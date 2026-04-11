E' successo di tutto tra Avellino e Catanzaro dopo un primo tempo avaro di emozioni. Vantaggio ospite di Iemmello, poi espulsione di Brighenti per il rigore fallito da Favilli (para Pigliacelli) e, all'ultimo secondo, definitivo 1 a 1 firmato dal portiere Iannarilli di testa.
In classifica, i biancoverdi salgono a quota 40 mentre i giallorossi consolidano la posizione playoff. Martedì recupero Catanzaro-Modena, Mantova-Avellino sabato prossimo.
Per la diretta di Avellino-Catanzaro è tutto, buon proseguimento di giornata.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+8'
E' FINITA! AVELLINO-CATANZARO 1-1! Reti di Iemmello e Iannarilli. 19:16
90'+6'
AMMONITO IANNARILLI: eccesso di esultanza. 19:15
90'+5'
GOL! AVELLINO-Catanzaro 1-1! Rete di Iannarilli. Pareggio dei padroni di casa: corner di Insigne, colpo di testa del portiere Iannarilli che batte Pigliacelli, il quale non trattiene la sfera.
Cross insidioso proprio del neo entrato Missori, blocca Pigliacelli con un po' di apprensione. 18:23
46'
PRIMO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Missori, esce Kumi.18:22
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI AVELLINO-CATANZARO! Si riparte dal risultato di 0-0. 18:22
Squadre negli spogliatoi: Ballardini e Aquilani studiano le mosse in vista della ripresa. 18:10
Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Avellino e Catanzaro. Match piuttosto equilibrato con poche occasioni da rete. Infortunio per Petriccione. 18:09
45'+5'
FINE PRIMO TEMPO! AVELLINO-CATANZARO 0-0. 18:06
45'+4'
Tiro-cross di Iemmello che si spegne sul fondo. 18:06
45'+4'
Sbaglia Pompetti ma i padroni di casa non ne approfittano. 18:05
45'+2'
Traversone di Sala un po' troppo profondo per il colpo di testa di Russo. 18:03
45'
Quattro minuti di recupero. 18:02
44'
Il capitano della formazione di Ballardini si rialza anche se vistosamente zoppicante: da valutare le sue condizioni. 18:01
43'
Botta subita da Palmiero all'altezza del gluteo: sanitari in campo. 18:00
42'
Rimessa laterale contesa, alla fine tocca a Brighenti rimettere in gioco.17:59
40'
AMMONITO CANCELLOTTI: trattenuto Di Francesco. 17:57
38'
Punizione battuta da Palumbo, direttamente oltre la linea di fondo campo. 17:56
37'
Forcing dell'Avellino, Catanzaro costretto sulla difensiva. 17:54
35'
BIASCI! Destro da fuori area di poco alto sopra la traversa. 17:53
33'
Rischio per gli ospiti con Jack che perde la sfera a favore di Palumbo ma né il numero 20 né Russo riescono a calciare a rete. 17:51
31'
ROVESCIATA DI RUSSO! Giocata spettacolare del numero 10 biancoverde, tiro centrale per Pigliacelli. 17:49
31'
PRIMO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Pompetti, esce Petriccione. 17:48
30'
PETRICCIONE KO! il centrocampista giallorosso non ce la fa e deve lasciare il terreno di gioco. 17:47
29'
AMMONITO SOUNAS: fallo su Liberali. 17:46
27'
Tiro di Enrici dal vertice dell'area di rigore, la sfera esce non di molto rispetto al primo palo della porta di Pigliacelli. 17:45
25'
Gioco momentaneamente fermo: qualche problema per lo stesso Petriccione il quale, comunque, sembra in grado di poter proseguire. 17:43
24'
RISPOLI! Petriccione serve Rispoli che avanza fino al limite dell'area prima di calciare: sinistro alto sopra la traversa. 17:41
23'
Metà della prima frazione di gioco, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 17:40
21'
Iemmello scambia con Pontisso e poi va al tiro: destro murato da Simic. 17:38
19'
Traversone di Favasuli dalla corsia di destra troppo potente per Liberali. 17:37
18'
ATTACCO DEL CATANZARO! Rispoli entra in area e crossa in area piccola, Iannarilli anticipa la conclusione di Iemmello. 17:37
16'
Ci prova Liberali dalla distanza: sinistro rasoterra bloccato senza problemi da Iannarilli. 17:33
14'
Traversone di Sala respinto in calcio d'angolo. 17:31
13'
Destro di Russo da posizione assai defilata: conclusione che termina in fallo laterale. 17:30
12'
Si invertono le parti, Brighenti blocca la ripartenza di Russo, fischio di Tremolada. 17:29
10'
AMMONITO RUSSO: entrata in ritardo ai danni di Brighenti. 17:26
8'
OCCASIONE AVELLINO! Gran lancio di Palmiero per Russo, il quale aggancia e calcia al volo: sinistro murato provvidenzialmente da Jack in corner. 17:26
7'
Traccia interessante sulla destra per Palumbo, il quale però non riesce a raggiungere il pallone di Palmiero. 17:25
6'
Filtrante per Palumbo, Antonini lo anticipa e fa carambolare la sfera oltre la linea di fondo. 17:23
4'
AMMONITO PETRICCIONE: fermato Sounas in maniera irregolare. 17:21
3'
Fallo di Palmiero ai danni di Liberali a metà campo. 17:20
2'
Lungo possesso dei calabresi alla ricerca del pertugio nella retroguardia campana. 17:19
1'
INIZIA AVELLINO-CATANZARO! Primo pallone giocato da Iemmello.17:17
Squadre in campo agli ordini di Tremolada: padroni di casa in completo verde, ospiti in casacca rossa con bordi gialli. 17:16
Nel match d'andata, disputato lo scorso 13 dicembre al "Ceravolo", vittoria delle Aquile firmata da Cissè. 22:43
Ballardini è senza lo squalificato Izzo, che sarà rimpiazzato da Enrici, e Daffara: tra i pali tocca a Iannarilli; in attacco il tandem Biasci-Russo con Palumbo a sostegno, novità Kumi. Aquilani deve rinunciare a Cassandro, Pittarello, Nuamah e allo squalificato Alesi: terminale offensivo Iemmello, Liberali-Rispoli sulla trequarti, Jack in difesa. 17:14
FORMAZIONE CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli - Brighenti, Antonini, Jack - Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco - Liberali, Rispoli - Iemmello. A disposizione: Marietta, Borrelli, Esteves, Varrengia, Bashi, Frosinini, Oudin, Pompetti, Buglio, Ardizzone, Koffi. 17:21
FORMAZIONE AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli - Cancellotti, Simic, Enrici, Sala - Kumi, Palmiero, Sounas - Palumbo - Biasci, Russo. A disposizione: Sassi, Fontanarosa, Missori, Le Borgne, Armellino, Besaggio, Favilli, Tutino, Patierno, Insigne, D'Andrea, Pandolfi. 16:59
I campani sono reduci da due ko consecutivi, ultimo dei quali a Palermo. I calabresi hanno pareggiato contro il Monza tra le mura amiche. 22:28
Dirige l'incontro il signor Paride Tremolada di Monza coadiuvato dagli assistenti Mattia Politi di Lecce e da Andrea Bianchini di Perugia. Quarto Ufficiale Bruno Spina di Barletta. Al VAR Alessandro Prontera di Bologna, AVAR Federico Dionisi de L'Aquila.22:26
Il match del "Partenio-Adriano Lombardi" mette di fronte i padroni di casa, a metà graduatoria con 39 punti, agli ospiti, in piena corsa playoff a quota 53. 22:27
Benvenuti alla diretta di Avellino-Catanzaro, gara valida per il 34° turno del campionato di Serie B. 21:56
Avellino - Catanzaro è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 17:15 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Catanzaro sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Paride Tremolada
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
50
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
14
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
3.5
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 12 partite
Coppa Italia: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Torino-Modena 1-0
25-08-2025
Serie A
Udinese-Verona 1-1
14-09-2025
Serie A
Sassuolo-Lazio 1-0
23-09-2025
Coppa Italia
Milan-Lecce 3-0
30-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Bari 2-2
05-10-2025
Serie B
Carrarese-Juve Stabia 3-0
24-10-2025
Serie B
Modena-Empoli 2-1
08-11-2025
Serie B
Mantova-Calcio Padova 1-0
29-11-2025
Serie B
Catanzaro-Virtus Entella 3-2
04-12-2025
Coppa Italia
Bologna-Parma 2-1
14-12-2025
Serie B
Pescara-Frosinone 1-2
10-01-2026
Serie B
Cesena-Empoli 0-1
24-01-2026
Serie B
Spezia-Avellino 1-0
07-02-2026
Serie B
Palermo-Empoli 3-2
22-02-2026
Serie B
Reggiana-Avellino 1-1
03-03-2026
Serie B
Virtus Entella-Modena 2-1
14-03-2026
Serie B
Juve Stabia-Carrarese 1-1
Attualmente l'Avellino si trova 12° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 54 punti (frutto di 14 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte). L'Avellino ha segnato 38 gol e ne ha subiti 54; il Catanzaro ha segnato 51 gol e ne ha subiti 40. La partita di andata Catanzaro - Avellino si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa l'Avellino ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Sampdoria e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Cesena e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 2-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Monza pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol.
Avellino e Catanzaro si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 5 volte, il Catanzaro ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Avellino-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Catanzaro ha vinto le ultime tre trasferte contro avversarie neopromosse in Serie BKT (vs Pescara, Virtus Entella e Padova) per i giallorossi tanti successi contro queste formazioni quanti quelli ottenuti nelle precedenti 24 gare fuori casa in cadetteria (9N, 12P).
L'Avellino ha perso l'ultimo incontro di campionato contro il Catanzaro (0-1 nel match di andata, lo scorso 13 dicembre) e non ha mai rimediato due ko di fila contro i giallorossi in Serie BKT.
L'Avellino ha vinto le ultime due partite interne di Serie BKT e non arriva a tre successi casalinghi consecutivi in una singola stagione nella competizione da ottobre 2016.
Dopo l'1-3 contro il Cesena, il Catanzaro potrebbe perdere almeno due sfide esterne consecutive per la seconda volta in questa Serie BKT, la prima dallo scorso gennaio (striscia di tre in quel caso vs Frosinone, Venezia e Südtirol).
45 delle 50 reti segnate dal Catanzaro in questa Serie BKT sono arrivate da giocatori italiani (incluse tutte le ultime 10), nessuna squadra nel torneo in corso ha trovato più gol da giocatori di nazionalità sportiva italiana (45 anche per il Pescara). Dall'altra parte l'Avellino ha segnato 29 reti con i suoi italiani in questo campionato ma ne ha subite 37, meno solo rispetto al Pescara a quota 38.
Tommaso Biasci, che ha disputato le stagioni di Serie BKT 2023/24 e 2024/25 con la maglia del Catanzaro (17 reti in 73 presenze coi calabresi, playoff/playout inclusi), ha preso parte a sette reti in casa nel 2026 in Serie BKT (4G, 3A); solo Joel Pohjanpalo è stato coinvolto in più reti (otto) tra le mura amiche in campionato in questo anno solare.
Mattia Liberali, in gol nell'ultima trasferta disputata contro il Cesena, potrebbe prendere parte ad almeno una rete in due sfide esterne di fila per la seconda volta in questa Serie BKT, la prima dal gennaio-febbraio scorsi (assist vs Südtirol e Pescara); tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque reti nel torneo in corso il classe 2007 del Catanzaro è il più giovane (3G, 2A).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: