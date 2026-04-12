Bisoli con Lambourde, Gondo e Bozhanaj in avanti; Portanova da incursore, Reinhart in regia. Calabro con Abiuso e Finotto in avanti, Zuelli in regia, Hasa con libertá di giocare da mezzala e rifinitore.19:04

PREPARTITA

Reggiana - Carrarese è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 19:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Carrarese sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Luca Massimi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 22 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 3.6 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 15 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1 31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1 20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3 01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1 26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0 01-11-2025 Serie B Avellino-Reggiana 4-3 21-11-2025 Serie B Catanzaro-Pescara 3-3 08-12-2025 Serie B Mantova-Reggiana 0-1 21-12-2025 Serie B Virtus Entella-Südtirol 1-1 18-01-2026 Serie B Palermo-Spezia 1-0 01-02-2026 Serie B Calcio Padova-Monza 1-2 10-02-2026 Serie B Virtus Entella-Cesena 3-1 15-02-2026 Serie B Bari-Südtirol 1-2 27-02-2026 Serie A Parma-Cagliari 1-1 14-03-2026 Serie B Cesena-Frosinone 2-2 17-03-2026 Serie B Spezia-Empoli 1-1 12-04-2026 Serie B Reggiana-Carrarese 2-0

Attualmente la Reggiana si trova 18° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte); invece Carrarese si trova 9° in classifica con 42 punti (frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 33 gol e ne ha subiti 52; Carrarese ha segnato 44 gol e ne ha subiti 45.

La partita di andata Carrarese - Reggiana si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa la Reggiana ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Pescara e Carrares ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Bari e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Carrarese vincendo 2-0 mentre Carrarese ha incontrato lo Spezia vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 11 gol.

Reggiana e Carrarese si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 1 volta, Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Reggiana-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Reggiana ha pareggiato le ultime tre gare di campionato contro la Carrarese e solo contro la Lazio conta una striscia aperta più lunga di pareggi consecutivi in Serie BKT: quattro, tra il 1981 e il 1983.

Solo contro avversarie provenienti dalla Lombardia (20 - 5N, 15P), la Carrarese ha disputato più trasferte senza mai vincere che contro formazioni dell'Emilia-Romagna in Serie BKT (11 - 2N, 9P).

Nell'ultima giornata di Serie BKT contro il Pescara (1-3), la Reggiana ha perso la prima sfida casalinga con Pierpaolo Bisoli in panchina. Il neo tecnico dei granata ha finora ottenuto due sconfitte nelle sue prime due panchine tra le mura amiche nel torneo cadetto solo con la Cremonese nel 2020 (vs Benevento e Cosenza in quel caso).

Dopo il successo per 3-0 contro il Bari nell'ultima trasferta disputata in questa Serie BKT, la Carrarese potrebbe vincere due sfide esterne di fila per la prima volta nella sua storia nel torneo cadetto.

Si affrontano la squadra che ha segnato più reti negli ultimi 30 minuti in questa Serie BKT, la Carrarese con 24 e quella che ne ha realizzati meno in questa porzione di gioco nel torneo in corso, la Reggiana con nove.

Mathis Lambourde, in rete nell'ultima giornata contro il Pescara, potrebbe andare a segno in due gare consecutive per la prima volta in Serie BKT. Tutte le sue tre reti nel torneo cadetto sono arrivate proprio al MAPEI e in particolare subentrando dalla panchina.

Fabio Abiuso, miglior marcatore della Carrarese con 11 gol, ha segnato in entrambe le ultime due sfide disputate in campionato e potrebbe andare a segno in tre match di fila per la seconda volta in Serie BKT, dopo che ci è già riuscito lo scorso gennaio (vs Bari, Avellino ed Empoli). Il classe 2003 è andato a segno anche nell'ultima trasferta disputata (v Bari) ma fuori casa non è mai riuscito a ripetersi per due match di fila nel torneo cadetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: