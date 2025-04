Grazie per aver seguito con noi la diretta di Sampdoria-Cittadella, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:17

90'+5' Fine partita: SAMPDORIA-CITTADELLA 1-0 (66' Sibilli)19:11

90'+4' Cartellino giallo per Ajodun Akinsanmiro.19:10

90' Occasione ghiottissima per Akinsanmiro che da solo, a tu per tu con Kastrati, non inquadra la porta.19:08

88' Sostituzione Cittadella: esce Alessio Vita, entra Andrea Tessiore.19:03

87' Sostituzione Sampdoria: esce Pietro Beruatto, entra Davide Veroli.19:03

87' Sostituzione Sampdoria: esce Ronaldo Vieira, entra Gerard Yepes.19:03

83' Il Cittadella spinge, la Sampdoria si difende con ordine e gestisce con lucidità il possesso!19:00

80' Sostituzione Sampdoria: esce Giuseppe Sibilli, entra Ebenezer Akinsanmiro.18:56

79' Sostituzione Cittadella: esce Simone Tronchin, entra Davide Voltan.18:56

77' Cartellino giallo per Matteo Ricci,18:56

73' La statistica del possesso palla vede la Sampdoria avanti con il 61%.18:56

70' Sostituzione Cittadella: esce Orji Okwonkwo, entra Simone Rabbi.18:47

70' Sostituzione Cittadella: esce Alessandro Salvi, entra Federico Casolari.18:46

70' Sostituzione Cittadella: esce Riccardo Palmieri, entra Francesco Amatucci.18:46

66' GOL! SAMPDORIA-Cittadella 1-0! Rete di Giuseppe SIBILLI! Splendido cross di Benedetti e stacco preciso e puntuale di Sibilli che anticipa tutti e imbuca all'angolino.



Guarda la scheda del giocatore Giuseppe Sibilli18:47

62' Cartellino giallo per Fabio Depaoli.18:37

60' Sostituzione Sampdoria: esce Massimo Coda, entre M'Baye Niang.18:37

60' Sostituzione Sampdoria: esce Lorenzo Venuti, entra Melle Meulensteen.18:37

55' Splendida percussione di Masciangelo, libera però Altare.18:37

51' Calcio d'angolo per la Sampdoria, preciso in uscita Kastrati che non corre rischi.18:37

46' Inizia il secondo tempo di SAMPDORIA-CITTADELLA!18:23

In casa Sampdoria occhio a Naing e Oudin per la ripresa, nel Cittadella invece scalpitano Maniero e Rabbi.18:00

La prima frazione di Sampdoria-Cittadella è tutt'altro che entusiasmante. Pochissime occasioni degne di nota, sia da una parte che dall'altra. A fare la partita sono senza dubbio i padroni di casa, ma i falli sono tanti, il ritmo è spezzettato e lo spettacolo di certo non ne beneficia. All'intervallo è 0-0.18:05

45'+3' Finisce il primo tempo di SAMPDORIA-CITTADELLA!18:05

45'+2' Annullata la rete segnata da Okwonkwo per posizione di fuorigioco precedentemente convalidata dal direttore di gara. Si resta sullo 0-0.18:06

44' Cartellino giallo per Pietro Beruatto!18:02

42' Cartellino giallo per Orji Okwonkwo!17:57

40' Ci prova Pandolfi in contropiede, perfetta però la chiusura di Altare che si rifugia in calcio d'angolo. 17:56

37' Ritmi spezzettati, continui falli ed equilibrio che continua a fare da padrone.17:54

33' Progressione palla al piede di Sibilli che conclude di sinistro, difende ancora una volta bene il Cittadella!17:51

30' La Sampdoria non riesce a sfondare, il Cittadella resiste ed evita pericoli.17:46

26' Cartellino giallo per Luca Pandolfi.17:43

24' Break della Sampdoria con Sibilli, Coda conclude alto sopra la traversa su cross di Venuti.17:41

20' Situazione di stand-by del match: la Sampdoria gestisce il possesso, il Cittadella si difende compatto.17:37

16' Ci prova Sibilli dalla lunga distanza, palla deviata e parata facile per Kastrati.17:32

14' Ennesimo squillo della Sampdoria: pasticcio tra Salvi e Kastrati, non riesce a ribadire in rete Sibilli per pochissimo.17:32

10' Ci prova Altare di testa, la palla termina però parecchio fuori a lato.17:27

7' Molto bravo Kastrati ad anticipare Coda in uscita.17:26

4' Cartellino giallo per Riccardo Palmieri!17:24

1' Inizia il primo tempo di SAMPDORIA-CITTADELLA!17:24

Dopo essere rimasto imbattuta nelle prime 21 sfide interne contro squadre venete in Serie BKT (12V, 9N), la Sampdoria ha perso tre delle ultime quattro gare casalinghe contro queste avversarie nel torneo cadetto (1V), inclusa la più recente proprio contro il Cittadella (1-2, il 18 settembre 2023).14:37

La Sampdoria ha perso solo una delle nove sfide di Serie BKT contro il Cittadella (4V, 4N), pareggiando la più recente proprio nel match d’andata di questo torneo (0-0 al Tombolato, il 30 ottobre scorso); in particolare, le due squadre potrebbe impattare entrambe le sfide stagionali in un singolo campionato cadetto per la prima volta.14:37

Le scelte di Gorini: coppia d'attacco formata da Okwonkwo e Pandolfi, Carissoni e Masciangelo invece giocano a tutta fascia. Kastrati in porta.16:51

Le scelte di Evani: c'è ovviamente Coda in avanti, a supporto dentro Sibilli e Depaoli. Giocano Beruatto e Venuti sulle corsie laterali arretrate.16:51

Panchina Cittadella: Cardinali, Maniero, Angeli, Matino, Piccinini, Rizza, Amatucci, Casolari, D'Alessio, Tessiore, Rabbi, Sanogo, Voltan.16:50

Panchina Sampdoria: Chiorra, Ghidotti, Ferrari, Riccio, Veroli, Akinsanmiro, Benedetti, Meulensteen, Oudin, Yepes, Abiuso, Niang, Sekulov.18:00

Formazione CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Capradossi; Carissoni, Vita, Palmieri, Tronchin, Masciangelo; Okwonkwo, Pandolfi.16:46

Formazione SAMPDORIA (4-3-2-1): Cragno; Venuti, Curto, Altare, Beruatto; Vieira, Ricci, Benedetti; Sibilli, Depaoli; Coda. 16:45

Nell'ultimo turno la Sampdoria è uscita sconfitta per 2-0 contro lo Spezia, mentre il Cittadella ha pareggiato per 0-0 con la Carrarese.14:28

Benvenuti alla diretta di Sampdoria-Cittadella, match valevole per la 33a giornata di Serie B!14:26

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp