90'+5' FINISCE QUI! Il Sassuolo fa suo il derby! 21:27

90'+4' Cerca la profondità Palumbo, palla docile tra le braccia di Moldovan21:24

90'+1' Cinque minuti di recupero21:21

90' ANNULLATO IL GOL DI ZARO! Il centrale del Modena aveva segnato il gol del 3-2, ma l'arbitro Santoro, dopo on field review, annulla per fallo in attacco!21:22

89' Conclusione potente ma centrale da parte di Bozhanaj, blocca Moldovan21:18

87' Quinto cambio Modena: esce Gerli, entra Battistella21:16

87' Quinto cambio Sassuolo: esce Moro, entra Mulattieri21:16

86' Quarto cambio Sassuolo: esce Berardi, entra Verdi21:16

84' Cross velenoso di Idrissi, la palla attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessuno arrivasse alla deviazione21:14

82' Quarto cambio Modena: esce Di Pardo, entra Kamate21:12

81' Terzo cambio Modena: esce Caso, entra Bozhanaj21:11

81' Terzo cambio Sassuolo: esce Ghion, entra Lipani21:11

81' Secondo cambio Sassuolo: esce Laurientè, entra Pierini21:11

80' OCCASIONE MODENA! Palumbo avanza al limite dell'area a lascia partire un diagonale che sfiora il palo!21:10

79' Ammonito Zaro21:08

77' Cartellino giallo per Moro che ha esultato togliendosi la maglia21:07

76' GOL! Modena-SASSUOLO 1-3! Rete di Moro! Gran giocata di Iannoni che si infila tra le maglie della difesa modenese e imbuca per Moro, il quale si gira a batte Gagno firmando la terza rete neroverde!



73' Secondo cambio Modena: esce Gliozzi, entra Defrel21:03

73' Primo cambio Modena: esce Cotali, dentro Idrissi21:03

72' In avanti il Modena! Moldovan neutralizza in qualche modo prima il tiro di Caso e poi il tap in di Palumbo!21:02

69' Laurientè va direttamente in porta calciando però malissimo, palla fuori20:58

67' Fallo al limite dell'area e cartellino giallo sventolato a Magnino. Il difensore del Modena era anche diffidato20:57

64' GOL! Modena-SASSUOLO 1-2! Rete di Laurienté! Torna subito avanti il Sassuolo con un gol quasi fotocopia di quello che pochi secondi fa aveva trovato il Modena. Laurientè riceve sul centro destra da Toljan e con il mancino fulmina Gagno sul secondo palo!



61' Caos in area del Modena, Tiro di Obiang che diventa quasi un assist per Laurientè, si accende un flipper di rimpalli davanti a Gagno che si risolve con il fischio dell'arbitro per un fallo in attacco20:52

60' GOL! MODENA-Sassuolo 1-1! Rete di Santoro! Grandissimo gol del centrocampista del Modena che dal limite dell'area batte Moldovan con un tiro potente e preciso che si insacca all'angolino basso sul secondo palo!



59' Primo cambio nel Sassuolo: esce Boloca, entra Obiang 20:48

56' Ancora Doig, stavolta di testa, ci prova sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Palla alta20:46

55' Sprint di Doig sulla sinistra, cross sul secondo palo dove Cauz allontana sventando ogni minaccia20:45

51' Si accende Caso sulla sinistra, la sua accelerazione mette in difficoltà Toljan, serve il piede di Moldovan per respingere il suo cross al centro20:41

50' Riparte il Modena, Gerli accomoda verso Palumbo ma il suo tiro a giro termina di molto alto20:40

48' Uscita di Gagno che respinge in qualche modo il cross insidioso di Toljan20:38

46' Moldovan costretto a uscire fuori area a intercettare di petto un lancio dalle retrovie, Caso prova ad approfittarne ma il suo tentativo di pallonetto è impreciso20:37

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!20:35

Gara molto intensa al Braglia. Molto acceso il derby emiliano, deciso fino a questo momento dalla zampata di Berardi che ha portato i neroverdi di Fabio Grosso avanti di un gol all'intervallo. Modena pericoloso nel finale con il diagonale di Di Pardo, nel complesso una partita equilibrata dove entrambe le squadre hanno cercato la via della rete 20:23

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Sassuolo avanti al Braglia!20:19

45' Un minuto di recupero20:18

44' Modena pericoloso! Ripartenza e gran lavoro sulla sinistra di Gliozzi che accentra per Caso, il quale a sua volta allarga sulla destra verso Di Pardo il cui diagonale viene deviato in corner dal tuffo di Moldovan!20:19

40' Cartellino giallo per Iannoni, intervento in ritardo su Santoro20:14

38' Prova a farsi perdonare Palumbo, autore dell'errore in impostazione che ha portato alla rete di Berardi. Il tiro del centrocampista del Modena viene bloccato da Moldovan20:12

36' GOL! Modena-SASSUOLO 0-1! Rete di Berardi! Errore in uscita del Modena, Ghion cerca Laurientè dentro l'area dove un rimpallo favorisce Berardi che da vero rapace si inserisce e infila Gagno!



35' Toljan arriva sul secondo palo dopo un cross sporcato di Doig, tiro mal calibrato20:09

34' Si butta in avanti Ghion sul tocco di Laurientè, chiude la retroguardia del Modena20:08

32' Berardi cerca Doig con una parabola arcuata, suggerimento troppo profondo che si perde sui cartelloni pubblicitari20:05

30' Gliozzi imbuca per Palumbo, uscita coraggiosa ed efficace di Moldovan20:03

27' Manovra palla con insistenza adesso il Sassuolo, la squadra di Grosso non riesce però a trovare spazi20:00

24' BERARDI! Sinistro fulminante dal limite su un pallone vagante, palla fuori di poco!19:57

22' Palumbo apre sulla destra verso Di Pardo, il quale si attarda nella scelta e alla fine si fa recuperare da Muhamerovic19:55

18' Ci prova Gliozzi con una conclusione che però termina alta sopra alla traversa19:51

14' Ammonito Romagna19:46

12' COSA HA PRESO GAGNO! Tiro cross di Tojlan destinato nello specchio, il portiere gialloblù, inizialmente fuori posizione, con un grande riflesso si tuffa ed evita il vantaggio neroverde!19:46

11' Gliozzi cercato in area da Gerli, esce bene Moldovan e fa sua la sfera19:45

9' Grande aggancio di Berardi in area, chiusura tempestiva di Cauz e Zaro19:43

7' Va in porta col mancino Berardi! Il 10 neroverde prova a battere Gagno sul suo palo, palla fuori di poco19:41

6' Calcio di punizione dal limite per il Sassuolo, fallo di Cotali su Berardi19:39

4' Gestisce il possesso il Modena, il cross di Palumbo non viene raccolto da Gliozzi, disturbato da Romagna19:38

SI PARTE! È iniziato il derby, è iniziata Modena-Sassuolo!19:33

Le scelte di Grosso: qualche cambiamento per l'allenatore dei neroverdi, che sceglie Muhamerovic e non Lovato in coppia con Romagna, confermati invece Toljan e Doig sugli esterni e Moldovan tra i pali. A centrocampo si passa alla mediana a tre, con Iannoni insieme a Ghion e Boloca, mentre davanti Moro viene preferito a Mulattieri con Berardi e Laurientè ai suoi lati18:38

Le scelte di Mandelli: una sola novità rispetto alla gara vinta contro il Pisa per il tecnico gialloblù. Gioca infatti Cotali al posto di Idrissi, confermato invece Di Pardo a destra con Santoro e Gerli coppia centrale. Dietro la solita difesa a tre composta da Magnino, Zaro e Cauz davanti a Gagno, mentre in attacco Palumbo e Caso agiranno alle spalle di Gliozzi18:39

FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: i neroverdi rispondono con un 4-3-3: Moldovan - Toljan, Romagna, Muhamerovic, Doig - Ghion, Boloca, Iannoni - Berardi, Moro, Laurientè18:31

FORMAZIONE UFFICIALE MODENA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Gagno - Cauz, Zaro, Magnino - Di Pardo, Santoro, Gerli, Cotali - Palumbo, Caso - Gliozzi18:30

Dirigerà la sfida Alberto Santoro della sezione di Messina, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Miniutti e Pressato e dal quarto ufficiale Andreano. Al Var Nasca e La Penna 18:23

La partita è importante anche per la classifica del Modena, che aspira a rientrare nella zona play off in questo finale di stagione. I gialloblù vengono da due vittorie consecutive e devono tenere il passo del Bari che ieri sera ha vinto nell'anticipo contro il Palermo18:20

Sarà un derby infuocato allo stadio Braglia. Il Sassuolo è ormai a un passo dall'aritmetica promozione diretta che potrebbe arrivare addirittura al termine di questa giornata in caso i neroverdi battessero stasera il Modena e il Mantova fermasse domani lo Spezia. Questione di giorni dunque per la squadra di Fabio Grosso, chiamata al riscatto dopo la rovinosa caduta di una settimana fa contro il Palermo18:17

Benvenuti alla diretta di Modena-Sassuolo, gara valida per la 33' giornata del campionato di Serie A!18:10

