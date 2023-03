Presso lo Stadio San Vito Gigi Marulla è tutto pronto per Cosenza-Spal, match valido per la 29ª giornata di Serie B.15:30

Il bilancio tra Cosenza e SPAL in casa dei calabresi in Serie B è finora in equilibrio, con una vittoria per parte e un pareggio; successo esterno nella sfida più recente, del 27 novembre 2021.15:38