Punti pesanti in palio allo stadio Rigamonti, tra due squadre con ben altri obbiettivi e in cerca di punti per uscire dalle zone calde della classifica.18:29

Il Brescia non vince da nove turni, l'ultima vittoria proprio contro la Sampdoria al Marassi per 1-0. Non se la passa meglio la Sampdoria che non vede i tre punti da 11 giornate, vittoria di misura sul Mantova per 1-0.18:31