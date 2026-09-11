PREPARTITA

Benevento - Verona è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 11 settembre alle ore 21:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.

Arbitro di Benevento - Verona sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 19 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 4.7 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2026 Serie A Inter-Monza 4-1 30-08-2026 Serie B Arezzo-Palermo 2-3

Attualmente il Benevento si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Verona si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Benevento ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5; il Verona ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Benevento ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Verona ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, il Sudtirol e l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, il Padova e l'Arezzo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita l'Ascoli perdendo 1-0 mentre Il Verona ha incontrato l'Arezzo vincendo 5-0.

Benevento e Verona si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Benevento ha vinto 2 volte, il Verona ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Benevento-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Benevento è imbattuto in tre delle quattro sfide in Serie BKT contro l'Hellas Verona (2V, 1N), vincendo la più recente: 3-0 il 22 aprile 2019, con la tripletta di Massimo Coda.

Le due sfide tra Benevento e Hellas Verona disputate in Campania in Serie BKT hanno visto una vittoria a testa: 2-0 per le streghe il 10 settembre 2016 e 1-0 per gli scaligeri il 9 dicembre 2018.

Il Benevento sta vivendo la sua peggior partenza dopo tre gare stagionali in Serie BKT: un solo punto, in passato ne aveva sempre conquistati almeno quattro; inoltre, nessuna squadra ha segnato meno dei sanniti finora (due reti, come Carrarese e Juve Stabia).

Dopo il 5-0 sull'Arezzo, l'Hellas Verona potrebbe vincere due gare di fila in Serie BKT per la prima volta da marzo 2019, mentre due clean sheet consecutivi non vengono registrati dai veneti da dicembre 2018.

L'Hellas Verona è la squadra che ha subito meno tiri, sia totali (21) che nello specchio (sei) in questo campionato; sul fronte offensivo, gli scaligeri sono anche la migliore squadra per Expected Goals (7.6) e gol segnati (sette, al pari del Palermo).

Nessuna squadra annovera più attaccanti del Benevento che hanno tentato almeno un tiro senza ancora segnare in questo campionato: cinque, ossia Marco Tumminello, Luigi Cherubini, Davide Lamesta, Guglielmo Mignani e David Okereke.

Salvatore Cerbone è il giocatore più giovane dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni tra chi ha segnato più di una rete da subentrato (doppietta "dalla panchina" vs Arezzo); inoltre, tra chi in questa Serie BKT vanta più di una marcatura, il classe 2007 è quello con la miglior media minuti giocati/gol: una rete ogni 15'.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: