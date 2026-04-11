Con l'odierno trionfo la Sampdoria si proietta a quota 40 punti, resta invece invariata la situazione del Pescara. Uomini di Gorgone e Lombardo che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Carrarese e Monza.

Cala il sipario allo Stadio Adriatico di Pescara! Piccinini manda i titoli di coda di un match divertente e duro dal punto di vista agonistico, conclusosi con 1-2 a favore degli ospiti liguri. Nei primi 45' dopo un iniziale equilibrio nel possesso, allo scadere del minuto 48' Di Nardo trasforma dal dischetto facendo gioire i suoi. Nella ripresa la Doria aumenta i giri del proprio motore e dopo una serie di sostituzioni trova, al minuto 82', la rete del pareggio con la zampata vincente di Francesco Conti sull'assist di Manuel Cicconi. Segue un finale di partita acceso in cui le sorprese non smettono di manifestarsi, è infatti Depaoli a siglare la rete dell'1-2 sul suggerimento perfetto di Cherubini al minuto 93', rete con la quale la Doria blinda i tre punti. Termina 1-2 questa intensa sfida, sorride la Samp.

Tutto pronto allo Stadio Adriatico di Pescara, è tempo di Pescara-Sampdoria. Nella 34^ giornata di B il calendario chiama al confronto Biancazzurri e Blucerchiati dopo sei mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 5 ottobre, nella gara del Marassi che si concluse con un sonoro 4-1 a favore dei liguri. Momentaneamente il Pescara è fisso in terzultima posizione a 32 punti, 13^ tassello della classifica quello invece occupato dalla Doria che ha sinora collezionato 37 punti.14:33

PREPARTITA

Pescara - Sampdoria è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Sampdoria sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Marco Piccinini Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 162 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 20 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 9 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2 15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1 27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2 04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3 28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1 08-11-2025 Serie B Reggiana-Virtus Entella 0-0 29-11-2025 Serie A Parma-Udinese 0-2 20-12-2025 Serie B Frosinone-Spezia 2-1 27-12-2025 Serie B Palermo-Calcio Padova 1-0 10-01-2026 Serie B Juve Stabia-Pescara 2-2 24-01-2026 Serie B Mantova-Venezia 2-5 09-02-2026 Serie A Atalanta-Cremonese 2-1 22-02-2026 Serie A Milan-Parma 0-1 08-03-2026 Serie B Carrarese-Palermo 0-1 22-03-2026 Serie B Südtirol-Frosinone 1-3

Attualmente il Pescara si trova 18° in classifica con 32 punti (frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 11° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 47 gol e ne ha subiti 61; la Sampdoria ha segnato 34 gol e ne ha subiti 44.

La partita di andata Sampdoria - Pescara si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 4-1.

In casa il Pescara ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 10 sconfitte).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, l'Empoli e la Reggiana ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, l'Avellino e l'Empoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 1-3 mentre La Sampdoria ha incontrato l'Empoli vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 14 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

Pescara e Sampdoria si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 4 volte, la Sampdoria ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Pescara-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo cinque gare di fila senza sconfitte in campionato (3V, 2N) il Pescara ha perso l'ultima sfida con la Sampdoria in Serie BKT (1-4, lo scorso 5 ottobre) e solo una volta ha rimediato più ko di fila contro i liguri in cadetteria: tre, tra il 1981 e il 1999.

La Sampdoria ha vinto le ultime due sfide contro formazioni neopromosse in Serie BKT (1-0 contro il Padova e 2-1 contro l'Avellino) e potrebbe centrare tre successi di fila contro queste avversarie in cadetteria per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2024 (quattro in quel caso, con Andrea Pirlo in panchina).

Il Pescara ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe di Serie BKT, dopo che nelle precedenti tre aveva ottenuto un solo punto; gli abruzzesi non vincono almeno quattro gare interne di fila nella competizione da settembre-ottobre 2018 (quattro in quel caso).

La Sampdoria ha vinto solo tre delle 35 trasferte disputate in Serie BKT dall'inizio della passata stagione; tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni con almeno 30 gare esterne nel periodo solo il Bastia ha ottenuto così poche vittorie fuori casa.

Solo Cesena e Reggiana (tre) hanno segnato meno gol di testa rispetto a Pescara e Sampdoria (quattro, al pari della Juve Stabia) in questo campionato, con i blucerchiati che sono anche la squadra che ha concesso più reti con questo fondamentale nel torneo (14).

Lorenzo Insigne ha partecipato a sei gol (quattro reti e due assist) nelle ultime sei partite di Serie BKT con il Pescara, tutte da titolare; con Insigne in campo dal primo minuto la squadra abruzzese viaggia a una media di 2.2 punti a incontro, senza di lui 0.7.

Massimo Coda ha segnato quattro gol in Serie BKT contro il Pescara, ma tutte le sue reti, come anche i due assist, sono arrivati in gare interne; quella abruzzese è una delle cinque squadre contro cui conta almeno quattro sfide esterne senza nemmeno un gol nella competizione (Bari, Cremonese, Palermo e Vicenza le altre).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: