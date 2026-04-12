Carrarese che sta faticando a trovare il proprio gioco, pericolosa solo con Hasa con Hasa che prima trova il palo dopo una deviazione, poi sfiora il gol dalla distanza.20:22
Reggiana in vantaggio per 2-0: apre Portanova, gran gol di tacco di Bertagnoli per il 2-0. Nel finale, Massimi prima concede il rigore ai locali, poi, dopo aver rivisto le immagini richiamato dal VAR, annulla la massima punizione.20:22
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! REGGIANA - CARRARESE 2-0!20:20
45'+3'
MASSIMI ANNULLA IL RIGORE! Dopo aver rivisto le immagini, l'arbitro dice che non é rigore.20:19
45'+2'
Richiamato Massimi, va al monitor del VAR l'arbitro.20:18
45'+1'
Un minuto di recupero!20:17
45'
CALCIO DI RIGORE PER LA REGGIANA! Bozhanaj entra in area, Oliana lo stende. Nessun dubbio per Massimi.20:17
43'
HASA! Primo squillo del talento ex Napoli: conclusione dalla distanza, palla alta sopra la traversa.20:15
41'
Gran chiusura di Portanova su Zuelli, che stava caricando il tiro dal limite.20:13
39'
Reinhart prova la conclusione al volo ma rimane a terra dopo un contrasto: Calabrese mette la palla in out.20:10
37'
Lambourde rientra e crossa, pallone allontanato: Carrarese che sta faticando molto con l'esterno locale.20:09
35'
ZUELLI! Punizione del mediano, palla al centro che Micai mette in angolo!20:07
32'
Carrarese che ora sembra aver subito il contraccolpo psicologico del 2-0, dopo la ottima reazione al primo gol subito.20:04
30'
Bertagnoli al primo gol del campionato, ma che gol per l'ex Brescia che insacca di tacco.20:01
28'
GOL! REGGIANA - Carrarese 2-0! Rete di Massimo Bertagnoli. Ci riesce la mezzala, cross di Lambourde e colpo di tacco vincente dopa l'errore di pochi minuti fa.20:01
27'
Lusuardi liscia un pallone in area, Finotto non é pronto per la deviazione sottoports.19:59
25'
MAGIA DI BERTAGNOLI! Tocco di tacco in area della mezzala, Oliana devia in angolo!19:57
23'
AMMONITO Nicolò Calabrese. Il difensore scivola, travolgendo Gondo. 19:54
22'
Buona la reazione della Carrarese al gol locale, gara aperta19:54
19'
PALO DELLA CARRARESE! Punizione di Zuelli, palla respinta: arriva Hasa che conclude pontente, una deviazione manda la sfera sul legno!19:51
18'
Partita che si sta innervosendo, tanti contatti negli ultimi minuti.19:50
16'
Si sblocca la partita con la Reggiana che apre le danze: settimo gol di Portanova in questa stagione.19:47
14'
GOL! REGGIANA - Carrarese 1-0! Rete di Manolo Portanova. Bozhanaj con la trivela, velo della punta con Bertagnoli che chide il triangonlo: per il giocatore é facile segnare da due passi.
Gara molto aperta, squadre che si affrontano a viso aperto.19:45
10'
ZANON SALVA SULLA LINEA! Cross di Lambourde, Bozhanaj é pronto per la deviazione vincente, ma il laterale salva tutto!19:42
8'
Spinge la Carrarese, Zanon al centro, la conclusione di Abiuso respinta!19:40
6'
Sul seguente angolo, Bertagnoli prova a prolungare, mandando sul fondo.19:38
5'
Angolo per la Reggiana: palla dentro di Bozhanaj, Bleve prolunga ancora sul fondo.19:37
3'
Prima indicazione per la Carrarese: Libutti a destra, Bonetti a sinistra.19:34
2'
Reggiana con la classica maglia granata, Carraese in bianco,19:34
1'
INIZIA REGGIANA - CARRARESE!19:31
Dirige il match l'arbitro Luca Massimi.19:05
Bisoli con Lambourde, Gondo e Bozhanaj in avanti; Portanova da incursore, Reinhart in regia. Calabro con Abiuso e Finotto in avanti, Zuelli in regia, Hasa con libertá di giocare da mezzala e rifinitore.19:04
La formazione della CARRARESE (3-5-2): Bleve - Calabrese, Oliana, Ruggeri - Zanon, Parlanti, Zuelli, Hasa, Rouhi - Finotto, Abiuso. A disposizione: Garofani, Fiorillo, Illanes, Melegoni, Troise, Rubino, Lordkipanidze, Distefano, Sekulov, Accornero.19:00
Sono ufficiali le formazioni del match: REGGIANA (4-3-3): Micai - Libutti, Vicari, Lusuardi, Bonetti - Bertagnoli, Reinhart, Portanova - Lambourde, Gondo, Bozhanaj. A disposizione: Zwaan, Cardinali, Papetti, Vallarelli, Charlys, Novakovich, Rover, Mendicino, Marcon, Belardinelli, Pinelli, Fumagalli. 19:00
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Reggiana e Carrarese, valevole per la giornata 34 di Serie B.18:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori18:57
Reggiana - Carrarese è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 19:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Carrarese sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Luca Massimi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
22
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
3.6
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 15 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Cerignola-Verona 1-1
31-08-2025
Serie B
Modena-Avellino 1-1
20-09-2025
Serie B
Spezia-Juve Stabia 1-3
01-10-2025
Serie B
Pescara-Südtirol 1-1
26-10-2025
Serie B
Bari-Mantova 1-0
01-11-2025
Serie B
Avellino-Reggiana 4-3
21-11-2025
Serie B
Catanzaro-Pescara 3-3
08-12-2025
Serie B
Mantova-Reggiana 0-1
21-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Südtirol 1-1
18-01-2026
Serie B
Palermo-Spezia 1-0
01-02-2026
Serie B
Calcio Padova-Monza 1-2
10-02-2026
Serie B
Virtus Entella-Cesena 3-1
15-02-2026
Serie B
Bari-Südtirol 1-2
27-02-2026
Serie A
Parma-Cagliari 1-1
14-03-2026
Serie B
Cesena-Frosinone 2-2
17-03-2026
Serie B
Spezia-Empoli 1-1
12-04-2026
Serie B
Reggiana-Carrarese 2-0
Attualmente la Reggiana si trova 18° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte); invece Carrarese si trova 9° in classifica con 42 punti (frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte). La Reggiana ha segnato 33 gol e ne ha subiti 52; Carrarese ha segnato 44 gol e ne ha subiti 45. La partita di andata Carrarese - Reggiana si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa la Reggiana ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Pescara e Carrares ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Bari e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Carrarese vincendo 2-0 mentre Carrarese ha incontrato lo Spezia vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 11 gol.
Reggiana e Carrarese si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 1 volta, Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.
Reggiana-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Reggiana ha pareggiato le ultime tre gare di campionato contro la Carrarese e solo contro la Lazio conta una striscia aperta più lunga di pareggi consecutivi in Serie BKT: quattro, tra il 1981 e il 1983.
Solo contro avversarie provenienti dalla Lombardia (20 - 5N, 15P), la Carrarese ha disputato più trasferte senza mai vincere che contro formazioni dell'Emilia-Romagna in Serie BKT (11 - 2N, 9P).
Nell'ultima giornata di Serie BKT contro il Pescara (1-3), la Reggiana ha perso la prima sfida casalinga con Pierpaolo Bisoli in panchina. Il neo tecnico dei granata ha finora ottenuto due sconfitte nelle sue prime due panchine tra le mura amiche nel torneo cadetto solo con la Cremonese nel 2020 (vs Benevento e Cosenza in quel caso).
Dopo il successo per 3-0 contro il Bari nell'ultima trasferta disputata in questa Serie BKT, la Carrarese potrebbe vincere due sfide esterne di fila per la prima volta nella sua storia nel torneo cadetto.
Si affrontano la squadra che ha segnato più reti negli ultimi 30 minuti in questa Serie BKT, la Carrarese con 24 e quella che ne ha realizzati meno in questa porzione di gioco nel torneo in corso, la Reggiana con nove.
Mathis Lambourde, in rete nell'ultima giornata contro il Pescara, potrebbe andare a segno in due gare consecutive per la prima volta in Serie BKT. Tutte le sue tre reti nel torneo cadetto sono arrivate proprio al MAPEI e in particolare subentrando dalla panchina.
Fabio Abiuso, miglior marcatore della Carrarese con 11 gol, ha segnato in entrambe le ultime due sfide disputate in campionato e potrebbe andare a segno in tre match di fila per la seconda volta in Serie BKT, dopo che ci è già riuscito lo scorso gennaio (vs Bari, Avellino ed Empoli). Il classe 2003 è andato a segno anche nell'ultima trasferta disputata (v Bari) ma fuori casa non è mai riuscito a ripetersi per due match di fila nel torneo cadetto.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: