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Pescara-Sampdoria: 1-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara
11 Aprile 2026 ore 15:00
Pescara
1
Sampdoria
2
Partita finita
Arbitro: Marco Piccinini
  1. 45+3' 1-0 Antonio Di Nardo (R)
  2. 82' 1-1 Francesco Conti
  3. 90+3' 1-2 Fabio Depaoli
0'
45'
90'
90'
96'

Cala il sipario allo Stadio Adriatico di Pescara! Piccinini manda i titoli di coda di un match divertente e duro dal punto di vista agonistico, conclusosi con 1-2 a favore degli ospiti liguri. Nei primi 45' dopo un iniziale equilibrio nel possesso, allo scadere del minuto 48' Di Nardo trasforma dal dischetto facendo gioire i suoi. Nella ripresa la Doria aumenta i giri del proprio motore e dopo una serie di sostituzioni trova, al minuto 82', la rete del pareggio con la zampata vincente di Francesco Conti sull'assist di Manuel Cicconi. Segue un finale di partita acceso in cui le sorprese non smettono di manifestarsi, è infatti Depaoli a siglare la rete dell'1-2 sul suggerimento perfetto di Cherubini al minuto 93', rete con la quale la Doria blinda i tre punti. Termina 1-2 questa intensa sfida, sorride la Samp.

Con l'odierno trionfo la Sampdoria si proietta a quota 40 punti, resta invece invariata la situazione del Pescara. Uomini di Gorgone e Lombardo che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Carrarese e Monza.

  1. Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.17:07

  2. 90'+6'

    TRIPLICE FISCHIO DI PICCININI! Pescara-Sampdoria termina 1-2.17:06

  3. 90'+4'

    AMMONITO Fabio Depaoli: giallo per eccesso di esultanza.17:01

  4. 90'+3'

    GOL! GOL DEPAOLI! Pescara-SAMPDORIA: 1-2. Rete che gela il Pescara, firma di Fabio Depaoli! Traversone di esterno preciso da parte di Cherubini, che trova sul secondo palo Depaoli, poi il numero 23 blucerchiato compie un facile tap-in che batte Saio. La ribalta la Doria, assist a cura di Luigi Cherubini.

    Guarda la scheda del giocatore Fabio Depaoli17:01

    Fabio depaoli
  5. 90'

    Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Allegretta, si giocherà fino al 95'.16:59

  7. 89'

    Ultimo giro d'orologio del match, poi si attenderà l'entità del recupero.16:55

  8. 88'

    Sostituzione Sampdoria: esce dal campo Nicholas Pierini, lo sostituisce Fabio Depaoli.16:55

  9. 87'

    Brunori vuole un tocco di mano, non lo concede Piccinini che fa proseguire senza esitazione.16:53

  10. 85'

    Gara ora più che accesa in terra abruzzese, ultimi minuti di fuoco a Pescara.16:51

  11. 83'

    AMMONITO Lorenzo Meazzi: eccessive le proteste del giocatore del Pescara.16:50

  13. 82'

    GOL! GOL CONTI! Pescara-SAMPDORIA: 1-1. La riprende la Doria negli ultimi dieci di gioco più recupero, la firma è di Francesco Conti! Dopo un iniziale suggerimento prezioso di Begic, la sfera arriva sui piedi di Cicconi che alza la testa e serve al centro dell'area pescarese un cross teso su cui piomba Conti siglando l'1-1. Tutto pari all'Adriatico, assist a cura di Manuel Cicconi.

    Guarda la scheda del giocatore Francesco Conti16:51

    Francesco conti
  14. 80'

    Ultimi 600'' del match, poi sarà assegnato l'extra-time.16:46

  15. 79'

    Sostituzione Pescara: fuori Giorgio Altare, lo sostituisce Andreaw Gravillon.16:47

  16. 79'

    Sostituzione Pescara: esce anche Antonio Di Nardo, dentro Flavio Russo.16:46

  17. 79'

    Sostituzione Pescara: fuori Luca Valzania, subentra Gaetano Letizia.16:45

  19. 78'

    Momento di nuove sostituzioni all'Adriatico, si attendono i cambi.16:45

  20. 76'

    AMMONITO Matteo Ricci: giallo anche per il subentrato dei blucerchiati.16:42

  21. 74'

    OCCASIONE PER MEAZZI! Ripartenza quasi perfetta del Pescara, suggerimento verticale estroso di Brugman ma il numero 7 biancazzurro sbaglia la direzione del tiro.16:41

  22. 73'

    Meazzi tocca corto per Valzania ma in maniera imprecisa, interviene Cicconi che legge la traiettoria e recupera il possesso.16:50

  23. 70'

    Azione eccessivamente articolata da parte della Doria, palla che termina tra le braccia di Saio.16:37

  25. 70'

    Scocca il minuto 70', parziale a favore del Pescara sull'1-0.16:36

  26. 68'

    Proteste dei giocatori doriani dopo il contatto tra Cagnano ed Abildgaard, fa giocare anche in questa occasione Piccinini sedando le polemiche.16:35

  27. 68'

    Sostituzione Sampdoria: esce dal campo Simone Giordano, dentro Manuel Cicconi.16:34

  28. 68'

    Sostituzione Sampdoria: esce dal campo Salvatore Esposito, lo sostituisce Matteo Ricci.16:34

  29. 67'

    Sostituzione Pescara: fuori Gennaro Acampora, dentro Lorenzo Meazzi.16:33

  31. 63'

    Fallo su Viti, punizione Samp dal cerchio di centrocampo.16:30

  32. 61'

    Sostituzione Pescara: fuori Giacomo Olzer, lo sostituisce Fabrizio Caligara.16:27

  33. 59'

    Sampdoria che reclama un tocco di mano in area avversaria, fa giocare Piccinini, non c'è nulla per il direttore di gara.16:26

  34. 56'

    Mancino a rientrare da parte di Olzer, deviazione della retroguardia doriana e corner per il Pescara al minuto 56'.16:22

  35. 53'

    SUBITO CHERUBINI! Conclusione destra velenosa da parte del numero 10, che compie subito uno squillo nel suo primo minuto da subentrato.16:20

  37. 53'

    Sostituzione Sampdoria: fuori Antonín Barák, dentro Luigi Cherubini.16:19

  38. 50'

    Superate le porte del minuto 50', gara accesa all'Adriatico.16:17

  39. 48'

    Insigne non si intende con Di Nardo, Samp che recupera il possesso.16:15

  40. 46'

    Il primo giropalla del secondo tempo è giostrato dal Pescara.16:12

  41. 46'

    SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:12

  43. Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:57

  44. Si chiude dopo un ampio recupero la prima frazione di gioco all'Adriatico, parziale sull'1-0 a favore del Pescara. La sblocca la compagine biancazzurra in questi primi 45' di gioco, gara caratterizzata da un dato del possesso più che in equilibrio, spezzato dalla rete di Di Nardo che allo scadere, al minuto 48', trasforma la chance dal dischetto in un vantaggio per i suoi. Sinora, una gara accesa dal punto di vista agonistico, con quattro cartellini estratti da Piccinini ed equamente distribuiti tra Biancazzurri e Blucerchiati.15:57

  45. 45'+5'

    FISCHIO DI PICCININI: termina il primo tempo.15:56

  46. 45'+3'

    GOL! GOL DI NARDO! PESCARA-Sampdoria: 1-0. La sblocca la compagine casalinga, i Biancazzurri in vantaggio allo scadere con Di Nardo! Dagli sviluppi di un penalty, il centravanti sfrutta al meglio la chance dal dischetto trasformandola nell'1-0 a favore dei pescaresi.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Di Nardo15:53

  47. 45'+1'

    CALCIO DI RIGORE PER IL PESCARA! Dopo un check al monitor, Piccinini stabilisce l'irregolarità del contatto di Abildgaard su Olzer, sarà penalty per il Pescara.15:51

  49. 45'

    Due i minuti addizionali, si giocherà fino al 47'.15:53

  50. 44'

    Ultimo giro d'orologio della prima parte di questa gara, poi possibile recupero.15:50

  51. 42'

    AMMONITO Davide Bettella: Conti sguscia alle sue spalle, il numero 6 biancazzurro lo ferma irregolarmente.15:46

  52. 40'

    Si aprono le porte del 40' di gioco, parziale che recita ancora 0-0.15:45

  53. 39'

    Olzer pregusta la conclusione dall'interno dell'area avversaria, tocca però con l'avambraccio e Piccinini fischia il fallo in attacco, palleggia la Doria.15:44

  55. 38'

    Fallo commesso su Valzania, calcio di punizione spendibile dal Pescara.15:43

  56. 35'

    Giocata dall'elevato tasso tecnico da parte di Begic, prezioso corner guadagnato dal blucerchiato.15:39

  57. 34'

    Cross basso di Giordano verso Brunori che non riesce a controllare, allontana in fallo laterale Cagnano che scaccia il pericolo.15:38

  58. 32'

    AMMONITO Luca Valzania: fallo tattico speso dal giocatore biancazzurro.15:36

  59. 30'

    Scocca il 30' di gioco, tutto ancora pari a Pescara, reti ancora bianche all'Adriatico.15:33

  61. 29'

    Batte Insigne che disegna una traiettoria ad uscire ma nessun compagno di squadra sul suggerimento.15:33

  62. 28'

    Giordano costretto ad appoggiare di testa sul fondo sul calcio piazzato battuto da Insigne, sarà corner per i padroni di casa.15:32

  63. 27'

    AMMONITO Nicholas Pierini: seconda ammonizione del match estratta sinora da Piccinini.15:31

  64. 25'

    TRAVERSA DI DI NARDO! Pescara vicino al vantaggio, centravanti che sfiora il nono timbro in nove partite giocate.15:30

  65. 23'

    Altro contatto falloso compiuto da Viti, non ci sono però i presupposti per il secondo giallo.15:29

  67. 21'

    AMMONITO Mattia Viti: giallo per il numero 2 della Samp.15:28

  68. 18'

    Suggerimento profondo per la sovrapposizione di Abildgaard, palla però eccessivamente lunga che termina sul fondo, sarà rinvio per Saio.15:22

  69. 15'

    Cross basso e velenoso di Valzania verso il secondo palo dove arriva Di Nardo, deviazione determinante della retroguardia doriana che non permette il tap-in del centravanti abruzzese.15:20

  70. 13'

    Conclusione di Valzania da posizione defilata, palla che termina di molto oltre la traversa difesa da Martinelli.15:17

  71. 10'

    Palla persa dal Pescara, Brunori si disinteressa però del pallone essendo in posizione di offside.15:15

  73. 8'

    Malinteso tra Di Pardo e Begic, Sampdoria che perde il controllo del possesso e regala di fatto il pallone al Pescara.15:12

  74. 5'

    Iniziativa personale di Di Nardo che rientra sul mancino, scarica per Insigne che calcia con il destro ma non impensierisce Martinelli.15:09

  75. 3'

    Rilancio profondo di Brugman verso Di Nardo, palla irraggiungibile e sfera che torna sui guantoni di Martinelli.15:07

  76. 1'

    Il primo possesso del match è amministrato dalla Doria.15:04

  77. 1'

    PARTITI! Al via Pescara-Sampdoria.15:04

  79. Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:34

  80. I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:34

  81. FORMAZIONI UFFICIALI: SAMPDORIA (4-3-3). Ospiti che rispondono con: Martinelli; Di Pardo-Abildgaard-Viti-Giordano; Conti-Esposito-Pierini; Begic-Brunori-Barak. Allenatore: Attilio Lombardo. A disposizione: Palma, Riccio, Ferrari, Hadzikadunic, Depaoli, Casalino, Ricci, Cicconi, Cherubini, Coda, Soleri, Ghidotti. 14:34

  82. FORMAZIONI UFFICIALI: PESCARA (4-3-2-1). Scendono in campo: Saio; Capellini-Altare-Bettella-Cagnano; Valzania-Acampora-Brugman; Olzer-Insigne; Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone. A disposizione: Corbo, Gravillon, Letizia, Oliveri, Graziani, Berardi, Caligara, D'Errico, Brandes, Meazzi, Russo, Brondbo.14:33

  83. A coadiuvare il fischietto romagnolo sono designati gli assistenti di linea Regattieri-Laghezza; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Allegretta; postazione VAR presidiata dal Sig. Santoro, ausiliato dall'A.VAR Chiffi di Padova.14:33

  85. La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Marco Piccinini, della sezione di Forli'.14:33

  86. Tutto pronto allo Stadio Adriatico di Pescara, è tempo di Pescara-Sampdoria. Nella 34^ giornata di B il calendario chiama al confronto Biancazzurri e Blucerchiati dopo sei mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 5 ottobre, nella gara del Marassi che si concluse con un sonoro 4-1 a favore dei liguri. Momentaneamente il Pescara è fisso in terzultima posizione a 32 punti, 13^ tassello della classifica quello invece occupato dalla Doria che ha sinora collezionato 37 punti.14:33

  87. Benvenuti alla diretta scritta di Pescara-Sampdoria, gara valida per il turno numero 34 del Campionato di Serie B.14:32

  89. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
    Città: Pescara
    Capienza: 24400 spettatori14:32

    Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia Fonte: Gettyimages

Formazioni Pescara - Sampdoria

Pescara
Sampdoria
TITOLARI PESCARA
PANCHINA PESCARA
ALLENATORE PESCARA
  • Giorgio Gorgone
TITOLARI SAMPDORIA
PANCHINA SAMPDORIA
ALLENATORE SAMPDORIA
  • Attilio Lombardo
PREPARTITA

Pescara - Sampdoria è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.
Arbitro di Pescara - Sampdoria sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Marco Piccinini

Statistiche Stagionali
Partite dirette6
Falli fischiati162
Fuorigioco16
Rigori assegnati2
Ammonizioni20
Espulsioni2
Cartellini per partita3.6
Falli per cartellino7.3

Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 6 partite
  • Serie B: 9 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2
15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1
27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2
04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3
28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1
08-11-2025 Serie B Reggiana-Virtus Entella 0-0
29-11-2025 Serie A Parma-Udinese 0-2
20-12-2025 Serie B Frosinone-Spezia 2-1
27-12-2025 Serie B Palermo-Calcio Padova 1-0
10-01-2026 Serie B Juve Stabia-Pescara 2-2
24-01-2026 Serie B Mantova-Venezia 2-5
09-02-2026 Serie A Atalanta-Cremonese 2-1
22-02-2026 Serie A Milan-Parma 0-1
08-03-2026 Serie B Carrarese-Palermo 0-1
22-03-2026 Serie B Südtirol-Frosinone 1-3

Attualmente il Pescara si trova 18° in classifica con 32 punti (frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 11° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte).
Il Pescara ha segnato 47 gol e ne ha subiti 61; la Sampdoria ha segnato 34 gol e ne ha subiti 44.
La partita di andata Sampdoria - Pescara si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 4-1.

In casa il Pescara ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 10 sconfitte).
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, l'Empoli e la Reggiana ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, l'Avellino e l'Empoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 1-3 mentre La Sampdoria ha incontrato l'Empoli vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 14 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

Pescara e Sampdoria si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 4 volte, la Sampdoria ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Pescara-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo cinque gare di fila senza sconfitte in campionato (3V, 2N) il Pescara ha perso l'ultima sfida con la Sampdoria in Serie BKT (1-4, lo scorso 5 ottobre) e solo una volta ha rimediato più ko di fila contro i liguri in cadetteria: tre, tra il 1981 e il 1999.
  • La Sampdoria ha vinto le ultime due sfide contro formazioni neopromosse in Serie BKT (1-0 contro il Padova e 2-1 contro l'Avellino) e potrebbe centrare tre successi di fila contro queste avversarie in cadetteria per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2024 (quattro in quel caso, con Andrea Pirlo in panchina).
  • Il Pescara ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe di Serie BKT, dopo che nelle precedenti tre aveva ottenuto un solo punto; gli abruzzesi non vincono almeno quattro gare interne di fila nella competizione da settembre-ottobre 2018 (quattro in quel caso).
  • La Sampdoria ha vinto solo tre delle 35 trasferte disputate in Serie BKT dall'inizio della passata stagione; tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni con almeno 30 gare esterne nel periodo solo il Bastia ha ottenuto così poche vittorie fuori casa.
  • Solo Cesena e Reggiana (tre) hanno segnato meno gol di testa rispetto a Pescara e Sampdoria (quattro, al pari della Juve Stabia) in questo campionato, con i blucerchiati che sono anche la squadra che ha concesso più reti con questo fondamentale nel torneo (14).
  • Lorenzo Insigne ha partecipato a sei gol (quattro reti e due assist) nelle ultime sei partite di Serie BKT con il Pescara, tutte da titolare; con Insigne in campo dal primo minuto la squadra abruzzese viaggia a una media di 2.2 punti a incontro, senza di lui 0.7.
  • Massimo Coda ha segnato quattro gol in Serie BKT contro il Pescara, ma tutte le sue reti, come anche i due assist, sono arrivati in gare interne; quella abruzzese è una delle cinque squadre contro cui conta almeno quattro sfide esterne senza nemmeno un gol nella competizione (Bari, Cremonese, Palermo e Vicenza le altre).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PescaraSampdoria
Partite giocate3333
Numero di partite vinte79
Numero di partite perse1514
Numero di partite pareggiate1110
Gol totali segnati4632
Gol totali subiti5943
Media gol subiti per partita1.81.3
Percentuale possesso palla50.049.6
Numero totale di passaggi1237712356
Numero totale di passaggi riusciti98629667
Tiri nello specchio della porta169116
Percentuale di tiri in porta45.638.9
Numero totale di cross538673
Numero medio di cross riusciti130135
Duelli per partita vinti17201882
Duelli per partita persi17131792
Corner subiti189141
Corner guadagnati173162
Numero di punizioni a favore474539
Numero di punizioni concesse506521
Tackle totali517500
Percentuale di successo nei tackle60.959.2
Fuorigiochi totali5973
Numero totale di cartellini gialli7177
Numero totale di cartellini rossi44

Pescara - Sampdoria Live

Novakid

Classifica SERIE B

  1. Venezia72
  2. Frosinone69
  3. Monza66
  4. Palermo65
  5. Catanzaro54
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo21
  2. Andrea Adorante15
  3. Antonio Di Nardo14
  4. Stiven Shpendi13
  5. Tommaso Biasci12
MOSTRA COMPLETA

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