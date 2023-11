Per la diretta di Brescia-Cremonese è davvero tutto, buon proseguimento di giornata. 18:11

In classifica, i grigiorossi salgono a quota 22 in piena zona playoff mentre i biancazzurri restano fermi a quota 13, con la zona playout a ridosso. Dopo la sosta, Cremonese-Lecco e Pisa-Brescia. 18:10

Terza vittoria consecutiva della Cremonese che espugna Brescia grazie ai gol di Ravanelli, Coda e Okereke. Match senza storia al ''Rigamonti'' dove i padroni di casa subiscono la quinta sconfitta consecutiva. 18:12

90'+4' E' FINITA! BRESCIA-CREMONESE 0-3! Reti di Ravanelli, Coda e Okereke. 18:06

90'+4' Ancora Vazquez, sinistro centrale, blocca il portiere. 18:05

90'+2' Colpo di testa di Mangraviti da corner, pallone sul fondo. 18:03

90' Quattro minuti di recupero. 18:01

89' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale per l'attaccante nigeriano. 18:03

89' GOL! Brescia-CREMONESE 0-3! Rete di Okereke. Tris degli ospiti: Vazquez fa assist per Okereke, che batte Lezzerini di sinistro.



Guarda la scheda del giocatore David Okereke18:02

88' Triplo intervento di Jungdal sulla conclusione di van de Looi deviato: parata e doppio anticipo sugli attaccanti, infine sfera spazzata in fallo laterale. 17:59

86' ZANIMACCHIA! Tiro sull'esterno della rete che dà l'illusione ottica del gol. 17:57

86' Okereke fallisce l'occasione dello 0 a 3, Cistana gli sbarra la strada. 17:58

85' Destro di Collocolo deviato in corner ma l'azione era viziata da offside di Vazquez. 17:56

84' Tiro dalla bandierina per i grigiorossi. 17:55

83' Cross di Galazzi, presa sicura di Jungdal in uscita. 17:54

81' QUINTO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Majer, esce Coda. 17:53

80' Decisione di Marinelli dopo essere stato richiamato dal Var all'on-field review. 17:53

78' GOL ANNULLATO ALLA CREMONESE! Ghiglione ruba palla a Galazzi e poi batte Lezzerini ma ha commesso fallo sull'avversario. 17:52

77' QUARTO CAMBIO NEL BRESCIA: entra Bjarnason, esce Olzer. 17:48

75' Un quarto d'ora al 90'. 17:48

74' QUARTO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Okereke, esce Buonaiuto. 17:45

73' Bianchi si mette in azione, destro potente murato da un avversario: timide proteste per un possibile tocco di mano ma è tutto regolare. 17:45

72' TERZO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Ghiglione, esce Sernicola. 17:43

71' Brescia alle corde: Vazquez avvia l'azione rifinita da Zanimacchia, cross a centro area dove Coda in spaccata non arriva per poco al tap in vincente. 17:43

70' Punizione da posizione defilata e distante del solito Buonaiuto, per poco non centra lo specchio di porta. 17:41

69' AMMONITO BERTAGNOLI: trattenuto Buonaiuto. 17:40

68' SINISTRO DI VAZQUEZ! Altra opportunità per gli ospiti: conclusione mancina di prima intenzione fuori di poco. 17:40

67' TERZO CAMBIO NEL BRESCIA: entra Galazzi, esce Fogliata. 17:39

67' SECONDO CAMBIO NEL BRESCIA: entra Bianchi, esce Borrelli. 17:38

66' TRAVERSA DELLA CREMONESE! Grigiorossi vicinissimi al tris con Collocolo, che entra in area senza opposizione e tira un destro che si stampa sulla traversa! 17:38

65' Ravanelli attento anche in difesa, chiusura su Borrelli. 17:37

64' SERNICOLA! Azione personale del laterale destro che si accentra e calcia: sinistro a giro fuori di pochissimo. 17:35

62' Ravanelli ancora sotto la porta avversaria, questa volta manca per poco l'impatto col pallone. 17:34

60' Scocca l'ora di gioco, punteggio sempre di 0 a 2. 17:33

59' CODA PERICOLOSO, SALVA PAPETTI! Triangolo con Vazquez, sinistro a rete, deviazione provvidenziale di Papetti in calcio d'angolo. 17:31

57' Dopo un buon avvio di ripresa del Brescia, gli ospiti sembrano aver ripreso il controllo del match. 17:30

55' Tiro scarico di Buonaiuto che trova comunque un tocco in corner.17:26

54' Zanimacchia, pescato da Sernicola in area, calcia fuori ma era in ogni caso in fuorigioco. 17:27

52' BUONAIUTO! Punizione dalla lunga distanza, volo di Lezzerini in calcio d'angolo. 17:23

50' Conclusione di van de Looi deviata in corner. 17:22

49' OLZER IN AREA! Batte Fogliata, pallone a centro area per Olzer, che colpisce male non indirizzando la sfera a rete. 17:24

48' AMMONITO TUIA: fallo ai danni di Cistana. 17:20

46' SECONDO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Tuia, esce Bianchetti. 17:20

46' PRIMO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Collocolo, esce Pickel. 17:19

46' PRIMO CAMBIO NEL BRESCIA: entra Bertagnoli, esce Besaggio. 17:18

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI BRESCIA-CREMONESE! Si riparte dal risultato di 0-2. 17:16

Squadre negli spogliatoi: Belingheri deve studiare qualcosa per invertire il trend, Stroppa può gestire il doppio vantaggio. 17:04

Partita a senso unico dopo la prima frazione di gioco: Cremonese a segno con i colpi di testa di Ravanelli e Coda. Solo un tiro fuori di Moncini per il Brescia, fischiato dal pubblico di casa. 17:04

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! BRESCIA-CREMONESE 0-2! Reti di Ravanelli e Coda. 17:02

45' Un minuto di recupero. 17:01

44' Pressing di Vazquez, sfera che ritorna al portiere di casa. 17:00

42' Fallo in attacco di Coda ai danni di Cistana. 16:58

40' Cinque minuti all'intervallo, più eventuale recupero. 16:57

39' DESTRO DI CODA! Contropiede di Zanimacchia che consegna la sfera a Coda, il quale calcia da fuori area, sfera non lontana dal palo di Lezzerini. 16:55

38' Sugli sviluppi, mischia in area grigiorossa ma gli attaccanti del Brescia non trovano lo spunto per la conclusione. 16:54

37' Corner per i padroni di casa. 16:52

36' Traversone di Dickmann verso le punte, anticipo difensivo. 16:52

34' AMMONITO CISTANA: molto nervoso il capitano del Brescia. 16:50

32' PILLOLA STATISTICA: nono centro in campionato per il bomber grigiorosso. 16:51

32' GOL! Brescia-CREMONESE 0-2! Rete di Coda. Raddoppio degli ospiti: cross di Antov da destra e colpo di testa vincente di Coda.



Guarda la scheda del giocatore Massimo Coda16:49

30' Possesso palla della Cremonese, la formazione di Belingheri non riesce a prendere il dominio del gioco. 16:47

28' Cross dalla trequarti, Borrelli prova la conclusione contrastato da un avversario, presa comoda di Jungdal. 16:44

26' Colpo di testa di Coda a centro area, conclusione sopra la traversa. 16:44

24' Pickel calcia servito da Zanimacchia, respinta difensiva; poi Coda è in posizione di offside. 16:41

23' Metà della prima frazione di gioco, ospiti in vantaggio grazie al gol di Ravanelli al 17'. 16:40

21' Moncini in area, destro potente smorzato, facile per Jungdal. 16:39

21' Cross teso di Pickel deviato, respinge la retroguardia di casa. 16:37

19' Ancora pericolosa la Cremonese: assist di Vazquez, grande anticipo di Cistana su Coda, poi Buonaiuto tira e viene ribattuto da Dickmann. 16:38

17' AMMONITO PICKEL: eccesso di esultanza. 16:38

17' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale per il numero 5 grigiorosso. 16:35

17' GOL! Brescia-CREMONESE 0-1! Rete di Ravanelli. Ospiti in vantaggio: corner, stacco aereo di Vazquez che colpisce la traversa, Ravanelli di testa insacca da un metro.



Guarda la scheda del giocatore Luca Ravanelli16:34

16' Smanacciata di Lezzerini in anticipo sul colpo di testa Sernicola. 16:32

15' Secondo tiro dalla bandierina per la Cremonese. 16:31

14' Trasforma lo stesso Olzer, sinistro sulla barriera. 16:30

13' AMMONITO BIANCHETTI: fallo su Olzer al limite dell'area. 16:29

11' Sugli sviluppi della battuta di Castagnetti, Sernicola tira al volo: destro respinto. 16:27

10' Calcio d'angolo per la formazione di Stroppa. 16:26

9' Zanimacchia taglia al centro ma trova il muro biancazzurro che respinge la sfera. 16:25

7' AMMONITO OLZER: fallo di simulazione in area della Cremonese. 16:23

5' Gioco momentaneamente fermo, piccolo problema per Olzer, pronto comunque a riprendere. 16:22

4' MONCINI! Prima conclusione del match del Brescia, destro a giro non lontano dall'incrocio dei pali. 16:20

4' Anticipo di Cistana nell'area piccola su Vazquez, pronto a calciare a rete. 16:21

3' Azione ospite, sfera verso Pickel al limite dell'area, tackle in chiusura. 16:19

2' Lancio dalle retrovie, offside di Moncini. 16:18

1' INIZIA BRESCIA-CREMONESE! Primo pallone giocato da Fogliata. 16:16

Squadre in campo agli ordini di Marinelli: padroni di casa in casacca azzurra con 'V' bianca, ospiti in completo nero con effetto grigiorosso. 16:15

Le fasi del riscaldamento sono terminate, tra pochi minuti il via alla gara. 16:14

Belingheri passa alla difesa a quattro, con Papetti e Dickmann sulle corsie laterali; Moncini-Borrelli tandem offensivo, Olzer trequartista. Stroppa perde Sarr, al suo posto Jungdal tra i pali; resto di schieramento confermato, con Vazquez e Coda in attacco. 16:13

FORMAZIONE CREMONESE (3-5-2): Jungdal - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Sernicola, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia - Vazquez, Coda. A disposizione: Quagliata, Bertolacci, Collocolo, Ciofani, Tuia, Valzania, Ghiglione, Saro, Majer, Lochoshvili, Tsadjout, Okereke. 16:04

FORMAZIONE BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini - Papetti, Cistana, Mangraviti, Dickmann - Fogliata, van de Looi, Besaggio - Olzer - Moncini, Borrelli. A disposizione: Huard, Fares, Bjarnason, Bianchi, Riviera, Maccherini Tonini, Andrenacci, Galazzi, Bertagnoli. 16:12

Momento difficile per le 'Rondinelle', reduci da quattro ko consecutivi, ultimo dei quali a Palermo, che è costato l'esonero a Gastaldello. 'Violini' vittoriosi contro lo Spezia domenica scorsa. 16:11

L'incontro del ''Rigamonti'' sarà diretto dal signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, assistenti Massara e Longo. Quarto Ufficiale Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Al Var Antonio Di Martino di Teramo, Avar Maggioni.14:52

Brescia e Cremona distano appena 52 chilometri: in classifica, biancazzurri indietro di 6 lunghezze dai grigiorossi ma con una gara da recuperare. 14:49

Benvenuti alla diretta di Brescia-Cremonese, gara valida per il 13° turno di Serie B. 14:46