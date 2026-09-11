Serata memorabile per la Virtus Entella, da dimenticare in fretta per il Pisa. Ospiti dilaganti nel primo tempo e in gol tre volte in ripartenza con Guiu - che prende anche un palo-, Cuppone e Franzoni. La situazione diventa ancora più critica per i toscani quando, tra il secondo e il terzo gol, Leris si fa cacciare per espulsione diretta. Nella ripresa Correia trova il jolly dal limite e illude per qualche minuto la squadra di Bianco, spenta definitivamente dal gioiello di Tirelli. L'Entella si risolleva in classifica, battuta d'arresto per il Pisa.

La Virtus Entella, anche se si ritrova con un punto in classifica, ha perso solo al 90’ contro il Südtirol e nella sfida più recente ha recuperato due volte lo svantaggio nel 2-2 finale contro il LR Vicenza.20:40

Cambia rispetto alla gara pareggiata con il Vicenza in casa Chiappella che manda in panchina a titolo precauzionale Tiritiello, riporta Parodi nei tre dietro, schiera Vignali e Di Mario sugli esterni e per la prima volta in stagione dà una maglia da titolare a Benedetti in mezzo al campo. Torna a fare l’attaccante Guiu che fa coppia con Cuppone: l’escluso di serata è Forte.21:01

GOL! Pisa-VIRTUS ENTELLA 0-3. Ha sengato Franzoni! Cross basso da destra di Vignali che genera un pasticcio tra Canestrelli e Confente. Il pallone resta lì e viene insaccato in spaccata da un puntualissimo Franzoni, bravo a trovare la porta sguarnita con angolo ridotto. Pisa completamente in confusione. Guarda la scheda del giocatore Andrea Franzoni 22:41

Un sogno per l'Entella, un incubo per il Pisa. Liguri clamorosamente avanti di tre all'intervallo grazie alle reti di Guiu (che prende anche un palo), Cuppone e Franzoni, tutte generate da ripartenze chirurgiche e letali. Pisa, a sua volta vicino al gol in un paio di occasioni, sotto shock e in inferiorità numerica per un intervento scomposto di Leris, espulso al 35'; troppe le amnesie difensive per la squadra di Bianco.21:55

GOL! Pisa-VIRTUS ENTELLA 1-4. Ha segnato Tirelli! Riceve da Parodi poco oltre la metà campo, si libera della pressione di Correia con una finta di corpo e dopo aver condotto il pallone in avanti con un gran break lascia partire un destro piazzato e potente che non lascia scampo a Confente. Conclusione bellissima. 22:44

PREPARTITA

Pisa - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 11 settembre alle ore 21:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Virtus Entella sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 24 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie A Lazio-Genoa 1-0

Attualmente il Pisa si trova 7° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6; la Virtus Entella ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Pisa ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, il Catanzaro e la Juve Stabia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Cesena e il Vicenza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Juve Stabia vincendo 0-3 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Vicenza pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Arturo Calabresi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Alborghetti con 1 gol.

Pisa e Virtus Entella si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 1 volta, la Virtus Entella ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Pisa-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo che nelle prime cinque sfide in Serie BKT contro la Virtus Entella non aveva mai vinto (3N, 2P), il Pisa ha trovato il successo nell'ultimo incontro: 3-2 in casa il 10 maggio 2021.

Il Pisa ha perso solo una delle ultime cinque sfide contro avversarie liguri in Serie BKT (3V, 1N), anche se la sconfitta risale alla più recente di queste gare: 2-3 sul campo dello Spezia, il 9 marzo 2025.

Dopo il successo contro la Carrarese nell'ultima sfida contro una squadra toscana (2-1, l'8 maggio 2026), la Virtus Entella potrebbe battere queste avversarie in almeno due gare di fila in Serie BKT per la prima volta da agosto-dicembre 2019 (vittorie vs Livorno, Pisa ed Empoli).

Il Pisa potrebbe vincere tre delle prime quattro gare stagionali in Serie BKT per la seconda partecipazione consecutiva (3V, 1N nel 2024/25); inoltre, i toscani - che arrivano dal 3-0 sulla Juve Stabia - potrebbero vincere due match di fila con annesso clean sheet per la prima volta da marzo 2024.

In caso di sconfitta, la Virtus Entella (un punto finora) eguaglierebbe la sua peggior partenza in Serie BKT dopo quattro gare giocate, quando nella prima partecipazione alla competizione (2014/15) registrò un pareggio e tre sconfitte.

Solo Mohammed Chakir (14) ha tentato più tiri di Mattéo Tramoni (12) in questo campionato; l'attaccante del Pisa (un gol e due assist finora) potrebbe andare a segno in due presenze di fila in Serie BKT per la prima volta da aprile 2025.

La Virtus Entella è l'unica squadra ad avere più di un giocatore con almeno 20 duelli vinti all'attivo in questo campionato: Andrea Tiritiello (20) e Bernat Guiu (23).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: