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Juve Stabia-Cesena: 2-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia
11 Aprile 2026 ore 15:00
Juve Stabia
2
Cesena
0
Partita finita
Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
  1. 52' 1-0 Marco Varnier
  2. 63' 2-0 Lorenzo Carissoni
0'
45'
90'
90'
96'

La Juve Stabia batte 2-0 il Cesena e avanza in classifica verso i playoff. Il risultato si sblocca nel secondo tempo, in gol Varnier al 52'. Poco dopo al 63' Carissoni segna la rete del raddoppio.

Nel prossimo turno di Serie B la Juve Stabia ospiterà il Catanzaro, il Cesena affronterà fuori casa il Palermo.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Juve Stabia-Cesena, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:02

  2. 90'+6'

    Fine partita! JUVE STABIA-CESENA 2-0 (52' Varnier, 63' Carissoni).17:00

  3. 90'+4'

    Cross verso il centro di Ciofi, intercetta di testa Varnier. 16:58

  4. 90'+1'

    L'arbitro Ferrieri Caputi concede cinque minuti di recupero. 16:54

  5. 90'

    Sostituzione CESENA: entra Papa Wade esce Frabotta.16:53

  7. 89'

    Il Cesena non si arrende e chiude la gara in attacco. 16:52

  8. 88'

    Sostituzione JUVE STABIA: entra Ricciardi esce Okoro.16:51

  9. 84'

    Cesena pericoloso: Berti imbuca per Olivieri, tiro di sinistro deviato in corner, fuori di poco. 16:48

  10. 81'

    Sostituzione CESENA: entra Vrioni esce Cerri.16:43

  11. 79'

    Cerri dolorante dopo uno scontro con Confente in uscita dai pali, sanitari in campo. 16:42

  13. 77'

    Sostituzione JUVE STABIA: entra Pierobon esce Correia.16:39

  14. 75'

    Possesso gestito dal Cesena, la Juve Stabia non concede spazi. 16:39

  15. 72'

    Ci prova Corazza, tiro sull'esterno della rete.16:35

  16. 69'

    Insiste il Cesena, Confente smanaccia un cross dalla sinistra di Frabotta. 16:33

  17. 67'

    Cerri in area controlla la sfera, ma di sinistro alza troppo la mira. 16:31

  19. 67'

    Ammonito CORREIA per gioco scorretto su Zaro.16:30

  20. 65'

    Il Cesena, dopo aver subito la rete del 2-0, si riporta subito in attacco: tiro alto di Berti.16:29

  21. 63'

    GOL! JUVE STABIA-Cesena 2-0! Rete di Carissoni. Carissoni entra in area, si porta il pallone sul sinistro e infila Klinsmann con un tiro sul primo palo. 16:28

  22. 61'

    Sostituzione CESENA: entra Corazza esce Bastoni.16:25

  23. 61'

    Sostituzione CESENA: entra Olivieri esce Ciervo.16:25

  25. 61'

    Sostituzione CESENA: entra Castagnetti esce Bisoli.16:24

  26. 60'

    Corner battuto da Torrasi, Gabrielloni di testa non riesce a indirizzare verso la porta.16:24

  27. 56'

    Reazione del Cesena, Shpendi ha un po' di spazio ma di sinistro conclude debolmente. 16:20

  28. 55'

    Ammonito BISOLI per gioco scorretto su Okoro.16:18

  29. 52'

    GOL! JUVE STABIA-Cesena 1-0! Rete di Varnier. Pallone vagante in area sugli sviluppi di un corner, Varnier insacca con un tiro potente di destro (traversa-rete).

    Guarda la scheda del giocatore Marco Varnier16:16

  31. 49'

    Tra cambi per la Juve Stabia, ruolo per ruolo, non cambia nulla dal punto di vista tattico. 16:12

  32. 46'

    Inizio secondo tempo di JUVE STABIA-CESENA!16:09

  33. 46'

    Sostituzione JUVE STABIA: entra Torrasi esce Mannini.16:09

  34. 46'

    Sostituzione JUVE STABIA: entra Gabrielloni esce Dos Santos.16:08

  35. 46'

    Sostituzione JUVE STABIA: entra Diakité esce Bellich.16:08

  37. Primo tempo senza grandi emozioni tra Juve Stabia e Cesena. Partita equilibrata, nessun gol. Al 35' tentativo di Ciofi, para Confente. 15:51

  38. 45'+2'

    Fine primo tempo: JUVE STABIA-CESENA 0-0! Si va al riposo senza reti. 15:50

  39. 45'

    Cacciamani va al tiro ma da posizione molto defilata, pallone sull'esterno della rete. 15:49

  40. 42'

    Cesena in avanti, conclusione in area di Shpendi contenuta da Giorgini. 15:46

  41. 40'

    Corpo a corpo tra Okoro e Zaro, l'arbitro punisce la trattenuta di maglia dell'attaccante. 15:44

  43. 38'

    Ammonito BASTONI per gioco scorretto su Mannini.15:41

  44. 35'

    Primo squillo del Cesena: Ciofi, sugli sviluppi di un calcio piazzato, impegna Confente a un intervento non complicato. 15:38

  45. 34'

    Animi accesi dopo uno screzio tra Cacciamani e Bastoni, ammonito l'allentaore della Juve Stabia. 15:37

  46. 33'

    Ammonito ABATE (allenatore Juve Stabia) per proteste. 15:36

  47. 31'

    Un altro spunto di Cacciamani, Ciofi commette fallo. 15:34

  49. 28'

    Guizzo di Cacciamani, l'esterno della Juve Stabia guadagna un calcio d'angolo. 15:31

  50. 26'

    Tiro-cross di Dos Santos, Cacciamani sul secondo palo non può arrivare sul pallone. 15:30

  51. 23'

    Malintesto tra Berti e Cerri, sfuma l'azione del Cesena. 15:27

  52. 20'

    Ripartenza del Cesena condotta da Cerri, si chiude la difesa della Juve Stabia. 15:24

  53. 16'

    Berti calcia da oltre trenta metri, tiro fuori misura. 15:20

  55. 15'

    Tentativo con il mancino dal limite dell'area di Ciervo, pallone largo. 15:19

  56. 14'

    Testa contro testa tra Bisoli e Varnier, sanitari in campo. 15:18

  57. 12'

    Corner di Mannini, colpo di testa centrale di Varnier, blocca facilmente Klinsmann.15:16

  58. 10'

    Traversone da sinistra di Cacciamani, troppo alto per tutti. 15:13

  59. 7'

    Fraseggio del Cesena, Cerri in area non riesce a girarsi. 15:11

  61. 4'

    Calcio da fermo battuto da Dos Santos, tocca di testa Frabotta ma l'arbitro non concede il corner.15:08

  62. 1'

    Inizio primo tempo di JUVE STABIA-CESENA! Dirige l'incontro l'arbitro Ferrieri Caputi. 15:04

  63. Le scelte di Cole: Cerri punta centrale, Berti a supporto, Ciervo e Shpendi gli esterni. In mediana Bastoni e Bisoli, Frabotta terzino sinistro. 14:22

  64. Le scelte di Abate: in avanti il tandem Okoro-Dos Santos, Burnete e Gabrielloni in panchina. Cacciamani e Carissoni sulle fasce, Varnier al centro della difesa a tre. 14:20

  65. Panchina CESENA: Siano, Mangraviti, Amoran, Guidi, Magni, Corazza, Castagnetti, Arrigoni, Francesconi, Papa Wade, Vrioni, Olivieri.14:19

  67. Panchina JUVE STABIA: Boer, Kassama, Dalle Mura, Diakité, Riccardi, Torrasi, Zeroli, Pierobon, Ciammaglichella, Maistro, Burnete, Gabrielloni. 16:40

  68. Formazione CESENA (4-2-3-1): Klinsmann - Ciofi, Zaro, Piacentini, Frabotta - Bastoni, Bisoli - Ciervo, Berti, Shpendi - Cerri.14:17

  69. Formazione JUVE STABIA (3-5-2): Confente - Giorgini, Varnier, Bellich - Carissoni, Mannini, Correia, Mosti, Cacciamani - Okoro, Dos Santos. 15:04

  70. Manca poco all'inizio di Juve Stabia-Cesena. Squadre, in corsa per i playoff, divise da un solo punto in classifica. 14:09

  71. Benvenuti alla diretta della partita della 34^ giornata di Serie B, si affrontano Juve Stabia e Cesena.14:08

  73. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Romeo Menti di Castellammare
    Città: Castellammare di Stabia
    Capienza: 7642 spettatori14:08

    Romeo Menti di Castellammare Fonte: Gettyimages

Formazioni Juve Stabia - Cesena

Juve Stabia
Cesena
TITOLARI JUVE STABIA
PANCHINA JUVE STABIA
ALLENATORE JUVE STABIA
  • Ignazio Abate
TITOLARI CESENA
PANCHINA CESENA
ALLENATORE CESENA
  • Ashley Cole
PREPARTITA

Juve Stabia - Cesena è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.
Arbitro di Juve Stabia - Cesena sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.

Maria Ferrieri Caputi

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati28
Fuorigioco5
Rigori assegnati0
Ammonizioni6
Espulsioni0
Cartellini per partita6.0
Falli per cartellino4.6

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 12 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0
23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1
13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1
18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1
14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1
21-12-2025 Serie B Mantova-Empoli 0-1
11-01-2026 Serie B Calcio Padova-Modena 2-0
24-01-2026 Serie B Frosinone-Reggiana 1-0
31-01-2026 Serie B Venezia-Carrarese 2-1
15-02-2026 Serie A Udinese-Sassuolo 1-2
28-02-2026 Serie B Avellino-Juve Stabia 0-0
04-03-2026 Serie B Bari-Empoli 2-1
14-03-2026 Serie B Calcio Padova-Catanzaro 1-3
21-03-2026 Serie B Modena-Mantova 2-1

Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 48 punti (frutto di 11 vittorie, 15 pareggi e 8 sconfitte); invece il Cesena si trova 8° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte).
Juve Stabia ha segnato 41 gol e ne ha subiti 41; il Cesena ha segnato 42 gol e ne ha subiti 50.
La partita di andata Cesena - Juve Stabia si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa Juve Stabia ha fatto 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).
Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, lo Spezia e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Catanzaro e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 3-1 mentre Il Cesena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol.

Juve Stabia e Cesena si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 2 volte, il Cesena ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Juve Stabia-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo avere perso tre delle prime quattro sfide con il Cesena in campionato (1N) la Juve Stabia è rimasta imbattuta nelle tre successive con i bianconeri in cadetteria (2V, 1N); in aggiunta, dopo l'1-1 del match di andata, le due formazioni potrebbero impattare due gare di fila per la prima volta in Serie BKT.
  • Bilancio in perfetto equilibrio per la Juve Stabia in match casalinghi contro il Cesena in Serie BKT: un successo, un pareggio e una sconfitta.
  • Da metà febbraio, la Juve Stabia ha ottenuto un solo successo in Serie BKT (4N, 4P), record negativo a pari merito con Empoli, Cesena, Reggiana e Padova in questo periodo della competizione.
  • Il Cesena non ha segnato nelle ultime due trasferte di Serie BKT e non fa peggio da dicembre 2024 quando rimase senza reti per tre gare esterne di fila nella competizione.
  • Il Cesena ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite di Serie BKT; i bianconeri non restano imbattuti per più gare ufficiali dal periodo tra novembre e dicembre (2V, 2N - tra cui l'1-1 dell'andata proprio contro la Juve Stabia).
  • Lorenzo Carissoni ha segnato cinque gol in questo campionato, uno in più di quelli realizzati tra la Serie BKT 2023/24 e 2024/25 complessivamente con il Cittadella (quattro in totale, due in ciascuna stagione).
  • Cristian Shpendi del Cesena è terzo per tiri tentati (89, dietro ai 102 di John Yeboah ed ai 92 di Farès Ghedjemis) e secondo per conclusioni nello specchio (37, al pari di Andrea Adorante e dietro solo ai 38 di John Yeboah) in Serie BKT in questa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Juve StabiaCesena
Partite giocate3333
Numero di partite vinte1012
Numero di partite perse813
Numero di partite pareggiate158
Gol totali segnati3942
Gol totali subiti4148
Media gol subiti per partita1.21.5
Percentuale possesso palla52.749.7
Numero totale di passaggi1429214689
Numero totale di passaggi riusciti1180612238
Tiri nello specchio della porta132136
Percentuale di tiri in porta47.344.0
Numero totale di cross557640
Numero medio di cross riusciti140127
Duelli per partita vinti16151457
Duelli per partita persi17261554
Corner subiti140142
Corner guadagnati161161
Numero di punizioni a favore466361
Numero di punizioni concesse526464
Tackle totali443444
Percentuale di successo nei tackle63.259.7
Fuorigiochi totali6571
Numero totale di cartellini gialli7770
Numero totale di cartellini rossi32

Juve Stabia - Cesena Live

Novakid

Classifica SERIE B

  1. Venezia72
  2. Frosinone69
  3. Monza66
  4. Palermo65
  5. Catanzaro54
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo21
  2. Andrea Adorante15
  3. Antonio Di Nardo14
  4. Stiven Shpendi13
  5. Tommaso Biasci12
MOSTRA COMPLETA

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