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Benevento-Verona: 3-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

11 Settembre 2026 ore 21:00
Benevento
3
Verona
1
Partita finita
Arbitro: Livio Marinelli
  1. 17' 1-0 Edoardo Pierozzi
  2. 24' 1-1 Amin Sarr
  3. 59' 2-1 David Okereke
  4. 65' 3-1 Davide Lamesta
0'
45'
90'
90'
96'

Benevento che trova il primo successo dopo il ritorno in B contro l'ex Baroni: dopo il vantaggio di Pierozzi, pareggio di Sarr.

A spaccare la partita l'eurogol di Okereke, con Lamesta che chiude poi il match con il definitivo 3-1.

  1. Da Benevento - Hellas Verona é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B.22:58

  2. 90'+6'

    FINISCE BENEVENTO - HELLAS VERONA! 3-1 IL FINALE!22:57

  3. 90'+5'

    VANNUCCHI SALVA TUTTO! Sugli sviluppi un angolo, conclusione di Cerbone ma il portiere respinge.22:56

  4. 90'+3'

    Verona ora con tutti i suoi effettivi in attacco, spazio per il contropiede dei locali.22:54

  5. 90'+1'

    Cinque i minuti di recupero.22:52

  7. 90'

    AMMONITO Francesco Salvemini. Giallo anche alla Punta locale. 22:52

  8. 90'

    AMMONITO Tomás Suslov. Battibecco con Salvemini, giallo per il giocatore del Verona. 22:52

  9. 88'

    AMMONITO Salvatore Cerbone. Giallo per simulazione al giocatore del Verona. 22:50

  10. 88'

    Sugli sviluppi dell'angolo, cade a terra Cerbone.22:50

  11. 87'

    Verona ora che attacca con forza, guadagnando un angolo.22:49

  13. 84'

    Girata di Mulattieri che si scontra con la schiena di un difensore.22:45

  14. 82'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Edoardo Iannoni, entra Salvatore Cerbone.22:44

  15. 82'

    Cross basso di Livramento, ancora nessun compagno pronto alla deviazione.22:42

  16. 81'

    Verona che ora sta trovando piú continuitá offensiva: Kastanos per Livramento, chiuso all'ultimo da Scognamillo.22:41

  17. 80'

    VANNUCCHI SULLA LINEA! Sugli sviluppi di un angolo, Salvemini alza a campanile, il portiere in contrasto con Korac perde la sfera e la ferma peró sulla linea.22:41

  19. 78'

    Sostituzione BENEVENTO: esce David Okereke, entra Marco Tumminello.22:39

  20. 76'

    Livramento prova a entrare in area ma viene ben fermato sul fondo.22:37

  21. 74'

    Sostituzione BENEVENTO: esce Antonis Siatounis, entra Mattia Mannini.22:35

  22. 74'

    AMMONITO Antonis Siatounis. Giallo per aver perso tempo durante la sostituzione. 22:35

  23. 73'

    SALVEMINI! Diagonale da posizione defilata, attento Leali. Verona che non riesce a reagire.22:34

  25. 71'

    Sostituzione BENEVENTO: esce Davide Lamesta, entra Christian Dalle Mura.22:33

  26. 70'

    Baroni prova a dare una scossa ai suoi con un nuovo cambio, ma Verona che sembra aver subito psicologicamente in doppio svantaggio.22:31

  27. 69'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Amin Sarr, entra Livramento22:31

  28. 67'

    Azione nata dal recupero di Kouan e il susseguente assist, ma soprattutto da un momento molto difficile del Verona che ha perso un sanguinoso pallone davanti alla sua area.22:28

  29. 65'

    GOL! BENEVENTO - Hellas Verona 3-1! Rete di Davide Lamesta. Altra grande giocata delle Streghe, con il trequartista che entra in area, supera due avversari e scarica di potenza sotto il sette. 22:27

  31. 63'

    AMMONITO Seid Korac. Intervento in riatardo su Kouan22:27

  32. 63'

    Corre subito ai ripari Baroni con due cambi offensivi, aumentando anche la qualitá del palleggio.22:22

  33. 61'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Andréa Le Borgne, entra Abdou Harroui.22:22

  34. 61'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Mattia Compagnon, entra Tomás Suslov.22:22

  35. 60'

    Eurogol di Okereke che, dopo il tocco di Maita, rientra sul destro e dai 35 metri lascia partire un vero e proprio siluro che Leali vede infilarsi sotto il sette.22:21

  37. 59'

    GOL! BENEVENTO - Hellas Verona 2-1! Rete di David Okereke. Pazzesco gol dell'esterno che rientra sul destro e manda dal limite un bolide sotto il sette.

    Guarda la scheda del giocatore David Okereke22:21

  38. 58'

    Sarr prova un difficile cambio di lato, palla direttamente sul fondo.22:18

  39. 56'

    Bel cross di Sernicola, Siatounis prova la sponda al centro ma trova un attento Leali.22:18

  40. 54'

    Conclusione di Okoreke fuori equilibrio, palla altissima sopra la traversa.22:14

  41. 53'

    Buon inizio di secondo tempo del Benevento, che ha preso molti metri rispetto alla prima frazione.22:13

  43. 51'

    Bradaric entra palla al piede in area ma non trova lo spazio per il tiro, perdendo poi anche la sfera.22:11

  44. 50'

    Deve stare attento Kouan che commette immediatamente un altro fallo, lo richiama Mirelli.22:10

  45. 48'

    AMMONITO Christian Kouan. Intervento in ritardo su Bradaric. 22:09

  46. 48'

    COMPAGNON! Diagonale velenoso che si perde di poco a lato!22:09

  47. 47'

    Pierozzi con il cross, Salvemini di testa manda alto.22:07

  49. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:07

  50. 46'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Antoine Bernede, entra Grigoris Kastanos.22:07

  51. Benevento che passa in vantaggio con il colpo di testa di Pierozzi, pareggia Sarr con una bella giocata in area. Equilibrio al Vigorito.21:51

  52. 45'+1'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI BENEVENTO - HELLAS VERONA! 1-1 IL PARZIALE.21:50

  53. 45'

    Un minuto di recupero.21:49

  55. 43'

    SARR! Conclusione potente dal limite, palla deviata da Vannucchi in angolo.21:46

  56. 41'

    Vola in cielo Vannucchi per bloccare la sfera: Verona che fatica a sfruttare le palle da fermo.21:45

  57. 39'

    Cross di Compagnon, altro angolo per il Verona, ora in forcing.21:44

  58. 37'

    COSSA SBAGLIA ZAPPA! Gran verticale di Iannoni per l'esterno che supera Vannucchi in uscita ma con il sinistro manda a lato!21:41

  59. 36'

    Verona che ora ha preso possesso dei ritmi di gioco, cercando di far uscire con il palleggio il Benevento.21:40

  61. 33'

    Rimane a terra il portiere locale, ne approfittano i due allenatori per dare indicazioni ai propri giocatori.21:37

  62. 32'

    AMMONITO Amin Sarr. Fallo sul Vannucchi che voleva far ripartire velocemente i suoi. 21:36

  63. 32'

    Angolo per il Verona dopo il cross deviato di Bradaric: salgono le torri veronesi.21:36

  64. 31'

    Tiro cross di Compagnon che taglia l'area piccola e termina in out.21:35

  65. 29'

    Dopo le due reti, sono tornati i ritmi di inizio partita, con le due squadre ad aspettarsi e pochi spazi.21:34

  67. 26'

    Dura sette minuti il vantaggio del Benevento, con il Verona che trova subito il pareggio: bella la giocata di Sarr, ma molto spazio per lui a pochi passi dalla porta.21:30

  68. 24'

    GOL! Benvento - HELLAS VERONA 1-1! Rete di Amin Sarr. Bella palla dentro di Le Borgne per la punta che stoppa di petto ed insacca. Difesa locale fore troppo passiva. 21:29

    Amin Sarr
  69. 21'

    Buona comunque la reazione del Verona che, dopo il gol subito, si é buttato tutto in avanti alla ricerca del pareggio.21:26

  70. 19'

    Si rompe l'equilibrio del match anche grazie alla sfortunata deviazione sottoporta del difensore scaligero.21:24

  71. 17'

    GOL! BENEVENTO - Hellas Verona 1-0! Rete di Edoardo Pierozzi. Cross di Lamesta, il difensore vola di testa e, anche grazie alla deviazione di petto di Edmundsson, batte Leali!21:23

  73. 17'

    OKEREKE! Conclusione a giro per la punta deviata da Edmundsson in angolo.21:21

  74. 16'

    Cross potente sul secondo palo di Bradaric per Mulattieri, che di testa manda a lato.21:19

  75. 15'

    Partita che sta finalmente prendendo ritmo, dopo un inizio abbastanza contratto.21:19

  76. 13'

    OCCASIONE BENEVENTO! Sugli sviluppi di un angolo, Siatounis trova il colpo di testa in mischia. Palla alta.21:18

  77. 11'

    Sugli sviluppi del corner, calcia malissimo Maita che manda direttamente in out.21:15

  79. 10'

    Sernicola crossa al centro, non si fida Bradaric che mette in corner.21:15

  80. 9'

    MAITA! Questa volta il mediano trova la porta, ma anche un Leali attento.21:13

  81. 8'

    Angolo Verona: Bradaric al centro, blocca Vannucchi che rilancia subito lungo. Leali costretto ad allontanare con la testa.21:12

  82. 6'

    Cross di Zappa per Mulattieri che viene anticipato in angolo. Primo corner del match.21:10

  83. 5'

    Conclusione dal limite di Maita, palla alta sopra la traversa. Buon giro palla dei locali.21:09

  85. 3'

    Possesso palla per il Verona, Streghe che aspettano.21:06

  86. 1'

    Primo pallone per gli ospiti, in maglia bianca; locali con la classica divisa giallorossa.21:04

  87. 1'

    INIZIA BENEVENTO - HELLAS VERONA!21:04

  88. Ritardo per il fischio di inizio, fuochi di artificio a Benevento.21:03

  89. Dirige il match l'arbitro Livio Marinelli.20:27

  91. Baroni opta per Mulatteri in avanti con Sarr e Compagnon, Iannoni a centrocampo, Korac vince il ballottaggio e viene schierato al lato di Edmundsson.20:26

  92. Floro Flores con Okereke dal primo minuto con Lamesta alle spalle di Salvemini, a centrocampo Maita a fare gioco, Sernicola da terzino tutta fascia.20:25

  93. La formazione dell'HELLAS VERONA (4-3-3): Leali - Zappa, Korac, Edmundsson, Bradaric - Iannoni, Le Borgne, Bernede - Compagnon, Mulattieri, Sarr20:22

  94. Sono ufficiali le formazioni del match: BENEVENTO (4-3-2-1): Vannucchi - Pierozzi, Scognamillo, Saio, Sernicola - Siatounis, Maita, Kouan - Lamesta, Okereke - Salvemini20:22

  95. Locali che cercano al Vigorito la prima vittoria stagionale, visto il solo punto conquistato nelle prime tre giornate; ospiti che arrivano invece galvanizzati dalla manita rifilata all'Arezzo.20:21

  97. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Benevento e Hellas Verona, valevole per la quarta giornata di questa Serie B 2026/27.20:19

Formazioni Benevento - Verona

Benevento
Verona
TITOLARI BENEVENTO
  • (26) GIANMARCO VANNUCCHI (P)
  • (77) EDOARDO PIEROZZI (D)
  • (14) STEFANO SCOGNAMILLO (D)
  • (23) PIETRO SAIO (D)
  • (17) LEONARDO SERNICOLA (D)
  • (8) MATTIA MAITA (C)
  • (11) DAVIDE LAMESTA (C)
  • (6) ANTONIS SIATOUNIS (C)
  • (28) CHRISTIAN KOUAN (C)
  • (29) DAVID OKEREKE (C)
  • (9) FRANCESCO SALVEMINI (A)
PANCHINA BENEVENTO
ALLENATORE BENEVENTO
  • Antonio Floro Flores
TITOLARI VERONA
PANCHINA VERONA
  • (35) SALVATORE CERBONE (A)
  • (70) FALLOU CHAM (D)
  • (71) DAVIDE DE BATTISTI (D)
  • (37) NICOLÒ CALABRESE (D)
  • (14) DAILON LIVRAMENTO (A)
  • (79) KACPER SEZONIENKO (A)
  • (10) TOMÁS SUSLOV (C)
  • (23) NUNZIO LELLA (C)
  • (21) ABDOU HARROUI (C)
  • (20) GRIGORIS KASTANOS (C)
  • (34) SIMONE PERILLI (P)
  • (27) PAWEL DAWIDOWICZ (D)
ALLENATORE VERONA
  • Marco Baroni
PREPARTITA

Benevento - Verona è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 11 settembre alle ore 21:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.
Arbitro di Benevento - Verona sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Livio Marinelli

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati19
Fuorigioco8
Rigori assegnati0
Ammonizioni4
Espulsioni0
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino4.7

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
22-08-2026 Serie A Inter-Monza 4-1
30-08-2026 Serie B Arezzo-Palermo 2-3

Attualmente il Benevento si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Verona si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Benevento ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5; il Verona ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Benevento ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Verona ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, il Sudtirol e l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, il Padova e l'Arezzo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita l'Ascoli perdendo 1-0 mentre Il Verona ha incontrato l'Arezzo vincendo 5-0.

Benevento e Verona si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Benevento ha vinto 2 volte, il Verona ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Benevento-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Benevento è imbattuto in tre delle quattro sfide in Serie BKT contro l'Hellas Verona (2V, 1N), vincendo la più recente: 3-0 il 22 aprile 2019, con la tripletta di Massimo Coda.
  • Le due sfide tra Benevento e Hellas Verona disputate in Campania in Serie BKT hanno visto una vittoria a testa: 2-0 per le streghe il 10 settembre 2016 e 1-0 per gli scaligeri il 9 dicembre 2018.
  • Il Benevento sta vivendo la sua peggior partenza dopo tre gare stagionali in Serie BKT: un solo punto, in passato ne aveva sempre conquistati almeno quattro; inoltre, nessuna squadra ha segnato meno dei sanniti finora (due reti, come Carrarese e Juve Stabia).
  • Dopo il 5-0 sull'Arezzo, l'Hellas Verona potrebbe vincere due gare di fila in Serie BKT per la prima volta da marzo 2019, mentre due clean sheet consecutivi non vengono registrati dai veneti da dicembre 2018.
  • L'Hellas Verona è la squadra che ha subito meno tiri, sia totali (21) che nello specchio (sei) in questo campionato; sul fronte offensivo, gli scaligeri sono anche la migliore squadra per Expected Goals (7.6) e gol segnati (sette, al pari del Palermo).
  • Nessuna squadra annovera più attaccanti del Benevento che hanno tentato almeno un tiro senza ancora segnare in questo campionato: cinque, ossia Marco Tumminello, Luigi Cherubini, Davide Lamesta, Guglielmo Mignani e David Okereke.
  • Salvatore Cerbone è il giocatore più giovane dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni tra chi ha segnato più di una rete da subentrato (doppietta "dalla panchina" vs Arezzo); inoltre, tra chi in questa Serie BKT vanta più di una marcatura, il classe 2007 è quello con la miglior media minuti giocati/gol: una rete ogni 15'.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BeneventoVerona
Partite giocate33
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati27
Gol totali subiti43
Media gol subiti per partita1.31.0
Percentuale possesso palla48.158.9
Numero totale di passaggi11541405
Numero totale di passaggi riusciti9741217
Tiri nello specchio della porta819
Percentuale di tiri in porta22.947.5
Numero totale di cross6782
Numero medio di cross riusciti2117
Duelli per partita vinti120151
Duelli per partita persi102170
Corner subiti126
Corner guadagnati2417
Numero di punizioni a favore2836
Numero di punizioni concesse3951
Tackle totali4746
Percentuale di successo nei tackle46.867.4
Fuorigiochi totali54
Numero totale di cartellini gialli55
Numero totale di cartellini rossi10

Benevento - Verona Live

Classifica SERIE B

  1. Palermo9
  2. Mantova7
  3. Sudtirol7
  4. Ascoli7
  5. Modena6
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Francesco Ruocco3
  2. Cristian Shpendi3
  3. Michele Besaggio2
  4. Federico Bonazzoli2
  5. Giuseppe Caso2
MOSTRA COMPLETA

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