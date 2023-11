Grazie per aver seguito la diretta di PALERMO-CITTADELLA 0-1 e arrivederci al prossimo turno del campionato di serie B!18:25

Rimane al terzo posto in classifica il Palermo con 23 punti, ed ora deve guardarsi dalla Cremonese distante un solo punto. I rosanero saranno ospiti della Ternana nel prossimo turno di campionato. Bel salto in classifica invece per il Cittadella, che con 19 punti raggiunge l'ottavo posto alla pari del Cosenza. I veneti sono ora a sole due lunghezze dalla zona playoff e dopo la sosta per le nazionali affronteranno il Sudtirol in casa.18:23

Porta a casa i tre punti il Cittadella con un gol al 97' minuto. Match molto combattuto ma avaro di occasioni da gol limpide. Pallino del gioco in mano al Palermo nel primo tempo; meglio gli ospiti nella ripresa, che cercano con più frequenza gli attacchi nella metacampo rosanero e vengono premiati con la rete del successo siglata nei minuti di recupero da Luca Pandolfi, al primo centro in serie B. Fischi del Barbera per la squadra di Corini, che incassa la terza sconfitta casalinga.18:16

90'+11' Finisce PALERMO-CITTADELLA 0-1 (97' Pandolfi). Fischi al Barbera per la squadra rosanero.18:13

90'+10' Per Pandolfi si tratta del primo gol in serie B.18:12

90'+9' Cartellino giallo per Pandolfi che dopo la rete si è tolto la maglia.18:11

90'+7' GOL! Palermo-CITTADELLA 0-1! PANDOLFI! Sugli sviluppi del calcio d’angolo, la palla arriva a Carissoni che crossa dalla sinistra per Pandolfi che schiaccia alla destra di Pigliacelli!



90'+7' Cerca la giocata personale Pandolfi e guadagna un calcio d'angolo.18:08

90'+5' Ammonito anche Segre.18:07

90'+5' Cartellino giallo per Branca.18:06

90'+4' Mancuso tenta di infilarsi tra i difensori ed il portiere del Cittadella, ma non riesce a concludere l'azione in maniera pericolosa.18:07

90'+1' Annunciati nove minuti di recupero.18:02

85' Partita fisicamente molto combattuta negli ultimi minuti, con le due squadre che non si lasciano giocare.18:01

84' Ultimo cambio anche per il Cittadella: Kornvig prende il posto di Carriero.17:55

83' Ultimi due cambi per il Palermo: entrano Henderson e Lund per Coulibaly e Aurelio.17:54

74' Altro cambio per Gorini: fuori Negro, dentro Angeli.17:46

74' Calcio d'angolo per il Cittadella: il cross di Mastrantonio viene deviato di testa da Maistrelli, ma la palla esce.17:47

69' Doppia sostituzione per il Cittadella: fuori Pittarello e Cassano, dentro Maistrello e Mastrantonio.17:42

69' OCCASIONE CITTADELLA! Carriero scende sulla destra, mette in mezzo per Pittarello che appoggia per Cassano: pallone alto sulla traversa.17:41

67' Altro cambio per il Palermo: Štulac viene sostituito da Segre.17:38

65' Scontro di gioco al limite dell'area del Cittadella, Coulibaly rimane a terra e viene soccorso dai sanitari rosanero.17:37

64' Cross teso del neoentrato Valente, Kastrati blocca il pallone.17:35

62' Si riprende a giocare al Barbera.17:33

60' Doppio cambio per il Palermo: entrano Mancuso e Valente per Di Mariano e Insigne.17:49

60' Partita ferma da qualche minuto: il direttore di gara ha problemi tecnici di comunicazione con gli altri uffiiciali di gara.17:32

56' Cartellino giallo per Salvi che stende Di Mariano in un tentativo di ripartenza. 17:30

48' OCCASIONE CITTADELLA! Cassano apre bene per Pittarello, che libera un sinistro che viene respinto da Pigliacelli!17:22

46' Il Cittadella sostituisce Amatucci con Pandolfi.17:18

45' Comincia il secondo tempo di PALERMO-CITTADELLA 0-0.17:17

Nessun cambio per il Palermo, mentre nella panchina del Cittadella sembra pronto ad entrare in campo Pandolfi.17:19

Terminano in parità i primi 45 minuti della sfida tra Palermo e Cittadella, match che non ha offerto chiare occasioni da gol. Provano a fare la partita i padroni di casa, ma il Cittadella si difende bene e tenta di fare male in ripartenza. Risultato bloccato sullo 0-0.17:11

45'+1' Finisce il primo tempo: PALERMO-CITTADELLA 0-0.17:08

45' OCCASIONE PALERMO! Rimpallo sul tentativo di Insigne, si inserisce Coulibaly ma il suo colpo di testa termina alto!17:01

40' Tentativo di Pittarello, che in area di rigore difende palla, si libera della marcatura e scaglia un sinistro che viene bloccato da Pigliacelli.16:56

33' Timide proteste rosanero per un presunto tocco irregolare in area su un colpo di testa di Aurelio, ma non sembrano esserci gli estremi per un calcio di rigore.16:54

30' Bella triangolazione tra Di Mariano e Brunori, con il primo che controllando la palla si sbilancia e tenta un colpo di tacco che però viene stoppato dai difensori.16:47

28' Cross innoquo di Coulibaly: nel tentativo di presa al volo Kastrati "pasticcia" con la sfera ma la difesa del Cittadella riesce a liberare.16:45

25' Ci prova il Cittadella con Salvi: il suo destro sfiora la traversa.16:41

22' Altro tentativo di Brunori, che grazie ad un rimpallo si trova libero sulla sinistra dell'area di rigore e calcia un destro a giro che termina però alto sulla traversa.16:39

21' Insigne "imbuca" per Brunori, che prova a liberarsi ma il suo Destro viene deviato in angolo da Negro.16:37

18' Punizione del Cittadella dai 40 metri: Cassano mette dentro, Amatucci prova la spizzata di testa ma la palla esce alla destra della porta difesa da Pigliacelli.16:35

13' Tentativo del Cittadella: cross a rientrare di Carissoni dalla sinistra, la sfera attraversa lo specchio della porta ma Vita non riesce ad impattare sul secondo palo.16:29

11' Possesso palla a favore dei padroni di casa in questi primi dieci minuti del primo tempo. Cittadella molto aggressivo in pressing.16:27

8' Cartellino giallo per Francesco Amatucci che stende Coulibaly.16:24

7' Ci prova il Palermo: cross di Gomes dalla destra, interviene con i pugni a respingere Kastrati. Poi palla ancora ai siciliani, ma Insigne non riesce a liberare il tiro.16:25

Inizia il primo tempo di PALERMO-CITTADELLA! Padroni di casa nella classica tenuta rosa-nero, ospiti in completo giallo.16:16

Allo stadio Renzo Barbera di Palermo arbitra la sfida Micheal Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Miniutti e dal quarto uomo Emmanuele. Valeri e Gualtieri rispettivamente al Var e Avar.16:06

Il Cittadella cambia due giocatori rispetto alla sfida con il Brescia: Branca per Danzi a centrocampo, Negro per Frare in difesa.15:52

Il Palermo deve rinunciare in difesa all’infortunato Ceccaroni. Al suo posto Marconi. Corini lancia dal primo minuto anche Aurelio, Insigne e Di Mariano.15:51

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella si schiera con un 4-3-1-2: Kastrati – Salvi, Pavan, Negro, Carissoni – Carriero, Branca, Amatucci – Vita – Cassano, Pittarello. A Disposizione: Maniero, Angeli, Rizza, Giraudo, Danzi, Kornvig, Mastrantonio, Magrassi, Maistrello, Pandolfi, Baldini. All. Gorini.15:49

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo scende in campo con il 4-3-3: Pigliacelli – Mateju, Lucioni, Marconi, Aurelio – Coulibaly, Stulac, Gomes – Insigne, Brunori, Di Mariano. A disposizione: Desplanches, Graves, Segre, Valente, Kanuric, Nedelcearu, Soleri, Buttaro, Lund, Henderson Mancuso. All. Lanna (Corini squalificato).15:48

Il Cittadella, anch’esso vittorioso contro il Brescia (3-2) nell’ultimo turno, è stabile al dodicesimo posto in classifica a quota 16 punti, a sole tre lunghezze dalla zona playoff.15:48

Il Palermo, che occupa il terzo posto con 23 punti, punta a tenere il passo di Parma e Venezia, che lo precedono in classifica. E’ reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Brescia nel recupero della seconda giornata di campionato.15:47

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Palermo e Cittadella, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B.15:47