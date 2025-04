Non che il Palermo non ci abbia provato ma, alla fine, è stato il Bari a provarci di più e a crederci di più. Decisivo il gol di Simic, come decisivo però l'ingresso di Bellomo che ha dato quella spinta in più sulla trequarti dopo che la manovra si era fatto un po' lenta e prevedibile. Dicevamo che il Palermo viveva troppo sulle giocate di Pohjanpalo che era però troppo solo. Nel finale Dionisi li ha buttati tutti dentro gli attaccanti, ma non è bastato per fare punti al San Nicola.

Con questa vittoria il Bari torna in zona playoff raggiungendo l'8° posto a quota 44 punti. Ad un punto proprio dal Palermo che resta 7° in classifica, con la squadra di Dionisi che ha già interrotto la sua striscia positiva.Occhio però a Cesena e Modena che possono riavvicinarsi.

Il Bari tornerà in campo lunedì 21 aprile in casa del Sudtirol. Anche il Palermo giocherà lunedì 21 aprile, sfidando la Carrarese in casa.