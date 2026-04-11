E' successo di tutto tra Avellino e Catanzaro dopo un primo tempo avaro di emozioni. Vantaggio ospite di Iemmello, poi espulsione di Brighenti per il rigore fallito da Favilli (para Pigliacelli) e, all'ultimo secondo, definitivo 1 a 1 firmato dal portiere Iannarilli di testa.

Ballardini è senza lo squalificato Izzo, che sarà rimpiazzato da Enrici, e Daffara: tra i pali tocca a Iannarilli; in attacco il tandem Biasci-Russo con Palumbo a sostegno, novità Kumi. Aquilani deve rinunciare a Cassandro, Pittarello, Nuamah e allo squalificato Alesi: terminale offensivo Iemmello, Liberali-Rispoli sulla trequarti, Jack in difesa. 17:14

PREPARTITA

Avellino - Catanzaro è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 17:15 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Catanzaro sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 50 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 3.5 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 12 partite

partite Coppa Italia: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Torino-Modena 1-0 25-08-2025 Serie A Udinese-Verona 1-1 14-09-2025 Serie A Sassuolo-Lazio 1-0 23-09-2025 Coppa Italia Milan-Lecce 3-0 30-09-2025 Serie B Virtus Entella-Bari 2-2 05-10-2025 Serie B Carrarese-Juve Stabia 3-0 24-10-2025 Serie B Modena-Empoli 2-1 08-11-2025 Serie B Mantova-Calcio Padova 1-0 29-11-2025 Serie B Catanzaro-Virtus Entella 3-2 04-12-2025 Coppa Italia Bologna-Parma 2-1 14-12-2025 Serie B Pescara-Frosinone 1-2 10-01-2026 Serie B Cesena-Empoli 0-1 24-01-2026 Serie B Spezia-Avellino 1-0 07-02-2026 Serie B Palermo-Empoli 3-2 22-02-2026 Serie B Reggiana-Avellino 1-1 03-03-2026 Serie B Virtus Entella-Modena 2-1 14-03-2026 Serie B Juve Stabia-Carrarese 1-1

Attualmente l'Avellino si trova 12° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 54 punti (frutto di 14 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 38 gol e ne ha subiti 54; il Catanzaro ha segnato 51 gol e ne ha subiti 40.

La partita di andata Catanzaro - Avellino si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa l'Avellino ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Sampdoria e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Cesena e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 2-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Monza pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol.

Avellino e Catanzaro si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 5 volte, il Catanzaro ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Avellino-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Catanzaro ha vinto le ultime tre trasferte contro avversarie neopromosse in Serie BKT (vs Pescara, Virtus Entella e Padova) per i giallorossi tanti successi contro queste formazioni quanti quelli ottenuti nelle precedenti 24 gare fuori casa in cadetteria (9N, 12P).

L'Avellino ha perso l'ultimo incontro di campionato contro il Catanzaro (0-1 nel match di andata, lo scorso 13 dicembre) e non ha mai rimediato due ko di fila contro i giallorossi in Serie BKT.

L'Avellino ha vinto le ultime due partite interne di Serie BKT e non arriva a tre successi casalinghi consecutivi in una singola stagione nella competizione da ottobre 2016.

Dopo l'1-3 contro il Cesena, il Catanzaro potrebbe perdere almeno due sfide esterne consecutive per la seconda volta in questa Serie BKT, la prima dallo scorso gennaio (striscia di tre in quel caso vs Frosinone, Venezia e Südtirol).

45 delle 50 reti segnate dal Catanzaro in questa Serie BKT sono arrivate da giocatori italiani (incluse tutte le ultime 10), nessuna squadra nel torneo in corso ha trovato più gol da giocatori di nazionalità sportiva italiana (45 anche per il Pescara). Dall'altra parte l'Avellino ha segnato 29 reti con i suoi italiani in questo campionato ma ne ha subite 37, meno solo rispetto al Pescara a quota 38.

Tommaso Biasci, che ha disputato le stagioni di Serie BKT 2023/24 e 2024/25 con la maglia del Catanzaro (17 reti in 73 presenze coi calabresi, playoff/playout inclusi), ha preso parte a sette reti in casa nel 2026 in Serie BKT (4G, 3A); solo Joel Pohjanpalo è stato coinvolto in più reti (otto) tra le mura amiche in campionato in questo anno solare.

Mattia Liberali, in gol nell'ultima trasferta disputata contro il Cesena, potrebbe prendere parte ad almeno una rete in due sfide esterne di fila per la seconda volta in questa Serie BKT, la prima dal gennaio-febbraio scorsi (assist vs Südtirol e Pescara); tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque reti nel torneo in corso il classe 2007 del Catanzaro è il più giovane (3G, 2A).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: