Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori15:37

Domenica di Serie B che vede protagonisti il lanciatissimo Genoa di Gilardino che ospita, a Marassi, la Ternana di Lucarelli, tornato dopo l'addio di Andreazzoli.15:37

Rossoblu alla ricerca dei tre punti per riprendersi la seconda posizione ai danni del Bari, cercando di non fermare la rincorsa al Frosinone, solessimo in vetta; Fere tredicesime, a 36 punti, sei dalle zone calde dei play out ma a cinque dai play off.15:32

Sono ufficiali le formazioni del match: GENOA (3-5-2): Martinez - Bani, Vogliacco, Dragusin - Sabelli, Strootman, Badelj, Sturaro, Haps - Puscas, Gudmundson. A disposizione: Semper, Criscito, Ilsanker, Matturro, Hefti, Scaldeo, Jagiello, Frendrup, Lipani, Ekuban, Yalcin, Dragus.15:34

La formazione della TERNANA: (3-4-1-2): Iannarilli - Diakite, Sørensen, Mantovani - Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Martella - Palumbo - Partipilo, Falletti. A disposizione: Krapikas, Vitali, Bogdan, Capuano, Mazzarani, Corrado, Proietti, Paghera, Agazzi, Onesti, Donnarumma, Capanni.15:35

Gilardino deve fare a meno di Coda, attacco affidato a Puscas con Gudmundson in appoggio. Sabelli e Haps sulle fasce, mediana decisamente muscolare con Strootman, Badelj e Sturaro.15:36

Lucarelli con l'attacco leggero, Palumbo in appoggio a Partipilo e Falletti. Cassata o Coulibaly da quinto di destra, Martella a sinistra. Solo panchina per Donnarumma.15:37

Dirige il match l'arbitro Camplone di Pescara.15:39

1' INIZIA GENOA - TERNANA! Primo pallone per i locali.16:16

1' Genoa con la classica maglia rossoblu, Ternana in completo bianco.16:18

2' È Cassata a tre il quinto di destra, Martella sulla linea di centrocampo.16:18

3' Punizione dalla trequarti per il Genoa: schema per il cross di Strootman, Partipilo mette in angolo.16:20