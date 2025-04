90'+4' E' FINITA! REGGIANA-PISA 0-2. Reti di Lind e Tramoni. 16:55

90'+3' AMMONITO IGNACCHITI: fallo su Abilgaard. 16:53

90'+1' E' iniziato il recupero di 4 minuti. 16:51

90' AMMONITO ROZZIO: scaramucce con Meister. 16:50

90' AMMONITO MEISTER: scaramucce con Rozzio. 16:50

89' Filtrante di Reinhart per Marras, sbagliata la misura del passaggio, rimessa dal fondo per Semper. 16:49

87' Traversone di prima intenzione di Fiamozzi per Gondo, marcato da Caracciolo in maniera efficace. 16:47

85' Cinque minuti al 90'. 16:46

83' Il gioco riprende dopo un paio di minuti. 16:45

82' FILICIANI RICHIAMATO DAL VAR AL MONITOR! Annullata la marcatura di Rus per spinta ai danni di Rozzio. 16:43

80' AMMONITO BARDI: proteste. Anche lui in diffida, squalificato per Brescia. 16:45

80' Rus segna con un colpo di testa su assist di Angori ma c'è un check del VAR... 16:44

79' QUINTO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Rozzio, esce Meroni. 16:40

79' MERONI KO! Infortunio per il difensore granata. 16:39

78' QUINTO CAMBIO NEL PISA: entra Hojholt, esce Moreo. 16:39

78' QUARTO CAMBIO NEL PISA: entra Rus, esce Calabresi. 16:38

76' Tiro dalla bandierina per i padroni di casa. 16:35

74' Cross di Maggio interessante a centro area, Meroni stacca di testa ma colpisce malissimo. 16:34

72' OCCASIONE REGGIANA! Maggio fermato da Marin in modo provvidenziale, poi Marras calcia dal limite e manda alto. 16:32

71' Moreo fermato da Lucchesi in maniera irregolare. 16:31

70' Meister si accontenta della rimessa laterale. 16:30

68' AMMONITO FIAMOZZI: proteste eccessive. 16:27

66' TERZO CAMBIO NEL PISA: entra Meister, esce Lind. 16:27

66' QUARTO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Reinhart, esce Sersanti. 16:26

66' TERZO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Gondo, esce Vido. 16:26

65' Ospiti che restano in zona d'attacco guadagnando una rimessa laterale. 16:25

63' Girma batte la punizione e colpisce un proprio compagno in barriera, parte il contropiede del Pisa con Tramoni, Ignacchiti ci mette una pezza. 16:24

62' Fallo di Calabresi sulla trequarti campo dei padroni di casa. 16:23

60' Nel frattempo, aggiornamento importante dall'Arechi per i destini granata: Salernitana-Sudtirol 2 a 1, parziale che fa retrocedere la Reggiana al penultimo posto. 16:22

59' PALO CLAMOROSO DEL PISA! Rovesciata di Lind, sfera sul montante a Bardi battuto! 16:20

58' Calcio d'angolo per il Pisa conquistato da Moreo. 16:18

57' TRAMONI FALLISCE LO 0 A 3! Grande strappo di Touré, cross deviato, sfera a disposizione di Tramoni che manda in curva da posizione favorevolissima. 16:18

56' Possesso palla del Pisa a tenere bassi i ritmi di gioco. 16:16

54' Cross di Angori profondo, sfera oltre la porta difesa da Bardi. 16:14

52' AMMONITO MARRAS: entrata dura ai danni di Angori. 16:12

51' Traversone di Sersanti in area, Caracciolo prolunga di testa e concede un corner. 16:10

48' Colpo di testa di Abilgaard respinto ma c'è stato un fallo in attacco. 16:08

46' SECONDO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Maggio, esce Kabashi. 16:06

46' SECONDO CAMBIO NEL PISA: entra Marin, esce Solbakken. 16:06

46' PRIMO CAMBIO NEL PISA: entra Abildgaard, esce Piccinini. 16:05

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI REGGIANA-PISA! Si riparte dal risultato di 0-2. 16:05

Squadre negli spogliatoi: Dionigi deve studiare le mosse giuste per invertire la rotta, Inzaghi può gestire il doppio vantaggio. Al 45', granata fermi al terzultimo posto con 32 punti, nerazzurri sempre più al 2° posto a quota 66. 16:00

All'intervallo al ''Mapei Stadium'' il Pisa conduce sul doppio vantaggio: apre Lind su assist di Moreo, poi l'attaccante danese approfitta di un errore di Meroni e manda in porta Tramoni. I nerazzurri hanno legittimato il parziale con altre occasioni. La Reggiana si è resa pericolosa con Girma dopo pochi minuti ma senza dare continuità e ha perso Portanova, costretto al cambio. 15:55

45'+3' ESPULSO CIGARINI! Rosso al numero 8 granata per proteste dopo il duplice fischio. 16:07

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! REGGIANA-PISA 0-2. Reti di Lind e Tramoni. 15:50

45'+2' Lind colpisce male di testa da posizione favorevolissima, si salva la Reggiana. 15:48

45' E' iniziato il recupero di 2 minuti. 15:48

44' PILLOLA STATISTICA: 12° centro in campionato per il numero 11 nerazzurro. 15:48

44' GOL! Reggiana-PISA 0-2! Rete di Tramoni. Raddoppio degli ospiti: grave errore di Meroni, Lind gli soffia la sfera e lancia Tramoni che batte Bardi.



Guarda la scheda del giocatore Mattéo Tramoni15:47

44' AMMONITO PICCININI: fallo tattico. 15:45

43' PRIMO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Ignacchiti, esce Portanova. 15:45

42' Gioco fermo: problema al polso per Portanova! E' costretto a lasciare il match. 15:44

41' Il Pisa si spinge in avanti anche con Bonfanti, steso da Lucchesi sulla trequarti campo. 15:43

40' AMMONITO KABASHI: fallo ai danni di Lind. 15:41

39' Portanova batte basso per Libutti, tiro non semplice che termina sul fondo. 15:40

38' Primo tiro dalla bandierina per i padroni di casa. 15:39

36' Filiciani interrompe il gioco: il ds della Reggiana Pizzimenti allontanato dal campo per proteste. 15:39

35' Raddoppio di Caracciolo per fermare Portanova, pallone spazzato in fallo laterale. 15:36

33' Cross di Marras per Vido, si alza la bandierina del fuorigioco. 15:35

31' PISA VICINISSIMO AL RADDOPPIO! Lind prova a restituire l'assist a Moreo, colpo di testa sul fondo a porta spalancata. 15:33

29' AMMONITO GIRMA: fallo su Tramoni. Era diffidato, salterà Brescia. 15:33

28' Conclusione al volo di Solbakken dal limite dell'area, respinta dal muro granata. 15:31

27' Ci prova anche Kabashi, sinistro dalla distanza bloccato da Semper. 15:28

26' Sinistro di Vido da ottima posizione, Caracciolo mura con il petto. 15:28

24' Esultano gli oltre 3 mila tifosi ospiti, i supporters di casa incitano alla reazione. 15:30

23' PILLOLA STATISTICA: 7° centro in campionato per l'attaccante danese. 15:27

23' GOL! Reggiana-PISA 0-1! Rete di Lind. Ospiti in vantaggio: Calabresi in profondità a Moreo, esterno a anticipare Bardi in uscita, assist a Lind che insacca.



Guarda la scheda del giocatore Alexander Lind15:26

22' Sersanti impegna Semper ma tutto inutile: fallo in precedenza di Girma. 15:24

20' Destro al volo di Girma da posizione defilata, altissimo in curva. 15:21

19' BONFANTI! Sinistro dalla distanza, sfera alta non di molto sopra la traversa. 15:21

17' Lunga rimessa di Bonfanti alla ricerca dei compagni d'attacco, uscita di Bardi che blocca. 15:20

15' Calcio d'angolo per gli ospiti. 15:19

12' I nerazzurri alzano i ritmi. 15:19

10' PISA PERICOLOSO! Destro al volo di Tramoni, servito di tacco da Lind, grande risposta di Bardi. 15:19

8' Prima conclusione per gli ospiti: Morei al volo, mancino murato. 15:18

6' Fischiato un fallo a Vido ai danni di Bonfanti. 15:18

3' OCCASIONE PER LA REGGIANA! Contropiede dei padroni di casa: Girma conclude alto sopra la traversa. 15:17

2' AMMONITO SOLBAKKEN: steso Portanova. 15:23

1' Inizia il primo tempo di REGGIANA-PISA!15:13

Arbitra la sfida Ermanno Feliciani di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Di Giacinto e dal quarto uomo Burlando. Gariglio e Pairetto rispettivamente al Var e Avar.14:56

Il Pisa deve fare a meno dello squalificato Canestrelli e degli infortunati Vignato, Leris ed Esteves. Calabresi per Canestrelli in difesa, Solbakken e Piccinini a centrocampo, Tramoni sulla trequarti e Lund in attacco le scelte di Pippo Inzaghi.14:54

La Reggiana deve rinunciare agli indisponibili Brekalo, Pettinari, Sampirisi, Urso, Vergara. Rispetto all’ultima partita Dionigi cambia la coppia d’attacco: occasione per Girma e Vido.14:51

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si schiera con il 3-4-2-1: Semper – Calabresi, Caracciolo, G. Bonfanti – Touré, Solbakken, Piccinini, Angori – Tramoni, Moreo – Lind. A disposizione: Andrade, Marin, Hojholt, Sussi, Meister, Rus, Loria, Castellini, Abildgaard, Arena, Sernicola, Morutan. All. F. Inzaghi.16:18

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana scende in campo con il 3-5-2: Bardi – Libutti, Meroni, Lucchesi – Fiamozzi, Sersanti, Kabashi, Portanova, Marras – Girma, Vido. A disposizione: Motta, Sosa, Rozzio, Stulac, Cigarini, Gondo, Reinhart, Destro, Ignacchiti, Maggio, Kumi, Nahounou. All. Dionigi.14:26

Il Pisa è invece secondo a 63 punti. Cammino altalenante per la squadra di Pippo Inzaghi, che nelle ultime cinque partite ha raccolto due vittorie e tre sconfitte.13:46

La Reggiana occupa il quartultimo posto in classifica con 32 punti, a meno tre dalla zona salvezza. Due punti nelle ultime cinque gare per la squadra di Dionigi, subentrato a Viali dopo la sconfitta per 5-1 contro il Sassuolo di fine marzo.13:46

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Reggiana e Pisa, gara valida per la 33esima giornata del campionato di serie B.13:42

