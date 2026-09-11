Serata memorabile per la Virtus Entella, da dimenticare in fretta per il Pisa. Ospiti dilaganti nel primo tempo e in gol tre volte in ripartenza con Guiu - che prende anche un palo-, Cuppone e Franzoni. La situazione diventa ancora più critica per i toscani quando, tra il secondo e il terzo gol, Leris si fa cacciare per espulsione diretta. Nella ripresa Correia trova il jolly dal limite e illude per qualche minuto la squadra di Bianco, spenta definitivamente dal gioiello di Tirelli. L'Entella si risolleva in classifica, battuta d'arresto per il Pisa.
Nell'altra sfida delle 21, in questo venerdì di Serie B, il Benevento si impone per 3-1 sul Verona.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+4'
FINE PARTITA. PISA-VIRTUS ENTELLA 1-4. Trionfo Entella all'Arena: tre reti nel primo tempo con Guiu-Cuppone-Franzoni. Nella ripresa Correia prova a riaprirla prima del sigillo finale di Tirelli. 22:56
90'+3'
AMMONIZIONE PER L'ENTELLA. Giallo anche per Di Mario.22:54
90'+1'
AMMONIZIONE PER IL PISA. Intervento in ritardo di Primasso. 22:52
90'
Saranno tre i minuti di recupero. 22:51
88'
Primasso trova lo spazio per colpire di testa da corner: palla alta. 22:48
87'
Angori ci prova da posizione decentrata, sporcatura di Previtali in corner. 22:48
84'
Moreo ha una buona chance in area Entella ma calcia male, trovando solo il fondo. 22:45
84'
Speranze di rimonta del Pisa frustrate in maniera probabilmente definitiva. 22:45
83'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Squizzato, dentro Tiritiello.23:02
80'
GOL! Pisa-VIRTUS ENTELLA 1-4. Ha segnato Tirelli! Riceve da Parodi poco oltre la metà campo, si libera della pressione di Correia con una finta di corpo e dopo aver condotto il pallone in avanti con un gran break lascia partire un destro piazzato e potente che non lascia scampo a Confente. Conclusione bellissima. 22:44
78'
AMMONIZIONE PER L'ENTELLA. Parodi si aggrappa alla maglia di Pittarello.22:39
77'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Cuppone, dentro Forte.22:38
77'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Guiu, dentro Annoni.22:38
76'
Ora ruggisce il pubblico di casa che ci crede. Sembrava ormai ko il Pisa che invece è tornato in vita. 22:37
75'
Ci prova Pitarrello! È ancora vivo il Pisa: l'attaccante si gira in area e calcia potente ma centrale. Blocca in due tempi Del Frate. 22:36
73'
GOL! PISA-Virtus Entella 1-3. Ha segnato Correia! Dal nulla il Pisa prova a tornare in partita. Sugli sviluppi di corner è bravissimo l'appena entrato Primasso a riciclare al limite per Correia che fa partire un destro terrificante che si spegne sotto l'incrocio. Rete del migliore in campo per il Pisa. 22:36
73'
SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Calabresi, dentro Primasso.22:33
70'
Tentativo da fuori di Calabresi, presa plastica in tuffo per Del Frate. 22:31
69'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Vignali, dentro Previtali.22:30
69'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Benedetti, dentro Tirelli.22:30
68'
VIGNALI A UN PASSO DAL POKER! Dopo l'ennesima sbavatura difensiva del Pisa, Guiu apparecchia in area per Vignali che da ottima posizione, anche se in equilibrio precario, manda alto sulla traversa. È un gol sbagliato. 22:30
63'
Guiu riceve in area e cerca la precisione col piatto: il pallone sorvola l'incrocio. 22:24
59'
Per ora i cambi non hanno dato la scossa sperata al Pisa. 22:20
57'
Chiusura provvidenziale di Coppola nella propria area sul cross a mezza altezza di Di Mario. 22:18
54'
In gestione l'Entella che gira in maniera prolungata il pallone. 22:15
48'
Ennesimo errore del Pisa: Calabresi perde malamente il pallone. Cuppone si invola ma viene chiuso in corner da Caracciolo.22:10
47'
Prova a dare qualche segnale offensivo il Pisa in questo avvio di ripresa. 22:11
46'
SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Vural, dentro Moreo.22:09
46'
SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Canestrelli, dentro Caracciolo.22:09
46'
SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Tramoni, dentro Pittarello.22:08
46'
SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Petagna, dentro Zanon.22:08
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con ben quattro cambi nel Pisa.22:07
Intanto Benevento e Verona sono ferme sull'1-1. 21:55
Un sogno per l'Entella, un incubo per il Pisa. Liguri clamorosamente avanti di tre all'intervallo grazie alle reti di Guiu (che prende anche un palo), Cuppone e Franzoni, tutte generate da ripartenze chirurgiche e letali. Pisa, a sua volta vicino al gol in un paio di occasioni, sotto shock e in inferiorità numerica per un intervento scomposto di Leris, espulso al 35'; troppe le amnesie difensive per la squadra di Bianco.21:55
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO. PISA-VIRTUS ENTELLA 0-3. Clamoroso all'Arena: liguri avanti di tre gol con Guiu-Cuppone-Franzoni. 21:52
45'+2'
GOL! Pisa-VIRTUS ENTELLA 0-3. Ha sengato Franzoni! Cross basso da destra di Vignali che genera un pasticcio tra Canestrelli e Confente. Il pallone resta lì e viene insaccato in spaccata da un puntualissimo Franzoni, bravo a trovare la porta sguarnita con angolo ridotto. Pisa completamente in confusione.
OCCASIONE PER COPPOLA! Per poco il Pisa non la riapriva: respinta difettosa di Del Frate su un tiro di Correia. Il portiere dell'Entella è però reattivo nello sporcare in corner il tentativo in tap-in di Coppola.21:56
40'
Fischia l'Arena dopo un errore in uscita del Pisa: è in tilt la squadra di Bianco. 21:42
39'
Ancora in affanno la difesa del Pisa: Di Mario non riesce a concludere da dentro l'area su azione confusa. 21:41
37'
Partita ora davvero complicatissima per il Pisa: in doppio svantaggio e in inferiorità numerica dopo una prima mezzora abbondante da incubo. 21:39
35'
ESPULSIONE PER IL PISA. Rosso diretto a Leris. Intervento scomposto da dietro sulla caviglia di Di Mario. Feliciani non ha dubbi e allontana dal campo l'esterno dei toscani.21:39
32'
GOL! Pisa-VIRTUS ENTELLA 0-2. Ha segnato Cuppone! Altro contropiede letale. Solito movimento sul filo del fuorigioco di Guiu non letto dalla difesa del Pisa. Assist lucidissimo da destra per l'inserimento centrale di Cuppone che controlla e batte Confente in uscita.22:41
28'
Alborghetti resta contuso e lamenta un colpo a palla lontana da parte di Petagna. Si proseguirà senza sanzioni.21:31
26'
VIGNALI A CENTIMETRI DAL GOL! Cross affilato col destro di Guiu da sinistra: torsione perfetta di Vignali che di testa manda a millimetri dal palo lontano.21:29
24'
Ora cerca di ragionare il Pisa che ha preso un po' di coraggio grazie all'occasione di Petagna.21:27
20'
OCCASIONE PER PETAGNA! Ma è miracoloso Del Frate. Gran palla in verticale di Correia per il proprio centravanti che incrocia forte e preciso col mancino. Super parata di Del Frate che si allunga in corner. 21:57
19'
Squizzato cerca la conclusione volante da fuori sugli sviluppi di corner: tiro svirgolato. 21:21
12'
PALO DI GUIU! Sul ribaltamento di fronte l'Entella va vicino al raddoppio! Guiu ispiratissimo e con spazio sul centro-sinistra fa partire un destro avvitato dai 25 metri: palo pieno a Confente battuto.21:58
12'
Correia giù in area Entella dopo un contatto con Parodi, reputato regolare da Feliciani. Il giocatore del Pisa si stava avventando su un respinta corta di Del Frate su un cross di Leris.21:58
9'
Continua ad essere un po' in affanno il Pisa: Confente si rifugia in fallo laterale. 21:11
8'
Ci prova ancora l'Entella con Di Mario: destro a giro dal limite di prima intenzione. Sul fondo. 21:10
5'
A sorpresa l'Entella difende a quattro. 21:11
3'
Sotto shock il Pisa che deve riordinare le idee. 21:06
2'
GOL! Pisa-VIRTUS ENTELLA 0-1. Ha sengato Guiu! Blackout totale della difesa del Pisa e ospiti subito avanti. Azione verticale dell'Entella: Franzoni premia il movimento a ricciolo alle spalle della linea di Guiu che, davanti a Confente, incrocia il destro nell'angolo.22:41
1'
CALCIO D'INIZIO. È iniziata Pisa-Virtus Entella. Buona partita a tutti. 21:02
Squadre in campo all'Arena Garibaldi, pronto a fischiare l'arbitro Feliciani di Teramo.21:02
Cambia rispetto alla gara pareggiata con il Vicenza in casa Chiappella che manda in panchina a titolo precauzionale Tiritiello, riporta Parodi nei tre dietro, schiera Vignali e Di Mario sugli esterni e per la prima volta in stagione dà una maglia da titolare a Benedetti in mezzo al campo. Torna a fare l’attaccante Guiu che fa coppia con Cuppone: l’escluso di serata è Forte.21:01
Bianco conferma il 4-3-2-1. Unica variante l'assenza di Bozhinov. In panchina tornano Scuffet e Moreo. Petagna vince il ballottaggio con Pittarello.21:00
FORMAZIONE VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate - Parodi, Alborghetti, Marconi - Vignali, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Di Mario - Cuppone, Guiu.20:42
La Virtus Entella, anche se si ritrova con un punto in classifica, ha perso solo al 90’ contro il Südtirol e nella sfida più recente ha recuperato due volte lo svantaggio nel 2-2 finale contro il LR Vicenza.20:40
Il Pisa torna all’Arena Garibaldi per fare gli onori di casa alla Virtus Entella, dopo la vittoria in trasferta per 3-0 sul campo della Juve Stabia. I nerazzurri di Paolo Bianco cercano continuità e due successi di fila tenendo la porta inviolata per la prima volta nel torneo da marzo 2024 (escluse le gare conquistate a tavolino).20:39
In caso di sconfitta, la Virtus Entella (un punto finora) eguaglierebbe la sua peggior partenza in Serie BKT dopo quattro gare giocate, quando nella prima partecipazione alla competizione (2014/15) registrò un pareggio e tre sconfitte.20:38
Il Pisa potrebbe vincere tre delle prime quattro gare stagionali in Serie BKT per la seconda partecipazione consecutiva (3V, 1N nel 2024/25); inoltre, i toscani - che arrivano dal 3-0 sulla Juve Stabia - potrebbero vincere due match di fila con annesso clean sheet per la prima volta da marzo 2024.20:38
Dopo che nelle prime cinque sfide in Serie BKT contro la Virtus Entella non aveva mai vinto (3N, 2P), il Pisa ha trovato il successo nell'ultimo incontro: 3-2 in casa il 10 maggio 2021.20:37
Benvenuti alla diretta scritta di Pisa-Entella, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B.20:24
Pisa - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 11 settembre alle ore 21:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. Arbitro di Pisa - Virtus Entella sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Ermanno Feliciani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
24
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.0
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2026
Serie A
Lazio-Genoa 1-0
Attualmente il Pisa si trova 7° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Pisa ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6; la Virtus Entella ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Pisa ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, il Catanzaro e la Juve Stabia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Cesena e il Vicenza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Juve Stabia vincendo 0-3 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Vicenza pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Arturo Calabresi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Alborghetti con 1 gol.
Pisa e Virtus Entella si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 1 volta, la Virtus Entella ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Pisa-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo che nelle prime cinque sfide in Serie BKT contro la Virtus Entella non aveva mai vinto (3N, 2P), il Pisa ha trovato il successo nell'ultimo incontro: 3-2 in casa il 10 maggio 2021.
Il Pisa ha perso solo una delle ultime cinque sfide contro avversarie liguri in Serie BKT (3V, 1N), anche se la sconfitta risale alla più recente di queste gare: 2-3 sul campo dello Spezia, il 9 marzo 2025.
Dopo il successo contro la Carrarese nell'ultima sfida contro una squadra toscana (2-1, l'8 maggio 2026), la Virtus Entella potrebbe battere queste avversarie in almeno due gare di fila in Serie BKT per la prima volta da agosto-dicembre 2019 (vittorie vs Livorno, Pisa ed Empoli).
Il Pisa potrebbe vincere tre delle prime quattro gare stagionali in Serie BKT per la seconda partecipazione consecutiva (3V, 1N nel 2024/25); inoltre, i toscani - che arrivano dal 3-0 sulla Juve Stabia - potrebbero vincere due match di fila con annesso clean sheet per la prima volta da marzo 2024.
In caso di sconfitta, la Virtus Entella (un punto finora) eguaglierebbe la sua peggior partenza in Serie BKT dopo quattro gare giocate, quando nella prima partecipazione alla competizione (2014/15) registrò un pareggio e tre sconfitte.
Solo Mohammed Chakir (14) ha tentato più tiri di Mattéo Tramoni (12) in questo campionato; l'attaccante del Pisa (un gol e due assist finora) potrebbe andare a segno in due presenze di fila in Serie BKT per la prima volta da aprile 2025.
La Virtus Entella è l'unica squadra ad avere più di un giocatore con almeno 20 duelli vinti all'attivo in questo campionato: Andrea Tiritiello (20) e Bernat Guiu (23).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: