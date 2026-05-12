Il Catanzaro regola 3 a 0 l'Avellino e strappa il pass per la semifinale playoff contro il Palermo. Apre le marcature Pontisso nel finale di primo tempo poi nella ripresa i giallorossi salgono di tono e impegnano svariate volte Iannarilli, colpendo anche una traversa sempre con Pontisso; nel finale, raddoppio di Cassandro e tris di Iemmello dal dischetto.
Domenica sera andata al "Ceravolo", poi mercoledì 20 ritorno al "Barbera". E per la diretta di Catanzaro-Avellino è tutto, buona notte.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+5'
E' FINITA! CATANZARO-AVELLINO 3-0! Reti di Pontisso, Cassandro e Iemmello (rig.). 22:57
90'+4'
QUINTO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Nuamah, esce Petriccione. 22:56
90'+3'
PILLOLA STATISTICA: 11° centro stagionale per il capitano giallorosso. 22:55
90'+3'
GOL! CATANZARO-Avellino 3-0! Rigore di Iemmello. Tris dei padroni di casa: trasformazione perfetta sotto l'incrocio dei pali.
TIRO DI LIBERALI! Il giocatore ex Milan inizia e termina l'azione con un potente sinistro al volo, centrale per la presa di Iannarilli. 22:22
39'
Punizione di Russo dalla lunga distanza, destro sulla barriera. 21:43
38'
OCCASIONE PER L'AVELLINO! Destro di Besaggio sul secondo palo, guantone di Pigliacelli che dice di no. 21:42
37'
Colpo di Favasuli ai danni di Missori nei pressi della linea del fallo laterale. 21:40
35'
Tacco di Pittarello che libera in area Liberali, contrasto di Palumbo regolare. 21:39
33'
Non c'è il vantaggio su fallo a Palmiero, fischio di Marinelli. 21:36
31'
Chiusura di Enrici sull'inserimento di Cassandro: tiro dalla bandierina in favore dei padroni di casa. 21:35
30'
PITTARELLO, ALTO! Assist preciso di Liberali per l'attaccante giallorosso che calcia alto da buona posizione. 21:34
29'
SINISTRO DI FAVASULI! L'esterno destro dei calabresi si accentra e fa partire un mancino che termina alto sopra la traversa. 21:32
27'
Pontisso mura un cross di Palumbo e termina a terra ma riesce comunque a proseguire il gioco. 21:31
26'
Girata di prima intenzione di Patierno: sinistro che trova una deviazione in corner. 21:30
24'
Corpo a corpo Pittarello-Izzo, poi l'attaccante finisce per commettere fallo. 21:28
23'
Pallone rallentato dal vento, Izzo accelera per appoggiare di testa a Iannarilli anticipando Pittarello. 21:26
20'
Azione da destra a sinistra del Catanzaro: da Cassandro a Di Francesco, infine Pontisso va alla conclusione, sul fondo. 21:24
19'
Sinistro da fuori area di Liberali, Enrici si oppone allontando la sfera. 21:23
18'
Traversone dalla corsia di destra, uscita in presa dell'estremo difensore giallorosso. 21:22
17'
Rimessa lunga di Brighenti, Pittarello si appoggia sulla schiena di Palmiero: Marinelli comanda la punizione per gli ospiti. 21:20
15'
AMMONITO CANCELLOTTI: colpo ai danni di Di Francesco. 21:19
13'
Palumbo triplicato tenta una giocata di tacco ma perde il possesso del pallone. 21:17
11'
Conclusione al volo da fuori area di Cassandro, larga non di molto. 21:15
10'
SOUNAS! Prima occasione del match: assist di Palumbo per Sounas, rasoterra destro su cui Pigliacelli risponde con la deviazione. 21:14
9'
Spinta fallosa di Favasuli su Besaggio, punizione per l'Avellino nella metà campo avversaria. 21:12
7'
Rinvio di Piagliacelli che termina direttamente in fallo laterale. 21:10
5'
Fallo di Pittarello in attacco sulla chiusura di Enrici. 21:08
4'
Trattenuta di Cancellotti ai danni di Di Francesco, richiamo verbale del direttore di gara. 21:07
2'
Pontisso perde la sfera, pressato dai centrocampisti irpini, poi chiude Antonini. 21:06
1'
INIZIA CATANZARO-AVELLINO! Primo pallone giocato da Palmiero. 21:04
Squadre in campo agli ordini di Marinelli: padroni di casa in maglia rossa con bande gialle, ospiti in completo bianco con bordi sottili verdi. 21:04
Aquilani ripropone i titolari: Pigliacelli in porta, Alesi-Liberali trequartisti, Favasuli e Di Francesco sulle corsie laterali; Iemmello non è al meglio e inizia dalla panchina, gioca Pittarello. Ballardini recupera Fontanarosa dopo il turno di squalifica ma sceglie Missori e punta sulla coppia d'attacco Patierno-Russo con Palumbo a sostegno, Palmiero in cabina di regia. 20:19
FORMAZIONE CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli - Cassandro, Antonini, Brighenti - Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco - Alesi, Liberali - Pittarello. A disposizione: Marietta, Bashi, Fellipe Jack, Iemmello, Nuamah, Pompetti, Verrengia, Oudin, Rispoli, Koffi, Frosinini, D'Alessandro.20:16
In campionato, questi i precedenti: 1 a 0 in Calabria, 1 a 1 in Campania. 22:27
Dirige l'incontro il signor Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Trinchieri. Quarto Ufficiale Alberto Ruben Arena. Al VAR Meraviglia di Pistoia, AVAR Maggioni di Lecco. 22:24
Al "Ceravolo", in gara unica, si affrontano la 5a e l'8a classificata della regular season: si gioca al meglio dei tempi supplementari e, in caso di parità, saranno i giallorossi a passare il turno dove c'è il Palermo. 22:27
Benvenuti alla diretta di Catanzaro-Avellino, preliminare playoff del campionato di Serie B. 22:13
Catanzaro - Avellino è valevole per la giornata numero Quarti del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 12 maggio alle ore 21:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Avellino sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Livio Marinelli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
219
Fuorigioco
30
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
27
Espulsioni
3
Cartellini per partita
3.8
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Serie B: 11 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Lecce-Milan 0-2
21-09-2025
Serie A
Inter-Sassuolo 2-1
30-09-2025
Serie B
Palermo-Venezia 0-0
19-10-2025
Serie A
Milan-Fiorentina 2-1
01-11-2025
Serie B
Carrarese-Frosinone 0-2
29-11-2025
Serie B
Pescara-Calcio Padova 0-1
13-12-2025
Serie A
Torino-Cremonese 1-0
27-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Südtirol 1-0
11-01-2026
Serie A
Lecce-Parma 1-2
24-01-2026
Serie B
Cesena-Bari 1-2
08-02-2026
Serie B
Monza-Avellino 2-1
20-02-2026
Serie A
Sassuolo-Verona 3-0
07-03-2026
Serie A
Cagliari-Como 1-2
21-03-2026
Serie B
Calcio Padova-Palermo 0-1
06-04-2026
Serie B
Reggiana-Pescara 1-3
19-04-2026
Serie B
Empoli-Virtus Entella 1-1
26-04-2026
Serie A
Fiorentina-Sassuolo 0-0
08-05-2026
Serie B
Südtirol-Juve Stabia 1-1
12-05-2026
Serie B
Catanzaro-Avellino 3-0
Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte); invece l'Avellino si trova 8° in classifica con 49 punti (frutto di 13 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 62 gol e ne ha subiti 51; l'Avellino ha segnato 43 gol e ne ha subiti 55.
Catanzaro e Avellino si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 4 volte, l'Avellino ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Catanzaro-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Catanzaro e Avellino non si sono mai sfidati in un match di playoff/playout in Serie BKT; nonostante i campani siano avanti con cinque vittorie a quattro (sette pareggi a completare il quadro) i giallorossi sono rimasti imbattuti nelle due sfide di questa stagione grazie ad un successo casalingo all'andata (1-0) e un pareggio nella sfida di ritorno (1-1).
Il Catanzaro ha vinto quattro delle otto sfide casalinghe contro l'Avellino in Serie BKT (2N, 2P - tutte nella stagione regolare); dopo il successo nella gara andata in scena in questo campionato (1-0 il 13 dicembre scorso) i calabresi potrebbero ottenere due vittorie interne consecutive contro i campani solo per la seconda volta nella competizione (considerando quindi anche la post season), la prima dal periodo tra il 1974 e il 1978 (tre in quel caso).
Il Catanzaro ha vinto i due primi turni playoff disputati in Serie BKT, entrambi affrontati in casa nelle scorse due stagioni della competizione: 4-2 contro il Brescia nel 2023/24 e 1-0 col Cesena nel 2024/25. Tuttavia i calabresi hanno perso proprio il più recente match di post season disputato in casa, la semifinale d'andata contro lo Spezia del 21 maggio 2025 (0-2).
L'Avellino affronta i playoff per la promozione in Serie A per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 2014/15 con Massimo Rastelli in panchina; in quella circostanza i campani superarono il primo turno in trasferta (2-1 con lo Spezia) per poi essere eliminati dal Bologna in semifinale (0-1 e 3-2).
Si affrontano in questo turno playoff la squadra che ha subito più reti da calcio di rigore nella stagione regolare di questa Serie BKT, il Catanzaro (otto), e quella che invece è andata meno volte a bersaglio dal dischetto, l'Avellino (uno).
Il Catanzaro è, insieme alle due già promosse in Serie A Venezia e Frosinone, una delle sole tre squadre a vantare almeno due calciatori con minimo 18 partecipazioni attive nella stagione regolare di questa Serie BKT: Filippo Pittarello (12G, 6A) e Pietro Iemmello (10G, 9A) con quest'ultimo che ha realizzato il suo ultimo gol nel torneo proprio contro l'Avellino lo scorso 11 aprile.
Tra i calciatori andati a segno almeno 12 volte nella stagione regolare di questa Serie BKT, solo Joel Pohjanpalo (24, settembre 1994) è meno giovane di Tommaso Biasci (12, 10 novembre 1994); il numero 14 inoltre potrebbe diventare il primo giocatore dell'Avellino ad andare a bersaglio più volte in un singolo torneo della competizione (playoff/playout inclusi) da Luigi Castaldo nel 2017/18 (13).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: