Solo tre punti nelle ultime sei giornate per il Sudtirol, che resta al decimo posto a quota 40.
Resta al sesto posto il Modena, con 51 punti, che muove la sua classifica dopo la sconfitta sul campo del Bari.
Nel prossimo turno il Sudtirol andrà in scena sul campo dello Spezia, mentre il Modena giocherà martedì il recupero sul campo del Catanzaro.
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Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:05
Il match termina con un pareggio per 1-1 tra Sudtirol e Modena. Dopo circa 20 secondi Chichizola stende in uscita Pecorino e l’arbitro, dopo un controllo Var, decreta il calcio di rigore a favore dei padroni di casa, che però Casiraghi si fa respingere il tiro dal dischetto dal numero uno degli ospiti, lesto a respingere anche la ribattuta di Merkaj. A seguito di quest’azione Chichizola si fa male ed è costretto a lasciare il posto a Pezzolato, che successivamente è abile a sventare in uscita un’occasione da gol di Pecorino. Intorno a metà frazione gli ospiti passano in vantaggio con una conclusione dal limite di Santoro, leggermente deviata da Masiello. Poco dopo Massolin impegna severamente Adamonis. Allo scoccare dell’ora di gioco il Sudtirol pareggia con un colpo di testa di Pietrangeli. A dieci minuti dalla fine il tiro del possibile 2-1 di Pecorino si ferma sul palo, a portiere battuto. A pochi secondi dallo scadere del quinto minuto di recupero Adamonis in uscita chiude lo specchio della porta a Zampano, impedendo il gol vittoria al Modena.17:01
90'+5'
Fischio finale dell'incontro. Sudtirol-Modena 1-116:58
90'+5'
Contropiede del Modena. Ambrosino serve Zampano, che si presenta solo davanti ad Adamonis, che in uscita gli chiude lo specchio della porta.16:57
90'+4'
Pyyhtia prova la conclusione di controbalzo, ma il pallone finisce sul fondo.16:59
90'+2'
Ambrosino tenta una magia di tacco dalla linea di fondo, per servire un compagno, ma Adamonis è attento e con un'uscita bassa blocca il pallone.16:54
90'+1'
Ambrosino a terra dolorante.16:53
90'+1'
Quattro minuti di recupero.16:52
87'
Prezzolato è a terra dolotante. 16:49
87'
Merkaj gestisce un pallone, circondato da avversari, e scarica su Odogwu, che conclude due volte senza trovare lo specchio della porta.16:49
84'
Cambio in attacco per il Sudtirol. Esce Emanuele Pecorino ed entra Raphael Odogwu.16:46
83'
Cambio di esterni per il Modena. Esce Luca Zanimacchia ed entra Francesco Zampano.16:45
83'
Cambio di esterni per il Modena. Esce Gady Beyuku ed entra Matteo Cotali.16:45
81'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Nicola Pietrangeli per una trattenuta ai danni di De Luca.16:42
80'
La punizione di Ambrosino termina alta.16:42
79'
Pecorino di sinistro dal limite colpisce il palo a portiere battuto.16:40
77'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Daniele Casiraghi ed entra Jacopo Martini.16:38
76'
Tonoli viene liberato in area e insacca sotto la traversa. Ma il difensore del Modena è in fuorigioco.16:38
72'
Conclusione da limite di Zanimacchia, a seguito di un controllo sbagliato da Frigerio, che sfiora il palo.16:34
69'
Cambio in attacco per il Modena. Esce Pedro Mendes ed entra Giuseppe Ambrosino.16:32
69'
Cambio a centrocampo per il Modena. Esce Yanis Massolin ed entra Niklas Pyyhtia.16:31
69'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Simone Tronchin ed entra Marco Frigerio.16:31
67'
Grande percussione di Massolin, che serve Gerli, la cui conclusione viene ribattuta dalla difesa. Sul prosieguo dell'azione Beyuku mette alto.16:29
63'
Giallo per il Modena. Ammonito Gady Beyuku, per un intervento in ritardo ai danni di Zedadka.16:24
60'
GOL! SUDTIROL-Modena 1-1. Rete di Nicola Pietrangeli, che insacca di testa da pochi passi su cross da sinistra di Veseli, che prende il pallone a seguito di un caparbio recupero di Merkaj.
