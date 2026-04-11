PREPARTITA

Juve Stabia - Cesena è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Cesena sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 12 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0 23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1 13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1 18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1 14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1 21-12-2025 Serie B Mantova-Empoli 0-1 11-01-2026 Serie B Calcio Padova-Modena 2-0 24-01-2026 Serie B Frosinone-Reggiana 1-0 31-01-2026 Serie B Venezia-Carrarese 2-1 15-02-2026 Serie A Udinese-Sassuolo 1-2 28-02-2026 Serie B Avellino-Juve Stabia 0-0 04-03-2026 Serie B Bari-Empoli 2-1 14-03-2026 Serie B Calcio Padova-Catanzaro 1-3 21-03-2026 Serie B Modena-Mantova 2-1

Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 48 punti (frutto di 11 vittorie, 15 pareggi e 8 sconfitte); invece il Cesena si trova 8° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 41 gol e ne ha subiti 41; il Cesena ha segnato 42 gol e ne ha subiti 50.

La partita di andata Cesena - Juve Stabia si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa Juve Stabia ha fatto 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, lo Spezia e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Catanzaro e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 3-1 mentre Il Cesena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol.

Juve Stabia e Cesena si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 2 volte, il Cesena ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Juve Stabia-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo avere perso tre delle prime quattro sfide con il Cesena in campionato (1N) la Juve Stabia è rimasta imbattuta nelle tre successive con i bianconeri in cadetteria (2V, 1N); in aggiunta, dopo l'1-1 del match di andata, le due formazioni potrebbero impattare due gare di fila per la prima volta in Serie BKT.

Bilancio in perfetto equilibrio per la Juve Stabia in match casalinghi contro il Cesena in Serie BKT: un successo, un pareggio e una sconfitta.

Da metà febbraio, la Juve Stabia ha ottenuto un solo successo in Serie BKT (4N, 4P), record negativo a pari merito con Empoli, Cesena, Reggiana e Padova in questo periodo della competizione.

Il Cesena non ha segnato nelle ultime due trasferte di Serie BKT e non fa peggio da dicembre 2024 quando rimase senza reti per tre gare esterne di fila nella competizione.

Il Cesena ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite di Serie BKT; i bianconeri non restano imbattuti per più gare ufficiali dal periodo tra novembre e dicembre (2V, 2N - tra cui l'1-1 dell'andata proprio contro la Juve Stabia).

Lorenzo Carissoni ha segnato cinque gol in questo campionato, uno in più di quelli realizzati tra la Serie BKT 2023/24 e 2024/25 complessivamente con il Cittadella (quattro in totale, due in ciascuna stagione).

Cristian Shpendi del Cesena è terzo per tiri tentati (89, dietro ai 102 di John Yeboah ed ai 92 di Farès Ghedjemis) e secondo per conclusioni nello specchio (37, al pari di Andrea Adorante e dietro solo ai 38 di John Yeboah) in Serie BKT in questa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: