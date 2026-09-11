Grazie per aver seguito la diretta scritta di Empoli-Arezzo e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2026-2027.21:04

90'+6' Da capire se ci fosse ancora qualche lamentala sul rosso comminato a Curto. C'era stata un'altra occasione in cui la panchina dell'Empoli ha protestato tanto, per quell'intervento di Gilli su Belardinelli appena fuori dall'area che Fabbri non ha fischiato.21:01

90'+5' L'allenatore Pagliuca molto arrabbiato a fine partita. Non saluta il collega Bucchi e va a protestare con l'arbitro Fabbri21:14

90'+4' FINISCE QUI!!! Arezzo batte Empoli 1-0 nel derby, grazie all'autorete di Simone Romagnoli. Arezzo che sfrutta appieno la superiorità numerica dopo il rosso a Curto nel finale di primo tempo20:56

90'+1' 4 minuti di recupero...20:51

90' OCCASIONE EMPOLI!!! Saporiti pesca in area Belardinelli che gira di testa e centra in pieno la traversa. Clamorosa occasione per il pareggio20:51

89' Popov sta mettendo in difficoltà i difensori dell'Arezzo. Qui guadagna una punizione per fallo di Gilli che viene ammonito20:50

88' ULTIMO CAMBIO!!! Dentro Chierico che prende il posto di Shaka Mawuli. Un centrocampista in più per Bucchi in questo finale20:49

87' Retropassaggio horror di Coppolaro che, per poco, non lancia Popov. Ci pensa Nunziante a spazzare via in uscita20:48

86' Sinistro di Mancuso da fuori, altra deviazione in angolo a favore dell'Arezzo20:47

85' Riparte velocissimo l'Arezzo, Pattarello prova una conclusione, ma c'è deviazione di Cauz in angolo20:45

84' Cerri falloso su Bandinelli. L'Empoli ha un calcio di punizione per risalire il campo e provarci, nonostante l'inferiorità numerica20:45

82' Corrado crossa da sinistra per Popov, ma Shaka Mawuli fa buona guardia anticipando di testa l'attaccante ucraino20:43

80' Belardinelli non riesce a sfondare in area, c'è Saporiti in seconda battuta che guadagna un angolo da sinistra20:41

79' Coppolaro si addormenta sulla pressione di Popov, ma riesce comunque a guadagnare una rimessa laterale. Che rischio però, perché dietro c'era solo il portiere Nunziante20:40

76' MANCUSO SI MANGIA IL 2-0!!! Empoli in stato confusionale: Seghetti regala palla a Mancuso che, però, si mangia il gol a due passi dalla porta con parata dello stesso Seghetti. Subito la chance per l'Arezzo di raddoppiare.20:37

74' GOL! Empoli-AREZZO 0-1. Autorete di Simone Romagnoli. Poco fa aveva salvato sulla linea sul tiro di Mancuso ma, questa volta, Romagnoli è sfortunato e fa autogol con una deviazione fortuita dopo l'uscita di Seghetti sul cross da sinistra di Ionita.



Guarda la scheda del giocatore Simone Romagnoli20:36

74' E l'Empoli completa i cambi con l'ingresso di Bandinelli per Yepes che non riusciva più a far ripartire la sua squadra20:34

73' DOPPIO CAMBIO EMPOLI!!! Dentro Belardinelli che prende il posto di un anonimo Ceesay in questo secondo tempo20:34

72' Altro cambio per l'Arezzo con Mattia Sala che prende il posto di Olivieri20:33

71' MANCUSO NON RIESCE A SEGNARE!!! Cerri per Renzi che si inserisce, palla che resta lì, ma Mancuso calcia da due passi trovando Romagnoli che salva tutto20:32

71' OCCASIONISSIMA AREZZO!!! Olivieri la alza per Ionita che, sul secondo palo, ci prova con un colpo di testa, ma c'è la paratissima di Seghetti che dice di no20:31

70' Eccolo Popov che, al primo pallone toccato, guadagna una punizione nella metà campo avversaria20:31

68' Cambio nell'Empoli. Tocca a Popov al posto di Shpendi, con l'ucraino che avrà il compito di tenere un po' più su la squadra20:29

67' Calcia anche Righetti, ma la sua conclusione è alle stelle. Arezzo che sta tirando in questa fase ma, per ora, Seghetti resta tranquillo20:29

66' Spiovente di Pattarello che diventa, però, un tiro e si spegne tra le braccia di Seghetti20:27

64' Ci prova anche Gilli che si inserisce sul cross, da sinistra, di Righetti, ma palla debole e centrale e para senza troppi problemi Seghetti20:25

63' Subito MANCUSO, ma la sua conclusione viene contratta dalla difesa. Poi spazza via Romagnoli20:24

63' Dentro anche Leonardo Mancuso per Cianci. Quello dell'Arezzo diventa un 4-4-2 con Mancuso e Cerri tandem d'attacco.20:23

62' CAMBI NELL'AREZZO!!! Dentro Cerri che prende il posto di Viviani che era stato appena adesso pericoloso.20:23

62' Pattarello cerca una mezza rovesciata volante dal limite dell'area, ma il suo tiro finisce in fallo laterale20:22

61' Arezzo che ancora, però, non ha calciato nello specchio della porta fin qui. 5 le conclusioni complessive per la squadra di Bucchi20:21

60' CI PROVA VIVIANI!!! Gran destro da fuori di Viviani che sfiora il palo alla sinistra di Seghetti20:21

58' L'Arezzo prova a velocizzare il gioco, ma Shaka Mawuli conquista solo un fallo laterale. A parte la traversa, non ci sono state altre chance per gli ospiti20:19

56' Cross di Renzi deviato, Zedadka spazza via l'area di rigore per non rischiare20:17

54' Olivieri crossa da sinistra per Shaka Mawuli, ma la mezzala non riesce a controllare in area e ruba addirittura palla al compagno Pattarello20:15

50' Il canovaccio è questo. Adesso è l'Empoli a stare dietro la linea della palla, ma la squadra di Pagliuca deve mantenere anche la propria identità e non buttare via la palla quando la riconquista. In fase di impostazione si dovrà fare come se fossero sempre in 11 contro 1120:15

48' TRAVERSA DELL'AREZZO!!! Subito vicini al gol gli ospiti. Traversa di Cianci, c'era stata anche una deviazione, salva tutto poi Ceesay che manda in angolo. Che rischio20:10

47' C'è un cambio anche nell'Arezzo con l'ingresso di Pattarello al posto di Arena per dare più spinta in attacco20:07

47' Secondo cambio per l'Empoli: dentro Romagnoli che prende il posto di Biondini. Confermato il 4-3-1-1, ma con un centrale molto più di ruolo20:07

46' SI RIPARTE AL CASTELLANI!!!20:06

Ma se è vero che l'Empoli stava facendo la partita, ora le cose cambiano. Prima l'infortunio di Egan, poi l'espulsione di Curto con Pagliuca che passa al 4-3-1-1. C'è da capire se l'Arezzo giocherà più d'attacco. Nel primo tempo Olivieri e Arena non si sono mai visti...19:55

Molto meglio l'Empoli nel primo tempo, con la squadra di Pagliuca che fa la partita, mentre l'Arezzo resta basso a difendere. Tre le occasioni importanti per i padroni di casa, ma Nunziante risponde presente al tiro di Saporiti, mentre Biondini e Shpendi sfiorano uno il palo l'altro la traversa. L'Arezzo non tira in porta, se non per la conclusione di Shaka Mawuli19:53

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Non succede nulla nel recupero e la prima frazione di gioco si spegne sullo 0-0 tra Empoli e Arezzo. Ma padroni di casa in 10: espulso Curto19:51

45'+1' Niente di fatto sul calcio di punizione. Brutto cross di Viviani, ci riprova Righetti, ma spedisce in tribuna19:49

45'+1' 3 minuti di recupero...19:48

45' CURTO ESPULSO!!! Dopo aver rivisto l'episodio al monitor, Fabbri non ha dubbi e espelle Curto. Empoli in 10 in questo finale e per tutto il secondo tempo19:48

44' FABBRI RICHIAMATO DAL VAR!!! Il sig. Fabbri va a rivedere al monitor l'episodio per il fallo di Curto su Viviani. Il colpo è effettivamente duro e potrebbe starci il cartellino rosso19:47

43' CHECK DEL VAR!!! C'è addirittura un check in sala VAR per capire se l'intervento di Curto meritasse più del cartellino giallo19:46

43' C'è anche il cartellino giallo per Curto per il fallo su Viviani19:47

42' Bravo Viviani a combattere un pallone sulla trequarti avversaria e a conquistare la punizione per il fallo di Curto19:45

41' OCCASIONE EMPOLI!!! Magnino spazza via, la palla sembra fuori, ma è ancora giocabile e se ne va Ceesay che rientra sul destro e prova la conclusione, ma spara in tribuna19:44

38' Spiovente di Saporiti per Zedadka sul secondo palo, ma l'ex Napoli non riesce a controllare. Occasione sfumata per l'Empoli19:43

35' Niente da fare questa volta per Shpendi che sbaglia lo stop, recupera Arena, e l'attaccante dell'Empoli commette fallo su di lui19:39

32' OCCASIONISSIMA PER L'EMPOLI!!! Saporiti trova Shpendi in area, dribbling su Righetti, ma la sua conclusione sfiora soltanto la traversa della porta di Nunziante19:35

30' 62% di possesso palla per l'Empoli nella prima mezz'ora di gioco...19:33

29' Primo intervento di Zedadka ed è un intervento difensivo a portare fuori Olivieri che si porta il pallone oltre la linea di fondo19:32

28' CI PROVA SAPORITI!!! E Saporiti sì che la inquadra la porta, Nunziante si deve distendere per mandare la sua conclusione da fuori area in angolo19:30

27' Shpendi anticipato, c'è Righetti che prova la conclusione da lontanissimo, ma non trova la porta di Seghetti19:29

26' Occasione qui per l'Arezzo con Cianci che allarga per Arena, c'era lo spazio giusto per attaccare, ma l'ex Pisa non seguiva l'azione e non riesce a inserirsi19:29

25' ECCO IL CAMBIO!!! Egan non ce la fa dopo il contrasto di qualche minuto fa, al suo posto dentro Zedadka. Non cambia nulla dal punto di vista tattico19:28

24' OCCHIO ALL'AREZZO!!! Prima vera offensiva dell'Arezzo: Ionita appoggia per Shaka Mawuli che, spalla alla porta, si gira e calcia ma non trova la porta di Seghetti19:26

23' Viviani prova ad allargare per Arena sulla fascia destra, ma Corrado lo chiude in fallo laterale19:25

22' Si può riprendere con palla restituita all'Empoli...19:24

21' Non si riprende ancora. Egan a terra dolorante dopo un colpo alla caviglia in quel contrasto con Righetti19:24

20' Gioco fermo ora dopo che Biondini ha spazzato via il pallone. Proteste dei giocatori dell'Empoli nei confronti del sig. Fabbri che non ha fermato l'Arezzo in zona d'attacco con un giocatore a terra al limite dell'area di rigore19:23

19' Egan a terra dopo uno scontro con Righetti, ma l'Arezzo continua a giocare subendo i fischi del pubblico di casa. Ma è Fabbri che non fischia e lascia correre non avendo reputato quel contrasto come un fallo19:56

18' Arriva il primo giallo del match. Ammonito Biondini per una trattenuta su Viviani19:21

16' Cianci prova a pressare su tutti, ora anche su Biondini che portava palla in mezzo al campo, ma l'attaccante dell'Arezzo commette fallo19:19