Sulla ripartenza del Sudtirol Merkaj conquista l'ennesimo calcio d'angolo.16:21
59'
Massolin scarica dietro per Tonoli, il cui tentativo viene ribattuto.16:21
57'
Azione personale di Zedadka, che prova la conclusione dalla distanza, che si stampa sulla traversa.16:19
49'
Punizione di Casiraghi intercettata in presa alta da Prezzolato.16:11
47'
Su azione di corner Zedadka prova la conclusione, che viene ribattuta da Nador e successivamente libera Santoro.16:09
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Modena.16:07
45'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Fabian Tait ed entra Domen Crnigoj.16:08
45'
Cambio in difesa per il Sudtirol. Esce Andrea Masiello ed entra Federico Davi.16:08
Il primo tempo termina col Modena in vantaggio per 1-0. Dopo circa 20 secondi Chichizola stende in uscita Pecorino e l’arbitro, dopo un controllo Var, decreta il calcio di rigore a favore dei padroni di casa, che però Casiraghi si fa respingere il tiro dal dischetto dal numero uno degli ospiti, lesto a respingere anche la ribattuta di Merkaj. A seguito di quest’azione Chichizola si fa male ed è costretto a lasciare il posto a Pezzolato, che successivamente è abile a sventare in uscita un’occasione da gol di Pecorino. Intorno a metà frazione gli ospiti passano in vantaggio con una conclusione dal limite di Santoro, leggermente deviata da Masiello. Poco dopo Massolin impegna severamente Adamonis.15:51
45'+5'
Fischio finale del primo tempo. Sudtirol-Modena 0-115:50
45'+1'
Massolin rientra e prova la conclusione, che viene deviata in angolo.15:47
45'+1'
Quattro minuti di recupero.15:46
44'
Santoro dal limite dell'area prova la conclusione, che viene deviata da Tait.15:45
42'
Massolin entra in area e prova a mettere in mezzo dalla linea di fondo, ma il palloe viene deviato in corner.15:42
40'
Nieling è a terra dolorante per una botta alla testa, ma si rialza senza problemi.15:41
33'
Molina rientra e prova la conclusione di sinistro, che termina a lato.15:34
32'
Azione di Zanimacchia dalla sinistra, che prova a mettere in mezzo, ma la difesa libera in corner.15:33
30'
Gerli entra in area e prova la giocata, che termina direttamente sull'esterno della rete.15:31
29'
Pezzolato allontana di pugno un cross di Molina dalla destra, anticipando Merkaj.15:30
27'
Massolin lavora un pallone sulla destra e serve Gerli, la cui conclusione termina alta.15:28
26'
Pecorino controlla il pallone in area e appoggia all'indietro per Tronchin, la cui conclusione di prima viene respinta dalla difesa.15:27
25'
Cross di Zanimacchia e colpo di testa di Beyuku che termina sul fondo.15:26
24'
Grande azione di Massolin, che entra in area dopo aver seminato due giocatori e calcia di sinistro sul primo palo, costringendo Adamonis ad una parata impegnativa.15:25
23'
Punizione di Casiraghi deviata dalla barriera in corner.15:24
21'
GOL! Sudtirol-MODENA 0-1. Rete di Simone Santoro, che fa esplodere dal limite dell’area un sinistro, che viene leggermente deviato da Masiello, e termina nell’angolino alla sinistra di Adamonis.15:23
19'
Grande fuga di Zedadka, che sulla trequarti vede l'inserimento di Pecorino, lo serve, ma l'attaccante si fa chiudere lo specchio della porta da Pezzolato.15:20
15'
La punizione di Mendes si infrange sulla barriera.15:16
14'
Casiraghi commette fallo su Santoro al limite dell'area. Calcio di punizione molto interessante per il Modena.15:15
14'
Cross di Mendes per De Luca, anticipato in corner da Masiello.15:14
11'
Zedadka prova la conclusione dallimite. Pallone che termina alto.15:12
10'
Cambio in porta per il Modena. Esce Leandro Chichizola ed entra Michele Pezzolato, al suo esordio con la maglia del Modena.15:10
8'
Chichizola è ancora a terra e non sembra in grado di proseguire l'incontro.15:09
7'
Merkaj non riesce a liberarsi al liro all'interno dell'area avversaria. Il pallone giunge a Tronchin, che calcia dal limite dell'area. Pallone che termina alto.15:08
7'
Il gioco riprende.15:07
5'
Chichizola è a terra dolorante dopo il doppio salvataggio.15:06
4'
Casiraghi calcia centralmente il penalty e Chichizola respinge, mandando il pallone sulla traversa. La palla palla giunge e Merkaj, che da pochi passi calcia addosso al numero uno del Modena.15:06
3'
A seguito di revisione l'arbitro giudica fallosa l'uscita di Chichizola e assegna il calcio di rigore a favore del Sudtirol.15:04
3'
L'arbitro viene richiamato dal Var per verificare l'intervento di Chichizola.15:04
Merkaj si libera in area e serve Pecorino, che viene contrastato regolarmente dal portiere, che gli esce sui piedi.15:02
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Sudtirol.15:01
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Andrea Zanotti di Rimini.14:59
MODENA(3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Beyuku, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca, Mendes Allenatore: Andrea Sottil14:58
Sudtirol - Modena è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Modena sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Andrea Zanotti
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie B: 13 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cremonese-Palermo 0-0
31-08-2025
Serie B
Carrarese-Calcio Padova 0-0
19-09-2025
Serie B
Frosinone-Südtirol 2-2
23-09-2025
Coppa Italia
Udinese-Palermo 2-1
30-09-2025
Serie B
Reggiana-Spezia 1-1
25-10-2025
Serie B
Südtirol-Cesena 0-1
01-11-2025
Serie B
Palermo-Pescara 5-0
23-11-2025
Serie B
Modena-Südtirol 0-0
08-12-2025
Serie B
Calcio Padova-Cesena 1-1
27-12-2025
Serie B
Spezia-Pescara 2-1
17-01-2026
Serie B
Avellino-Carrarese 1-2
07-02-2026
Serie B
Juve Stabia-Calcio Padova 3-3
14-02-2026
Serie B
Catanzaro-Mantova 2-0
03-03-2026
Serie B
Reggiana-Südtirol 0-4
17-03-2026
Serie B
Mantova-Cesena 3-0
Attualmente il Sudtirol si trova 10° in classifica con 40 punti (frutto di 8 vittorie, 16 pareggi e 10 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 51 punti (frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 36 gol e ne ha subiti 37; Modena ha segnato 44 gol e ne ha subiti 29. La partita di andata Modena - Sudtirol si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa il Sudtirol ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Frosinone e il Cesena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Mantova e il Bari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Bari perdendo 3-1.
Sudtirol e Modena si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 1 volta, Modena ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Sudtirol-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Modena è la formazione contro cui il Südtirol ha chiuso più gare senza trovare la via della rete in Serie BKT: cinque volte su sette sfide totali (71%).
Dopo avere pareggiato le ultime due sfide di campionato per 0-0, il Südtirol potrebbe diventare la quarta formazione contro cui il Modena metterebbe in fila almeno tre gare a reti inviolate in Serie BKT, dopo il Cagliari (2 volte, quattro tra il 1957 e il 1959 e tre tra il 1977 e il 1978), il Pisa (tre tra il 1992 ed il 1993) e la Reggina (tre, tra il 1972 e il 1991).
Dopo una serie di tre successi interni consecutivi in Serie BKT, il Südtirol non ha ottenuto nemmeno una vittoria nelle ultime cinque (3N, 2P); in particolare gli altoatesini hanno perso due delle ultime tre gare interne, tante sconfitte quante nelle precedenti nove (3V, 4N).
Il Südtirol ha perso tre delle ultime cinque partite di Serie B (2N), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 18 gare disputate nella competizione (6V, 9N).
Il Modena ha subito 14 gol nel secondo tempo di questa Serie BKT, nessuna squadra ha subito meno reti nel parziale di gara (al pari del Monza). Inoltre, la formazione emiliana è quella che ha incassato meno gol negli ultimi 15 minuti di gioco (sei) nel torneo in corso.
Con il suo ultimo assist in Serie BKT, Daniele Casiraghi del Südtirol ha eguagliato il suo record di sette assist in una singola stagione nel torneo cadetto (nel 2023/24); il calciatore ha preso parte a tre gol (una rete e due passaggi vincenti) nelle ultime tre gare di campionato.
Manuel De Luca ha segnato tre gol in Serie BKT contro il Südtirol e contro nessuna squadra ha fatto meglio (tre anche contro Cittadella e Ternana); contro gli altoatesini una marcatura multipla, il 9 febbraio 2025, la sua unica da subentrato nella competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: