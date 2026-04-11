Il Venezia viene fermato sul pari dall’Entella. Dopo il vantaggio di Haps al 13’ del primo tempo, nella ripresa i lagunari vanno alla ricerca del raddoppio ma al 61’ subiscono il pareggio dei liguri: Squizzato tocca per Guiu che si libera di due avversari e da fuori area fa partire un tiro che sorprende Stankovic. Dopo cinque minuti il Venezia rimane in dieci per l’espulsione diretta di Schingtienne che colpisce con un leggero schiaffo Marconi: la reazione del giocatore biancazzurro sembra sproporzionata al colpo subito, ma dopo la revisione del Var Galipò estrae il cartellino rosso nei confronti del difensore belga del Venezia. L’Entella prova ad approfittare della superiorità numerica ma la partita si chiude sul risultato di 1-1.
L’Entella sale a 35 punti e si stacca momentaneamente dalla zona playoff. Il Sannazzari di Chiavari si conferma un campo ostico: nessuna delle “grandi” è riuscita a portare a casa i tre punti. Prima gioia in Serie B per Bernat Guiu, autore di una rete di pregevole fattura. Nel prossimo turno gli uomini di Chiappella saranno impegnati in un altro scontro decisivo per la salvezza in trasferta ad Empoli.
Il Venezia raggiunge quota 72 punti e si porta a tre lunghezze di vantaggio sul Frosinone secondo in classifica. I veneti sprecano una ghiotta occasione per l’allungo, anche se dopo la generosa espulsione di Schingtienne sono comunque riusciti a resistere alla pressione dell’Entella. La squadra di Stroppa nel prossimo turno affronterà il Bari al San Nicola.
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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Virtus Entella-Venezia 1-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:12
90'+7'
Finisce la partita! ENTELLA-VENEZIA 1-1 (13’ Haps, 61’ Guiu)!16:56
90'+6'
Compagnon prova a mettere in mezzo un ultimo pallone ma non trova nessun compagno.16:56
90'+3'
AMMONITO Ivan Marconi che ferma la ripartenza dei veneti.16:52
90'+3'
Prova un ultimo assalto l'Entella.16:52
90'+2'
CARTELLINO GIALLO Marin Sverko: fallo a palla lontana.16:51
90'
Sei minuti di recupero.16:50
90'
SOSTITUZIONE VENEZIA Fuori Kike Pérez e dentro Nunzio Lella.16:50
89'
AMMONITO anche Luigi Cuppone.16:49
88'
Negli ultimi dieci minuti si è giocato pochissimo tra cambi, falli e perdite di tempo: si prospetta un recupero di lunga entità.16:48
88'
AMMONITO Gianluca Busio, falloso su Di Mario.16:47
86'
DOPPIO CAMBIO VENEZIA Stroppa risponde togliendo Haps e Yeboah per Franjic e Compagnon.16:45
84'
SOSTITUZIONE ENTELLA Fuori anche Andrea Tiritiello e dentro Mattia Alborghetti.16:43
83'
DOPPIO CAMBIO ENTELLA Chiappella toglie Benedetti e Guiu e mette Dalla Vecchia e Tirelli.16:43
81'
Busio ci prova direttamente da fuori area: palla sul fondo.16:40
79'
I giocatori del Venezia lamentano un tocco di braccio di un giocatore avversario sugli sviluppi di un corner: Galipò fa proseguire.16:38
75'
SOSTITUZIONE ENTELLA Fuori Niccolò Squizzato e dentro Nermin Karic.16:35
74'
AMMONITO Niccolò Squizzato che stende un subito frizzante Lauberbach. Il centrocampista dell'Entella era diffidato e salterà la prossima gara dei liguri contro l'Empoli.16:34
73'
Prova a sfruttare la superiorità numerica adesso l'Entella.16:32
70'
SOSTITUZIONE VENEZIA Stroppa toglie Andrea Adorante ed inserisce Lion Lauberbach.16:30
70'
CUPPONE! L'attaccante dell'Entella calcia alto da buonissima posizione!16:30
66'
ESPULSO Joël Schingtienne! Il difensore belga colpisce con un leggero schiaffo l'avversario che cade a terra: Galipò estrae il cartellino rosso!16:31
66'
Galipò viene chiamato a rivedere l'azione.16:25
65'
Resta a terra Marconi, che si tocca la testa dopo uno scontro con Schingtienne.16:24
64'
Prima rete in Serie B per Bernat Guiu.16:23
61'
GOL! ENTELLA-Venezia 1-1! GUIU! Capolavoro dell'attaccante spagnolo che, servito da Squizzato al limite dell'area, si libera di due avversari e calcia in porta: tiro che sorprende Stankovic per il pareggio dei padroni di casa!16:22
60'
AMMONITO Ridgeciano Haps, in ritardo su Guiu.16:19
57'
RISPOSTA DEL VENEZIA! Ancora Yeboah serve Busio: conclusione sull'esterno della rete!16:16
56'
OCCASIONE ENTELLA! Palla persa da Busio, conclusione da fuori di Franzoni: grande parata di Stankovic che poi salva anche su Cuppone!16:16
54'
ADORANTE! Diagonale dell'attaccante del Venezia, servito da Yeboah: Del Frate devia in angolo, ma era fuorigioco.16:14
54'
Rientra in campo il difensore belga.16:13
53'
Intervento dello staff medico del Venezia in soccorso di Schingtienne, dolorante al ginocchio sinistro.16:13
50'
Filtrante di Yeboah per Haps che crossa in mezzo: palla troppo lunga per Hainaut che non ci arriva per un soffio!16:10
47'
Azione confusa in area dell'Entella, libera la difesa biancazzurra.16:06
46'
Nessun cambio per le due squadre durante l'intervallo.16:05
45'
Inizia il secondo tempo! ENTELLA-VENEZIA 0-1 (13’ Haps)!16:05
Venezia che chiude in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Haps al 13’, bravo a scaricare in porta un sinistro potente su assist di Kike Perez. Al 24’ il raddoppio di Adorante, annullato però per fuorigioco dopo la revisione del Var. L’Entella comunque prova a reagire, portandosi in avanti e lottando con veemenza su ogni pallone, senza tuttavia riuscire ad impensierire Stankovic.15:55
45'+4'
Finisce la prima frazione di gioco. ENTELLA-VENEZIA 0-1 (13’ Haps)!15:55
45'+4'
GUIU! Primo tiro in porta dei padroni di casa, para facile Stankovic.15:50
45'+3'
Destro di Doumbia dal limite: tiro murato da un difensore biancazzurro.15:50
45'+1'
Contropiede del Venezia con Hainaut, che però perde l'attimo e viene bloccato dagli avversari.15:48
45'
Tre minuti di recupero.15:47
43'
CARTELLINO GIALLO per Antoine Hainaut, che ferma Guiu in ripartenza. Primo ammonito della gara.15:45
42'
Haps cade male dopo un contrasto di gioco e lamenta un dolore alla spalla sinistra: il difensore del Suriname prova a stringere i denti.15:46
41'
L'Entella prova ad aumentare la spinta offensiva in questi ultimi minuti del primo tempo.15:43
38'
Lancio lungo di Stankovic, sponda di Hainaut per Adorante: anticipo fondamentale di Del Frate in uscita!15:40
33'
Break dell'Entella: Cuppone crossa in mezzo per Tiritiello che viene murato; sul corner successivo, tentativo di Mezzoni da fuori area, palla sul fondo.15:35
30'
Insiste il Venezia: Svoboda sradica una palla a destra e mette in mezzo, respinge la difesa ligure.15:32
26'
RETE ANNULLATA! Arriva la comunicazione ufficiale, l'attaccante del Venezia era in posizione di offside!15:30
26'
ATTESA Situazione surreale, con le squadre a centrocampo e Galipò che attende notizie dalla sala Var.15:30
25'
Check del Var in corso per valutare la regolarità della posizione di Adorante.15:27
24'
RADDOPPIO DI ADORANTE! Azione insistita della squadra veneta: Kike Perez serve Hainaut che mette dentro un cross basso, sul secondo palo si avventa in tuffo Adorante che colpisce di testa, la palla fa una carambola strana che sorprende e scavalca Del Frate!15:31
20'
Terza rete in campionato per Ridgeciano Haps, che ha fornito anche tre assist. Settimo passaggio vincente stagionale invece per lo spagnolo Kike Perez..15:23
18'
Yeboah mette in mezzo un rasoterra invitante per Busio che però colpisce male il pallone.15:20
17'
Prova a reagire l'Entella: lancio lungo per Cuppone che riesce a guadagnare un calcio d'angolo.15:20
13'
GOL! Entella-VENEZIA 0-1! HAPS! Dal calcio d'angolo il Venezia sviluppa un'azione palla a terra, Kike Perez appoggia per Haps che dal limite dell'area fa partire un sinistro che fulmina Del Frate!
OCCASIONE VENEZIA! Yeboah si libera a sinistra e crossa in mezzo, Di Mario interviene e rischia l'autogol! Corner per il Venezia.15:14
10'
Spunto di Guiu che crossa da destra, la palla attraversa tutta l'area e viene riconquistata dal Venezia.15:13
8'
Busio serve Yeboah in area: l'attaccante va giù, Galipò fa proseguire.15:10
7'
Punizione per l'Entella da sinistra: Cuppone mette in mezzo ma Svoboda libera l'area.15:09
5'
Possesso palla quasi totale dei lagunari in questi primi minuti, con i padroni di casa che comunque pressano alto gli avversari e provano ad affacciarsi verso l'area di rigore del Venezia.15:08
3'
Una curiosità: negli undici titolari dell’Entella c’è un solo straniero, lo spagnolo Guiu, mentre il Venezia schiera due soli italiani, Doumbia e Adorante.15:04
Il Venezia parte subito all'attacco.15:03
Entella che indossa la maglia a strisce bianco-azzurre e pantaloncini bianchi, Venezia in completo nero con finiture verdi e arancioni.15:02
Allo stadio Sannazzari di Chiavari è tutto pronto. Comincia la sfida ENTELLA-VENEZIA!15:02
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.14:58
Arbitra la sfida Simone Galipò di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Ricci e El Filali e dal quarto uomo Restaldo. Nasca e Rutella rispettivamente al Var e Avar.14:49
Il Venezia deve fare a meno degli indisponibili Sidibé e Bohinen. Stroppa schiera la formazione tipo con il rientrante Haps a sinistra e la coppia d’attacco formata da Yeboah e Adorante.14:40
Tutti disponibili per Cuppone che opera tre cambi rispetto alla gara di Mantova: fuori Bariti, Karic e Tirelli e dentro Mezzoni a destra, Benedetti in mediana e Guiu in attacco al fianco di Cuppone.14:37
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia si schiera con il 3-5-2: Stankovic – Schingtienne, Svoboda, Sverko – Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Haps – Yeboah, Adorante. A disposizione: Korac, Franjic, Venturi, Bjarkason, Sagrado, Compagnon, Plizzarri, Lella, Dagasso, Lauberbach, Duncan, Casas. All. Stroppa.14:34
FORMAZIONI UFFICIALI: La Virtus Entella scende in campo con il 3-5-2: Del Frate – Parodi, Tiritiello, Marconi – Mezzoni, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Di Mario – Guiu, Cuppone. A disposizione: Colombi, Alborghetti, Nichetti, Bariti, Karic, Tirelli, Debenedetti, Dalla Vecchia, Turicchia, Del Lungo, Boccadamo, Siaulys. All. Chiappella.14:29
Il Venezia capolista prosegue invece spedito la sua marcia verso la Serie A. La squadra di Stroppa ha 71 punti, due di vantaggio sul Frosinone che ieri ha pareggiato con il Palermo: i veneti hanno così una grande occasione per allungare su due delle tre inseguitrici (il Monza, altra contendente, sarà impegnato invece con il Bari). Nell’ultimo turno i lagunari si sono imposti sulla Juve Stabia con un netto 3-1.12:37
L’Entella si trova in sedicesima posizione con 34 punti, al pari di Bari e Padova, in zona playout e a due punti dalla salvezza. Tre sconfitte e due vittorie nelle ultime cinque gare per la squadra di Chiappella, che nel match di Pasquetta ha perso 1-0 a Mantova.12:36
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Virtus Entella e Venezia, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di serie B.12:35
Virtus Entella - Venezia è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Venezia sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Simone Galipò
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie B: 16 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Como-Südtirol 3-1
31-08-2025
Serie B
Bari-Monza 1-1
21-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Virtus Entella 2-1
01-10-2025
Serie B
Carrarese-Modena 0-0
19-10-2025
Serie B
Catanzaro-Calcio Padova 0-1
28-10-2025
Serie B
Frosinone-Virtus Entella 4-0
08-11-2025
Serie B
Empoli-Catanzaro 1-0
29-11-2025
Serie B
Reggiana-Frosinone 0-1
13-12-2025
Serie B
Venezia-Monza 2-0
20-12-2025
Serie B
Avellino-Palermo 2-2
17-01-2026
Serie B
Reggiana-Cesena 1-2
31-01-2026
Serie B
Virtus Entella-Frosinone 1-1
10-02-2026
Serie B
Pescara-Catanzaro 0-2
14-02-2026
Serie B
Cesena-Venezia 0-4
01-03-2026
Serie B
Catanzaro-Frosinone 2-2
08-03-2026
Serie B
Pescara-Bari 4-0
18-03-2026
Serie B
Avellino-Südtirol 3-2
Attualmente la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 35 punti (frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 72 punti (frutto di 21 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 32 gol e ne ha subiti 47; il Venezia ha segnato 68 gol e ne ha subiti 29. La partita di andata Venezia - Virtus Entella si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa la Virtus Entella ha fatto 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte). La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Reggiana e Mantova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Monza e Juve Stabia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 1-0 mentre Il Venezia ha incontrato Juve Stabia vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 15 gol.
Virtus Entella e Venezia si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella non ha mai vinto, il Venezia ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Virtus Entella-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Tra le formazioni contro cui non ha mai vinto in Serie BKT, il Venezia è quella con cui la Virtus Entella ha disputato più match nella sua storia in cadetteria: sette, due pareggi e cinque ko.
Il Venezia ha vinto le ultime quattro gare contro formazioni neopromosse in Serie BKT e solo una volta nella sua storia ha infilato cinque successi consecutivi contro queste avversarie in cadetteria: cinque, tra il 1992 e il 1993 con Alberto Zaccheroni e Pietro Maroso in panchina.
La Virtus Entella ha vinto quattro delle ultime sette gare interne di Serie BKT (1N, 2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 19 partite casalinghe disputate nella competizione (8N, 7P); in particolare i liguri non ottengono due vittorie interne di fila in Serie BKT da dicembre 2020-gennaio 2021 (tre in quel caso).
Il Venezia ha collezionato finora 71 punti (21 vittorie, otto pareggi) in questa Serie BKT; la formazione veneta potrebbe eguagliare il proprio record di successi in un singolo campionato di Serie BKT (22 nel 1960/61).
In questa Serie BKT, nessuna squadra ha segnato più gol da fuori area del Venezia (11, a pari merito con il Pescara), mentre la Virtus Entella è la quinta squadra ad averne subiti di più (otto).
Stefano Di Mario della Virtus Entella (33, al pari di Nicolò Radaelli) e Richie Sagrado del Venezia (29, come Simone Davì) sono tra i cinque giocatori che hanno tentato più tiri senza segnare alcun gol nella Serie BKT 2025/26 - più di loro solo Simone Trimboli (39).
Andrea Adorante ha segnato 15 gol in Serie BKT in questa stagione, eguagliando il suo record personale stabilito nella scorsa stagione con la Juve Stabia. L'attaccante del Venezia ha realizzato una doppietta nell'ultima giornata di campionato, dopo un periodo di quattro partite senza segnare.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: