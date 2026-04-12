Dopo cinque sconfitte consecutive, torna a vincere il Padova: prima vittoria di Breda sulla panchina della sua nuova squadra. Sorpasso in classifica proprio all'Empoli, alla sua quattordicesima sconfitta in campionato. A decidere è il tap-in di Bortolussi.
Prossima giornata: Padova-Reggiana ed Empoli-Entella.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 17:00
90'+7'
FINE PARTITA: PADOVA-EMPOLI 1-0. Decide Bortolussi a pochi minuti dallo scadere. 16:58
90'+1'
Elia ne salta quattro ma viene recuperato all'ultimo in area. 16:53
87'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Moruzzi, dentro Nasti.16:49
85'
CARTELLINO GIALLO PER IL PADOVA. Ammonito Bortolussi per essersi tolto la maglia dopo il gol. 16:47
84'
GOL! PADOVA-Empoli 1-0. Rete di Bortolussi. Batti e ribatti in area sugli sviluppi dell'angolo, alla fine è Bortolussi a insaccare con un comodo tap-in.
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Yepes, dentro Haas.16:43
81'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Magnino, dentro Obaretin. 16:42
79'
Destro sbilenco di Elia sugli sviluppi di una punizione per l'Empoli. 16:40
75'
OCCASIONE PADOVA! Le mani di Fulignati sul colpo di testa di Favale perso da Magnino. 16:37
72'
SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Fusi, dentro Di Maggio. 16:34
72'
SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Capelli, dentro Ghiglione. 16:33
72'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Ebuehi, dentro Elia.16:33
72'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Popov, dentro Fila. 16:33
67'
Azione veloce del Padova: Fusi strozza troppo il tiro e Fulignati controlla l'uscita della palla, ma che brivido. 16:31
64'
SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Di Mariano, dentro Caprari. 16:29
63'
CARTELLINO GIALLO PER IL PADOVA. Ammonito Faedo. 16:28
63'
OCCASIONE EMPOLI! Cross di Ebuehi da destra, al volo Popov centra una clamorosa traversa.16:28
60'
Capelli vuole il tiro ma è chiuso dalla difesa avversaria. 16:27
57'
Cross di Varas, Bortolussi di testa non impegna severamente Fulignati. 16:19
54'
Shpendi prova ad accelerare ma è attaccato alle spalle da Fusi. 16:16
49'
Destro a giro di Varas sul fondo, buon inizio per il Padova. 16:11
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI PADOVA-EMPOLI. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 16:07
46'
SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Sgarbi, dentro Faedo. 16:07
Primo tempo piuttosto vivace e combattuto dalle due squadre. Una grossa opportunità per parte: Popov con un tap-in a due passi da Sorrentino e Sgarbi con un colpo di testa su cross da calcio d'angolo. 16:00
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: PADOVA-EMPOLI 0-0. Un'occasione per parte: Sgarbi e Popov. 15:51
45'
Un minuto di recupero.15:49
41'
Shpendi, pescato a pochi passi da Sorrentino, viene fermato per un fallo. 15:45
39'
Ottimo ripiegamento di Ghion su Varas in area. 15:43
37'
Mancino di Crisetig da punizione, palla sulla barriera.15:40
36'
CARTELLINO GIALLO PER L'EMPOLI. Ammonito Guarino per un fallo su Crisetig.15:39
35'
Altro cross di Moruzzi, Shpendi di testa non inquadra lo specchio. 15:38
33'
Cross di Moruzzi da sinistra, Candela va di testa ma c'è la deviazione in angolo da parte di Sgarbi. 15:37
31'
Sgarbi al volo su cross da calcio d'angolo, palla direttamente in tribuna. 15:35
30'
Tiro-cross insidioso di Fusi, altro calcio d'angolo per il Padova. 15:34
25'
OCCASIONE PADOVA! Cross da calcio d'angolo e stacco imperioso di Sgarbi, ottima risposta di Fulignati. 15:30
25'
Solita stantuffata di Capelli sulla destra, questa volta Yepes chiude in angolo. 15:29
23'
Conclusione telefonata verso Fulignati che, dopo un piccolo tentennamento, recupera su Varas. 15:28
18'
Popov finisce a terra, l'arbitro lascia correre.15:22
17'
Iniziativa di Capelli sulla destra, il tiro di Bortolussi è piuttosto debole. 15:22
12'
Candela al cross tagliato, Popov cerca di coordinarsi in area ma non aggancia. 15:16
9'
OCCASIONE EMPOLI! Clamorosa parata di Sorrentino sul tap-in di Popov da calcio d'angolo. 15:13
8'
Sinistro di Shpendi deviato in angolo. 15:12
5'
Al volo Favale sugli sviluppi dell'angolo, nessun problema per Fulignati. 15:08
