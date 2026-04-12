Al Picco fanno festa i tifosi del Mantova dopo una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Tracollo interno invece per la squadra di D'Angelo che nel secondo tempo crea diverse occasioni per acciuffare il pari, una su tutte la traversa di Artistico al 60', ma si trova con le gambe tagliate dal raddoppio di Buso, capace di freddare Radunovic una ventina di secondi dopo il proprio ingresso in campo. Nel finale mancano energie e mordente allo Spezia che non si rende più pericoloso dalle parti di Bardi.
Lo Spezia rimane quindi ultimo in classifica con 30 punti a meno quattro dai playout e meno sei dalla salvezza diretta. Il Mantova fa invece un passo probabilmente decisivo verso la permanenza il B, agganciando Sudtirol, Sampdoria e Avellino a quota 40, cinque di vantaggio sulla zona playout.
Nel prossimo turno lo Spezia ospiterà il Sudtirol al Picco, per il Mantova c'è invece l'Avellino a domicilio.
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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Spezia-Mantova 0-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B 2025/26.19:17
90'+5'
Triplice fischio di Sacchi. Spezia-Mantova termina 0-2, decisive le reti di Bragantini al 32' e Buso al 72'.19:10
90'+4'
Sinistro dal limite di Beruatto, altissimo sopra la porta di Bardi.19:09
90'+2'
Non riesce a pungere lo Spezia, il Mantova ha gioco facile nel controllare il doppio vantaggio.19:07
90'
Quattro di recupero al Picco.19:06
89'
Lapadula ci prova in sforbiciata dal cuore dell'area ma liscia completamente il pallone.19:04
87'
Slalom di Beruatto e botta di sinistro verso la porta, si immola Dembelé che viene colpito al petto dalla conclusione dell'avversario ma salva i suoi.19:03
85'
OCCASIONE MANTOVA! Palla col contagiri di Sernicola per Maggioni, il numero 96 calcia forte in diagnonale di collo-esterno ma non trova lo specchio.19:00
84'
Cross di Benaissa dalla sinistra, respinto da Ruggero.18:59
82'
Bardi esce in presa alta ma ricade malissimo all'interno della propria area. Sacchi ferma il gioco per verificare le condizioni dell'estremo difensore ospite.18:57
82'
Sembrano mancare energie e lucidità allo Spezia che dopo il raddoppio del Mantova non è più riuscito a rendersi pericoloso dalle parti di Bardi.18:57
79'
Kouda atterra Lapadula in netto ritardo, Sacchi lo ammonisce.18:54
78'
Ripartenza del Mantova, Buso si porta la palla sul sinistro e calcia sul primo palo. C'è solo potenza nella sua conclusione che viene bloccata da Radunovic.18:53
77'
Storie tese in campo dopo uno scontro tra Bandinelli e Kouda. Sacchi calma per l'ennesima volta gli animi senza estrarre cartellini.18:52
74'
Sostituzione Spezia: esce Gabriele Artistico, al suo posto entra Vanja Vlahovic.18:49
74'
Si fa durissima per i padroni di casa che avevano sfiorato più volte il pareggio, senza subire particolarmente l'iniziativa ospite in questa seconda frazione.18:49
72'
GOL! Spezia-MANTOVA 0-2! Rete di Buso. Palla orizzontale di Trimboli, controllo e destro a giro dal limite del neoentrato che piazza la palla nel sette alla sinistra di Radunovic. Raddoppio degli ospiti!
Sostituzione Mantova: esce anche Francesco Ruocco, al suo posto dentro Tommaso Marras.18:46
71'
Sostituzione Mantova: fuori Davide Bragantini, dentro Nicoló Buso.18:46
70'
Lapadula prova a saltare Cella in area, la palla sbatte sul braccio del difensore mantovano che è però attaccato al corpo. Sacchi lascia correre e spegne subito le proteste dei padroni di casa. Decisione confermata anche dalla sala VAR dopo un rapidissimo silent-check.18:46
69'
Continua a premere lo Spezia a cui finora è mancato forse solo un pizzico di fortuna per riuscire ad acciuffare il pareggio.18:44
67'
Bardi perde il pallone in uscita alta ma Sacchi ferma tutto per fallo di Hristov sul portiere cresciuto nell'Inter.18:42
66'
Risponde lo Spezia che guadagna un calcio d'angolo dalla sinistra.18:41
65'
Contropiede del Mantova condotto centralmente da Bragantini, palla non perfetta a sinistra per Ruocco che è costretto a rientrare e quando scocca il destro dalla distanza va a sbattere contro il muro di maglie spezzine.18:41
63'
MIRACOLO DI BARDI! Mateju anticipa tutti di testa su calcio d'angolo, Bardi risponde presente con la mano destra in tuffo!18:38
62'
Problema alla caviglia per Artistico, rimasto a terra in occasione della traversa di poco fa. D'Angelo sembra costretto a giocarsi il quinto cambio.18:37
60'
TRAVERSA DI ARTISTICO! Cross tagliato di Beruatto dalla sinistra, Artistico anticipa sul primo palo con la punta del destro e colpisce il legno dopo una deviazione, provvidenziale, di Cella.18:36
60'
Si riparte con lo Spezia che prova ad alzare il proprio baricentro e a manovrare nel campo avversario.18:36
59'
Sacchi ferma il gioco per verificare le condizioni di Castellini, rimasto a terra in area mantovana dopo un contrasto aereo con Vignali.18:34
58'
Mancuso si gira al limite dell'area e calcia fuori di un soffio. Si alza però la bandierina dell'assistente di Sacchi ad annullare tutto.18:33
56'
Sostituzione Spezia: fuori Christian Comotto, dentro Luca Vignali.18:31
56'
Mateju al cross dalla destra, Artistico viene però anticipato dalla difesa ospite a centro area.18:31
54'
Punizione sulla trequarti offensiva per il Mantova che spreca però la chance da fermo. Recupera palla lo Spezia.18:30
51'
OCCASIONE SPEZIA! Palla perfetta di Bandinelli in verticale per Lapadula che prova a centrare lo specchio col sinistro di prima intenzione ma trova solo l'esterno della rete. Spezia a un soffio dal pareggio.18:27
49'
Trimboli sguscia via a Bandinelli che lo trattiene vistosamente. Sacchi estrae il giallo per il centrocampista dello Spezia.18:24
46'
Si ricomincia!18:20
45'
Sostituzione Spezia: esce anche Giuseppe Aurelio, entra Leonardo Sernicola.18:21
45'
Sostituzione Spezia: esce Giuseppe Di Serio, entra Gianluca Lapadula.18:20
45'
Sostituzione Spezia: fuori Diego Mascardi, dentro Boris Radunovic.18:19
Mantova in vantaggio al Picco grazie alla rete siglata da Bragantini al 32', il trequartista ospite si accentra dalla destra e trafigge Mascardi con un mancino preciso. Non sono mancate le occasioni nelle due aree ma per ora è il Mantova a sorridere.18:08
45'+4'
Duplice fischio di Sacchi. Spezia-Mantova è 0-1 al 45', rete di Bragantini al 32'.18:05
45'+3'
Trimboli perde tempo prima della battuta di un calcio di punizione, Sacchi lo ammonisce.18:04
45'
Tre minuti di recupero.18:02
45'
Ancora tensione in campo, stavolta tra la panchina del Mantova e i giocatori dello Spezia. Sacchi risolve tutto senza estrarre cartellini.18:01
43'
Nervosismo in campo e sugli spalti dopo due decisioni di Sacchi non condivise dallo Spezia. Prima per un fallo su Di Serio non fischiato, poi per un corner non concesso.18:00
41'
Cross basso di Ruocco in area piccola, Mancuso non ci arriva per un soffio con la punta del piede e sullo slancio commette fallo in attacco.17:58
40'
Il portiere dello Spezia sembra in grado di proseguire. Il gioco riprende regolarmente.17:56
38'
Scontro tra Mancuso, Hristov e Mascardi col portiere spezzino che rimane a terra, sembra dopo un colpo alla testa. Gioco fermo.17:54
36'
OCCASIONE MANTOVA! Rimpallo in area spezzina, Ruocco calcia da due passi col mancino ma Mascardi è bravissimo a respingere in uscita bassa.17:53
35'
Cross di Beruatto dalla sinistra, Comotto e Artistico si ostacolano sul dischetto del rigore e nessuno dei due riesce a indirizzare il pallone verso la porta di Bardi.17:51
32'
GOL! Spezia-MANTOVA 0-1! Rete di Bragantini. Il numero 30 del Mantova si accentra dalla destra e centra l'angolino basso col sinistro. Mascardi non ci arriva!17:50
29'
Di Serio entra in area dalla destra e va a terra dopo un contrasto con Benaissa. Sacchi lascia correre tra le proteste dei padroni di casa.17:46
28'
Entrata dura di Dembelé su Artistico, Sacchi estrae il giallo per il giocatore ospite.17:44
26'
Sostituzione Mantova: fuori Davis Mensah, dentro Leonardo Mancuso con una maschera a protezione di una frattura al setto nasale.17:43
25'
Problema muscolare per Mensah che non sembra in grado di proseguire. Entrano in campo i sanitari mantovani e il gioco si ferma.17:42
23'
ANCORA SPEZIA! Artistico colpisce da due metri sul corner messo in mezzo dalla destra, ma non riesce a inquadrare lo specchio.17:40
22'
OCCASIONE SPEZIA! Sforbiciata di Beruatto e palla all'incrocio, Bardi ci arriva con due mani in tuffo alla propria sinistra.17:39
21'
Gioco fermo. Cella è a terra appena fuori l'area dello Spezia. Sacchi si sincera delle condizioni del giocatore ospite e fa ripartire le operazioni.17:38
20'
OCCASIONE MANTOVA! Rimpallo in area sul calcio piazzato per gli ospiti, Ruocco si coordina col mancino e calcia a incrociare trovando la deviazione di Mateju a negargli la gioia del gol.17:38
20'
Punizione per il Mantova sul lato corto dell'area ligure. Benaissa e Bragantini sul pallone.17:36
17'
Corner per lo Spezia, libera tutto la difesa mantovana.17:34
14'
Castellini controlla il pallone a centrocampo e calcia direttamente in porta col destro, la palla finisce però a lato sotto gli occhi di un attento Mascardi.17:31
13'
Simulazione di Romano che si butta a terra sull'uscita di Bardi. Sacchi non ha dubbi e ammonisce il giocatore bianconero.17:30
12'
Romano tocca di testa in area, Comotto cerca la porta con una zuccata ma manda la palla ampiamente a lato.17:29
10'
Recupero alto, forse falloso, di Kouda, ingresso in area e piatto destro, dritto contro un difensore dello Spezia. Mantova più propositivo in questa fase di gara.17:28
8'
Break centrale di Trimboli e apertura a sinistra per Ruocco, il cui cross è però facile preda della difesa spezzina, ben schierata nella propria area.17:24
7'
Prime fasi di gara molto confuse con continui cambi di possesso. Si fa sentire la tensione tra i 22 in campo.17:23
4'
Bragantini a terra dopo un contrasto con Bandinelli. Sacchi ferma il gioco per verificare le condizioni del giocatore biancorosso.17:21
2'
Preme subito lo Spezia che butta due palloni consecutivi in area mantovana, controllati senza affanno dalla difesa ospite.17:18
Si comincia!17:17
Dirige il match Sacchi con Niedda e Grasso ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Calzavara mentre in sala VAR ci sono Camplone e Chiffi.17:18
Due squalificati anche in casa Mantova, sono Paoletti e Radaelli. Modesto sceglie quindi di affidarsi a Castellini, Cella e Maggioni davanti a Bardi, sulla destra viene avanzato Dembelé mentre a sinistra viene confermato Benaissa. Coppia di centrocampo con Kouda e Trimboli, Wieser va in panchina. Davanti ci saranno Bragantini e Ruocco a supporto di Mensah. Pronti al subentro Mancuso e Buso.17:14
Senza gli squalificati Adamo, Bonfanti e Valoti, D'Angelo ridisegna lo Spezia con Di Serio dal 1' alle spalle di Artistico, nella difesa a tre con Hristov e Mateju trova posto invece Ruggero. Novità tra i pali con Mascardi al posto di Radunovic e sulla destra con Beruatto al posto di Sernicola. In mezzo al campo torna Comotto titolare con i confermati Bandinelli e Romano.17:12
FORMAZIONE UFFICIALE MANTOVA: 3-4-2-1 per gli ospiti. Bardi - Castellini, Cella, Maggioni - Dembelé, Trimboli, Kouda, Benaissa - Bragantini, Ruocco - Mensah. A disposizione: Andrenacci, Vukovic, Mancuso, Wieser, Falletti, Ligue, Marras, Caprini, Marai, Buso, Zuccon.17:02
FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: 3-5-1-1 per gli uomini di D'Angelo. Mascardi - Ruggero, Hristov, Mateju - Beruatto, Bandinelli, Romano, Comotto, Aurelio - Di Serio - Artistico. A disposizione: Loria, Radunovic, Bellemo, Nagy, Lapadula, Sernicola, Shagaxle, Bertoncini, Vignali, Lorenzelli, Vlahovic.17:01
Gara ad alta tensione al Picco dove lo Spezia, ultimo in classifica con 30 punti, ospita il Mantova, poco fuori dalla zona playout con le 37 lunghezze incamerate finora. Per i liguri si tratta quasi di un'ultima spiaggia, per i lombardi c'è invece la ghiotta occasione di tirarsi fuori, forse definitivamente, dalla zona caldissima della graduatoria. Fischio d'inizio alle 17.15.16:57
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Spezia-Mantova, gara valida per il 34esimo turno dal campionato di Serie B 2025/26.16:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Picco Città: La Spezia Capienza: 12273 spettatori16:51
Spezia - Mantova è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 17:15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Mantova sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Juan Luca Sacchi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
279
Fuorigioco
31
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
38
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.8
Falli per cartellino
7.3
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie B
Reggiana-Empoli 3-1
26-09-2025
Serie B
Catanzaro-Juve Stabia 2-2
04-10-2025
Serie B
Venezia-Frosinone 3-0
28-10-2025
Serie B
Palermo-Monza 0-3
03-11-2025
Serie A
Lazio-Cagliari 2-0
22-11-2025
Serie A
Udinese-Bologna 0-3
03-12-2025
Coppa Italia
Napoli-Cagliari 1-1
12-12-2025
Serie A
Lecce-Pisa 1-0
28-12-2025
Serie A
Bologna-Sassuolo 1-1
06-01-2026
Serie A
Lecce-Roma 0-2
16-01-2026
Serie B
Sampdoria-Virtus Entella 1-1
25-01-2026
Serie A
Atalanta-Parma 4-0
02-02-2026
Serie A
Udinese-Roma 1-0
14-02-2026
Serie A
Lazio-Atalanta 0-2
07-03-2026
Serie A
Juventus-Pisa 4-0
22-03-2026
Serie A
Roma-Lecce 1-0
Attualmente lo Spezia si trova 20° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte); invece Mantova si trova 11° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte). Lo Spezia ha segnato 32 gol e ne ha subiti 51; Mantova ha segnato 39 gol e ne ha subiti 48. La partita di andata Mantova - Spezia si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 4-1.
In casa lo Spezia ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte). Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Juve Stabia e Carrares ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, Modena e la Virtus Entella ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita Carrarese perdendo 3-1 mentre Mantova ha incontrato la Virtus Entella vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 7 gol.
Spezia e Mantova si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia non ha mai vinto, Mantova ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Spezia-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Tra le formazioni contro cui non ha mai vinto in Serie BKT, il Mantova è quella che lo Spezia ha affrontato più volte in cadetteria: sette, quattro pareggi e tre ko.
Dall'altro lato, tra le formazioni contro cui il Mantova è imbattuto in Serie BKT, lo Spezia è una delle due - insieme all'Avellino - con cui i lombardi hanno disputato più match in cadetteria (sette - tre successi e quattro pareggi vs entrambe)
Dopo l'1-1 contro l'Empoli, lo Spezia potrebbe pareggiare due sfide casalinghe consecutive per la seconda volta in questa Serie BKT, infatti gli spezzini hanno già impattato due gare in casa di fila nel torneo in corso tra ottobre e novembre scorsi a cavallo delle gestioni D'Angelo-Donadoni. D'Angelo farà il suo ritorno sulla panchina dei bianconeri al Picco proprio in questa sfida e la sua ultima risale al 29 ottobre scorso, terminata in parità contro il Padova (1-1).
Dopo esser rimasto imbattuto nelle sue prime tre trasferte in Serie BKT con Francesco Modesto in panchina (1V, 2N), il Mantova ha poi perso quattro delle successive cinque (1N), inclusa la più recente contro il Modena (2-1). I biancorossi inoltre hanno subito due reti in ognuna delle ultime quattro gare esterne e solo nel 1947 hanno registrato una striscia di questo tipo più lunga nel torneo cadetto (sei in quel caso).
Nessuna squadra ha segnato più reti nell'ultimo quarto d'ora di gioco rispetto al Mantova (13 come il Palermo) in questa Serie BKT. Dall'altra parte lo Spezia ne ha però subite sette in questa porzione di gioco, ovvero il 14% dei totali (7/49), la percentuale di gol incassati tra il 76° e il 90° più bassa nel torneo in corso.
Giuseppe Aurelio ha preso parte a tre reti (un gol e due assist) nelle ultime due sfide di campionato disputate dallo Spezia al Picco, tante partecipazioni attive quante quelle registrate nelle precedenti 24 sfide casalinghe con questa maglia nel torneo cadetto. Il classe 2000 ha segnato nel match d'andata con il Mantova, unica squadra inoltre contro cui è andato a segno due volte in Serie BKT.
Tommaso Marras ha segnato la sua unica doppietta in Serie BKT proprio nel match di andata contro lo Spezia; cinque dei suoi sei gol in questo campionato sono arrivati dalla panchina, inclusa la doppietta coi liguri e quello nel match più recente contro la Virtus Entella. Tuttavia, il classe 2004 non è mai riuscito ad andare a segno in due match consecutivi e ha segnato solo una rete in trasferta nel torneo in corso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: