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Reggiana-Carrarese: 2-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia
12 Aprile 2026 ore 19:30
Reggiana
2
Carrarese
0
Partita finita
Arbitro: Luca Massimi
  1. 14' 1-0 Manolo Portanova
  2. 28' 2-0 Massimo Bertagnoli
0'
45'
90'
90'
96'

Vittoria fondamentale per la Reggiana che si avvicina alla zona play out, ora solo ad un punto. Locali che si impongono grazie alle reti di Portanova e Bertagnoli, gran colpo di tacco per lui.

Carrarese che ha faticato nella reazione, fermata anche dal palo che ha tolto ad Hasa la gioia del gol.

Da Reggiana - Carrarese é tutto, appuntamento alla prossima gara di Serie B.

  1. 90'+6'

    FINISCE REGGIANA - CARRARESE! 2-0 IL FINALE!21:27

  2. 90'+5'

    Bleve blocca la conclusione di Novakovich, Reggiana che ci prova comunque in contropiede.21:25

  3. 90'+3'

    Carrarese che continua a spingere, ma non trova l'occasione per riaprire il match.21:23

  4. 90'+1'

    Sei i minuti di recupero.21:23

  6. 90'

    AMMONITO Simone Zanon. Giallo ache per l'esterno, che era diffidato. 21:20

  7. 87'

    Gran giocata di Sekulov, chiude Vicari.21:17

  8. 86'

    Sostituzione REGGIANA: esce Cedric Gondo, entra Tommaso Fumagalli.21:16

  9. 85'

    Sostituzione REGGIANA: esce Manolo Portanova, esce Francesco Vallarelli21:16

  10. 85'

    AMMONITO Luis Hasa. Giallo per il giovane talento della Carrarese. 21:15

  12. 83'

    Tanto spazio ora per la Reggiana, Carrarese molto lunga.21:14

  13. 81'

    ANCORA REGGIANA! Recupero di Charlys che poi conclude: palla di poco alta21:11

  14. 80'

    Sostituzione CARRARESE: esce Nicolò Calabrese, entra Nikola Sekulov.21:10

  15. 79'

    Contropiede ancora per la Reggiana, la conclusione di Novakovich finisce a lato.21:09

  16. 77'

    Conclusione di Hasa dal limite, palla alta.21:06

  18. 76'

    Reggiana ora con il 5-3-2, a difendere il risultato.21:06

  19. 75'

    Cross di Zanon, Vicari in angolo: alla fine la scelta della terna é rimessa dal fondo.21:05

  20. 73'

    Sostituzione REGGIANA: esce Mathis Lambourde, entra Andrija Novakovich.21:09

  21. 73'

    Sostituzione CARRARESE: esce Jonas Rouhi, entra Filippo Melegoni.21:03

  22. 73'

    Contropiede Reggiana, Libutti cerca Rover che perde il momento del tiro, riparte dalla difesa la squadr di casa.21:02

  24. 71'

    Reggiana che prova le ripartenze, gran chiusura di Calabrese che fa ripartire i suoi.21:02

  25. 68'

    ILLANES! Angolo per la Carrarese: Zanon prolunga dal primo palo, il difensore in acrobazia manda di poco alto!21:00

  26. 67'

    Carrarese che continua a spingere ma fatica a creare vere occasioni, Reggiana che aspetta.20:58

  27. 64'

    Sostituzione CARRARESE: esce Filippo Oliana, entra Julián Illanes.20:54

  28. 64'

    Sostituzione REGGIANA: esce Massimo Bertagnoli, entra Charlys Matheus Lima Pontes.20:53

  30. 64'

    Sostituzione REGGIANA: esce Kleis Bozhanaj, entra Matteo Rover20:53

  31. 62'

    Massimo sforzo della Carrarese, che spinge con forza.20:52

  32. 60'

    DI STEFANO! Conclusione del centrocampista che costringe Micai sulla traversa, azione comunqu eferma per fallo in attacco su Abiuso.20:49

  33. 58'

    Che rischio di Bleve sulla pressione di Gondo, alla fine il portiere si salva.20:49

  34. 57'

    Micai attento su Rouhi, dopo il cross di Zuelli. Cresce la Carrarese.20:46

  36. 56'

    Colpo di testa di Abiuso su punizione di Rouhi, palla alta sopra la traversa.20:45

  37. 55'

    Lambourde con la conclusione a giro, facile la presa per Bleve.20:43

  38. 53'

    Rouhi rientra e calcia, pallone molto alto sopra la traversa.20:42

  39. 51'

    AMMONITO Tobías Reinhart. Giallo in pressing, intervento eccessivo su Zanon. 20:41

  40. 50'

    Partita forte la Carrarese in questo secondo tempo, ma Reggiana molto attenta in fase difensiva.20:40

  42. 48'

    Calabro prova ad inserie una mezzala di attacco come Di Stefano, mentre Rubino dovrebbe occupare lo spot di seconda punta.20:40

  43. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!20:36

  44. 46'

    Sostituzione CARRARESE: esce Gabriele Parlanti, entra Tommaso Rubino.20:35

  45. 46'

    Sostituzione CARRARESE: esce Mattia Finotto, entra Filippo Distefano.20:35

  46. Carrarese che sta faticando a trovare il proprio gioco, pericolosa solo con Hasa con Hasa che prima trova il palo dopo una deviazione, poi sfiora il gol dalla distanza.20:22

  48. Reggiana in vantaggio per 2-0: apre Portanova, gran gol di tacco di Bertagnoli per il 2-0. Nel finale, Massimi prima concede il rigore ai locali, poi, dopo aver rivisto le immagini richiamato dal VAR, annulla la massima punizione.20:22

  49. 45'+4'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! REGGIANA - CARRARESE 2-0!20:20

  50. 45'+3'

    MASSIMI ANNULLA IL RIGORE! Dopo aver rivisto le immagini, l'arbitro dice che non é rigore.20:19

  51. 45'+2'

    Richiamato Massimi, va al monitor del VAR l'arbitro.20:18

  52. 45'+1'

    Un minuto di recupero!20:17

  54. 45'

    CALCIO DI RIGORE PER LA REGGIANA! Bozhanaj entra in area, Oliana lo stende. Nessun dubbio per Massimi.20:17

  55. 43'

    HASA! Primo squillo del talento ex Napoli: conclusione dalla distanza, palla alta sopra la traversa.20:15

  56. 41'

    Gran chiusura di Portanova su Zuelli, che stava caricando il tiro dal limite.20:13

  57. 39'

    Reinhart prova la conclusione al volo ma rimane a terra dopo un contrasto: Calabrese mette la palla in out.20:10

  58. 37'

    Lambourde rientra e crossa, pallone allontanato: Carrarese che sta faticando molto con l'esterno locale.20:09

  60. 35'

    ZUELLI! Punizione del mediano, palla al centro che Micai mette in angolo!20:07

  61. 32'

    Carrarese che ora sembra aver subito il contraccolpo psicologico del 2-0, dopo la ottima reazione al primo gol subito.20:04

  62. 30'

    Bertagnoli al primo gol del campionato, ma che gol per l'ex Brescia che insacca di tacco.20:01

  63. 28'

    GOL! REGGIANA - Carrarese 2-0! Rete di Massimo Bertagnoli. Ci riesce la mezzala, cross di Lambourde e colpo di tacco vincente dopa l'errore di pochi minuti fa.20:01

  64. 27'

    Lusuardi liscia un pallone in area, Finotto non é pronto per la deviazione sottoports.19:59

  66. 25'

    MAGIA DI BERTAGNOLI! Tocco di tacco in area della mezzala, Oliana devia in angolo!19:57

  67. 23'

    AMMONITO Nicolò Calabrese. Il difensore scivola, travolgendo Gondo. 19:54

  68. 22'

    Buona la reazione della Carrarese al gol locale, gara aperta19:54

  69. 19'

    PALO DELLA CARRARESE! Punizione di Zuelli, palla respinta: arriva Hasa che conclude pontente, una deviazione manda la sfera sul legno!19:51

  70. 18'

    Partita che si sta innervosendo, tanti contatti negli ultimi minuti.19:50

  72. 16'

    Si sblocca la partita con la Reggiana che apre le danze: settimo gol di Portanova in questa stagione.19:47

  73. 14'

    GOL! REGGIANA - Carrarese 1-0! Rete di Manolo Portanova. Bozhanaj con la trivela, velo della punta con Bertagnoli che chide il triangonlo: per il giocatore é facile segnare da due passi.

    Guarda la scheda del giocatore Manolo Portanova19:46

  74. 13'

    Gara molto aperta, squadre che si affrontano a viso aperto.19:45

  75. 10'

    ZANON SALVA SULLA LINEA! Cross di Lambourde, Bozhanaj é pronto per la deviazione vincente, ma il laterale salva tutto!19:42

  76. 8'

    Spinge la Carrarese, Zanon al centro, la conclusione di Abiuso respinta!19:40

  78. 6'

    Sul seguente angolo, Bertagnoli prova a prolungare, mandando sul fondo.19:38

  79. 5'

    Angolo per la Reggiana: palla dentro di Bozhanaj, Bleve prolunga ancora sul fondo.19:37

  80. 3'

    Prima indicazione per la Carrarese: Libutti a destra, Bonetti a sinistra.19:34

  81. 2'

    Reggiana con la classica maglia granata, Carraese in bianco,19:34

  82. 1'

    INIZIA REGGIANA - CARRARESE!19:31

  84. Dirige il match l'arbitro Luca Massimi.19:05

  85. Bisoli con Lambourde, Gondo e Bozhanaj in avanti; Portanova da incursore, Reinhart in regia. Calabro con Abiuso e Finotto in avanti, Zuelli in regia, Hasa con libertá di giocare da mezzala e rifinitore.19:04

  86. La formazione della CARRARESE (3-5-2): Bleve - Calabrese, Oliana, Ruggeri - Zanon, Parlanti, Zuelli, Hasa, Rouhi - Finotto, Abiuso. A disposizione: Garofani, Fiorillo, Illanes, Melegoni, Troise, Rubino, Lordkipanidze, Distefano, Sekulov, Accornero.19:00

  87. Sono ufficiali le formazioni del match: REGGIANA (4-3-3): Micai - Libutti, Vicari, Lusuardi, Bonetti - Bertagnoli, Reinhart, Portanova - Lambourde, Gondo, Bozhanaj. A disposizione: Zwaan, Cardinali, Papetti, Vallarelli, Charlys, Novakovich, Rover, Mendicino, Marcon, Belardinelli, Pinelli, Fumagalli. 19:00

  88. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Reggiana e Carrarese, valevole per la giornata 34 di Serie B.18:57

  90. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
    Città: Reggio Emilia
    Capienza: 23717 spettatori18:57

    MAPEI Stadium - Città del Tricolore Fonte: Gettyimages

Formazioni Reggiana - Carrarese

Reggiana
Carrarese
TITOLARI REGGIANA
PANCHINA REGGIANA
  • (2) ANDREA PAPETTI (D)
  • (20) JOEY ZWAAN (P)
  • (44) LEONARDO MENDICINO (C)
  • (9) ANDRIJA NOVAKOVICH (A)
  • (55) LUCAS MARCON (D)
  • (23) MATTEO ROVER (A)
  • (8) CHARLYS (C)
  • (57) LUCA BELARDINELLI (C)
  • (66) PIETRO PINELLI (C)
  • (6) FRANCESCO VALLARELLI (C)
  • (77) TOMMASO FUMAGALLI (A)
  • (45) MATTEO CARDINALI (P)
ALLENATORE REGGIANA
  • Pierpaolo Bisoli
TITOLARI CARRARESE
PANCHINA CARRARESE
ALLENATORE CARRARESE
  • Antonio Calabro
PREPARTITA

Reggiana - Carrarese è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 19:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
Arbitro di Reggiana - Carrarese sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Luca Massimi

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati22
Fuorigioco2
Rigori assegnati0
Ammonizioni6
Espulsioni0
Cartellini per partita6.0
Falli per cartellino3.6

Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 15 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1
31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1
20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3
01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1
26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0
01-11-2025 Serie B Avellino-Reggiana 4-3
21-11-2025 Serie B Catanzaro-Pescara 3-3
08-12-2025 Serie B Mantova-Reggiana 0-1
21-12-2025 Serie B Virtus Entella-Südtirol 1-1
18-01-2026 Serie B Palermo-Spezia 1-0
01-02-2026 Serie B Calcio Padova-Monza 1-2
10-02-2026 Serie B Virtus Entella-Cesena 3-1
15-02-2026 Serie B Bari-Südtirol 1-2
27-02-2026 Serie A Parma-Cagliari 1-1
14-03-2026 Serie B Cesena-Frosinone 2-2
17-03-2026 Serie B Spezia-Empoli 1-1
12-04-2026 Serie B Reggiana-Carrarese 2-0

Attualmente la Reggiana si trova 18° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte); invece Carrarese si trova 9° in classifica con 42 punti (frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte).
La Reggiana ha segnato 33 gol e ne ha subiti 52; Carrarese ha segnato 44 gol e ne ha subiti 45.
La partita di andata Carrarese - Reggiana si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa la Reggiana ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte).
La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Pescara e Carrares ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Bari e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Carrarese vincendo 2-0 mentre Carrarese ha incontrato lo Spezia vincendo 3-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 11 gol.

Reggiana e Carrarese si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 1 volta, Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Reggiana-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Reggiana ha pareggiato le ultime tre gare di campionato contro la Carrarese e solo contro la Lazio conta una striscia aperta più lunga di pareggi consecutivi in Serie BKT: quattro, tra il 1981 e il 1983.
  • Solo contro avversarie provenienti dalla Lombardia (20 - 5N, 15P), la Carrarese ha disputato più trasferte senza mai vincere che contro formazioni dell'Emilia-Romagna in Serie BKT (11 - 2N, 9P).
  • Nell'ultima giornata di Serie BKT contro il Pescara (1-3), la Reggiana ha perso la prima sfida casalinga con Pierpaolo Bisoli in panchina. Il neo tecnico dei granata ha finora ottenuto due sconfitte nelle sue prime due panchine tra le mura amiche nel torneo cadetto solo con  la Cremonese nel 2020 (vs Benevento e Cosenza in quel caso).
  • Dopo il successo per 3-0 contro il Bari nell'ultima trasferta disputata in questa Serie BKT, la Carrarese potrebbe vincere due sfide esterne di fila per la prima volta nella sua storia nel torneo cadetto.
  • Si affrontano la squadra che ha segnato più reti negli ultimi 30 minuti in questa Serie BKT, la Carrarese con 24 e quella che ne ha realizzati meno in questa porzione di gioco nel torneo in corso, la Reggiana con nove.
  • Mathis Lambourde, in rete nell'ultima giornata contro il Pescara, potrebbe andare a segno in due gare consecutive per la prima volta in Serie BKT. Tutte le sue tre reti nel torneo cadetto sono arrivate proprio al MAPEI e in particolare subentrando dalla panchina.
  • Fabio Abiuso, miglior marcatore della Carrarese con 11 gol, ha segnato in entrambe le ultime due sfide disputate in campionato e potrebbe andare a segno in tre match di fila per la seconda volta in Serie BKT, dopo che ci è già riuscito lo scorso gennaio (vs Bari, Avellino ed Empoli). Il classe 2003 è andato a segno anche nell'ultima trasferta disputata (v Bari) ma fuori casa non è mai riuscito a ripetersi per due match di fila nel torneo cadetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ReggianaCarrarese
Partite giocate3333
Numero di partite vinte710
Numero di partite perse1711
Numero di partite pareggiate912
Gol totali segnati3144
Gol totali subiti5243
Media gol subiti per partita1.61.3
Percentuale possesso palla42.150.2
Numero totale di passaggi1083913126
Numero totale di passaggi riusciti843210552
Tiri nello specchio della porta108135
Percentuale di tiri in porta44.342.7
Numero totale di cross519694
Numero medio di cross riusciti117167
Duelli per partita vinti16981727
Duelli per partita persi17191625
Corner subiti191159
Corner guadagnati121179
Numero di punizioni a favore457493
Numero di punizioni concesse501429
Tackle totali553468
Percentuale di successo nei tackle56.163.9
Fuorigiochi totali5632
Numero totale di cartellini gialli7675
Numero totale di cartellini rossi42

Reggiana - Carrarese Live

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Classifica SERIE B

  1. Venezia72
  2. Monza69
  3. Frosinone69
  4. Palermo65
  5. Catanzaro54
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo21
  2. Andrea Adorante15
  3. Antonio Di Nardo14
  4. Stiven Shpendi13
  5. Tommaso Biasci12
MOSTRA COMPLETA

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