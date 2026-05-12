Domenica sera andata al "Ceravolo", poi mercoledì 20 ritorno al "Barbera". E per la diretta di Catanzaro-Avellino è tutto, buona notte.

Il Catanzaro regola 3 a 0 l'Avellino e strappa il pass per la semifinale playoff contro il Palermo. Apre le marcature Pontisso nel finale di primo tempo poi nella ripresa i giallorossi salgono di tono e impegnano svariate volte Iannarilli, colpendo anche una traversa sempre con Pontisso; nel finale, raddoppio di Cassandro e tris di Iemmello dal dischetto.

Al "Ceravolo", in gara unica, si affrontano la 5a e l'8a classificata della regular season: si gioca al meglio dei tempi supplementari e, in caso di parità, saranno i giallorossi a passare il turno dove c'è il Palermo. 22:27

Aquilani ripropone i titolari: Pigliacelli in porta, Alesi-Liberali trequartisti, Favasuli e Di Francesco sulle corsie laterali; Iemmello non è al meglio e inizia dalla panchina, gioca Pittarello. Ballardini recupera Fontanarosa dopo il turno di squalifica ma sceglie Missori e punta sulla coppia d'attacco Patierno-Russo con Palumbo a sostegno, Palmiero in cabina di regia. 20:19

Catanzaro in vantaggio all'intervallo grazie al gol di Pontisso lanciato da Petriccione. Match giocato con intensità, l'Avellino ha impegnato Pigliacelli con Sounas e Besaggio. 21:54

Scatto di Russo che crossa a centro area, Cassandro è appostato e allontana la minaccia. 22:10

E' FINITA! CATANZARO-AVELLINO 3-0! Reti di Pontisso, Cassandro e Iemmello (rig.). 22:57

PREPARTITA

Catanzaro - Avellino è valevole per la giornata numero Quarti del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 maggio alle ore 21:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Avellino sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 219 Fuorigioco 30 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 27 Espulsioni 3 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 11 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Lecce-Milan 0-2 21-09-2025 Serie A Inter-Sassuolo 2-1 30-09-2025 Serie B Palermo-Venezia 0-0 19-10-2025 Serie A Milan-Fiorentina 2-1 01-11-2025 Serie B Carrarese-Frosinone 0-2 29-11-2025 Serie B Pescara-Calcio Padova 0-1 13-12-2025 Serie A Torino-Cremonese 1-0 27-12-2025 Serie B Juve Stabia-Südtirol 1-0 11-01-2026 Serie A Lecce-Parma 1-2 24-01-2026 Serie B Cesena-Bari 1-2 08-02-2026 Serie B Monza-Avellino 2-1 20-02-2026 Serie A Sassuolo-Verona 3-0 07-03-2026 Serie A Cagliari-Como 1-2 21-03-2026 Serie B Calcio Padova-Palermo 0-1 06-04-2026 Serie B Reggiana-Pescara 1-3 19-04-2026 Serie B Empoli-Virtus Entella 1-1 26-04-2026 Serie A Fiorentina-Sassuolo 0-0 08-05-2026 Serie B Südtirol-Juve Stabia 1-1 12-05-2026 Serie B Catanzaro-Avellino 3-0

Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte); invece l'Avellino si trova 8° in classifica con 49 punti (frutto di 13 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 62 gol e ne ha subiti 51; l'Avellino ha segnato 43 gol e ne ha subiti 55.

Catanzaro e Avellino si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 4 volte, l'Avellino ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Catanzaro-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Catanzaro e Avellino non si sono mai sfidati in un match di playoff/playout in Serie BKT; nonostante i campani siano avanti con cinque vittorie a quattro (sette pareggi a completare il quadro) i giallorossi sono rimasti imbattuti nelle due sfide di questa stagione grazie ad un successo casalingo all'andata (1-0) e un pareggio nella sfida di ritorno (1-1).

Il Catanzaro ha vinto quattro delle otto sfide casalinghe contro l'Avellino in Serie BKT (2N, 2P - tutte nella stagione regolare); dopo il successo nella gara andata in scena in questo campionato (1-0 il 13 dicembre scorso) i calabresi potrebbero ottenere due vittorie interne consecutive contro i campani solo per la seconda volta nella competizione (considerando quindi anche la post season), la prima dal periodo tra il 1974 e il 1978 (tre in quel caso).

Il Catanzaro ha vinto i due primi turni playoff disputati in Serie BKT, entrambi affrontati in casa nelle scorse due stagioni della competizione: 4-2 contro il Brescia nel 2023/24 e 1-0 col Cesena nel 2024/25. Tuttavia i calabresi hanno perso proprio il più recente match di post season disputato in casa, la semifinale d'andata contro lo Spezia del 21 maggio 2025 (0-2).

L'Avellino affronta i playoff per la promozione in Serie A per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 2014/15 con Massimo Rastelli in panchina; in quella circostanza i campani superarono il primo turno in trasferta (2-1 con lo Spezia) per poi essere eliminati dal Bologna in semifinale (0-1 e 3-2).

Si affrontano in questo turno playoff la squadra che ha subito più reti da calcio di rigore nella stagione regolare di questa Serie BKT, il Catanzaro (otto), e quella che invece è andata meno volte a bersaglio dal dischetto, l'Avellino (uno).

Il Catanzaro è, insieme alle due già promosse in Serie A Venezia e Frosinone, una delle sole tre squadre a vantare almeno due calciatori con minimo 18 partecipazioni attive nella stagione regolare di questa Serie BKT: Filippo Pittarello (12G, 6A) e Pietro Iemmello (10G, 9A) con quest'ultimo che ha realizzato il suo ultimo gol nel torneo proprio contro l'Avellino lo scorso 11 aprile.

Tra i calciatori andati a segno almeno 12 volte nella stagione regolare di questa Serie BKT, solo Joel Pohjanpalo (24, settembre 1994) è meno giovane di Tommaso Biasci (12, 10 novembre 1994); il numero 14 inoltre potrebbe diventare il primo giocatore dell'Avellino ad andare a bersaglio più volte in un singolo torneo della competizione (playoff/playout inclusi) da Luigi Castaldo nel 2017/18 (13).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: