Grazie per aver seguito la diretta di Sampdoria-Ascoli 2-1 valida per la 29° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie B.22:38

La Sampdoria ritrova dunque la vittoria in casa dopo ben tre mesi e aggancia il Pisa in ottava posizione, l'ultima valevole per l'accesso ai playoff. L'Ascoli rimane invece terz'ultima a quota 28 punti.22:37

Il match si sblocca al decimo minuto con Valzania che serve in area, sulla destra, Duris, il quale finta il tiro con il destro rientrando sul sinistro e calciando verso il palo distante: la conclusione viene deviata e diventa imparabile per Stankovic. Nella ripresa la Sampdoria entra in campo con uno spirito diverso, colpendo un palo con Alvarez dopo appena quaranta secondi dall'inizio del secondo tempo. Al 77esimo arriva la rete del pareggio con Esposito che serve De Luca in area, ma quest'ultimo viene anticipato da Kasami che conclude di prima intenzione, battendo Vasquez verso il palo di sinistra. All'84esimo si completa la rimonta con Barreca che crossa al centro dell'area piccola dove De Luca la mette in rete con la coscia. Nel finale l'Ascoli non trova le forze per agguantare il pareggio e i padroni di casa vincono il match.22:35

La squadra allenata da Andrea Pirlo riesce a ribaltare il match nella ripresa e a portare a casa i tre punti grazie alle reti di Kasami e De Luca.22:31

90'+6' Finisce qui! Sampdoria-Ascoli 2-1.22:31

90'+6' L'attaccante della Sampdoria ferma irregolarmente il contropiede avversario e viene ammonito.22:30

90'+5' 3o ammonito Sampdoria: cartellino giallo per Esposito.22:30

90'+3' Che rischio per l'Ascoli! Palla vacante verso l'area bianconera, con Vasquez che esce deciso sul pallone, ma con Väisänen che non se ne accorge e tocca all'indietro. Il portiere dell'Ascoli è bravo e fortunato a toccare con il piede anticipando De Luca, allontanando poi in scivolata.22:28

90'+2' Ghilardi esce palla al piede e subisce un intervento falloso da parte di Nestorovski, che chiede subito scusa. Guadagna secondi importanti la Sampdoria.22:26

90'+1' Lancio lungo verso l'area della Sampdoria con Nestorovski che colpisce di testa, alzando però una palombella facile per Stankovic.22:26

90' Segnalati 5 minuti di recupero.22:25

89' Depaoli porta palla fino al limite dell'area, poi allarga sulla sinistra per Borini che prova a concludere verso la porta: Vasquez blocca in due tempi.22:23

87' Rimonta completata dunque da parte della Sampdoria, con Pirlo che decide di tenere in campo De Luca nonostante gli svariati cambi offensivi, venendo ripagato dalla rete del vantaggio di quest'ultimo.22:21

84' GOL! SAMPDORIA-Ascoli 2-1! Rete di De Luca! Triangolazione tra Barreca e Kasami sulla sinistra, con l'esterno della Sampdoria che crossa al centro verso De Luca, il quale colpisce all'interno dell'area piccola con la coscia battendo Vasquez.



Guarda la scheda del giocatore Manuel De Luca22:22

84' Il numero 41 dell'Ascoli allontana due volte il pallone a gioco fermo e viene ammonito.22:19

84' 3o ammonito Ascoli: cartellino giallo per Valzania.22:19

82' 5a sostituzione Ascoli: esce Marcello Falzerano, entra Raffaele Celia.22:17

82' 4a sostituzione Ascoli: esce Giuseppe Bellusci , entra Sauli Väisänen.22:17

82' 3a sostituzione Sampdoria: esce Agustín Álvarez, entra Fabio Borini.22:16

81' Il corner battuto da Alvarez termina sulla testa di Ghilardi che mette sul fondo. Rinvio per Vasquez.22:16

80' De Luca ci crede su un pallone che sembrava perso sulla destra, lo tiene in campo e guadagna un corner.22:15

79' Vasqeuz resta a terra dopo un corpo a corpo con Alvarez, con l'Ascoli che guadagna ora qualche secondo.22:14

77' GOL! SAMPDORIA-Ascoli 1-1! Rete di Kasami! Palla lunga verso l'area dell'Ascoli con Quaranta che respinge di testa verso il limite dell'area dove Esposito serve diagonalmente verso sinistra De Luca, ma quest'ultimo viene anticipato da Kasami che colpisce di prima intenzione e imbuca verso il palo di sinistra.



Guarda la scheda del giocatore Pajtim Kasami22:12

76' Sugli sviluppi del corner la palla viene messa fuori dall'area con De Luca che la protegge e viene colpito da un avversario.22:11

76' D'Uffizi serve Maiga Silvestri sulla destra, il quale crossa al centro trovando una deviazione: calcio d'angolo per l'Ascoli.22:10

74' Depaoli viene servito da De Luca in zona centrale, protegge il pallone ed entra in area, poi prova una conclusione verso il palo di destra, mettendo la palla sul fondo. Interviene poi Dionisi che segnala la posizione di offside dell'ex Verona.22:10

73' 3a sostituzione Ascoli: esce Pablo Rodríguez, entra Yehiya Maiga Silvestri.22:07

72' Il portiere dell'Ascoli viene punito per aver perso troppo tempo durante la battuta del rinvio dal fondo.22:06

71' 2o ammonito Ascoli: cartellino giallo per Vásquez.22:06

71' Prova Depaoli con il mancino! Palla alta verso il neo entrato che stoppa di petto al limite dell'area di rigore, poi calcia con il mancino alla ricerca del palo lontano. La palla termina fuori alla sinistra del palo.22:06

70' Ora riconquista alto Esposito, permettendo a Kasami di scappare palla al piede sulla sinistra e di crossare al centro. La palla viene però deviata e Vasquez la fa sua in area di rigore.22:04

69' Fallo in attacco da parte di Esposito che viene richiamato dall'arbitro Dionisi.22:04

67' 2a sostituzione Sampdoria: esce Giovanni Leoni, entra Fabio Depaoli.22:01

67' 2a sostituzione Ascoli: esce Dávid Duris, entra Ilija Nestorovski.22:01

66' 1a sostituzione Ascoli: esce Fabrizio Caligara, entra Simone D'Uffizi.22:01

65' Rimessa laterale lunga da parte di Barreca verso il centro dove Esposito stoppa e calcia con il mancino, senza inquadrare lo specchio.21:59

61' Cosa si è mangiato Duris! Esposito entra subito in area dalla sinistra e termina a terra, con l'arbitro che fa ampi gesti di rialzarsi. L'Ascoli parte dunque in contropiede con Pablo Rodriguez che scappa sulla linea del fuorigioco venendo servito da un compagno: l'attaccante bianconero serve poi al centro per Duris che sbaglia un rigore in movimento, mettendo la palla alta sulla traversa.21:58

60' 1a sostituzione Sampdoria: esce Ebrima Darboe, entra Sebastiano Esposito.21:54

59' Movimenti in zona panchina blucerchiata: è pronto ad entrare Esposito.21:54

56' Darboe calcia a lato! Mantovani rischia uscendo palla al piede dall'area di rigore, perdendo palla sul pressing di Darboe: il numero 55 doriano calcia allora con il destro, mettendo la palla fuori di poco rispetto al palo di sinistra.21:51

54' Prova Kasami! De Luca riceve in profondità, entra in area e serve a rimorchio Kasami: il capitano della Sampdoria prova la conclusione a giro, ma la palla termina centralmente tra le braccia di Vasquez.21:49

51' Kasami verticalizza per Darboe sulla sinistra, con il centrocampista che tocca centralmente in zona trequarti dove arriva però Zedadka che viene travolto da Alvarez. Viene assegnato un calcio di punizione per l'Ascoli.21:46

49' Altro duello fisico tra De Luca e Bellusci, con l'attaccante che ha la meglio difendendo palla e guadagnando un calcio di punizione, facendo salire i compagni.21:44

47' Palo di Alvarez! La punizione dell'attaccante blucerchiato supera la barriera e colpisce il palo esterno di sinistra, terminando poi sul fondo.21:43

46' De Luca protegge bene a pochi metri dall'area di rigore e viene colpito alle spalle da Bellusci. Punizione in zona interessante per i doriani.21:41

46' Confermati gli undici iniziali per entrambi gli allenatori, che dunque non effettuano sostituzioni all'intervallo.21:40

46' Via alla ripresa. Possesso per la Sampdoria.21:40

Inizia meglio l'Ascoli che trova la rete del vantaggio dopo appena dieci minuti, poi si sveglia la squadra di Pirlo, creando svariate occasioni in fase offensiva. A sfiorare il gol è però l'Ascoli con Pablo Rodriguez che viene servito in area da Caligara, ma il suo mancino viene respinto sul palo da un intervento prodigioso di Stankovic.21:27

Un primo tempo molto vivace da parte delle due squadre, con l'Ascoli che trova la rete del vantaggio al decimo minuto: imbucata di Valzania per Duris, il quale finge di calciare con il destro e rientra sul sinistro, poi calcia verso il palo lontano. La palla viene deviata da Ghilardi e si insacca a fil di palo di sinistra, con Stankovic che non può nulla.21:25

45'+4' Finisce il primo tempo. Sampdoria-Ascoli 0-1.21:23

45'+4' Sugli sviluppi di un corner battuto da destra per la Sampdoria, Leoni spizza di testa verso il centro dove Kasami prova a colpire di testa verso la porta, ma Vasquez blocca con la mano destra.21:23

45'+2' Stojanovic guadagna il fondo di destra, poi crossa basso al centro alla ricerca di Alvarez che non impatta col pallone e termina a terra. L'arbitro Dionisi fa segno di rialzarsi all'attaccante blucerchiato.21:21

45'+2' Ora le squadre sono lunghe ed entrambe provano a colpire l'avversaria in contropiede.21:20

45' Segnalati 3 minuti di recupero.21:19

44' Pressing alto della Sampdoria, con l'Ascoli che riesce a trovare Duris tra le linee, il quale protegge palla procurandosi un fallo sulla pressione avversaria.21:18

42' Il corner della Samp attraversa tutta l'area di rigore e viene respinto lontano da un giocatore dell'Ascoli.21:17

41' Kasami dalla distanza! Il capitano della Sampdoria riceve in zona trequarti, con la palla che si alza successivamente da terra: il numero 14 prova dunque a concludere al volo verso l'incrocio di destra, dove però Vasquez arriva e con i pugni respinge in calcio d'angolo.21:16

38' Annullato un gol a Pablo Rodriguez! Tiro dal limite dell'area da parte di Caligara, con Duris che prova a stoppare lungo la traiettoria, fornendo un assist involontario per Rodriguez posizionato verso il palo di destra. L'attaccante spagnolo anticipa Stankovic e conclude in rete con la punta. Interviene poi il VAR che segnala la posizione di offside di quest'ultimo.21:14

36' L'attaccante blucerchiato interviene da dietro e in ritardo ai danni del portiere Vasquez, commettendo fallo e venendo ammonito dall'arbitro.21:10

35' 2o ammonito Sampdoria: cartellino giallo per De Luca.21:09

34' Miracolo di Stankovic! Imbucata di Caligara per Rodriguez che a tu per tu con il portiere serbo che respinge il mancino dell'avversario, aiutato anche dal palo di destra.21:09

34' Il corner battuto da Barreca viene respinto ad altezza primo palo dalla difesa bianconera. Viene poi fischiato un fallo in attacco.21:07

33' Barreca riceve largo sulla sinistra, alza la testa e crossa al centro. La palla viene deviata da Falzerano sul fondo: si ripartirà dunque da un corner per la Sampdoria.21:07

30' Giovane da fuori! Punizione battuta al centro e respinta al limite dove Giovane colpisce con il mancino contro De Luca. La palla torna sui piedi del centrocampista bianconero che calcia di prima intenzione, mettendo ampiamente alto sulla traversa.21:04

29' Bello spunto sul fronte mancino di Zedadka che avanza in dribbling saltando un avversario, venendo successivamente steso dall'esterno della Sampdoria, provocandone l'ammonizione.21:03

29' 1o ammonito Sampdoria: cartellino giallo per Stojanović.21:02

27' Punizione battuta al centro da Barreca con Ghilardi che si sfila sul secondo palo, concludendo però fuori di testa.21:01

27' Il difensore dell'Ascoli ferma irregolarmente De Luca che gli era sfuggito e viene sanzionato dall'arbitro Dionisi. Quaranta era diffidato e salterà la prossima sfida contro il Lecco.21:05

26' 1o ammonito Ascoli: cartellino giallo per Quaranta.21:00

25' Rodriguez supera in velocità Ghilardi sul fondo di destra ma non riesce poi a tenere la palla in campo. Si ripartirà con un rinvio dal fondo per la Sampdoria.20:59

23' Sviluppa bene ora la squadra di Pirlo, con una palla morbida al centro dell'area in direzione Alvarez, il quale prova la sponda aerea per De Luca, ma la palla termina sul fondo.20:56

21' Anche in questo caso, il corner battuto da Barreca viene respinto dalla difesa bianconera.20:55

20' Altra palla verticale di Darboe per De Luca, il quale alza sul secondo palo per Kasami: Bellusci interviene in spaccata e mette in corner.20:54

20' Il corner della Sampdoria viene respinto dalla difesa dell'Ascoli, con quest'ultima che si riposiziona in fase difensiva.20:53

17' Che occasione per Kasami! Darboe sgasa sulla sinistra, guadagnando il fondo. Il numero 55 della Sampdoria scambia con un compagno, poi crossa al centro dove Kasami stoppa di petto in area, poi manca l'impatto col pallone da posizione ottimale. Interviene Quaranta che spazza in angolo per evitare ulteriori guai.20:52

16' Darboe trova spazio in zona centrale, avanza fino al limite e prova ad imbucare per De Luca, sbagliando però la misura del passaggio e consegnando a Vasquez, il quale blocca con le mani.20:50

14' Rodriguez di testa! Triangolazione sulla destra da parte dell'Ascoli con Falzerano che riceve sulla corsia laterale, poi crossa al centro verso il primo palo dove l'attaccante spagnolo stacca bene di testa, mettendo però alto sopra l'incrocio di destra.20:48

12' Prima rete in campionato per l'attaccante slovacco Dávid Duris, arrivato in prestito nel mercato di gennaio dallo Žilina.20:46

10' GOL! Sampdoria-ASCOLI 0-1! Rete di Dávid Duris! Valzania ha spazio in zona trequarti di destra, dunque avanza e serve Duris in area: il numero 29 ha tutto il tempo di girarsi sul sinistro e calciare verso il palo lontano. La palla viene deviata lungo la traiettoria da Ghilardi e termina dentro a pochi centimetri dal palo di sinistra.20:48

6' Il corner attraversa tutta l'area di rigore e termina con un fallo in attacco da parte di Valzania ai danni di Kasami. Si ripartirà con un calcio di punizione per la Sampdoria.20:41

5' Rodriguez sguscia all'interno dell'area, viene raddoppiato dalla difesa della Sampdoria, con Leoni che respinge in calcio d'angolo.20:39

4' Il corner battuto da Falzerano viene respinto dalla difesa blucerchiata, con Zedadka che prova a chiudere l'azione dal limite senza esito positivo.20:38

3' Zedadka si accentra da sinistra e prova a crossare al centro: la palla viene deviata e termina in angolo.20:37

2' Lancio profondo di Ghilardi alla ricerca di De Luca, ma sul pallone interviene in anticipo Quaranta che mantiene il possesso per l'Ascoli.20:36

Via al match. Primo possesso per l'Ascoli.20:34

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Gianluca Aureliano, della sezione di L’Aquila. Gli assistenti saranno De Meo e Bitonti. Il quarto uomo Cherchi. Al Var e Avar spazio alla coppia Nasca-Maggioni.20:01

Castori sostituisce Viviano con Alvarez tra i pali, con Mantovani, Bellusci e Quaranta sulla linea difensiva. Linea di centrocampo a quattro con Falzerano e Zedadka sulle fasce e con Valzania e Giovane in zona centrale. Davanti ci sarà Duris, supportato da Rodriguez e Caligara.20:01

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Ascoli risponde con un 3-4-2-1: Vasquez – Mantovani, Bellusci, Quaranta –Falzerano, Valzania, Giovane, Zedadka – Rodriguez, Caligara – Duris.20:01

Pirlo schiera Stankovic in porta, con Leoni, Ghilardi e Gonzalez a formare il trio difensivo. A centrocampo ci saranno Kasami, Yepes e Darboe, con Stojanovic e Barreca sulle fasce. Davanti ci sarà la coppia De Luca-Alvarez.20:01

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria si dispone con un 3-5-2: Stankovic – Leoni, Ghilardi, Gonzalez – Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca – De Luca, Alvarez.20:00

Il match di andata, giocato ad Ascoli lo scorso 7 ottobre, ha visto le due formazioni dividersi il bottino con il risultato di 1-1, con le reti siglate da Nestorovski e Borini.19:53

L’Ascoli è imbattuto da quattro giornate, grazie a tre pareggi e ad una vittoria (1-0 contro il FeralpiSalò). Quest’oggi dovrà fare a meno al portiere Viviano, il quale ha ricevuto un rosso diretto durante l’ultima uscita casalinga con la Reggiana.19:53

I padroni di casa non trovano la vittoria tra le mura amiche dallo scorso 9 dicembre, con la vittoria per 2-0 contro il Lecco. Da allora, 3 sconfitte e 3 pareggi in sei partite casalinghe. Durante l’ultima giornata, i doriani hanno vinto per 3-1 in trasferta contro la FeralpiSalò, grazie ad uno scatenato De Luca (autore di una doppietta) e al gol di Verre nel finale.19:52

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria di Andrea Pirlo ospita l’Ascoli di Fabrizio Castori con l’obiettivo dei tre punti, per dare un segnale forte alla lotta alla salvezza e prendere una netta distanza dalle posizioni calde della classifica.19:52

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sampdoria-Ascoli, gara valida per la 29a giornata del campionato di Serie B.19:52