L’Entella sale a 35 punti e si stacca momentaneamente dalla zona playoff. Il Sannazzari di Chiavari si conferma un campo ostico: nessuna delle “grandi” è riuscita a portare a casa i tre punti. Prima gioia in Serie B per Bernat Guiu, autore di una rete di pregevole fattura. Nel prossimo turno gli uomini di Chiappella saranno impegnati in un altro scontro decisivo per la salvezza in trasferta ad Empoli.

L’Entella si trova in sedicesima posizione con 34 punti, al pari di Bari e Padova, in zona playout e a due punti dalla salvezza. Tre sconfitte e due vittorie nelle ultime cinque gare per la squadra di Chiappella, che nel match di Pasquetta ha perso 1-0 a Mantova.12:36

Il Venezia capolista prosegue invece spedito la sua marcia verso la Serie A. La squadra di Stroppa ha 71 punti, due di vantaggio sul Frosinone che ieri ha pareggiato con il Palermo: i veneti hanno così una grande occasione per allungare su due delle tre inseguitrici (il Monza, altra contendente, sarà impegnato invece con il Bari). Nell’ultimo turno i lagunari si sono imposti sulla Juve Stabia con un netto 3-1.12:37

Tutti disponibili per Cuppone che opera tre cambi rispetto alla gara di Mantova: fuori Bariti, Karic e Tirelli e dentro Mezzoni a destra, Benedetti in mediana e Guiu in attacco al fianco di Cuppone.14:37

Il Venezia deve fare a meno degli indisponibili Sidibé e Bohinen. Stroppa schiera la formazione tipo con il rientrante Haps a sinistra e la coppia d’attacco formata da Yeboah e Adorante.14:40

Arbitra la sfida Simone Galipò di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Ricci e El Filali e dal quarto uomo Restaldo. Nasca e Rutella rispettivamente al Var e Avar.14:49

DOPPIO CAMBIO ENTELLA Chiappella toglie Benedetti e Guiu e mette Dalla Vecchia e Tirelli.16:43

PREPARTITA

Virtus Entella - Venezia è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Venezia sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie B: 16 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1 31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1 21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1 01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0 19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1 28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0 08-11-2025 Serie B Empoli-Catanzaro 1-0 29-11-2025 Serie B Reggiana-Frosinone 0-1 13-12-2025 Serie B Venezia-Monza 2-0 20-12-2025 Serie B Avellino-Palermo 2-2 17-01-2026 Serie B Reggiana-Cesena 1-2 31-01-2026 Serie B Virtus Entella-Frosinone 1-1 10-02-2026 Serie B Pescara-Catanzaro 0-2 14-02-2026 Serie B Cesena-Venezia 0-4 01-03-2026 Serie B Catanzaro-Frosinone 2-2 08-03-2026 Serie B Pescara-Bari 4-0 18-03-2026 Serie B Avellino-Südtirol 3-2

Attualmente la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 35 punti (frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 72 punti (frutto di 21 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 32 gol e ne ha subiti 47; il Venezia ha segnato 68 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Venezia - Virtus Entella si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa la Virtus Entella ha fatto 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Reggiana e Mantova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Monza e Juve Stabia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 1-0 mentre Il Venezia ha incontrato Juve Stabia vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 15 gol.

Virtus Entella e Venezia si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella non ha mai vinto, il Venezia ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Virtus Entella-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra le formazioni contro cui non ha mai vinto in Serie BKT, il Venezia è quella con cui la Virtus Entella ha disputato più match nella sua storia in cadetteria: sette, due pareggi e cinque ko.

Il Venezia ha vinto le ultime quattro gare contro formazioni neopromosse in Serie BKT e solo una volta nella sua storia ha infilato cinque successi consecutivi contro queste avversarie in cadetteria: cinque, tra il 1992 e il 1993 con Alberto Zaccheroni e Pietro Maroso in panchina.

La Virtus Entella ha vinto quattro delle ultime sette gare interne di Serie BKT (1N, 2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 19 partite casalinghe disputate nella competizione (8N, 7P); in particolare i liguri non ottengono due vittorie interne di fila in Serie BKT da dicembre 2020-gennaio 2021 (tre in quel caso).

Il Venezia ha collezionato finora 71 punti (21 vittorie, otto pareggi) in questa Serie BKT; la formazione veneta potrebbe eguagliare il proprio record di successi in un singolo campionato di Serie BKT (22 nel 1960/61).

In questa Serie BKT, nessuna squadra ha segnato più gol da fuori area del Venezia (11, a pari merito con il Pescara), mentre la Virtus Entella è la quinta squadra ad averne subiti di più (otto).

Stefano Di Mario della Virtus Entella (33, al pari di Nicolò Radaelli) e Richie Sagrado del Venezia (29, come Simone Davì) sono tra i cinque giocatori che hanno tentato più tiri senza segnare alcun gol nella Serie BKT 2025/26 - più di loro solo Simone Trimboli (39).

Andrea Adorante ha segnato 15 gol in Serie BKT in questa stagione, eguagliando il suo record personale stabilito nella scorsa stagione con la Juve Stabia. L'attaccante del Venezia ha realizzato una doppietta nell'ultima giornata di campionato, dopo un periodo di quattro partite senza segnare.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: