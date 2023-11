Grazie per aver seguito con noi la diretta di Lecco-Parma, arrivederci al prossimo turno di Serie B.18:16

Cartellino giallo per Leandro Chichizola.18:14

Problemi fisici per il portiere del Lecco Melgrati: costretto all'ingresso in campo lo staff sanitario dei padroni di casa.18:12

Dopo la revisione al Var, Pairetto torna sui suoi passi e concede il calcio di punizione al Lecco. Niente rigore dunque per il Parma.17:58

Calcio di rigore assegnato al Parma per fallo di Lepore su Camara.17:55

Il gioco si ferma per un problema fisico: l'arbitro Pairetto è infatti costretto ad uscire dal terreno di gioco per un problema muscolare.17:51

GOL! Lecco-PARMA 3-2! Rete di Gabriel CHARPENTIER! Verticalizzazione fantastica di Bernabe per Charpentier che, da solo dinanzi al portiere, non sbaglia e riapre la partita. Guarda la scheda del giocatore Gabriel Charpentier 17:46

GOL! LECCO-Parma 3-1! Rete di Franco LEPORE! Cross perfetto di Buso per la testa del terzino del Lecco, bravo nello stacco imperioso che serve per battere Chichizola. Guarda la scheda del giocatore Franco Lepore 17:33

Cartellino giallo per Luca Marrone.17:27

Conclusione da posizione super defilata per Benedyczak che riesce comunque a rendersi pericoloso, senza però incidere concretamente.17:26

Nella seconda frazione ci si aspetta sicuramente un cambio tattico in casa Parma, con diversi calciatori che potrebbero fare al caso di Pecchia. Tra le fila del Lecco sarà fondamentale gestire il ritmo e il possesso, provando ad addormentare il match.17:05

La prima frazione di gioco tra Lecco e Parma è tutt’altro che noiosa. In 45 minuti succede praticamente di tutto. Prima il vantaggio del Parma su rigore targato da Benedyczak dopo la revisione al Var, poi la rimonta del Lecco firmata Novakovich e Buso. Il tutto condito dall’espulsione di Hernani per doppia ammonizione quando il risultato era ancora sull1-1.17:05

Termina il primo tempo di LECCO-PARMA: 2-1 per i padroni di casa, a segno Novakovich, Buso e Benedyczak.17:05

Cartellino giallo per Duccio Degli Innocenti.16:55

Clamorosa occasione per il Lecco con Buso prima e Novakovich poi: bravi Chichizola e Circati a salvarsI con due interventi determinanti.16:53

Espulsione per Hernani che conquista il secondo giallo dopo un duro fallo su Degli Innocenti.16:49

Dopo quasi 30 minuti la statistica del possesso palla vede il Lecco in vantaggio con il 54%.16:50

Arriva al colpo di testa da posizione ravvicinata Novakovich: l'attaccante del Lecco non riesce però ad impensierire particolarmente Chichizola.16:40

Cartellino giallo per Hernani.16:36

Cartellino giallo per Adrian Dawid Benedyczak.16:33

GOL! LECCO-Parma 0-1! Rete di Adrian BENEDYCZAK! L'attaccante degli ospiti realizza in maniera fredda e precisa il calcio di rigore spiazzando Melgrati. Guarda la scheda del giocatore Adrian Benedyczak 16:35

Cartellino giallo per Mats Lemmens.16:30

Dopo la revisione al Var dell'episodio precedente, l'arbitro fischia un calcio di rigore a favore del Parma per un fallo di Lemmens su Bonny.16:30

Anticipo determinante di Lemmens su Bonny: l'attaccante del Parma non riesce ad incidere da posizione ravvicinata grazie ad un grandissimo intervento del centrocampista del Lecco.16:27

Il Parma ha vinto tre delle ultime cinque sfide in Serie B contro squadre neopromosse (2N), tanti successi quanti ottenuti dai ducali nelle precedenti 16 gare contro queste avversarie nel campionato cadetto (5N, 8P).15:41

Lecco e Parma tornano a sfidarsi in Serie B 21.357 giorni dopo l’ultima volta; in quel caso, i lombardi pareggiarono 0-0 con Angelo Piccioli in panchina, il 23 maggio 1965.15:41