Grazie per aver seguito con noi la diretta di Salernitana-Sudtirol, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:58

Cartellino giallo per Alessandro Mallamo.16:53

GOL! Salernitana-SUDTIROL 2-1! Rete di Nicola PIETRANGELI! Più lesto di tutti Pietrangeli a ribadire in rete dopo il palo colpito da Praszelik su punizione diretta. Guarda la scheda del giocatore Nicola Pietrangeli 16:20

GOL! SALERNITANA-Sudtirol 2-0! Rete di Gian Marco FERRARI! Secondo assist di giornata di Corazza che pennella un cross perfetto per Ferrari, bravo ad anticipare tutti di testa e a battere Adamonis.16:17

Stenta ad arrivare la reazione del Sudtirol, la Salernitana si difende con ordine e in maniera compatta.16:14

Continua a spingere la Salernitana: i granata risultano pericolosi soprattutto sulle corsie laterali. Sudtirol in affanno.16:10

GOL! SALERNITANA-Sudtirol 1-0! Rete di Paolo GHIGLIONE! Splendido spunto di Corazza che pesca a meraviglia Ghiglione, bravo ad inserirsi e a depositare in rete di prima intenzione con il destro. Guarda la scheda del giocatore Paolo Ghiglione 16:07

In casa Salernitana scalpitano Tello e Raimondo, occhio invece a Tait e Belardinelli nel Sudtirol.15:48

Nonostante le zero reti, la prima frazione di Salernitana-Sudtirol è tutt'altro che noiosa. Le occasioni non mancano, soprattutto per i padroni di casa che sfiorano il gol a più riprese, soprattutto con Verde, Corazza e Soriano. Anche gli ospiti vanno vicino al gol del vantaggio con Merkaj, ma il primo tempo termina 0-0.15:48