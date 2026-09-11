Benevento che trova il primo successo dopo il ritorno in B contro l'ex Baroni: dopo il vantaggio di Pierozzi, pareggio di Sarr.
A spaccare la partita l'eurogol di Okereke, con Lamesta che chiude poi il match con il definitivo 3-1.
Benevento che trova il primo successo dopo il ritorno in B contro l'ex Baroni: dopo il vantaggio di Pierozzi, pareggio di Sarr.
A spaccare la partita l'eurogol di Okereke, con Lamesta che chiude poi il match con il definitivo 3-1.
Da Benevento - Hellas Verona é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B.22:58
FINISCE BENEVENTO - HELLAS VERONA! 3-1 IL FINALE!22:57
VANNUCCHI SALVA TUTTO! Sugli sviluppi un angolo, conclusione di Cerbone ma il portiere respinge.22:56
Verona ora con tutti i suoi effettivi in attacco, spazio per il contropiede dei locali.22:54
Cinque i minuti di recupero.22:52
AMMONITO Francesco Salvemini. Giallo anche alla Punta locale. 22:52
AMMONITO Tomás Suslov. Battibecco con Salvemini, giallo per il giocatore del Verona. 22:52
AMMONITO Salvatore Cerbone. Giallo per simulazione al giocatore del Verona. 22:50
Sugli sviluppi dell'angolo, cade a terra Cerbone.22:50
Verona ora che attacca con forza, guadagnando un angolo.22:49
Girata di Mulattieri che si scontra con la schiena di un difensore.22:45
Sostituzione HELLAS VERONA: esce Edoardo Iannoni, entra Salvatore Cerbone.22:44
Cross basso di Livramento, ancora nessun compagno pronto alla deviazione.22:42
Verona che ora sta trovando piú continuitá offensiva: Kastanos per Livramento, chiuso all'ultimo da Scognamillo.22:41
VANNUCCHI SULLA LINEA! Sugli sviluppi di un angolo, Salvemini alza a campanile, il portiere in contrasto con Korac perde la sfera e la ferma peró sulla linea.22:41
Sostituzione BENEVENTO: esce David Okereke, entra Marco Tumminello.22:39
Livramento prova a entrare in area ma viene ben fermato sul fondo.22:37
Sostituzione BENEVENTO: esce Antonis Siatounis, entra Mattia Mannini.22:35
AMMONITO Antonis Siatounis. Giallo per aver perso tempo durante la sostituzione. 22:35
SALVEMINI! Diagonale da posizione defilata, attento Leali. Verona che non riesce a reagire.22:34
Sostituzione BENEVENTO: esce Davide Lamesta, entra Christian Dalle Mura.22:33
Baroni prova a dare una scossa ai suoi con un nuovo cambio, ma Verona che sembra aver subito psicologicamente in doppio svantaggio.22:31
Sostituzione HELLAS VERONA: esce Amin Sarr, entra Livramento22:31
Azione nata dal recupero di Kouan e il susseguente assist, ma soprattutto da un momento molto difficile del Verona che ha perso un sanguinoso pallone davanti alla sua area.22:28
GOL! BENEVENTO - Hellas Verona 3-1! Rete di Davide Lamesta. Altra grande giocata delle Streghe, con il trequartista che entra in area, supera due avversari e scarica di potenza sotto il sette. 22:27
AMMONITO Seid Korac. Intervento in riatardo su Kouan22:27
Corre subito ai ripari Baroni con due cambi offensivi, aumentando anche la qualitá del palleggio.22:22
Sostituzione HELLAS VERONA: esce Andréa Le Borgne, entra Abdou Harroui.22:22
Sostituzione HELLAS VERONA: esce Mattia Compagnon, entra Tomás Suslov.22:22
Eurogol di Okereke che, dopo il tocco di Maita, rientra sul destro e dai 35 metri lascia partire un vero e proprio siluro che Leali vede infilarsi sotto il sette.22:21
GOL! BENEVENTO - Hellas Verona 2-1! Rete di David Okereke. Pazzesco gol dell'esterno che rientra sul destro e manda dal limite un bolide sotto il sette.
Guarda la scheda del giocatore David Okereke22:21
Sarr prova un difficile cambio di lato, palla direttamente sul fondo.22:18
Bel cross di Sernicola, Siatounis prova la sponda al centro ma trova un attento Leali.22:18
Conclusione di Okoreke fuori equilibrio, palla altissima sopra la traversa.22:14
Buon inizio di secondo tempo del Benevento, che ha preso molti metri rispetto alla prima frazione.22:13
Bradaric entra palla al piede in area ma non trova lo spazio per il tiro, perdendo poi anche la sfera.22:11
Deve stare attento Kouan che commette immediatamente un altro fallo, lo richiama Mirelli.22:10
AMMONITO Christian Kouan. Intervento in ritardo su Bradaric. 22:09
COMPAGNON! Diagonale velenoso che si perde di poco a lato!22:09
Pierozzi con il cross, Salvemini di testa manda alto.22:07
INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:07
Sostituzione HELLAS VERONA: esce Antoine Bernede, entra Grigoris Kastanos.22:07
Benevento che passa in vantaggio con il colpo di testa di Pierozzi, pareggia Sarr con una bella giocata in area. Equilibrio al Vigorito.21:51
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI BENEVENTO - HELLAS VERONA! 1-1 IL PARZIALE.21:50
Un minuto di recupero.21:49
SARR! Conclusione potente dal limite, palla deviata da Vannucchi in angolo.21:46
Vola in cielo Vannucchi per bloccare la sfera: Verona che fatica a sfruttare le palle da fermo.21:45
Cross di Compagnon, altro angolo per il Verona, ora in forcing.21:44
COSSA SBAGLIA ZAPPA! Gran verticale di Iannoni per l'esterno che supera Vannucchi in uscita ma con il sinistro manda a lato!21:41
Verona che ora ha preso possesso dei ritmi di gioco, cercando di far uscire con il palleggio il Benevento.21:40
Rimane a terra il portiere locale, ne approfittano i due allenatori per dare indicazioni ai propri giocatori.21:37
AMMONITO Amin Sarr. Fallo sul Vannucchi che voleva far ripartire velocemente i suoi. 21:36
Angolo per il Verona dopo il cross deviato di Bradaric: salgono le torri veronesi.21:36
Tiro cross di Compagnon che taglia l'area piccola e termina in out.21:35
Dopo le due reti, sono tornati i ritmi di inizio partita, con le due squadre ad aspettarsi e pochi spazi.21:34
Dura sette minuti il vantaggio del Benevento, con il Verona che trova subito il pareggio: bella la giocata di Sarr, ma molto spazio per lui a pochi passi dalla porta.21:30
GOL! Benvento - HELLAS VERONA 1-1! Rete di Amin Sarr. Bella palla dentro di Le Borgne per la punta che stoppa di petto ed insacca. Difesa locale fore troppo passiva. 21:29
Buona comunque la reazione del Verona che, dopo il gol subito, si é buttato tutto in avanti alla ricerca del pareggio.21:26
Si rompe l'equilibrio del match anche grazie alla sfortunata deviazione sottoporta del difensore scaligero.21:24
GOL! BENEVENTO - Hellas Verona 1-0! Rete di Edoardo Pierozzi. Cross di Lamesta, il difensore vola di testa e, anche grazie alla deviazione di petto di Edmundsson, batte Leali!21:23
OKEREKE! Conclusione a giro per la punta deviata da Edmundsson in angolo.21:21
Cross potente sul secondo palo di Bradaric per Mulattieri, che di testa manda a lato.21:19
Partita che sta finalmente prendendo ritmo, dopo un inizio abbastanza contratto.21:19
OCCASIONE BENEVENTO! Sugli sviluppi di un angolo, Siatounis trova il colpo di testa in mischia. Palla alta.21:18
Sugli sviluppi del corner, calcia malissimo Maita che manda direttamente in out.21:15
Sernicola crossa al centro, non si fida Bradaric che mette in corner.21:15
MAITA! Questa volta il mediano trova la porta, ma anche un Leali attento.21:13
Angolo Verona: Bradaric al centro, blocca Vannucchi che rilancia subito lungo. Leali costretto ad allontanare con la testa.21:12
Cross di Zappa per Mulattieri che viene anticipato in angolo. Primo corner del match.21:10
Conclusione dal limite di Maita, palla alta sopra la traversa. Buon giro palla dei locali.21:09
Possesso palla per il Verona, Streghe che aspettano.21:06
Primo pallone per gli ospiti, in maglia bianca; locali con la classica divisa giallorossa.21:04
INIZIA BENEVENTO - HELLAS VERONA!21:04
Ritardo per il fischio di inizio, fuochi di artificio a Benevento.21:03
Dirige il match l'arbitro Livio Marinelli.20:27
Baroni opta per Mulatteri in avanti con Sarr e Compagnon, Iannoni a centrocampo, Korac vince il ballottaggio e viene schierato al lato di Edmundsson.20:26
Floro Flores con Okereke dal primo minuto con Lamesta alle spalle di Salvemini, a centrocampo Maita a fare gioco, Sernicola da terzino tutta fascia.20:25
La formazione dell'HELLAS VERONA (4-3-3): Leali - Zappa, Korac, Edmundsson, Bradaric - Iannoni, Le Borgne, Bernede - Compagnon, Mulattieri, Sarr20:22
Sono ufficiali le formazioni del match: BENEVENTO (4-3-2-1): Vannucchi - Pierozzi, Scognamillo, Saio, Sernicola - Siatounis, Maita, Kouan - Lamesta, Okereke - Salvemini20:22
Locali che cercano al Vigorito la prima vittoria stagionale, visto il solo punto conquistato nelle prime tre giornate; ospiti che arrivano invece galvanizzati dalla manita rifilata all'Arezzo.20:21
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Benevento e Hellas Verona, valevole per la quarta giornata di questa Serie B 2026/27.20:19
Benevento - Verona è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 11 settembre alle ore 21:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.
Arbitro di Benevento - Verona sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Livio Marinelli
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|19
|Fuorigioco
|8
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|4
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|4.7
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|22-08-2026
|Serie A
|Inter-Monza 4-1
|30-08-2026
|Serie B
|Arezzo-Palermo 2-3
Attualmente il Benevento si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Verona si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Benevento ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5; il Verona ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Benevento ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Verona ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, il Sudtirol e l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, il Padova e l'Arezzo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita l'Ascoli perdendo 1-0 mentre Il Verona ha incontrato l'Arezzo vincendo 5-0.
Benevento e Verona si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Benevento ha vinto 2 volte, il Verona ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Benevento-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Benevento
|Verona
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|2
|7
|Gol totali subiti
|4
|3
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.0
|Percentuale possesso palla
|48.1
|58.9
|Numero totale di passaggi
|1154
|1405
|Numero totale di passaggi riusciti
|974
|1217
|Tiri nello specchio della porta
|8
|19
|Percentuale di tiri in porta
|22.9
|47.5
|Numero totale di cross
|67
|82
|Numero medio di cross riusciti
|21
|17
|Duelli per partita vinti
|120
|151
|Duelli per partita persi
|102
|170
|Corner subiti
|12
|6
|Corner guadagnati
|24
|17
|Numero di punizioni a favore
|28
|36
|Numero di punizioni concesse
|39
|51
|Tackle totali
|47
|46
|Percentuale di successo nei tackle
|46.8
|67.4
|Fuorigiochi totali
|5
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0