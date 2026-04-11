Il primo tempo termina col Modena in vantaggio per 1-0. Dopo circa 20 secondi Chichizola stende in uscita Pecorino e l’arbitro, dopo un controllo Var, decreta il calcio di rigore a favore dei padroni di casa, che però Casiraghi si fa respingere il tiro dal dischetto dal numero uno degli ospiti, lesto a respingere anche la ribattuta di Merkaj. A seguito di quest’azione Chichizola si fa male ed è costretto a lasciare il posto a Pezzolato, che successivamente è abile a sventare in uscita un’occasione da gol di Pecorino. Intorno a metà frazione gli ospiti passano in vantaggio con una conclusione dal limite di Santoro, leggermente deviata da Masiello. Poco dopo Massolin impegna severamente Adamonis.15:51

Il match termina con un pareggio per 1-1 tra Sudtirol e Modena. Dopo circa 20 secondi Chichizola stende in uscita Pecorino e l’arbitro, dopo un controllo Var, decreta il calcio di rigore a favore dei padroni di casa, che però Casiraghi si fa respingere il tiro dal dischetto dal numero uno degli ospiti, lesto a respingere anche la ribattuta di Merkaj. A seguito di quest’azione Chichizola si fa male ed è costretto a lasciare il posto a Pezzolato, che successivamente è abile a sventare in uscita un’occasione da gol di Pecorino. Intorno a metà frazione gli ospiti passano in vantaggio con una conclusione dal limite di Santoro, leggermente deviata da Masiello. Poco dopo Massolin impegna severamente Adamonis. Allo scoccare dell’ora di gioco il Sudtirol pareggia con un colpo di testa di Pietrangeli. A dieci minuti dalla fine il tiro del possibile 2-1 di Pecorino si ferma sul palo, a portiere battuto. A pochi secondi dallo scadere del quinto minuto di recupero Adamonis in uscita chiude lo specchio della porta a Zampano, impedendo il gol vittoria al Modena.17:01

PREPARTITA

Sudtirol - Modena è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Modena sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Andrea Zanotti Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie B: 13 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cremonese-Palermo 0-0 31-08-2025 Serie B Carrarese-Calcio Padova 0-0 19-09-2025 Serie B Frosinone-Südtirol 2-2 23-09-2025 Coppa Italia Udinese-Palermo 2-1 30-09-2025 Serie B Reggiana-Spezia 1-1 25-10-2025 Serie B Südtirol-Cesena 0-1 01-11-2025 Serie B Palermo-Pescara 5-0 23-11-2025 Serie B Modena-Südtirol 0-0 08-12-2025 Serie B Calcio Padova-Cesena 1-1 27-12-2025 Serie B Spezia-Pescara 2-1 17-01-2026 Serie B Avellino-Carrarese 1-2 07-02-2026 Serie B Juve Stabia-Calcio Padova 3-3 14-02-2026 Serie B Catanzaro-Mantova 2-0 03-03-2026 Serie B Reggiana-Südtirol 0-4 17-03-2026 Serie B Mantova-Cesena 3-0

Attualmente il Sudtirol si trova 10° in classifica con 40 punti (frutto di 8 vittorie, 16 pareggi e 10 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 51 punti (frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 36 gol e ne ha subiti 37; Modena ha segnato 44 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Modena - Sudtirol si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Sudtirol ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Frosinone e il Cesena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Mantova e il Bari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Bari perdendo 3-1.

Sudtirol e Modena si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 1 volta, Modena ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Sudtirol-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena è la formazione contro cui il Südtirol ha chiuso più gare senza trovare la via della rete in Serie BKT: cinque volte su sette sfide totali (71%).

Dopo avere pareggiato le ultime due sfide di campionato per 0-0, il Südtirol potrebbe diventare la quarta formazione contro cui il Modena metterebbe in fila almeno tre gare a reti inviolate in Serie BKT, dopo il Cagliari (2 volte, quattro tra il 1957 e il 1959 e tre tra il 1977 e il 1978), il Pisa (tre tra il 1992 ed il 1993) e la Reggina (tre, tra il 1972 e il 1991).

Dopo una serie di tre successi interni consecutivi in Serie BKT, il Südtirol non ha ottenuto nemmeno una vittoria nelle ultime cinque (3N, 2P); in particolare gli altoatesini hanno perso due delle ultime tre gare interne, tante sconfitte quante nelle precedenti nove (3V, 4N).

Il Südtirol ha perso tre delle ultime cinque partite di Serie B (2N), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 18 gare disputate nella competizione (6V, 9N).

Il Modena ha subito 14 gol nel secondo tempo di questa Serie BKT, nessuna squadra ha subito meno reti nel parziale di gara (al pari del Monza). Inoltre, la formazione emiliana è quella che ha incassato meno gol negli ultimi 15 minuti di gioco (sei) nel torneo in corso.

Con il suo ultimo assist in Serie BKT, Daniele Casiraghi del Südtirol ha eguagliato il suo record di sette assist in una singola stagione nel torneo cadetto (nel 2023/24); il calciatore ha preso parte a tre gol (una rete e due passaggi vincenti) nelle ultime tre gare di campionato.

Manuel De Luca ha segnato tre gol in Serie BKT contro il Südtirol e contro nessuna squadra ha fatto meglio (tre anche contro Cittadella e Ternana); contro gli altoatesini una marcatura multipla, il 9 febbraio 2025, la sua unica da subentrato nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: