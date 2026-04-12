I padroni di casa sono reduci da un filotto di cinque sconfitte consecutive e sono intrappolati in piena zona play-out. 14:47

PREPARTITA

Padova - Empoli è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Empoli sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 13 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1 30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0 19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0 28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1 25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4 02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1 22-11-2025 Serie B Carrarese-Reggiana 0-0 08-12-2025 Serie B Frosinone-Juve Stabia 3-0 20-12-2025 Serie B Monza-Carrarese 4-1 11-01-2026 Serie B Mantova-Palermo 1-1 15-02-2026 Serie B Empoli-Reggiana 1-1 21-02-2026 Serie B Virtus Entella-Catanzaro 1-3 27-02-2026 Serie B Sampdoria-Bari 0-2 07-03-2026 Serie B Avellino-Calcio Padova 1-0 22-03-2026 Serie B Bari-Carrarese 0-3

Attualmente Padova si trova 14° in classifica con 37 punti (frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte); invece l'Empoli si trova 15° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte).

Padova ha segnato 33 gol e ne ha subiti 45; l'Empoli ha segnato 43 gol e ne ha subiti 49.

La partita di andata Empoli - Padova si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa Padova ha fatto 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Palermo e il Frosinon ottenendo 0 punti.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Pescara e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Padova ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-0 mentre L'Empoli ha incontrato la Sampdoria perdendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 13 gol.

Padova e Empoli si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 7 volte, l'Empoli ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Padova-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Padova ha perso le ultime tre gare contro l'Empoli in campionato e non ha mai rimediato quattro ko di fila contro i toscani in Serie BKT - tre sconfitte anche tra il 1997 e il 2010.

L'Empoli ha perso due delle ultime quattro sfide di Serie BKT (2V, 2N) contro formazioni neopromosse (vs Pescara e V. Entella) per i toscani tanti ko quanti quelli rimediati nelle precedenti 13 sfide di questo tipo in cadetteria (6V, 5N).

Il Padova ha perso le ultime cinque gare di Serie BKT, senza segnare nelle due più recenti; i veneti non hanno mai subito più ko consecutivi in serie cadetta mentre potrebbero rimanere senza segnare per almeno tre match di fila nel torneo per la prima volta da agosto-settembre 2013 (tre in quel caso).

Dopo la sconfitta contro la Sampdoria (0-1), l'Empoli potrebbe perdere due gare esterne di fila senza segnare in Serie BKT per la prima volta da maggio 2021 (due anche in quel caso); in generale, in questo anno solare, solo lo Spezia (sei) ha perso più partite fuori casa rispetto ai toscani (cinque, come altre quattro squadre, tra cui anche il Padova avversario di giornata).

Tre delle ultime quattro reti segnate dall'Empoli in Serie BKT sono arrivate di testa, tutte nel match contro il Pescara. In generale, la squadra toscana ha realizzato 14 gol con questo fondamentale nel torneo in corso, più di qualsiasi altra squadra e il doppio del Padova avversario di giornata con sette.

Mattia Bortolussi, già in gol nel match di andata, potrebbe raggiungere la doppia cifra di reti in questa Serie BKT. Gli ultimi giocatori del Padova a segnare almeno 10 gol con questa maglia in un singolo torneo cadetto sono stati Diego Farias (10) e Aniello Cutolo (12), entrambi nel 2012/13.

Bohdan Popov ha segnato la sua unica doppietta in Serie BKT nel match di andata contro il Padova. Con cinque reti nel torneo, Popov (4 aprile 2007) è dietro solo a Lamine Yamal (14G - luglio 2007) tra gli attaccanti più giovani con almeno cinque gol realizzati nei top-5 campionati europei e seconde divisioni 2025/26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: