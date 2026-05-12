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Catanzaro-Avellino: 3-0 - Playoff Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro
12 Maggio 2026 ore 21:00
Catanzaro
3
Avellino
0
Partita finita
Arbitro: Livio Marinelli
  1. 41' 1-0 Simone Pontisso
  2. 83' 2-0 Tommaso Cassandro
  3. 90+3' 3-0 Pietro Iemmello (R)
0'
45'
90'
90'
94'

Il Catanzaro regola 3 a 0 l'Avellino e strappa il pass per la semifinale playoff contro il Palermo. Apre le marcature Pontisso nel finale di primo tempo poi nella ripresa i giallorossi salgono di tono e impegnano svariate volte Iannarilli, colpendo anche una traversa sempre con Pontisso; nel finale, raddoppio di Cassandro e tris di Iemmello dal dischetto.

Domenica sera andata al "Ceravolo", poi mercoledì 20 ritorno al "Barbera". E per la diretta di Catanzaro-Avellino è tutto, buona notte.

  1. 90'+5'

    E' FINITA! CATANZARO-AVELLINO 3-0! Reti di Pontisso, Cassandro e Iemmello (rig.). 22:57

  2. 90'+4'

    QUINTO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Nuamah, esce Petriccione. 22:56

  3. 90'+3'

    PILLOLA STATISTICA: 11° centro stagionale per il capitano giallorosso. 22:55

  4. 90'+3'

    GOL! CATANZARO-Avellino 3-0! Rigore di Iemmello. Tris dei padroni di casa: trasformazione perfetta sotto l'incrocio dei pali.

    Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello22:55

  5. 90'+2'

    CALCIO DI RIGORE PER IL CATANZARO! Fallo di Le Borgne su Iemmello. 22:54

  7. 90'+1'

    PITTARELLO SBATTE SU IANNARILLI! Gran palla di Iemmello per il compagno di reparto, sinistro respinto dal portiere. 22:53

  8. 90'+1'

    Si giocherà fino al 95'. 22:52

  9. 90'

    Botta di Palumbo, pallone stoppato in area, Pandolfi sposta Brighenti in maniera fallosa. 22:52

  10. 88'

    Sugli sviluppi, D'Andrea prova la conclusione deviata in corner. 22:50

  11. 88'

    Le Borgne chiuso da Cassandro in calcio d'angolo. 22:50

  13. 86'

    Fallo in attacco di Pittarello. 22:49

  14. 84'

    Situazione complicatissima per gli irpini che hanno bisogno di due reti per prolungare la sfida ai supplementari. 22:47

  15. 83'

    PILLOLA STATISTICA: 4° centro stagionale per il numero 84 giallorosso. 22:46

  16. 83'

    GOL! CATANZARO-Avellino 2-0! Rete di Cassandro. Raddoppio dei padroni di casa: assist di Favasuli per il potente destro di Cassandro che buca Iannarilli.

    Guarda la scheda del giocatore Tommaso Cassandro22:45

  17. 81'

    Tocco di faccia di Antonini, Pigliacelli in volo evita il corner. Check del VAR. 22:48

  19. 80'

    QUINTO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Le Borgne, esce Cancellotti. 22:43

  20. 80'

    QUARTO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra D'Andrea, esce Palmiero. 22:42

  21. 80'

    QUARTO CAMBIO NEL CATANZARO. entra Iemmello, esce Alesi. 22:41

  22. 80'

    TERZO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Frosinini, esce Liberali. 22:41

  23. 80'

    SECONDO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Pompetti, esce Pontisso. 22:41

  25. 78'

    ANCORA IANNARILLI! Assist di Liberali per Favasuli, diagonale destro e grande parata del portiere biancoverde. 22:40

  26. 76'

    RISPONDE IL CATANZARO! Azione insistita di Pittarello che vince anche un rimpallo e tira, Iannarilli devia in corner. 22:39

  27. 75'

    OCCASIONISSIMA PER L'AVELLINO! Grande spunto di Russo che serve Pandolfi, puntata che esce di pochissimo. 22:37

  28. 74'

    La formazione di Ballardini tenta il forcing, poco più di un quarto d'ora al 90'. 22:36

  29. 72'

    Izzo anticipa Pittarello e fa ripartire l'azione ospite. 22:34

  31. 70'

    COLPO DI TESTA DI PANDOLFI! Stacco a centro area, alto sopra la traversa. 22:32

  32. 70'

    Calcio d'angolo per l'Avellino. 22:31

  33. 69'

    PRIMO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Rispoli, esce Di Francesco. 22:31

  34. 68'

    Metà del secondo tempo, parziale sempre di 1 a 0. 22:30

  35. 66'

    TRAVERSA DEL CATANZARO! Corner di Pontisso che si stampa direttamente sulla traversa! 22:30

  37. 66'

    Spunto di Di Francesco che punta Cancellotti, tiro dalla bandierina per le Aquile. 22:26

  38. 63'

    CI PROVA ENRICI! Conclusione dal limite, centrale per la presa di Pigliacelli. 22:24

  39. 61'

    Sinistro di Di Francesco debole, facile per Iannarilli. 22:23

  40. 60'

    TERZO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Insigne, esce Sounas. 22:20

  41. 58'

    CATANZARO A CENTIMETRI DAL RADDOPPIO! Corner in area, tocco destro di Petriccione che sfiora il palo. 22:19

  43. 57'

    Fallo di Izzo che dà una manata al volto a Antonini. 22:18

  44. 55'

    Pigliacelli gioca con i piedi, dribbling sulla pressione di Biasci e rilancio in avanti. 22:17

  45. 54'

    SECONDO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Biasci, esce Patierno. 22:15

  46. 54'

    PRIMO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Pandolfi, esce Besaggio. 22:14

  47. 53'

    Lancio profondo per Pittarello che non può raggiungere la sfera che termina a fondo campo. 22:14

  49. 51'

    GOL ANNULLATO AL CATANZARO! Di Francesco insacca su cross di Liberali ma il VAR rileva la posizione di fuorigioco. 22:16

  50. 50'

    Scatto di Russo che crossa a centro area, Cassandro è appostato e allontana la minaccia. 22:10

  51. 48'

    Battuta dalla bandierina a rientrare, l'estremo difensore dei Lupi costretto a smanacciare. 22:09

  52. 47'

    LIBERALI TIRA, IANNARILLI IN CORNER! Contropiede giallorosso di Alesi, scarico a Liberali che impegna severamente il portiere ospite. 22:08

  53. 46'

    Nessun cambio nel corso dellìintervallo. 22:06

  55. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CATANZARO-AVELLINO! Si riparte dal risultato di 1-0. 22:06

  56. Squadre negli spogliatoi: Aquilani può gestire una situazione di vantaggio mentre Ballardini deve trovare le misura per riagguantare quantomeno il pari nei 90'. 21:55

  57. Catanzaro in vantaggio all'intervallo grazie al gol di Pontisso lanciato da Petriccione. Match giocato con intensità, l'Avellino ha impegnato Pigliacelli con Sounas e Besaggio. 21:54

  58. 45'+3'

    FINE PRIMO TEMPO! CATANZARO-AVELLINO 1-0! Rete di Pontisso al 41'. 21:51

  59. 45'+2'

    Corner insidioso di Palumbo, libera in qualche modo la retroguardia calabrese. 21:51

  61. 45'+1'

    E' iniziato il recupero di due minuti. 21:49

  62. 45'

    Trasformazione di Russo potente verso la porta, muro di casa a respingere l'offensiva. 21:49

  63. 44'

    Punizione per i biancoverdi sul lato corto dell'area di rigore: giocata irregolare di Petriccione. 21:48

  64. 42'

    La formazione di Aquilani aumenta il vantaggio per il passaggio del turno, l'undici di Ballardini ha bisogno di due reti per andare avanti nei playoff. 21:52

  65. 41'

    PILLOLA STATISTICA: 5° centro stagionale per il numero 20 giallorosso. 21:46

  67. 41'

    GOL! CATANZARO-Avellino 1-0! Rete di Pontisso. Padroni di casa in vantaggio: Petriccione libera la corsa di Pontisso che arriva al limite e batte il portiere con un rasoterra destro a giro.

    Guarda la scheda del giocatore Simone Pontisso21:46

  68. 41'

    TIRO DI LIBERALI! Il giocatore ex Milan inizia e termina l'azione con un potente sinistro al volo, centrale per la presa di Iannarilli. 22:22

  69. 39'

    Punizione di Russo dalla lunga distanza, destro sulla barriera. 21:43

  70. 38'

    OCCASIONE PER L'AVELLINO! Destro di Besaggio sul secondo palo, guantone di Pigliacelli che dice di no. 21:42

  71. 37'

    Colpo di Favasuli ai danni di Missori nei pressi della linea del fallo laterale. 21:40

  73. 35'

    Tacco di Pittarello che libera in area Liberali, contrasto di Palumbo regolare. 21:39

  74. 33'

    Non c'è il vantaggio su fallo a Palmiero, fischio di Marinelli. 21:36

  75. 31'

    Chiusura di Enrici sull'inserimento di Cassandro: tiro dalla bandierina in favore dei padroni di casa. 21:35

  76. 30'

    PITTARELLO, ALTO! Assist preciso di Liberali per l'attaccante giallorosso che calcia alto da buona posizione. 21:34

  77. 29'

    SINISTRO DI FAVASULI! L'esterno destro dei calabresi si accentra e fa partire un mancino che termina alto sopra la traversa. 21:32

  79. 27'

    Pontisso mura un cross di Palumbo e termina a terra ma riesce comunque a proseguire il gioco. 21:31

  80. 26'

    Girata di prima intenzione di Patierno: sinistro che trova una deviazione in corner. 21:30

  81. 24'

    Corpo a corpo Pittarello-Izzo, poi l'attaccante finisce per commettere fallo. 21:28

  82. 23'

    Pallone rallentato dal vento, Izzo accelera per appoggiare di testa a Iannarilli anticipando Pittarello. 21:26

  83. 20'

    Azione da destra a sinistra del Catanzaro: da Cassandro a Di Francesco, infine Pontisso va alla conclusione, sul fondo. 21:24

  85. 19'

    Sinistro da fuori area di Liberali, Enrici si oppone allontando la sfera. 21:23

  86. 18'

    Traversone dalla corsia di destra, uscita in presa dell'estremo difensore giallorosso. 21:22

  87. 17'

    Rimessa lunga di Brighenti, Pittarello si appoggia sulla schiena di Palmiero: Marinelli comanda la punizione per gli ospiti. 21:20

  88. 15'

    AMMONITO CANCELLOTTI: colpo ai danni di Di Francesco. 21:19

  89. 13'

    Palumbo triplicato tenta una giocata di tacco ma perde il possesso del pallone. 21:17

  91. 11'

    Conclusione al volo da fuori area di Cassandro, larga non di molto. 21:15

  92. 10'

    SOUNAS! Prima occasione del match: assist di Palumbo per Sounas, rasoterra destro su cui Pigliacelli risponde con la deviazione. 21:14

  93. 9'

    Spinta fallosa di Favasuli su Besaggio, punizione per l'Avellino nella metà campo avversaria. 21:12

  94. 7'

    Rinvio di Piagliacelli che termina direttamente in fallo laterale. 21:10

  95. 5'

    Fallo di Pittarello in attacco sulla chiusura di Enrici. 21:08

  97. 4'

    Trattenuta di Cancellotti ai danni di Di Francesco, richiamo verbale del direttore di gara. 21:07

  98. 2'

    Pontisso perde la sfera, pressato dai centrocampisti irpini, poi chiude Antonini. 21:06

  99. 1'

    INIZIA CATANZARO-AVELLINO! Primo pallone giocato da Palmiero. 21:04

  100. Squadre in campo agli ordini di Marinelli: padroni di casa in maglia rossa con bande gialle, ospiti in completo bianco con bordi sottili verdi. 21:04

  101. Aquilani ripropone i titolari: Pigliacelli in porta, Alesi-Liberali trequartisti, Favasuli e Di Francesco sulle corsie laterali; Iemmello non è al meglio e inizia dalla panchina, gioca Pittarello. Ballardini recupera Fontanarosa dopo il turno di squalifica ma sceglie Missori e punta sulla coppia d'attacco Patierno-Russo con Palumbo a sostegno, Palmiero in cabina di regia. 20:19

  103. FORMAZIONE AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli - Cancellotti, Izzo, Enrici, Missori - Sounas, Palmiero, Besaggio - Palumbo - Patierno, Russo. A disposizione: Daffara, Sassi, Fontanarosa, Armellino, Kumi, Le Borgne, D'Andrea, Insigne, Biasci, Tutino, Pandolfi, Sgarbi. 20:19

  104. FORMAZIONE CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli - Cassandro, Antonini, Brighenti - Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco - Alesi, Liberali - Pittarello. A disposizione: Marietta, Bashi, Fellipe Jack, Iemmello, Nuamah, Pompetti, Verrengia, Oudin, Rispoli, Koffi, Frosinini, D'Alessandro.20:16

  105. In campionato, questi i precedenti: 1 a 0 in Calabria, 1 a 1 in Campania. 22:27

  106. Dirige l'incontro il signor Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Trinchieri. Quarto Ufficiale Alberto Ruben Arena. Al VAR Meraviglia di Pistoia, AVAR Maggioni di Lecco. 22:24

  107. Al "Ceravolo", in gara unica, si affrontano la 5a e l'8a classificata della regular season: si gioca al meglio dei tempi supplementari e, in caso di parità, saranno i giallorossi a passare il turno dove c'è il Palermo. 22:27

  109. Benvenuti alla diretta di Catanzaro-Avellino, preliminare playoff del campionato di Serie B. 22:13

  111. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Nicola Ceravolo
    Città: Catanzaro
    Capienza: 13619 spettatori22:13

    Nicola Ceravolo Fonte: Gettyimages

Formazioni Catanzaro - Avellino

Catanzaro
Avellino
TITOLARI CATANZARO
PANCHINA CATANZARO
ALLENATORE CATANZARO
  • Alberto Aquilani
TITOLARI AVELLINO
PANCHINA AVELLINO
ALLENATORE AVELLINO
  • Davide Ballardini
PREPARTITA

Catanzaro - Avellino è valevole per la giornata numero Quarti del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 maggio alle ore 21:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
Arbitro di Catanzaro - Avellino sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Livio Marinelli

Statistiche Stagionali
Partite dirette8
Falli fischiati219
Fuorigioco30
Rigori assegnati2
Ammonizioni27
Espulsioni3
Cartellini per partita3.8
Falli per cartellino7.0

Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 8 partite
  • Serie B: 11 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2025 Serie A Lecce-Milan 0-2
21-09-2025 Serie A Inter-Sassuolo 2-1
30-09-2025 Serie B Palermo-Venezia 0-0
19-10-2025 Serie A Milan-Fiorentina 2-1
01-11-2025 Serie B Carrarese-Frosinone 0-2
29-11-2025 Serie B Pescara-Calcio Padova 0-1
13-12-2025 Serie A Torino-Cremonese 1-0
27-12-2025 Serie B Juve Stabia-Südtirol 1-0
11-01-2026 Serie A Lecce-Parma 1-2
24-01-2026 Serie B Cesena-Bari 1-2
08-02-2026 Serie B Monza-Avellino 2-1
20-02-2026 Serie A Sassuolo-Verona 3-0
07-03-2026 Serie A Cagliari-Como 1-2
21-03-2026 Serie B Calcio Padova-Palermo 0-1
06-04-2026 Serie B Reggiana-Pescara 1-3
19-04-2026 Serie B Empoli-Virtus Entella 1-1
26-04-2026 Serie A Fiorentina-Sassuolo 0-0
08-05-2026 Serie B Südtirol-Juve Stabia 1-1
12-05-2026 Serie B Catanzaro-Avellino 3-0

Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte); invece l'Avellino si trova 8° in classifica con 49 punti (frutto di 13 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte).
Il Catanzaro ha segnato 62 gol e ne ha subiti 51; l'Avellino ha segnato 43 gol e ne ha subiti 55.

Catanzaro e Avellino si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 4 volte, l'Avellino ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Catanzaro-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Catanzaro e Avellino non si sono mai sfidati in un match di playoff/playout in Serie BKT; nonostante i campani siano avanti con cinque vittorie a quattro (sette pareggi a completare il quadro) i giallorossi sono rimasti imbattuti nelle due sfide di questa stagione grazie ad un successo casalingo all'andata (1-0) e un pareggio nella sfida di ritorno (1-1).
  • Il Catanzaro ha vinto quattro delle otto sfide casalinghe contro l'Avellino in Serie BKT (2N, 2P - tutte nella stagione regolare); dopo il successo nella gara andata in scena in questo campionato (1-0 il 13 dicembre scorso) i calabresi potrebbero ottenere due vittorie interne consecutive contro i campani solo per la seconda volta nella competizione (considerando quindi anche la post season), la prima dal periodo tra il 1974 e il 1978 (tre in quel caso).
  • Il Catanzaro ha vinto i due primi turni playoff disputati in Serie BKT, entrambi affrontati in casa nelle scorse due stagioni della competizione: 4-2 contro il Brescia nel 2023/24 e 1-0 col Cesena nel 2024/25. Tuttavia i calabresi hanno perso proprio il più recente match di post season disputato in casa, la semifinale d'andata contro lo Spezia del 21 maggio 2025 (0-2).
  • L'Avellino affronta i playoff per la promozione in Serie A per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 2014/15 con Massimo Rastelli in panchina; in quella circostanza i campani superarono il primo turno in trasferta (2-1 con lo Spezia) per poi essere eliminati dal Bologna in semifinale (0-1 e 3-2).
  • Si affrontano in questo turno playoff la squadra che ha subito più reti da calcio di rigore nella stagione regolare di questa Serie BKT, il Catanzaro (otto), e quella che invece è andata meno volte a bersaglio dal dischetto, l'Avellino (uno).
  • Il Catanzaro è, insieme alle due già promosse in Serie A Venezia e Frosinone, una delle sole tre squadre a vantare almeno due calciatori con minimo 18 partecipazioni attive nella stagione regolare di questa Serie BKT: Filippo Pittarello (12G, 6A) e Pietro Iemmello (10G, 9A) con quest'ultimo che ha realizzato il suo ultimo gol nel torneo proprio contro l'Avellino lo scorso 11 aprile.
  • Tra i calciatori andati a segno almeno 12 volte nella stagione regolare di questa Serie BKT, solo Joel Pohjanpalo (24, settembre 1994) è meno giovane di Tommaso Biasci (12, 10 novembre 1994); il numero 14 inoltre potrebbe diventare il primo giocatore dell'Avellino ad andare a bersaglio più volte in un singolo torneo della competizione (playoff/playout inclusi) da Luigi Castaldo nel 2017/18 (13).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CatanzaroAvellino
Partite giocate3838
Numero di partite vinte1513
Numero di partite perse915
Numero di partite pareggiate1410
Gol totali segnati6243
Gol totali subiti5155
Media gol subiti per partita1.31.4
Percentuale possesso palla54.150.1
Numero totale di passaggi1643115545
Numero totale di passaggi riusciti1389612563
Tiri nello specchio della porta172130
Percentuale di tiri in porta47.646.9
Numero totale di cross633752
Numero medio di cross riusciti168170
Duelli per partita vinti18892093
Duelli per partita persi16641996
Corner subiti174189
Corner guadagnati159163
Numero di punizioni a favore652605
Numero di punizioni concesse471551
Tackle totali540648
Percentuale di successo nei tackle61.958.5
Fuorigiochi totali5657
Numero totale di cartellini gialli8084
Numero totale di cartellini rossi58

Catanzaro - Avellino Live

Studio Bonardo

Classifica SERIE B

  1. Venezia82
  2. Frosinone81
  3. Monza76
  4. Palermo72
  5. Catanzaro59
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo24
  2. Andrea Adorante17
  3. Farès Ghedjemis15
  4. Stiven Shpendi15
  5. Antonio Di Nardo14
MOSTRA COMPLETA

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