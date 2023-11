Grazie per avere seguito con noi la diretta di Spezia-Ternana, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:16

Nel prossimo turno di Serie B per lo Spezia impegno in trasferta sul campo della Sampdoria, la Ternana affronterà in casa il Palermo.18:16

Pareggio ricco di gol tra Spezia e Ternana, 2-2 il risultato finale. Casasola in gol di testa al 32', Bertola segna al 36' sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa al 67' Diakité di testa porta in vantaggio gli ospiti, in pieno recupero al 91' Capuano devia in rete nella propria porta un cross di Moro.18:15

90'+7' Fine partita! SPEZIA-TERNANA 2-2 (32' Casasola, 36' Bertola, 67' Diakité, 91' aut. Capuano).18:12

90'+6' Favasuli arriva sul fondo e guadagna un calcio d'angolo.18:11

90'+3' Lo Spezia resta in attacco dopo la rete del pareggio.18:08

90'+1' GOL! SPEZIA-Ternana 2-2! Autorete di Capuano. Iannarilli salva su Verde, Moro va sul pallone e mette al centro, Capuano con una sfortunata deviazione infila il proprio portiere.



Guarda la scheda del giocatore Marco Capuano18:08

90' L'arbitro Sozza concede sei minuti di recupero, si giocherà fino al 96'.18:05

87' OCCASIONE TERNANA! Falletti libera Favasuli solo davanti alla porta, Dragowski si salva con un grande intervento in uscita.18:03

85' Problema al collo per De Boer dopo un contrasto, nulla di serio.18:00

83' Verde non riesce a tenere il pallone in campo, nulla di fatto per lo Spezia.17:58

81' Sostituzione SPEZIA: entra Moro esce Kouda.17:56

81' Sostituzione SPEZIA: entra Verde esce Bertola.17:55

78' OCCASIONE SPEZIA! Cross di Amian, P. Esposito di testa gira verso la porta, Iannarilli in tuffo si rifugia in corner.17:54

77' Sostituzione TERNANA: entra Celli esce Corrado.17:51

75' Ammonito KOUDA per gioco scorretto su Falletti.17:50

73' Sostituzione SPEZIA: entra Krollis esce Reca.17:48

72' Sostituzione TERNANA: entra Favasuli esce Casasola.17:48

72' Sostituzione TERNANA entra Luperini esce Labojko.17:47

72' Sostituzione TERNANA: entra Viviani esce Raimondo.17:47

71' Fumogeni in campo, gioco fermo per qualche istante.17:46

69' Ammonito CASASOLA per gioco scorretto su Reca.17:44

67' GOL! Spezia-TERNANA 1-2! Rete di Diakité. Corner di Falletti, colpo di testa vincente di Diakité (palo-rete).



Guarda la scheda del giocatore Salim Diakité17:43

66' Ammonito LABOJKO per gioco scorretto su Cassata.17:40

63' S. Esposito conclude verso la porta sugli sviluppi di un corner, Iannarilli c'è.17:38

61' Sostituzione SPEZIA: entra Elia esce Candelari.17:36

61' Sostituzione SPEZIA: entra Cipot esce Antonucci.17:35

61' Sostituzione TERNANA: entra De Boer esce Pyyhtia.17:35

60' Conclusione a giro di Kouda, tiro fuori misura.17:34

58' S. Esposito prolunga in area per Antonucci, passaggio troppo lungo.17:32

55' Calcio di punizione battuto da S. Esposito, pallone lontano dal palo.17:30

54' Punizione dal limite dell'area per lo Spezia, fallo su Antonucci.17:29

51' Kouda dal limite dell'area calcia di sinistro, tiro fiacco.17:25

48' P. Esposito da centro area ci prova al volo, senza successo.17:23

46' Inizio secondo tempo di SPEZIA-TERNANA! Si riparte senza cambi.17:19

Molti tiri verso la porta da parte di entrambe le squadre nel corso della prima frazione, 20 in totale.17:08

Il primo tempo tra Spezia e Ternana si chiude 1-1, partita frizzante. Il risultato si sblocca al 32', Casasola di testa batte Dragowski. Bertola al 36' risolve una mischia e segna la rete del pareggio. 17:07

45'+3' Fine primo tempo: SPEZIA-TERNANA 1-1! In gol Casasola e Bertola.17:05

45'+3' Tentativo da posizione defilata di Antonucci, blocca agevolmente Iannarilli.17:04

45' L'arbitro Sozza concede tre minuti di recupero.17:02

43' Un' altra opportunità per Falletti: tiro di destro in diagonale da dentro l'area, pallone largo.16:59

42' OCCASIONE TERNANA! Falletti esplode il destro dalla distanza, Dragowski immobile, pallone di poco fuori.16:58

41' Cross di Reca, sfiora di testa P. Esposito, semplice la parata di Iannarilli.17:02

38' Scintille tra Favilli e S. Esposito dopo la rete dello Spezia, ammoniti entrambi.16:55

37' Ammonito S. ESPOSITO per comportamento non regolamentare.16:55

37' Ammonito FAVILLI per comportamento non regolamentare.16:54

36' GOL! SPEZIA-Ternana 1-1! Rete di Bertola. Corner di Antonucci, mischia in area, Bertola da pochi passi dalla porta deposita in rete in scivolata.



Guarda la scheda del giocatore Nicolò Bertola16:54

35' Reazione dello Spezia dopo il gol subito, i liguri si portano in attacco.16:52

32' GOL! Spezia-TERNANA 0-1! Rete di Casasola. Calcio d'angolo battuto da Falletti, Casasola di testa batte Dragowski.



Guarda la scheda del giocatore Tiago Casasola16:49

31' Tacco di Raimondo, Falletti allarga per Casasola, Reca in scivolata chiude in corner.16:47

30' Antonucci guadagna un corner, battuto senza alcun esito.16:46

27' P. Esposito al limite dell'area non trova spazio, si chiude la difesa ospite. Ribaltamento di fronte: il cross di Raimondo è preda di Dragowski.17:02

24' OCCASIONE TERNANA! Falletti converge e conclude di destro a giro, deviazione di Amian, pallone non distante dalla porta.16:41

21' Primo squillo della Ternana, Favilli chiama all'intervento Dragowski. Il portiere polacco in tuffo intercetta l'insidiosa conclusione dell'attaccante.16:42

20' Candelari in area calcia debolmente di sinistro, Iannarilli raccoglie la sfera.16:36

19' Punizione dalla trequarti per lo Spezia, Diakité trattiene la maglia di Antonucci.16:35

16' Falletti scatta sul filo del fuorigioco e mette al centro, spazza Bertola.16:34

14' Spezia pericoloso: traversone di Reca, Bertola anticipa l'uscita di Iannarilli ma non riesce a deviare verso la porta.16:30

11' Ternana in avanti, rimessa laterale lunga, poi c'è un fallo di Diakité.16:28

8' Un altro colpo di testa non angolato: colpisce Corrado, blocca Dragowski.16:24

6' Colpo di testa centrale di P. Esposito, nessun problema per Iannarilli.17:03

5' Cross di Reca, sponda di Candelari, fallo in attacco di F. Esposito.16:22

3' Falletti parte da trequartista alle spalle delle due punte.16:19

1' Falletti subito al tiro di destro dalla distanza, non va.16:17

1' Inizio primo tempo di SPEZIA-TERNANA! Dirige la partita l'arbitro Sozza.16:16

Lo Spezia ha pareggiato per 0-0 tutti gli ultimi tre incontri casalinghi di campionato.15:54

Le scelte di Breda: in avanti Favilli e Raimondo, Casasola e Corrado sulle fasce. Capuano guida la difesa a tre, spazio a Falletti a metà campo. Dionisi in panchina.15:53

Le scelte di Alvini: in attacco il tandem P. Esposito-Antonucci, Kouda trequartista. S. Esposito e Cassata in mediana. Candelari e Reca gli esterni.17:03

Panchina TERNANA: Brazao, Sorensen, Mantovani, Celli, Marginean, Travaglini, Favasuli, Luperini, Viviani, Distefano, Dionisi, De Boer.15:51

Panchina SPEZIA: Zoet, Moutinho, Serpe, Pietra, Gelashvili, Ekdal, Verde, Corradini, Cipot, Elia, Moro, Krollis.15:50

Formazione TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli - Diakité, Capuano, Lucchesi- Casasola, Pyyhtia, Labojko, Corrado - Falletti - Favilli, Raimondo.16:19

Formazione SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski - Amian, Muhl, Bertola - Candelari, Cassata, S. Esposito, Reca - Kouda - Antonucci, P. Esposito.17:03

Manca poco all'inizio di Spezia-Ternana. Squadre divise da tre punti in classifica.15:47