Tris del Catanzaro, Modena ko. Il risultato si sblocca al 16', in gol Iemmello. Vandeputte al 25' sigla il raddoppio. Tremolada al 34' accorcia le distanze. Nella ripresa Iemmello al 68' realizza la sua doppietta personale e chiude i conti.

Nel prossimo turno di Serie B per il Modena impegno in trasferta sul campo dell'Ascoli, il Catanzaro affronterà in casa la Cremonese.