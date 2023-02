Match che si gioca in terra pugliese, con il Bari chiamato ad ospitare i Lupi della Sila nel 16^ incrocio della loro storia in Serie B; finora, lo storico pende a favore dei biancorossi che si affermano sui calabresi con 9 trionfi, chiudono poi il cerchio 2 vittorie a favore dei rossoblù e 4 pareggi. Il palcoscenico dell'odierno incontro è lo Stadio San Nicola di Bari, ed a contendersi 3 punti importanti vi sono due schieramenti che vivono momenti diametralmente opposti: i Galletti ricoprono la 5^ posizione in classifica, a 36 punti totali, e dopo un inciampo contro il Perugia hanno ottenuto nella scorsa giornata una vittoria con un rocambolesco 3-4 in casa della SPAL; Lupi che sono invece nel tassello più basso del campionato con 22 punti totali, ma vedono alle spalle un prezioso pareggio a reti bianche contro la Ternana.15:46