13' Destro di Biondini da fuori area, palla che sibila il palo alla destra di Nunziante19:16

11' Eccolo Cianci che va a far pressing sul portiere Seghetti che è costretto a spazzare in fallo laterale per non rischiare19:15

8' L'Arezzo lascia totalmente il possesso palla all'Empoli, in attesa di un errore della squadra di Pagliuca19:12

6' Empoli ancora avanti con Saporiti alto a destra, ma il suo cross non viene raccolto da nessuno in area di rigore19:08

5' ANCORA EMPOLI!!! Corrado va via a sinistra, cross interessante verso il secondo palo ma non ci arriva Shpendi di testa19:07

3' Shpendi fa da sponda per Saporiti che è ben appostato, ma la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa. Prima offensiva dell'Empoli19:06

1' SI PARTE!!! Primo possesso per l'Empoli...19:03

Il direttore di gara sarà il sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il fischietto classe '83 sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Gentile e dal quarto ufficiale, il sig. Mario Perri. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Paolo Silvio Mazzoleni (VAR) e Daniele Paterna (AVAR).16:51

Sono 35 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Empoli e Arezzo. Il bilancio dice 9 vittorie aretine, 7 per l'Empoli e 19 i pareggi. L'ultima volta in cui le due squadre si sono affrontare risale al 2005, sempre in Serie B. 1-1 in casa dell'Arezzo all'andata (gol di Abbruscato e pareggio di Luca Saudati), 1-1 in casa dell'Empoli al ritorno (in gol Andrea Coda e pareggio di Kyriazis).16:53

Arezzo senza Illanes squalificato oltre agli infortunati Iaccarino e Tavernelli. C'è Coppolaro al posto di Illanes nei quattro di difesa. Olivieri si prende l'out di sinistra, mentre in mezzo c'è Viviani.19:10

Pagliuca si presenta con lo stesso XI con cui ha battuto, una settimana fa, la Carrarese. C'è anche Ceesay che era inizialmente in dubbio. Unico assente tra i convocati è l'attaccante Monaco19:06

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Arezzo scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Nunziante - Renzi, Gilli, Coppolaro, Righetti - Shaka Mawuli, Viviani, Ionita - Arena, Cianci, Olivieri. All. Cristian Bucchi. A disposizione: Serban, Seculin - MM Martinez, D.Mancini, Cagnano - Leone, Chierico, M.Sala, Manes - Pattarello, Cerri, Mancuso.19:27

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Empoli si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Seghetti - Magnino, Curto, Cauz - Egan, Biondini, G.Yepes, Saporiti, Corrado; Ceesay, S.Shpendi. All. Guido Pagliuca. A disposizione: Perisan - Bembnista, Indragoli, S.Romagnoli - Degli Innocenti, Bandinelli, Zedadka, Deli, Belardinelli - Meznar, Popov, Distefano.18:53

L'Arezzo, invece, arriva a questa sfida dopo la pesantissima sconfitta a Verona per 5-0. Partita che è stata in equilibrio nel primo tempo ma, col cartellino rosso di Illanes, l'Hellas ha avuto la meglio dilagando. L'Arezzo era ancora partito bene in campionato col 2-1 in trasferta in casa dell'Avellino, ma ha proseguito con i ko - in extremis - col Palermo e quello, appunto, col Verona.17:02

Quello dell'Empoli, tutto sommato, è stato un buon avvio di stagione, con la squadra di Guido Pagliuca che ha raccolto finora 6 punti in tre giornate. Sono arrivati i successi con Cremonese (1-0) e Carrarese (1-0), con in mezzo la sconfitta col Mantova per 3-1 in Lombardia. Dopo aver sfatato, proprio all'ultima giornata, il tabù della vittoria a Carrara che mancava da 33 anni, l'Empoli vuole battere l'Arezzo. Cosa che manca da 35 anni agli azzurri.16:59

Benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Arezzo, gara valida per la Giornata 4 della Serie BKT 2026-2027. Si gioca allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.16:49