4'
Primo corner anche per il Padova, cross di Capelli deviato. 15:07
2'
Il primo calcio d'angolo della partita è per l'Empoli. 15:05
INIZIA PADOVA-EMPOLI. Prima palla per gli ospiti. 15:03
Padova - Empoli è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Empoli sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Daniele Perenzoni
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
27
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 13 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Monza-Frosinone 0-1
30-08-2025
Serie B
Juve Stabia-Venezia 0-0
19-09-2025
Serie B
Palermo-Bari 2-0
28-09-2025
Serie A
Sassuolo-Udinese 3-1
25-10-2025
Serie B
Avellino-Spezia 0-4
02-11-2025
Serie B
Catanzaro-Venezia 2-1
22-11-2025
Serie B
Carrarese-Reggiana 0-0
08-12-2025
Serie B
Frosinone-Juve Stabia 3-0
20-12-2025
Serie B
Monza-Carrarese 4-1
11-01-2026
Serie B
Mantova-Palermo 1-1
15-02-2026
Serie B
Empoli-Reggiana 1-1
21-02-2026
Serie B
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
27-02-2026
Serie B
Sampdoria-Bari 0-2
07-03-2026
Serie B
Avellino-Calcio Padova 1-0
22-03-2026
Serie B
Bari-Carrarese 0-3
Attualmente Padova si trova 14° in classifica con 37 punti (frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte); invece l'Empoli si trova 15° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte). Padova ha segnato 33 gol e ne ha subiti 45; l'Empoli ha segnato 43 gol e ne ha subiti 49. La partita di andata Empoli - Padova si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa Padova ha fatto 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte). Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Palermo e il Frosinon ottenendo 0 punti. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Pescara e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Padova ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-0 mentre L'Empoli ha incontrato la Sampdoria perdendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 13 gol.
Padova e Empoli si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 7 volte, l'Empoli ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Padova-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Padova ha perso le ultime tre gare contro l'Empoli in campionato e non ha mai rimediato quattro ko di fila contro i toscani in Serie BKT - tre sconfitte anche tra il 1997 e il 2010.
L'Empoli ha perso due delle ultime quattro sfide di Serie BKT (2V, 2N) contro formazioni neopromosse (vs Pescara e V. Entella) per i toscani tanti ko quanti quelli rimediati nelle precedenti 13 sfide di questo tipo in cadetteria (6V, 5N).
Il Padova ha perso le ultime cinque gare di Serie BKT, senza segnare nelle due più recenti; i veneti non hanno mai subito più ko consecutivi in serie cadetta mentre potrebbero rimanere senza segnare per almeno tre match di fila nel torneo per la prima volta da agosto-settembre 2013 (tre in quel caso).
Dopo la sconfitta contro la Sampdoria (0-1), l'Empoli potrebbe perdere due gare esterne di fila senza segnare in Serie BKT per la prima volta da maggio 2021 (due anche in quel caso); in generale, in questo anno solare, solo lo Spezia (sei) ha perso più partite fuori casa rispetto ai toscani (cinque, come altre quattro squadre, tra cui anche il Padova avversario di giornata).
Tre delle ultime quattro reti segnate dall'Empoli in Serie BKT sono arrivate di testa, tutte nel match contro il Pescara. In generale, la squadra toscana ha realizzato 14 gol con questo fondamentale nel torneo in corso, più di qualsiasi altra squadra e il doppio del Padova avversario di giornata con sette.
Mattia Bortolussi, già in gol nel match di andata, potrebbe raggiungere la doppia cifra di reti in questa Serie BKT. Gli ultimi giocatori del Padova a segnare almeno 10 gol con questa maglia in un singolo torneo cadetto sono stati Diego Farias (10) e Aniello Cutolo (12), entrambi nel 2012/13.
Bohdan Popov ha segnato la sua unica doppietta in Serie BKT nel match di andata contro il Padova. Con cinque reti nel torneo, Popov (4 aprile 2007) è dietro solo a Lamine Yamal (14G - luglio 2007) tra gli attaccanti più giovani con almeno cinque gol realizzati nei top-5 campionati europei e seconde divisioni 2025/26.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: