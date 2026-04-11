Cala il sipario allo Stadio Adriatico di Pescara! Piccinini manda i titoli di coda di un match divertente e duro dal punto di vista agonistico, conclusosi con 1-2 a favore degli ospiti liguri. Nei primi 45' dopo un iniziale equilibrio nel possesso, allo scadere del minuto 48' Di Nardo trasforma dal dischetto facendo gioire i suoi. Nella ripresa la Doria aumenta i giri del proprio motore e dopo una serie di sostituzioni trova, al minuto 82', la rete del pareggio con la zampata vincente di Francesco Conti sull'assist di Manuel Cicconi. Segue un finale di partita acceso in cui le sorprese non smettono di manifestarsi, è infatti Depaoli a siglare la rete dell'1-2 sul suggerimento perfetto di Cherubini al minuto 93', rete con la quale la Doria blinda i tre punti. Termina 1-2 questa intensa sfida, sorride la Samp.
Con l'odierno trionfo la Sampdoria si proietta a quota 40 punti, resta invece invariata la situazione del Pescara. Uomini di Gorgone e Lombardo che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Carrarese e Monza.
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.17:07
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO DI PICCININI! Pescara-Sampdoria termina 1-2.17:06
90'+4'
AMMONITO Fabio Depaoli: giallo per eccesso di esultanza.17:01
90'+3'
GOL! GOL DEPAOLI! Pescara-SAMPDORIA: 1-2. Rete che gela il Pescara, firma di Fabio Depaoli! Traversone di esterno preciso da parte di Cherubini, che trova sul secondo palo Depaoli, poi il numero 23 blucerchiato compie un facile tap-in che batte Saio. La ribalta la Doria, assist a cura di Luigi Cherubini.
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Allegretta, si giocherà fino al 95'.16:59
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi si attenderà l'entità del recupero.16:55
88'
Sostituzione Sampdoria: esce dal campo Nicholas Pierini, lo sostituisce Fabio Depaoli.16:55
87'
Brunori vuole un tocco di mano, non lo concede Piccinini che fa proseguire senza esitazione.16:53
85'
Gara ora più che accesa in terra abruzzese, ultimi minuti di fuoco a Pescara.16:51
83'
AMMONITO Lorenzo Meazzi: eccessive le proteste del giocatore del Pescara.16:50
82'
GOL! GOL CONTI! Pescara-SAMPDORIA: 1-1. La riprende la Doria negli ultimi dieci di gioco più recupero, la firma è di Francesco Conti! Dopo un iniziale suggerimento prezioso di Begic, la sfera arriva sui piedi di Cicconi che alza la testa e serve al centro dell'area pescarese un cross teso su cui piomba Conti siglando l'1-1. Tutto pari all'Adriatico, assist a cura di Manuel Cicconi.
Ultimi 600'' del match, poi sarà assegnato l'extra-time.16:46
79'
Sostituzione Pescara: fuori Giorgio Altare, lo sostituisce Andreaw Gravillon.16:47
79'
Sostituzione Pescara: esce anche Antonio Di Nardo, dentro Flavio Russo.16:46
79'
Sostituzione Pescara: fuori Luca Valzania, subentra Gaetano Letizia.16:45
78'
Momento di nuove sostituzioni all'Adriatico, si attendono i cambi.16:45
76'
AMMONITO Matteo Ricci: giallo anche per il subentrato dei blucerchiati.16:42
74'
OCCASIONE PER MEAZZI! Ripartenza quasi perfetta del Pescara, suggerimento verticale estroso di Brugman ma il numero 7 biancazzurro sbaglia la direzione del tiro.16:41
73'
Meazzi tocca corto per Valzania ma in maniera imprecisa, interviene Cicconi che legge la traiettoria e recupera il possesso.16:50
70'
Azione eccessivamente articolata da parte della Doria, palla che termina tra le braccia di Saio.16:37
70'
Scocca il minuto 70', parziale a favore del Pescara sull'1-0.16:36
68'
Proteste dei giocatori doriani dopo il contatto tra Cagnano ed Abildgaard, fa giocare anche in questa occasione Piccinini sedando le polemiche.16:35
68'
Sostituzione Sampdoria: esce dal campo Simone Giordano, dentro Manuel Cicconi.16:34
68'
Sostituzione Sampdoria: esce dal campo Salvatore Esposito, lo sostituisce Matteo Ricci.16:34
67'
Sostituzione Pescara: fuori Gennaro Acampora, dentro Lorenzo Meazzi.16:33
63'
Fallo su Viti, punizione Samp dal cerchio di centrocampo.16:30
61'
Sostituzione Pescara: fuori Giacomo Olzer, lo sostituisce Fabrizio Caligara.16:27
59'
Sampdoria che reclama un tocco di mano in area avversaria, fa giocare Piccinini, non c'è nulla per il direttore di gara.16:26
56'
Mancino a rientrare da parte di Olzer, deviazione della retroguardia doriana e corner per il Pescara al minuto 56'.16:22
53'
SUBITO CHERUBINI! Conclusione destra velenosa da parte del numero 10, che compie subito uno squillo nel suo primo minuto da subentrato.16:20
53'
Sostituzione Sampdoria: fuori Antonín Barák, dentro Luigi Cherubini.16:19
50'
Superate le porte del minuto 50', gara accesa all'Adriatico.16:17
48'
Insigne non si intende con Di Nardo, Samp che recupera il possesso.16:15
46'
Il primo giropalla del secondo tempo è giostrato dal Pescara.16:12
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:12
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:57
Si chiude dopo un ampio recupero la prima frazione di gioco all'Adriatico, parziale sull'1-0 a favore del Pescara. La sblocca la compagine biancazzurra in questi primi 45' di gioco, gara caratterizzata da un dato del possesso più che in equilibrio, spezzato dalla rete di Di Nardo che allo scadere, al minuto 48', trasforma la chance dal dischetto in un vantaggio per i suoi. Sinora, una gara accesa dal punto di vista agonistico, con quattro cartellini estratti da Piccinini ed equamente distribuiti tra Biancazzurri e Blucerchiati.15:57
45'+5'
FISCHIO DI PICCININI: termina il primo tempo.15:56
45'+3'
GOL! GOL DI NARDO! PESCARA-Sampdoria: 1-0. La sblocca la compagine casalinga, i Biancazzurri in vantaggio allo scadere con Di Nardo! Dagli sviluppi di un penalty, il centravanti sfrutta al meglio la chance dal dischetto trasformandola nell'1-0 a favore dei pescaresi.
FORMAZIONI UFFICIALI: PESCARA (4-3-2-1). Scendono in campo: Saio; Capellini-Altare-Bettella-Cagnano; Valzania-Acampora-Brugman; Olzer-Insigne; Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone. A disposizione: Corbo, Gravillon, Letizia, Oliveri, Graziani, Berardi, Caligara, D'Errico, Brandes, Meazzi, Russo, Brondbo.14:33
A coadiuvare il fischietto romagnolo sono designati gli assistenti di linea Regattieri-Laghezza; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Allegretta; postazione VAR presidiata dal Sig. Santoro, ausiliato dall'A.VAR Chiffi di Padova.14:33
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Marco Piccinini, della sezione di Forli'.14:33
Tutto pronto allo Stadio Adriatico di Pescara, è tempo di Pescara-Sampdoria. Nella 34^ giornata di B il calendario chiama al confronto Biancazzurri e Blucerchiati dopo sei mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 5 ottobre, nella gara del Marassi che si concluse con un sonoro 4-1 a favore dei liguri. Momentaneamente il Pescara è fisso in terzultima posizione a 32 punti, 13^ tassello della classifica quello invece occupato dalla Doria che ha sinora collezionato 37 punti.14:33
Benvenuti alla diretta scritta di Pescara-Sampdoria, gara valida per il turno numero 34 del Campionato di Serie B.14:32
Pescara - Sampdoria è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara. Arbitro di Pescara - Sampdoria sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Marco Piccinini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
162
Fuorigioco
16
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
20
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.6
Falli per cartellino
7.3
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 9 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie B
Sampdoria-Modena 0-2
15-09-2025
Serie A
Como-Genoa 1-1
27-09-2025
Serie A
Cagliari-Inter 0-2
04-10-2025
Serie A
Lazio-Torino 3-3
28-10-2025
Serie B
Empoli-Sampdoria 1-1
08-11-2025
Serie B
Reggiana-Virtus Entella 0-0
29-11-2025
Serie A
Parma-Udinese 0-2
20-12-2025
Serie B
Frosinone-Spezia 2-1
27-12-2025
Serie B
Palermo-Calcio Padova 1-0
10-01-2026
Serie B
Juve Stabia-Pescara 2-2
24-01-2026
Serie B
Mantova-Venezia 2-5
09-02-2026
Serie A
Atalanta-Cremonese 2-1
22-02-2026
Serie A
Milan-Parma 0-1
08-03-2026
Serie B
Carrarese-Palermo 0-1
22-03-2026
Serie B
Südtirol-Frosinone 1-3
Attualmente il Pescara si trova 18° in classifica con 32 punti (frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 11° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte). Il Pescara ha segnato 47 gol e ne ha subiti 61; la Sampdoria ha segnato 34 gol e ne ha subiti 44. La partita di andata Sampdoria - Pescara si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 4-1.
In casa il Pescara ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 10 sconfitte). Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, l'Empoli e la Reggiana ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, l'Avellino e l'Empoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 1-3 mentre La Sampdoria ha incontrato l'Empoli vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 14 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.
Pescara e Sampdoria si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 4 volte, la Sampdoria ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Pescara-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo cinque gare di fila senza sconfitte in campionato (3V, 2N) il Pescara ha perso l'ultima sfida con la Sampdoria in Serie BKT (1-4, lo scorso 5 ottobre) e solo una volta ha rimediato più ko di fila contro i liguri in cadetteria: tre, tra il 1981 e il 1999.
La Sampdoria ha vinto le ultime due sfide contro formazioni neopromosse in Serie BKT (1-0 contro il Padova e 2-1 contro l'Avellino) e potrebbe centrare tre successi di fila contro queste avversarie in cadetteria per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2024 (quattro in quel caso, con Andrea Pirlo in panchina).
Il Pescara ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe di Serie BKT, dopo che nelle precedenti tre aveva ottenuto un solo punto; gli abruzzesi non vincono almeno quattro gare interne di fila nella competizione da settembre-ottobre 2018 (quattro in quel caso).
La Sampdoria ha vinto solo tre delle 35 trasferte disputate in Serie BKT dall'inizio della passata stagione; tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni con almeno 30 gare esterne nel periodo solo il Bastia ha ottenuto così poche vittorie fuori casa.
Solo Cesena e Reggiana (tre) hanno segnato meno gol di testa rispetto a Pescara e Sampdoria (quattro, al pari della Juve Stabia) in questo campionato, con i blucerchiati che sono anche la squadra che ha concesso più reti con questo fondamentale nel torneo (14).
Lorenzo Insigne ha partecipato a sei gol (quattro reti e due assist) nelle ultime sei partite di Serie BKT con il Pescara, tutte da titolare; con Insigne in campo dal primo minuto la squadra abruzzese viaggia a una media di 2.2 punti a incontro, senza di lui 0.7.
Massimo Coda ha segnato quattro gol in Serie BKT contro il Pescara, ma tutte le sue reti, come anche i due assist, sono arrivati in gare interne; quella abruzzese è una delle cinque squadre contro cui conta almeno quattro sfide esterne senza nemmeno un gol nella competizione (Bari, Cremonese, Palermo e Vicenza le altre).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: