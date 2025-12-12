Grazie per aver seguito la diretta scritta di Palermo-Sampdoria e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.22:32

90'+8' E FINISCE QUI!!! 1-0 Palermo al Barbera e terza vittoria consecutiva per la squadra di Pippo Inzaghi. Battuta la Sampdoria col gol di Le Douaron 22:29

90'+7' Giovane recupera palla, poi Augello spazza via allontanando il pallone dalla propria metà campo22:28

90'+5' Inzaghi nervosissimo a bordo campo. Viene anche richiamato da quarto ufficiale e assistente per restare nella propria area tecnica22:26

90'+4' CI PROVA HENDERSON!!! L'ex Empoli si ritrova la palla in area, aspetta il rimbalzo giusto e calcia non trovando però la porta di Joronen. Occasionissima Samp per il pareggio.22:25

90'+3' Diakité prolunga di testa per Pohjanpalo che può controllare vicino all'area, ma l'arbitro fischia il fuorigioco. Batte velocemente la Sampdoria per risalire il campo22:24

90'+2' ULTIMA CARTA PER GREGUCCI!!! Ultimo cambio per la Sampdoria con l'ingresso di Giordano per Venuti22:23

90'+1' Pedrola cerca e trova Depaoli, che fa ormai l'attaccante in questo finale, ma il capitano della Samp commette fallo su Ceccaroni22:41

90' 7 minuti di recupero al Barbera...22:21

88' Pedrola prova il numero a centrocampo, poi allarga per Venuti: cross da sinistra ma Joronen anticipa tutti.22:19

86' Ancora in difesa il Palermo. Ma Diakité è bravo a guadagnare un fallo per la spinta di Cherubini.22:18

84' ALTRO CAMBIO PER INZAGHI!!! Il tecnico del Palermo non è per nulla contento dei suoi in questo secondo tempo e lancia Samuel Giovane che prende il posto di Segre.22:14

83' Bani rientra in campo e va a recuperare un gran pallone su Pedrola, ancora lanciato verso l'area di rigore22:14

80' Qualche problema per Bani che è finito a terra toccandosi il ginocchio dopo essere stato saltato da Pedrola. Palermo che riparte in 10 in attesa di capire se Bani possa rientrare in campo.22:12

80' Barak e Cherubini lo rincuorano dopo l'errore al tiro. Anche perché quella di Pedrola è stata davvero un'occasionissima per la Sampdoria22:11

79' CI PROVA PEDROLA!!! Barak trova Pedrola che supera Bani e Augello, ma calcia alto sopra la traversa22:11

76' Il Palermo ha ormai lasciato il pallino del gioco alla Sampdoria, tanto che la percentuale di possesso palla si è ribaltata in questa ripresa. Il Palermo era avanti col 56%, adesso è la Samp a gestire più il possesso col 55% dopo 75 minuti.22:09

74' Dentro anche Blin che prende il posto di Ranocchia, poco ispirato in questo secondo tempo22:04

73' INZAGHI METTE MANO AI CAMBI!! Il tecnico del Palermo non è soddisfatto di questa fase e inserisce Peda per Bereszynski22:40

71' Augello cerca Pohjanpalo sul secondo palo, ma Ghidotti anticipa tutti in uscita22:01

69' Fuori anche Ioannou che lascia il posto a Matteo Ricci. Gregucci cambia a centrocampo per avere più energia in mezzo22:40

68' DENTRO PEDROLA!!! Gregucci si gioca la carta Pedrola che prende il posto di Pafundi, un po' anonimo questa sera21:59

67' Venuti in aggressione fino al limite dell'area avversaria, ma commette fallo su Bereszynski21:58

66' ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Claudio Gomes che prende il posto dell'infortunato Palumbo. Un centrocampista in più per Inzaghi21:56

65' Di nuovo Palumbo a terra e l'arbitro è costretto a fermare il gioco. Ci sarà il cambio.21:56

64' Occhio a Pafundi che si ritrova il pallone in area, ma Bani interviene da terra allontanandogli la sfera prima che andasse al tiro21:55

62' Ancora gioco fermo. Questa volta ha subito una botta Palumbo21:52

61' Palla subito dall'altra parte per Barak che cerca la conclusione da fuori, ma spedisce alto sopra la traversa21:53

60' OCCHIO AL PALERMO!!! Erroraccio della Samp in fase di impostazione, ma Pohjanpalo non riesce ad approfittarne con Ghidotti che gli chiude lo specchio. L'ex Venezia trova comunque Segre che viene però chiuso da Hadzikadunic prima del tiro.21:52

57' Dentro anche Barak che prende il posto di Benedetti. Rientra invece in campo Hadzikadunic21:47

56' CAMBI NELLA SAMPDORIA!!! Gregucci inserisce una punta in più. Dentro Cherubini al posto di Conti, con Pafundi che retrocede di qualche metro.21:47

54' Ancora non si riprende. Hadzikadunic ha subito una botta proprio ai denti e bisogna valutare anche la possibile fuoriuscita di sangue prima di rientrare in campo21:46

53' Ancora gioco fermo per un contatto Hadzikadunic-Le Douaron, col difensore della Samp che ha la peggio21:44

52' DOPPIA OCCASIONE PALERMO!!! Transizione dei padroni di casa con Palumbo che ci prova una volta, deviazione di Ceccaroni ma arriva la parata di Ghidotti, ancora Palumbo ma salva tutto Abildgaard. Ghiotta chance per andare sul 2-0.21:43

51' Gioco fermo perché Le Douaron è rimasto a terra dolorante. Ma il sig. Pezzuto non ha fischiato nessuna irregolarità e non viene richiamato dal VAR21:42

50' CONTATTO NELL'AREA DELLA SAMP!!! Palla per Le Douaron che viene messo giù dal difensore Abildgaard. L'arbitro però non ha fischiato: tutto regolare21:42

49' CI PROVA BENEDETTI!!! Corner corto per Benedetti che ci prova da fuori area, ma Joronen risponde presente. Poi mette fuori la difesa del Palermo. Infuriato Filippo Inzaghi in panchina.21:40

48' Venuti in verticale per Benedetti che guadagna un angolo sull'opposizione di Bani. Samp d'attacco in questo avvio di secondo tempo21:39

47' Pafundi a terra in area dopo un contatto proprio col neo entrato Diakité, ma il sig. Pezzuto lascia continuare21:37

47' E si riparte con un cambio. Lo fa Filippo Inzaghi che inserisce Diakité al posto di Pierozzi. Non cambia nulla dal punto di vista tattico, col Palermo che spera di spingere di più sulla destra così come ha fatto Augello a sinistra.21:36

46' SI RIPARTE AL BARBERA!!!21:36

Il Palermo deve andare su questa strada e gli attaccanti di Inzaghi sembrano molto ispirati. Detto ciò, però, dovranno essere più cinici sotto porta perché l'1-0 dell'intervallo sta stretto ai rosanero. Anche perché, dicevamo, la Sampdoria può sempre farti male ad ogni minima palla come dimostrato da Coda. Samp che, però, ha costruito davvero poco. Sono arrivati pochissimi palloni giocabili per Coda che spera in un trattamento diverso nella ripresa.21:26

Primo tempo dominato dal Palermo che è andato vicino al gol con Pohjanpalo, Augello, Segre e Ranocchia prima del gol di Le Douaron. Vantaggio meritatissimo per i rosanero, ma occhio a non sottovalutare la Sampdoria che nella seconda parte del primo tempo ha comunque reagito, sfiorando il gol con Coda.21:24

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Palermo in vantaggio col gol di Le Douaron. 1-0 alla Sampdoria dopo 45 minuti.21:20

45' Un minuto di recupero...21:19

43' Gioco fermo per un colpo subito da Palumbo. Colpo alla caviglia sinistra dopo un contatto con Henderson21:17

40' Ci prova anche PAFUNDI con una conclusione da fuori, ma il giocatore di proprietà dell'Udinese non trova la porta di Joronen21:14

38' CODA VICINO AL GOL!!! Ecco la reazione della Sampdoria col pallone che gira dalle parti di Coda che brucia Bani sullo scatto e va di testa, sfiorando il palo alla sinistra di Joronen. Che occasione.21:12

34' Altro calcio di punizione Samp, ma lo spiovente di Benedetti viene messo fuori da Bani. Prova a reagire la Sampdoria21:08

33' Schema della Sampdoria su calcio di punizione che porta al tiro Benedetti, ma la sua conclusione viene murata21:06

30' 56% di possesso palla per il Palermo dopo la prima mezz'ora di gioco21:05

30' Terzo gol in campionato per il francese che aveva segnato anche settimana scorsa contro l'Empoli21:04

29' GOL! PALERMO-Sampdoria 1-0. Rete di Le Douaron. Contropiede Palermo: Palumbo serve Le Douaron che finta col sinistro, per superare Abildgaard, e poi calcia col destro battendo Ghidotti. Assist di Palumbo e Le Douaron sigla il gol del vantaggio per i rosanero.



Guarda la scheda del giocatore Jérémy Le Douaron21:03

24' ANCORA PALERMO VICINO AL GOL!!! Gran palla recuperata di Ceccaroni su Pafundi, palla che arriva a Ranocchia che va col destro dal limite, ma Ghidotti con un superbo tuffo manda in angolo20:58

23' Ancora Palumbo, questa volta col destro, ma la sua conclusione viene murata20:56

22' CI PROVA PALUMBO!!! Alla fine il pallone arriva a Palumbo al limite dell'area, sinistro a giro che finisce però alto sopra la traversa20:55

21' Ci prova SEGRE da fuori area, ma arriva la deviazione di Pafundi. Resta comunque davanti il Palermo che può impostare nuovamente20:54

20' Bani anticipa Coda dopo un altro tentativo di verticalizzazione improvvisa dei centrocampisti della Doria20:54

17' Dopo qualche minuto di difficoltà a causa del pressing della Samp, il Palermo sta venendo fuori molto pericoloso dalle parti di Ghidotti20:51

16' ANCORA PALERMO!!! Augello crossa da sinistra, sul primo palo arriva Le Douaron che colpisce però lo stesso compagno di reparto Pohjanpalo. Occasione sfumata20:50

14' 7 gol in questa stagione per Massimo Coda, 142 in carriera in Serie B. Il classe '88 troverà la via del gol anche questa sera?20:48

13' Conti cerca Coda in profondità, perfetta lettura di Ceccaroni che anticipa il giocatore più prolifico di sempre nella storia della Serie B20:47

12' CI PROVA RANOCCHIA!!! Schema su punizione che porta al tiro Ranocchia, destro a giro ma ci arriva sul secondo palo Ghidotti20:45

11' Gioco pericoloso di Henderson sulla trequarti. Buon calcio di punizione del Palermo che vuole trovare presto il vantaggio20:45

9' DOPPIA OCCASIONE PALERMO!!! Palumbo cerca e trova Augello che va col sinistro al volo, Ghidotti dice di no, ma arriva Segre che manca però il tap-in mandando alto. Che chance per i rosanero.20:42

8' Ancora Augello ispirto sulla sinistra. L'ex di turno guadagna un corner nonostante l'opposizione di Conti e Depaoli20:41

6' PRIMA CHANCE PALERMO!!! Gran percussione di Augello che verticalizza per Pohjanpalo, l'ex Venezia controlla e cerca la conclusione ma non trova la porta di Ghidotti20:39

5' Coda nei pressi del limite dell'area, cerca un varco per calciare verso la porta ma ce ne sono ben 5 su di lui. Recupera la difesa del Palermo20:38

2' Molto aggressiva la Sampdoria in questo avvio. Il Palermo non è ancora arrivato sulla trequarti campo avversaria.20:35

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...20:33

Il direttore di gara sarà il sig. Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Cavallina e dal quarto ufficiale, il sig. Leonardo Di Mario. Alla sala VAR ci saranno Manuel Volpi (VAR) e Rodolfo Di Vuolo (AVAR).20:30

Sono 73 i precedenti tra Palermo e Sampdoria, con un bilancio praticamente in parità: 23 vittorie dei rosanero, 22 successi dei blucerchiati e 28 pareggi. Nelle ultime 7 gare disputate tra le due squadre il segno X è uscito ben 5 volte. Il Palermo conquistò la sfida playoff, per accedere alle semifinali promozione di maggio 2024, col 2-0 sulla Samp targato Diakité (doppietta). I doriani non vincono, invece, al Barbera dal 2-0 del 2008 grazie ai gol di Cassano e Maggio. Ai tempi c'era Colantuono allenatore del Palermo e Mazzarri tecnico della Sampdoria.20:29

Qualche cambiamento nella Sampdoria rispetto alla vittoria contro la Carrarese. In difesa ci sono Hadzikadunic e Abildgaard al posto di Ferrari e Vulikic. A centrocampo spazio per Benedetti, mentre Pafundi prende il posto di Cherubini come spalla di Coda. Gregucci deve fare a meno degli infortunati Altare, Bellemo, Cuni, Girelli e Romagnoli. Fuori dai convocati anche Coubis che potrebbe tornare, presto, al Milan.20:11

Squadra che vince non si cambia. Filippo Inzaghi sceglie esattamente lo stesso XI della partita vinta contro l'Empoli all'ultima giornata. Palermo che deve fare a meno solo di Avella.20:08

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria si schiera con un 3-5-1-1 in cui figurano: Ghidotti - Venuti, Hadzikadunic, Abildgaard - Depaoli, Conti, Henderson, Benedetti, Ioannou - Pafundi - Coda. All. Angelo Gregucci. Krastev, N.Ravaglia - Vulikic, A.Ferrari, Giordano, Riccio - Barak, J.Ferri, M.Ricci - Pedrola, Narro, Cherubini.20:13

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Joronen - Bereszynski, Bani, Ceccaroni - Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello - Palumbo, Le Douaron - Pohjanpalo. All. Filippo Inzaghi. A disposizione: Bardi, A.Gomis - Veroli, Peda, Diakité - C.Gomes, Blin, S.Giovane - Corona, Brunori, Gyasi.20:04

Sampdoria ancora penultima in classifica, ma i blucerchiati sono 'vivi' dopo l'arrivo di Angelo Gregucci in panchina. Due vittorie, pesantissime, nelle ultime tre gare giocate: l'1-0 con la Juve Stabia e il 3-2 con la Carrarese all'ultima giornata. Quel che manca è proprio l'affermazione in trasferta: ad oggi la Sampdoria ha collezionato solo 2 punti in 7 partite disputate lontano da Marassi.20:29

Palermo che arriva a questa sfida dopo due vittorie consecutive contro Carrarese e Empoli, con la bellezza di 8 gol fatti in due partite. La squadra di Filippo Inzaghi si è risvegliata dopo un momento difficile tra metà ottobre e inizio novembre, in cui i rosanero avevano collezionato tre sconfitte in 5 gare e una sola vittoria nel parziale. Palermo che si trova ora al 4° posto, in coabitazione con Venezia e Modena, a quota 26 punti.20:28

Benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Sampdoria, gara valida per la Giornata 16 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo.20:27

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp