E se, nel primo tempo, il Bari aveva fatto paura in contropiede al Monza, pur col dominio in campo dei brianzoli, nella ripresa è un soliloquio totale da parte dei padroni di casa. Il Bari non produce niente e la squadra di Bianco concretizza le occasioni create. Prima Obiang sulla sponda di Petagna e poi Pessina sull’assist di Caso. L’ex Modena, entrato già sull’1-0, ha avuto un impatto alla partita devastante. Utilissimo per mettere in cassaforte il risultato.
E, con questo risultato, il Monza raggiunge il Frosinone al 2° posto a quota 69 punti. E, inoltre, si porta a -3 dal Venezia capolista. Il Bari, invece, resta in zona playout: pugliesi al 16° posto col Padova a quota 34 punti.
Mancano quattro giornate alla fine della stagione regolare. Il Monza tornerà in campo venerdì 17 aprile contro la Sampdoria a Marassi. Il Bari, invece, ospiterà in casa un'altra pretendente alla Serie A diretta: sabato 18 aprile, al San Nicola, arriva il Venezia.
Cronaca
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Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Monza-Bari e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.21:28
90'+5'
E FINISCE QUI!!! Dopo tre gare consecutive senza vittoria, il Monza ritrova i tre punti. Battuto il Bari 2-0 grazie ai gol di Obiang e Pessina.21:25
90'+5'
E Dorval era anche in diffida. Scatterà la squalifica e salta la prossima contro il Venezia21:24
90'+4'
DORVAL A TERRA IN AREA!!! Cerca di scappare a sinistra Dorval, finisce a terra sul blocco di Bakoune. Per l'arbitro La Penna è Dorval a cercare il rigore e si prende il giallo per simulazione.21:35
90'+3'
Altra imbucata di Caso, ma Colombo non ne approfitta col suo sinistro, murato dalla difesa del Bari21:23
90'+2'
17 conclusioni a 6 per il Monza fino ad adesso. 8 conclusioni a 0 nello specchio della porta sempre per il Monza sul Bari21:21
90'+1'
5 minuti di recupero...21:20
90'
Dorval si inserisce nell'area del Monza ma, nel provare la conclusione, colpisce in pieno Pessina. Punizione per il Monza21:19
89'
Ultimo cambio per il Monza. Dentro Andrea Carboni per Lucchesi21:18
89'
E pensare che questo è il primo tentativo verso la porta da parte del Bari nel secondo tempo (neanche nello specchio)21:18
88'
Verreth ci prova da fuori, ma è molto lontano dallo specchio della porta di Thiam21:17
87'
Lucchesi con un controllo molto pericoloso all'altezza del limite della propria area ma, in qualche modo, se ne esce bene sulla pressione di Çuni21:16
85'
MONZA VICINO AL TRIS!!! Ancora Caso che lancia nello spazio Alvarez, ma il suo destro non trova la porta. C’è comunque una deviazione e si va alla bandierina per il Monza.21:15
84'
Nel Monza, invece, dentro Álvarez che ha preso il posto di Petagna che zoppicava21:13
83'
E, infine, Gytkjaer entra al posto di Moncini. Christian Gytkjaer che è uno degli ex di questa partita e viene applaudito dai tifosi del Monza21:13
83'
Cavuoti entra invece al posto di Piscopo21:12
83'
TRIPLO CAMBIO BARI!!! Prima di accontentare Petagna, arrivano i cambi del Bari. Çuni prende il posto di un Tomas Esteves, totalmente inesistente quest'oggi21:34
82'
Problemi per Petagna che sembra chiedere il cambio...21:11
81'
Ma che impatto in questa gara di Giuseppe Caso...21:10
80'
5° gol in campionato di Pessina21:10
79'
GOL! MONZA-Bari 2-0. Rete di Matteo Pessina. E alla fine arriva il raddoppio dei brianzoli col perfetto inserimento in area di Pessina che, in girata, buca Pissardo. Fantastico assist di Caso che attira su di sé tre giocatori e serve il capitano nel corridoio.
