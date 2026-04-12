Lo Spezia rimane quindi ultimo in classifica con 30 punti a meno quattro dai playout e meno sei dalla salvezza diretta. Il Mantova fa invece un passo probabilmente decisivo verso la permanenza il B, agganciando Sudtirol, Sampdoria e Avellino a quota 40, cinque di vantaggio sulla zona playout.

Senza gli squalificati Adamo, Bonfanti e Valoti, D'Angelo ridisegna lo Spezia con Di Serio dal 1' alle spalle di Artistico, nella difesa a tre con Hristov e Mateju trova posto invece Ruggero. Novità tra i pali con Mascardi al posto di Radunovic e sulla destra con Beruatto al posto di Sernicola. In mezzo al campo torna Comotto titolare con i confermati Bandinelli e Romano.17:12

Due squalificati anche in casa Mantova, sono Paoletti e Radaelli. Modesto sceglie quindi di affidarsi a Castellini, Cella e Maggioni davanti a Bardi, sulla destra viene avanzato Dembelé mentre a sinistra viene confermato Benaissa. Coppia di centrocampo con Kouda e Trimboli, Wieser va in panchina. Davanti ci saranno Bragantini e Ruocco a supporto di Mensah. Pronti al subentro Mancuso e Buso.17:14

Dirige il match Sacchi con Niedda e Grasso ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Calzavara mentre in sala VAR ci sono Camplone e Chiffi.17:18

Mantova in vantaggio al Picco grazie alla rete siglata da Bragantini al 32', il trequartista ospite si accentra dalla destra e trafigge Mascardi con un mancino preciso. Non sono mancate le occasioni nelle due aree ma per ora è il Mantova a sorridere.18:08

PREPARTITA

Spezia - Mantova è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 17:15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Mantova sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 279 Fuorigioco 31 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 38 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1 26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2 04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0 28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3 03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0 22-11-2025 Serie A Udinese-Bologna 0-3 03-12-2025 Coppa Italia Napoli-Cagliari 1-1 12-12-2025 Serie A Lecce-Pisa 1-0 28-12-2025 Serie A Bologna-Sassuolo 1-1 06-01-2026 Serie A Lecce-Roma 0-2 16-01-2026 Serie B Sampdoria-Virtus Entella 1-1 25-01-2026 Serie A Atalanta-Parma 4-0 02-02-2026 Serie A Udinese-Roma 1-0 14-02-2026 Serie A Lazio-Atalanta 0-2 07-03-2026 Serie A Juventus-Pisa 4-0 22-03-2026 Serie A Roma-Lecce 1-0

Attualmente lo Spezia si trova 20° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte); invece Mantova si trova 11° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 32 gol e ne ha subiti 51; Mantova ha segnato 39 gol e ne ha subiti 48.

La partita di andata Mantova - Spezia si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 4-1.

In casa lo Spezia ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Juve Stabia e Carrares ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, Modena e la Virtus Entella ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita Carrarese perdendo 3-1 mentre Mantova ha incontrato la Virtus Entella vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 7 gol.

Spezia e Mantova si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia non ha mai vinto, Mantova ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Spezia-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra le formazioni contro cui non ha mai vinto in Serie BKT, il Mantova è quella che lo Spezia ha affrontato più volte in cadetteria: sette, quattro pareggi e tre ko.

Dall'altro lato, tra le formazioni contro cui il Mantova è imbattuto in Serie BKT, lo Spezia è una delle due - insieme all'Avellino - con cui i lombardi hanno disputato più match in cadetteria (sette - tre successi e quattro pareggi vs entrambe)

Dopo l'1-1 contro l'Empoli, lo Spezia potrebbe pareggiare due sfide casalinghe consecutive per la seconda volta in questa Serie BKT, infatti gli spezzini hanno già impattato due gare in casa di fila nel torneo in corso tra ottobre e novembre scorsi a cavallo delle gestioni D'Angelo-Donadoni. D'Angelo farà il suo ritorno sulla panchina dei bianconeri al Picco proprio in questa sfida e la sua ultima risale al 29 ottobre scorso, terminata in parità contro il Padova (1-1).

Dopo esser rimasto imbattuto nelle sue prime tre trasferte in Serie BKT con Francesco Modesto in panchina (1V, 2N), il Mantova ha poi perso quattro delle successive cinque (1N), inclusa la più recente contro il Modena (2-1). I biancorossi inoltre hanno subito due reti in ognuna delle ultime quattro gare esterne e solo nel 1947 hanno registrato una striscia di questo tipo più lunga nel torneo cadetto (sei in quel caso).

Nessuna squadra ha segnato più reti nell'ultimo quarto d'ora di gioco rispetto al Mantova (13 come il Palermo) in questa Serie BKT. Dall'altra parte lo Spezia ne ha però subite sette in questa porzione di gioco, ovvero il 14% dei totali (7/49), la percentuale di gol incassati tra il 76° e il 90° più bassa nel torneo in corso.

Giuseppe Aurelio ha preso parte a tre reti (un gol e due assist) nelle ultime due sfide di campionato disputate dallo Spezia al Picco, tante partecipazioni attive quante quelle registrate nelle precedenti 24 sfide casalinghe con questa maglia nel torneo cadetto. Il classe 2000 ha segnato nel match d'andata con il Mantova, unica squadra inoltre contro cui è andato a segno due volte in Serie BKT.

Tommaso Marras ha segnato la sua unica doppietta in Serie BKT proprio nel match di andata contro lo Spezia; cinque dei suoi sei gol in questo campionato sono arrivati dalla panchina, inclusa la doppietta coi liguri e quello nel match più recente contro la Virtus Entella. Tuttavia, il classe 2004 non è mai riuscito ad andare a segno in due match consecutivi e ha segnato solo una rete in trasferta nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: