremolada, Falcinelli - Strizzolo. All. Tesser.13:10

FORMAZIONE UFFICIALE PISA (4-3-1-2): Nicolas - Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto - Touré, Nagy, Marin - Morutan - Sibilli, Gliozzi. All. D’Angelo. 13:10

Tutti a disposizione per Luca D’Angelo, che al Braglia sceglie l’11 titolare con Sibilli, autore dell’ultimo gol contro il Palermo, e Gliozzi, miglior marcatore della squadra toscana. Torregrossa partirà dalla panchina, così come Gargiulo: il terzetto di centrocampo sarà composto da Touré, Nagy e Marin. Cambio in difesa: torna Hermannsson al posto di Caracciolo. 13:18