PALO DEL MONZA!!! Azzi se ne va sulla sinistra, cross a trovare Petagna che colpisce il palo col ginocchio, con Dorval che salva sulla linea. Padroni di casa vicinissimi al 2-0.21:08
76'
Ancora Caso, molto attivo da quando è entrato, ma non arriva nessuno sul secondo palo sul suo cross (dopo aver superato in dribbling Cistana)21:06
73'
DOPPIA OCCASIONE MONZA!!! Bakoune trova Caso in area di rigore, destro deviato da Pissardo con i piedi. Poi Azzi col tap-in, ma conclude male e manda a lato21:03
72'
Caso cerca il numero, sterzata, poi tocca per Colombo che viene anticipato proprio sulla linea del limite dell'area di rigore21:01
70'
Giallo per Petagna per una manata ai danni di Odenthal20:59
68'
A destra si inserisce Bakoune che prende il posto di Birindelli. Non cambia nulla dal punto di vista tattico con Colpani e Caso a supportare Petagna20:58
67'
In attacco si inserisce invece Caso che prende il posto di Dany Mota20:57
67'
TRIPLO CAMBIO MONZA!!! Bianco ne cambia tre. Dentro Leonardo Colombo per Obiang, l'autore del gol del vantaggio20:57
67'
E poi Verreth che prende il posto di Maggiore. Centrocampista per centrocampista21:03
67'
DOPPIO CAMBIO BARI!!! Arrivano le sostituzioni di Longo: dentro Dorval per Mané per dare più spinta sulla fascia20:55
66'
Dany Mota cerca il numero sull'out di sinistra, ma va giù sul contatto con Cistana. Non c'è nulla per La Penna20:55
64'
Maggiore in ritardo su Pessina e arriva anche il giallo per il centrocampista del Bari20:53
62'
Si riparte col Monza momentaneamente in 10. Delli Carri è a bordo campo per le cure del caso20:51
60'
C'è da capire cosa si sia fatto il centrale del Monza che, però, è andato giù da solo20:50
59'
Gioco fermo. Resta a terra Delli Carri dolorante. I suoi compagni chiamano la panchina20:50
56'
Il Bari fa un po' di giro palla nella metà campo avversaria. Prova a reagire la squadra di Moreno Longo ma, per ora, nessuna occasione21:32
53'
CI PROVA DANY MOTA!!! Ha un varco per calciare Dany Mota da dentro l'area, ma viene murato da Odenthal. Monza subito con la chance per raddoppiare20:43
51'
2° gol in campionato per Obiang20:41
50'
GOL! MONZA-Bari 1-0. Rete di Obiang. E arriva il vantaggio dei brianzoli con una manovra avvolgente. Colpani per Petagna che scarica, con l'assist, per Obiang che batte Pissardo col mancino. La scatoletta è aperta.
Dany Mota e Lucchesi cercano lo sfondamento a sinistra, ma nessuno riesce a servire in mezzo. Mota si porta il pallone oltre la linea di fondo. Chiede un angolo, ma l'arbitro dice di no 20:39
46'
SI RIPARTE A MONZA!!!20:34
Monza che deve cominciare a trovare precisione sotto porta e concretizzare il maggior numero di occasioni create, il possesso palla e il dominio del campo. Anche perché il Bari ha dimostrato di saper far male. Basti pensare quello che ha combinato la squadra di Moreno Longo, qualche giorno fa, col Modena.20:20
Il Monza domina, ma tra le parate di Pissardo e la mira poco precisa dei padroni di casa, siamo ancora sullo 0-0. Occhio però al Bari in contropiede. I pugliesi hanno spaventato i brianzoli con le occasioni di Artioli e Rao (con Pessina che ha rischiato l’autogol).20:31
45'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Dominio Monza, ma è ancora 0-0 col Bari dopo i primi 45'20:18
44'
BIRINDELLI A TERRA IN AREA!!! Petagna serve Birindelli in area, l'esterno del Bari va giù sul contatto con Piscopo, ma non c'è niente. Se non un altro giro dalla bandierina per il Monza.20:16
42'
ANCORA BIRINDELLI!!! Sugli sviluppi del corner, arriva di nuovo una conclusione di Birindelli che è solo in area, ma non trova la porta di Pissardo dopo la torre di Delli Carri20:14
41'
PISSARDO DICE DI NO!!! Birindelli se la porta sul sinistro e ci prova dal limite, c'è una deviazione, ma Pissardo con un gran tuffo manda in angolo20:14
40'
Piscopo cerca Moncini che gira di testa, la tocca Lucchesi. L'arbitro però non assegna l'angolo per il Bari tra le proteste dello stesso Moncini20:13
39'
OCCASIONE MONZA!!! Colpani cerca e trova Delli Carri in mezzo all'area, ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa. Padroni di casa pericolosi sugli sviluppi di un angolo20:11
37'
Colpani e Dany Mota rischiano con una brutta palla persa a centrocampo, ma il Bari non ne approfitta. Esteves commette fallo e regala di nuovo la sfera ai brianzoli20:09
35'
Cross di Birindelli che finisce direttamente tra le braccia di Pissardo. Il Monza non sta sfruttando a dovere la fascia destra dove ha sempre superiorità numerica, ma i cross fatti finora sono tutti da rivedere20:07
33'
Questa volta esagera Rao che si porta la palla sul destro e calcia da fuori, sparando però lontanissimo dalla porta di Thiam20:05
32'
Artioli in avvio di match, ora Rao. Il Monza deve stare attentissimo al contropiede del Bari che si è dimostrato molto pericoloso in campo aperto20:05
31'
BARI VICINO AL GOL!!! E in contropiede il Bari sfiora il vantaggio: se ne va Rao sulla fascia, cerca Moncini in mezzo, ma arriva Pessina che la tocca sfiorando lo specchio della (sua) porta. Angolo per i pugliesi20:30
30'
Siamo addirittura al 79% di possesso palla per il Monza in questa prima mezz'ora di gioco...20:02
29'
Bene il movimento di Moncini che aggira Delli Carri, ma non trova Maggiore col suo spiovente. E adesso riparte il Monza20:02
27'
Thiam cerca Birindelli sulla fascia, ma il terzino del Monza non parte. Ci sarebbe stato lo spazio per sfondare da quella parte dove Piscopo sta facendo davvero tanta fatica20:00
25'
Si rivede il Bari davanti con Rao, ma il suo spiovente non trova nessuno sul secondo palo. Era anche una bella idea, ma nessuno ci ha creduto19:57
23'
Ci prova anche Dany Mota, ma il suo tiro è da dimenticare19:55
20'
Monza che resta in zona d'attacco. Lucchesi murato sul tap-in, poi c'è un fallo di Birindelli. Il Bari può finalmente resprirare19:52
19'
PISSARDO DICE DI NO!!! Sinistro a giro di Pessina, da dentro l'area, ma ancora una volta Pissardo risponde presente19:54
16'
Dopo l'occasionissima avuta, in contropiede, da Artioli, il Monza ha comunque conquistato terreno e gioca stabilmente nella metà campo del Bari19:50
14'
Ancora COLPANI con un tiro da fuori, ma Pissardo calcola bene il rimbalzo e blocca la sua conclusione19:47
12'
Azzi lascia il pallone a Lucchesi che parte a sinistra, Esteves non può far altro che far fallo per contenerlo. Punizione interessante per il Monza20:28
9'
Questa volta ci prova Colpani a crossare da destra, ma ancora una volta manca la giusta misura sul servizio. Palla che finisce direttamente in fallo laterale19:54
7'
Piscopo prova a sfondare a sinistra, ma c'è Birindelli che lo sposta oltre la linea di fondo. Tutto regolare per l'arbitro e palla persa per il Bari19:39
6'
CI PROVA PESSINA!!! Birindelli non trova nessuno col suo cross da destra, palla che arriva ad Azzi che scarica per Pessina: destro dell'ex Atalanta che sfiora soltanto il palo alla sinistra di Pissardo19:38
4'
Batti e ribatti nell'area del Bari: girata di Ravanelli da due passi, ma para in due tempi Pissardo, evitando anche il tap-in di Lucchesi20:27
3'
Ci prova direttamente ARTIOLI su calcio di punizione, ma non inquadra la porta di Thiam19:35
2'
Non ci sono gli estremi per un rosso, perché stava rientrando tutta la difesa del Monza19:34
2'
CONTROPIEDE BARI!!! Obiang perde una palla sanguinosa, Artioli si invola verso l'area di rigore e viene steso da Dany Mota proprio prima dell'ingresso in area19:34
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per il Monza...19:33
Intanto, si è appena conclusa Avellino-Catanzaro. Pareggio in extremis dei campani col gol del portiere Iannarilli al 95'. Catanzaro che era in vantaggio col gol di Iemmello, ma poi sono rimasti in 10 al 75' per l'espulsione di Brighenti.19:27
Federico La Penna che, ricordiamo, è stato l'arbitro di Inter-Juventus. L'arbitro dell'espulsione a Kalulu... A causa della simulazione di Bastoni. Il direttore di gara di Roma 1 ha ripreso una certa continuità dopo quell'episodio. È già alla quinta partita da allora, due di A e due di B. Ha arbitrato, in questi due mesi, Südtirol-Venezia, Frosinone-Sampdoria, Pisa-Cagliari e Lecce-Atalanta.17:43
Il direttore di gara sarà il sig. Federico La Penna della sezione di Roma 1. Il fischietto classe ’83 sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Zezza e dal quarto ufficiale, il sig. Fabrizio Ramondino. A completare la squadra arbitrale, in sala VAR, ci sono Niccolò Baroni (VAR) e Rodolfo Di Vuolo (AVAR).17:42
Sono 46 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Monza e Bari. Bilancio che pende dalla parte dei Galletti con 22 successi oltre a 16 pareggi e 8 hurrà del Monza. All'andata è finita 1-1 con i gol di Dany Mota e Moncini. Le due squadre non si sfidano a Monza addirittura dal 19 Agosto 2006, dal 1° turno di Coppa Italia: 1-0 dei brianzoli col gol di Egbedi. In campionato, invece, l'ultima al Brianteo è datata 30 gennaio 1994 con l'1-0 di Tovalieri. Nel Monza c'era Nedo Sonetti allenatore, nel Bari Giuseppe Materazzi.17:42
Bari senza gli infortunati Darboe, De Pieri, Dickmann e il portiere Cerofolini. Out anche Sibilli per squalifica. In porta spazio a Pissardo: tranne il portiere è lo stesso XI che si era visto in campo contro il Modena.19:06
Il Monza cambia schieramento pagando le assenze, per squalifica, di Keita Baldé e Cutrone (espulsi a Catanzaro). Fuori anche Antov per infortunio. Bianco si gioca il 3-4-2-1 con Colpani e Dany Mota in supporto a Petagna. Restano fuori Hernani e Ciurria.19:01
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bari scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Pissardo - Cistana, Odenthal, Mantovani - M.Mané, Maggiore, Artioli, Piscopo - T.Esteves, Rao - Moncini. All. Moreno Longo. A disposizione: Marfella - Nikolaou, Dorval, Stabile - Verreth, Cavuoti, Braunöder, D.Traorè, Bellomo, Pagano - Gytkjaer, Çuni.18:59
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Thiam - Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi - Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi - Colpani, Dany Mota - Petagna. All. Paolo Bianco. A disposizione: Pizzignacco, Strajnar - A.Carboni, Capolupo, Brorsson - Hernani, Mout, Ciurria, Bakoune, Le.Colombo - A.Álvarez, Caso.18:50
Il Bari, invece, dopo due sconfitte consecutive, si è rianimato grazie al 3-1 al Modena - inaspettato - a Pasquetta. La squadra di Moreno Longo ha raggiunto il Padova al 16° posto e, con una vittoria al Brianteo, uscirebbe addirittura dalla zona playout17:41
È un Monza che arriva da una serie di tre pareggi consecutivi. 0-0 con la Reggiana, poi l'1-1 col Venezia e l'1-1 col Catanzaro (in 9 contro 10). La squadra di Bianco non vince dal 14 marzo scorso, dal 3-0 al Palermo, raccogliendo un solo successo nelle ultime 5 di campionato. Non si può più aspettare, per non perdere il treno Serie A. E un assist è arrivato tra venerdì sera e questo pomeriggio. Il Frosinone è a “sole” tre lunghezze dopo il pari col Palermo, il Venezia conta 6 punti di vantaggio dopo il pareggio con la Virtus Entella. Il Monza si può riavvicinare.17:41
Benvenuti alla diretta scritta di Monza-Bari, gara valida per la Giornata 34 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca all’U-Power Stadium di Monza.17:40
Monza - Bari è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 19:30 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Bari sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Federico La Penna
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
367
Fuorigioco
53
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
43
Espulsioni
5
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie A
Inter-Torino 5-0
14-09-2025
Serie B
Südtirol-Palermo 0-2
21-09-2025
Serie A
Cremonese-Parma 0-0
05-10-2025
Serie A
Napoli-Genoa 2-1
26-10-2025
Serie A
Fiorentina-Bologna 2-2
02-11-2025
Serie B
Monza-Spezia 1-0
22-11-2025
Serie A
Cagliari-Genoa 3-3
07-12-2025
Serie A
Napoli-Juventus 2-1
28-12-2025
Serie A
Atalanta-Inter 0-1
04-01-2026
Serie A
Fiorentina-Cremonese 1-0
12-01-2026
Serie A
Genoa-Cagliari 3-0
31-01-2026
Serie A
Napoli-Fiorentina 2-1
14-02-2026
Serie A
Inter-Juventus 3-2
28-02-2026
Serie B
Südtirol-Venezia 1-1
08-03-2026
Serie B
Frosinone-Sampdoria 3-0
15-03-2026
Serie A
Pisa-Cagliari 3-1
06-04-2026
Serie A
Lecce-Atalanta 0-3
11-04-2026
Serie B
Monza-Bari 2-0
Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 69 punti (frutto di 20 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece il Bari si trova 17° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte). Il Monza ha segnato 53 gol e ne ha subiti 27; il Bari ha segnato 33 gol e ne ha subiti 53. La partita di andata Bari - Monza si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Monza ha fatto 42 punti (13 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Bari ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Catanzaro e il Bari ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Carrarese e Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 2-0 mentre Il Bari ha incontrato Modena vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 9 gol.
