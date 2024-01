Remake pirotecnico della gara di andata, squadre votate alla fase offensiva, tanti errori difensivi: i giallorossi ritrovano il successo ribaltando nuovamente il risultato nella seconda frazione grazie ad una doppietta di Sounas e le reti di Iemmello e Biasci. Non basta Novakovich ai blucelesti, annullato in netto ritardo da Maresca il potenziale 3-4 di Giudici.22:35

Cross di Giudici, colpo di testa in torsione di Novakovich, Fulignati blocca sicuro.22:28

SOSTITUZIONE LECCO. Fuori Lepore, presenza per Guglielmotti.22:27

Sventagliata di Crociata, Buso s'incunea in area con un ottimo stop a seguire, Fulignati in presa bassa anticipa Novakovich.22:26

GOL! CATANZARO-Lecco 5-3! Rete di Biasci. Gollonzo clamoroso, Biasci sbaglia il controllo, un rimpallo su Lepore prende in controtempo Marrone e Melgrati, Biasci segna di caparbietà allungandosi in scivolata. Guarda la scheda del giocatore Tommaso Biasci 22:24

Crampi per Vandeputte, gioco interrotto.22:17

Giudici spinge sulla destra, Vandeputte lo chiude in angolo.22:17

SOSTITUZIONE LECCO. Bonazzoli aumenta il carico offensivo: fuori Lemmens, esordio per Salcedo.22:12

Traversone di Vandeputte, destro al volo di Sounas deviato in angolo da Lepore.22:10

Sersanti apre per Lemmens, Scognamillo salta più in alto di Novakovich.22:09

SOSTITUZIONE CATANZARO. Staffetta in attacco tra Iemmello e Ambrosino.22:08

Punizione di Lepore, rasoterra di Buso smorzato in angolo da Scognamillo.22:06

AMMONITO Krajnc, non valutato fallo da ultimo uomo su Novakovich.22:05

Ancora una volta Maresca ferma un'azione d'attacco dei blucelesti fischiando in netto ritardo, proteste degli ospiti.22:02

Maresca convalida il gol di Sounas dopo il check del VAR: Iemmello è in posizione regolare.22:00

GOL! CATANZARO-Lecco 4-3! Doppietta di Sounas. Iemmello morbido dalla destra, Sounas da due passi appoggia di testa in fondo al sacco. Guarda la scheda del giocatore Dimitrios Sounas 22:03

GOL ANNULLATO LECCO! Novakovich scappa in campo aperto e serve l'accorrente Giudici che insacca, Maresca fischia in netto ritardo un fallo dell'ex Venezia.22:00

Giocata folle di Lemmens, Sounas libera in area Iemmello che sbaglia il controllo a tu per tu con Melgrati.21:55

SOSTITUZIONE CATANZARO. Energie fresche sulla fascia: Situm per Katseris.21:54

SOSTITUZIONE CATANZARO. Pontisso non ce la fa a continuare, entra Pompetti.21:53

Problemi per Pontisso, gioco fermo.21:52

GOL! CATANZARO-Lecco 3-2! Rete di Iemmello. Traversone di Vandeputte, Iemmello prende il tempo a Bianconi e con un piatto sottomisura non lascia scampo a Melgrati. Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello 21:45

GOL! CATANZARO-Lecco 2-2! Rete di Sounas. Vandeputte dalla sinistra, Biasci prolunga per Ounas che riesce a girarsi in area e di destro fredda Melgrati. Guarda la scheda del giocatore Dimitrios Sounas 21:42

Cross tagliato di Verna, Vandeputte non riesce ad arrivarci.21:40

Vivarini ha bisogno di trovare maggiore lucidità sia in fase offensiva che difensiva; Bonazzoli deve evitare cali di ritmo e concentrazione.21:27

Frazione giocata a viso aperto da entrambe le squadre, buon avvio dei giallorossi, Iemmello attivo ma poco preciso, il vantaggio lo firma Verna sugli sviluppi di un calcio d'angolo; reazione immediata dei blucelesti capaci di ribaltare il risultato in quattro minuti sfruttando delle amnesie difensive dei padroni di casa: Di Stefano pareggia con un destro preciso dal limite, Lemmens incorna di testa l'1-2. Nel finale, Vandeputte impegna Melgrati.21:26

FINE PRIMO TEMPO. Catanzaro-Lecco 1-2, i blucelesti ribaltano il risultato in quattro minuti.21:22

Iemmello si fa spazio al limite, Marrone s'immola, palla in angolo.21:19

Buso punta l'area dalla sinistra ma tergiversa e triplicato, non passa.21:19

Di Stefano dalla destra, la palla sfila per Buso, conclusione deviata in angolo da Katseris.21:18

Novakovich in pressione su Brighenti, fallo di mano del giallorosso, punizione per gli ospiti.21:16

42'

Sounas in area per Iemmello che non s'intende con Verna e l'azione sfuma.21:15