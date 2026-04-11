Grazie per aver seguito la diretta scritta di Monza-Bari e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.21:28

90'+5' E FINISCE QUI!!! Dopo tre gare consecutive senza vittoria, il Monza ritrova i tre punti. Battuto il Bari 2-0 grazie ai gol di Obiang e Pessina.21:25

90'+5' E Dorval era anche in diffida. Scatterà la squalifica e salta la prossima contro il Venezia21:24

90'+4' DORVAL A TERRA IN AREA!!! Cerca di scappare a sinistra Dorval, finisce a terra sul blocco di Bakoune. Per l'arbitro La Penna è Dorval a cercare il rigore e si prende il giallo per simulazione.21:35

90'+3' Altra imbucata di Caso, ma Colombo non ne approfitta col suo sinistro, murato dalla difesa del Bari21:23

90'+2' 17 conclusioni a 6 per il Monza fino ad adesso. 8 conclusioni a 0 nello specchio della porta sempre per il Monza sul Bari21:21

90'+1' 5 minuti di recupero...21:20

90' Dorval si inserisce nell'area del Monza ma, nel provare la conclusione, colpisce in pieno Pessina. Punizione per il Monza21:19

89' Ultimo cambio per il Monza. Dentro Andrea Carboni per Lucchesi21:18

89' E pensare che questo è il primo tentativo verso la porta da parte del Bari nel secondo tempo (neanche nello specchio)21:18

88' Verreth ci prova da fuori, ma è molto lontano dallo specchio della porta di Thiam21:17

87' Lucchesi con un controllo molto pericoloso all'altezza del limite della propria area ma, in qualche modo, se ne esce bene sulla pressione di Çuni21:16

85' MONZA VICINO AL TRIS!!! Ancora Caso che lancia nello spazio Alvarez, ma il suo destro non trova la porta. C’è comunque una deviazione e si va alla bandierina per il Monza.21:15

84' Nel Monza, invece, dentro Álvarez che ha preso il posto di Petagna che zoppicava21:13

83' E, infine, Gytkjaer entra al posto di Moncini. Christian Gytkjaer che è uno degli ex di questa partita e viene applaudito dai tifosi del Monza21:13

83' Cavuoti entra invece al posto di Piscopo21:12

83' TRIPLO CAMBIO BARI!!! Prima di accontentare Petagna, arrivano i cambi del Bari. Çuni prende il posto di un Tomas Esteves, totalmente inesistente quest'oggi21:34

82' Problemi per Petagna che sembra chiedere il cambio...21:11

81' Ma che impatto in questa gara di Giuseppe Caso...21:10

80' 5° gol in campionato di Pessina21:10

79' GOL! MONZA-Bari 2-0. Rete di Matteo Pessina. E alla fine arriva il raddoppio dei brianzoli col perfetto inserimento in area di Pessina che, in girata, buca Pissardo. Fantastico assist di Caso che attira su di sé tre giocatori e serve il capitano nel corridoio.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Pessina21:34

77' PALO DEL MONZA!!! Azzi se ne va sulla sinistra, cross a trovare Petagna che colpisce il palo col ginocchio, con Dorval che salva sulla linea. Padroni di casa vicinissimi al 2-0.21:08

76' Ancora Caso, molto attivo da quando è entrato, ma non arriva nessuno sul secondo palo sul suo cross (dopo aver superato in dribbling Cistana)21:06

73' DOPPIA OCCASIONE MONZA!!! Bakoune trova Caso in area di rigore, destro deviato da Pissardo con i piedi. Poi Azzi col tap-in, ma conclude male e manda a lato21:03

72' Caso cerca il numero, sterzata, poi tocca per Colombo che viene anticipato proprio sulla linea del limite dell'area di rigore21:01

70' Giallo per Petagna per una manata ai danni di Odenthal20:59

68' A destra si inserisce Bakoune che prende il posto di Birindelli. Non cambia nulla dal punto di vista tattico con Colpani e Caso a supportare Petagna20:58

67' In attacco si inserisce invece Caso che prende il posto di Dany Mota20:57

67' TRIPLO CAMBIO MONZA!!! Bianco ne cambia tre. Dentro Leonardo Colombo per Obiang, l'autore del gol del vantaggio20:57

67' E poi Verreth che prende il posto di Maggiore. Centrocampista per centrocampista21:03

67' DOPPIO CAMBIO BARI!!! Arrivano le sostituzioni di Longo: dentro Dorval per Mané per dare più spinta sulla fascia20:55

66' Dany Mota cerca il numero sull'out di sinistra, ma va giù sul contatto con Cistana. Non c'è nulla per La Penna20:55

64' Maggiore in ritardo su Pessina e arriva anche il giallo per il centrocampista del Bari20:53

62' Si riparte col Monza momentaneamente in 10. Delli Carri è a bordo campo per le cure del caso20:51

60' C'è da capire cosa si sia fatto il centrale del Monza che, però, è andato giù da solo20:50

59' Gioco fermo. Resta a terra Delli Carri dolorante. I suoi compagni chiamano la panchina20:50

56' Il Bari fa un po' di giro palla nella metà campo avversaria. Prova a reagire la squadra di Moreno Longo ma, per ora, nessuna occasione21:32

53' CI PROVA DANY MOTA!!! Ha un varco per calciare Dany Mota da dentro l'area, ma viene murato da Odenthal. Monza subito con la chance per raddoppiare20:43

51' 2° gol in campionato per Obiang20:41

50' GOL! MONZA-Bari 1-0. Rete di Obiang. E arriva il vantaggio dei brianzoli con una manovra avvolgente. Colpani per Petagna che scarica, con l'assist, per Obiang che batte Pissardo col mancino. La scatoletta è aperta.



Guarda la scheda del giocatore Pedro Obiang20:41

49' Dany Mota e Lucchesi cercano lo sfondamento a sinistra, ma nessuno riesce a servire in mezzo. Mota si porta il pallone oltre la linea di fondo. Chiede un angolo, ma l'arbitro dice di no 20:39

46' SI RIPARTE A MONZA!!!20:34

Monza che deve cominciare a trovare precisione sotto porta e concretizzare il maggior numero di occasioni create, il possesso palla e il dominio del campo. Anche perché il Bari ha dimostrato di saper far male. Basti pensare quello che ha combinato la squadra di Moreno Longo, qualche giorno fa, col Modena.20:20

Il Monza domina, ma tra le parate di Pissardo e la mira poco precisa dei padroni di casa, siamo ancora sullo 0-0. Occhio però al Bari in contropiede. I pugliesi hanno spaventato i brianzoli con le occasioni di Artioli e Rao (con Pessina che ha rischiato l’autogol).20:31

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Dominio Monza, ma è ancora 0-0 col Bari dopo i primi 45'20:18

44' BIRINDELLI A TERRA IN AREA!!! Petagna serve Birindelli in area, l'esterno del Bari va giù sul contatto con Piscopo, ma non c'è niente. Se non un altro giro dalla bandierina per il Monza.20:16

42' ANCORA BIRINDELLI!!! Sugli sviluppi del corner, arriva di nuovo una conclusione di Birindelli che è solo in area, ma non trova la porta di Pissardo dopo la torre di Delli Carri20:14

41' PISSARDO DICE DI NO!!! Birindelli se la porta sul sinistro e ci prova dal limite, c'è una deviazione, ma Pissardo con un gran tuffo manda in angolo20:14

40' Piscopo cerca Moncini che gira di testa, la tocca Lucchesi. L'arbitro però non assegna l'angolo per il Bari tra le proteste dello stesso Moncini20:13

39' OCCASIONE MONZA!!! Colpani cerca e trova Delli Carri in mezzo all'area, ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa. Padroni di casa pericolosi sugli sviluppi di un angolo20:11

37' Colpani e Dany Mota rischiano con una brutta palla persa a centrocampo, ma il Bari non ne approfitta. Esteves commette fallo e regala di nuovo la sfera ai brianzoli20:09

35' Cross di Birindelli che finisce direttamente tra le braccia di Pissardo. Il Monza non sta sfruttando a dovere la fascia destra dove ha sempre superiorità numerica, ma i cross fatti finora sono tutti da rivedere20:07

33' Questa volta esagera Rao che si porta la palla sul destro e calcia da fuori, sparando però lontanissimo dalla porta di Thiam20:05

32' Artioli in avvio di match, ora Rao. Il Monza deve stare attentissimo al contropiede del Bari che si è dimostrato molto pericoloso in campo aperto20:05

31' BARI VICINO AL GOL!!! E in contropiede il Bari sfiora il vantaggio: se ne va Rao sulla fascia, cerca Moncini in mezzo, ma arriva Pessina che la tocca sfiorando lo specchio della (sua) porta. Angolo per i pugliesi20:30

30' Siamo addirittura al 79% di possesso palla per il Monza in questa prima mezz'ora di gioco...20:02

29' Bene il movimento di Moncini che aggira Delli Carri, ma non trova Maggiore col suo spiovente. E adesso riparte il Monza20:02

27' Thiam cerca Birindelli sulla fascia, ma il terzino del Monza non parte. Ci sarebbe stato lo spazio per sfondare da quella parte dove Piscopo sta facendo davvero tanta fatica20:00

25' Si rivede il Bari davanti con Rao, ma il suo spiovente non trova nessuno sul secondo palo. Era anche una bella idea, ma nessuno ci ha creduto19:57

23' Ci prova anche Dany Mota, ma il suo tiro è da dimenticare19:55

20' Monza che resta in zona d'attacco. Lucchesi murato sul tap-in, poi c'è un fallo di Birindelli. Il Bari può finalmente resprirare19:52

19' PISSARDO DICE DI NO!!! Sinistro a giro di Pessina, da dentro l'area, ma ancora una volta Pissardo risponde presente19:54

16' Dopo l'occasionissima avuta, in contropiede, da Artioli, il Monza ha comunque conquistato terreno e gioca stabilmente nella metà campo del Bari19:50

14' Ancora COLPANI con un tiro da fuori, ma Pissardo calcola bene il rimbalzo e blocca la sua conclusione19:47

12' Azzi lascia il pallone a Lucchesi che parte a sinistra, Esteves non può far altro che far fallo per contenerlo. Punizione interessante per il Monza20:28

9' Questa volta ci prova Colpani a crossare da destra, ma ancora una volta manca la giusta misura sul servizio. Palla che finisce direttamente in fallo laterale19:54

7' Piscopo prova a sfondare a sinistra, ma c'è Birindelli che lo sposta oltre la linea di fondo. Tutto regolare per l'arbitro e palla persa per il Bari19:39

6' CI PROVA PESSINA!!! Birindelli non trova nessuno col suo cross da destra, palla che arriva ad Azzi che scarica per Pessina: destro dell'ex Atalanta che sfiora soltanto il palo alla sinistra di Pissardo19:38

4' Batti e ribatti nell'area del Bari: girata di Ravanelli da due passi, ma para in due tempi Pissardo, evitando anche il tap-in di Lucchesi20:27

3' Ci prova direttamente ARTIOLI su calcio di punizione, ma non inquadra la porta di Thiam19:35

2' Non ci sono gli estremi per un rosso, perché stava rientrando tutta la difesa del Monza19:34

2' CONTROPIEDE BARI!!! Obiang perde una palla sanguinosa, Artioli si invola verso l'area di rigore e viene steso da Dany Mota proprio prima dell'ingresso in area19:34

1' SI PARTE!!! Primo possesso per il Monza...19:33

Intanto, si è appena conclusa Avellino-Catanzaro. Pareggio in extremis dei campani col gol del portiere Iannarilli al 95'. Catanzaro che era in vantaggio col gol di Iemmello, ma poi sono rimasti in 10 al 75' per l'espulsione di Brighenti.19:27

Federico La Penna che, ricordiamo, è stato l'arbitro di Inter-Juventus. L'arbitro dell'espulsione a Kalulu... A causa della simulazione di Bastoni. Il direttore di gara di Roma 1 ha ripreso una certa continuità dopo quell'episodio. È già alla quinta partita da allora, due di A e due di B. Ha arbitrato, in questi due mesi, Südtirol-Venezia, Frosinone-Sampdoria, Pisa-Cagliari e Lecce-Atalanta.17:43

Il direttore di gara sarà il sig. Federico La Penna della sezione di Roma 1. Il fischietto classe ’83 sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Zezza e dal quarto ufficiale, il sig. Fabrizio Ramondino. A completare la squadra arbitrale, in sala VAR, ci sono Niccolò Baroni (VAR) e Rodolfo Di Vuolo (AVAR).17:42

Sono 46 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Monza e Bari. Bilancio che pende dalla parte dei Galletti con 22 successi oltre a 16 pareggi e 8 hurrà del Monza. All'andata è finita 1-1 con i gol di Dany Mota e Moncini. Le due squadre non si sfidano a Monza addirittura dal 19 Agosto 2006, dal 1° turno di Coppa Italia: 1-0 dei brianzoli col gol di Egbedi. In campionato, invece, l'ultima al Brianteo è datata 30 gennaio 1994 con l'1-0 di Tovalieri. Nel Monza c'era Nedo Sonetti allenatore, nel Bari Giuseppe Materazzi.17:42

Bari senza gli infortunati Darboe, De Pieri, Dickmann e il portiere Cerofolini. Out anche Sibilli per squalifica. In porta spazio a Pissardo: tranne il portiere è lo stesso XI che si era visto in campo contro il Modena.19:06

Il Monza cambia schieramento pagando le assenze, per squalifica, di Keita Baldé e Cutrone (espulsi a Catanzaro). Fuori anche Antov per infortunio. Bianco si gioca il 3-4-2-1 con Colpani e Dany Mota in supporto a Petagna. Restano fuori Hernani e Ciurria.19:01

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bari scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Pissardo - Cistana, Odenthal, Mantovani - M.Mané, Maggiore, Artioli, Piscopo - T.Esteves, Rao - Moncini. All. Moreno Longo. A disposizione: Marfella - Nikolaou, Dorval, Stabile - Verreth, Cavuoti, Braunöder, D.Traorè, Bellomo, Pagano - Gytkjaer, Çuni.18:59

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Thiam - Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi - Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi - Colpani, Dany Mota - Petagna. All. Paolo Bianco. A disposizione: Pizzignacco, Strajnar - A.Carboni, Capolupo, Brorsson - Hernani, Mout, Ciurria, Bakoune, Le.Colombo - A.Álvarez, Caso.18:50

Il Bari, invece, dopo due sconfitte consecutive, si è rianimato grazie al 3-1 al Modena - inaspettato - a Pasquetta. La squadra di Moreno Longo ha raggiunto il Padova al 16° posto e, con una vittoria al Brianteo, uscirebbe addirittura dalla zona playout17:41

È un Monza che arriva da una serie di tre pareggi consecutivi. 0-0 con la Reggiana, poi l'1-1 col Venezia e l'1-1 col Catanzaro (in 9 contro 10). La squadra di Bianco non vince dal 14 marzo scorso, dal 3-0 al Palermo, raccogliendo un solo successo nelle ultime 5 di campionato. Non si può più aspettare, per non perdere il treno Serie A. E un assist è arrivato tra venerdì sera e questo pomeriggio. Il Frosinone è a “sole” tre lunghezze dopo il pari col Palermo, il Venezia conta 6 punti di vantaggio dopo il pareggio con la Virtus Entella. Il Monza si può riavvicinare.17:41

Benvenuti alla diretta scritta di Monza-Bari, gara valida per la Giornata 34 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca all’U-Power Stadium di Monza.17:40

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