Monza e Bari si sono affrontate 41 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 6 volte, il Bari ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Monza-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo 17 risultati utili consecutivi in gare casalinghe (4V, 13N), il Monza ha perso l'ultima sfida interna contro il Bari in campionato (0-1, il 30 gennaio 1994) e potrebbe rimediare due ko di fila contro i galletti davanti al proprio pubblico solo per la seconda volta nella sua storia in Serie BKT - dopo le due sconfitte nei primi due incontri nella competizione tra il 1955 e il 1957.
Il Monza non vince da quattro gare di fila contro il Bari in Serie BKT (2N, 2P) e l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga di match consecutivi senza successi contro i galletti in campionato risale al periodo tra marzo 1978 e giugno 1981 (sette in quel caso - 4N, 3P).
Il Bari ha perso le ultime due trasferte di campionato contro formazioni retrocesse dalla Serie A (1-2 vs Venezia e 0-5 vs Empoli) e potrebbe rimediare almeno tre ko di fila fuori casa contro queste avversarie per la prima volta dalla striscia di cinque registrata tra il 2015 e il 2017.
Il Monza ha pareggiato le ultime tre gare di Serie BKT, tanti pari quanti quelli registrati nelle precedenti 16 sfide disputate in questo campionato, e potrebbe arrivare a quattro segni X consecutivi nel torneo cadetto per la prima volta da gennaio-febbraio 2000.
Dopo l'1-1 contro il Venezia, il Monza potrebbe pareggiare due sfide casalinghe di fila in Serie BKT per la prima volta da gennaio-febbraio 2021 con Cristian Brocchi in panchina (2-2 vs Cosenza e 1-1 vs Empoli in quel caso).
Dopo le sconfitte per 4-0 col Pescara e 2-1 contro il Frosinone, il Bari potrebbe perdere tre sfide esterne consecutive per la seconda volta in questa Serie BKT, la prima dal periodo tra agosto e settembre scorsi, nelle prime tre disputate in questo campionato (vs Venezia, Modena e Palermo).
Il Monza è, insieme al Palermo, una delle due squadre con meno gol subiti in questa Serie BKT (27 per entrambe). L'ultima volta che i brianzoli hanno registrato al massimo 27 gol incassati dopo 33 turni di un singolo torneo cadetto risaliva al 1992/93 (27 anche in quel caso).
Il Monza è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questa Serie BKT: 18, 10 in più del Bari avversario di giornata con otto. Meno dei pugliesi solamente Südtirol (sette) e Virtus Entella (sei).
Matteo Pessina, che ha segnato su rigore in ognuna delle ultime due sfide disputate, ha realizzato quattro gol in questa Serie BKT, esattamente il doppio di quelli registrati nella sua unica precedente stagione disputata in carriera in cadetteria (due con lo Spezia nel 2017/18). Il giocatore del Monza non è mai arrivato a tre sfide consecutive in gol nel torneo.
Gabriele Moncini ha aperto le marcature nel 3-1 contro il Modena nell'ultima giornata di campionato segnando il suo nono gol nel torneo in corso e potrebbe raggiungere la doppia cifra di reti per la terza volta nella stagione regolare di Serie BKT, dopo che ci è già riuscito nel 2023/24 con il Brescia (10) e nel 2018/19 con il Cittadella (12). Il miglior marcatore del Bari in questo campionato ha segnato contro il Monza nel pareggio dell'andata per 1-1.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: