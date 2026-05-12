Una rete di Zeroli allo scadere manda la Juve Stabia alla doppi sfida contro il Monza. Meglio il Modena nel primo tempo, nella ripresa è la squadra di Abate a provarci di più e trova la rete decisiva su corner a quattro minuti dal 90'. Delusione al Braglia per gli emiliani di Sottil, che però nel secondo tempo hanno prodotto troppo poco
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di play off di Serie B!20:43
90'+5'
FINISCE QUI! La Juve Stabia espugna il Braglia ed elimina il Modena!20:40
90'+4'
ROVESCIATA DI GLIOZZI! Ci prova in acrobazia l'attaccante del Modena, la palla non centro lo specchio!20:39
90'+1'
Si riversa in attacco il Modena, assalto della squadra di Sottil per portare la sfida ai supplementari20:37
90'
Cinque minuti di recupero20:35
89'
Quinto cambio nel Modena: esce Santoro, entra Pedro Mendes20:34
89'
Quarto cambio nel Modena: esce Ambrosino, entra Defrel20:34
86'
GOL! Modena-JUVE STABIA 0-1! Rete di Zeroli! Avanti allo scadere la squadra di Abate sugli sviluppi di un corner! La palla rimbalza a centro area, ne esce una palombella che Zeroli converte in rete con una rovesciata! Gelato il Braglia!
Quinto cambio nella Juve Stabia: esce Okoro, entra Gabrielloni20:29
83'
Spinge la Juve Stabia in questo finale20:28
80'
Colpo di testa di Gliozzi, palla fuori ma c'era posizione di fuorigioco20:25
78'
Quarto cambio nella Juve Stabia: esce Mosti, entra Pierobon 20:23
78'
Terzo cambio nella Juve Stabia: esce Leone, entra Zeroli20:23
76'
OCCASIONE MODENA! Cross rasoterra dalla sinistra di Pyyhtia, Massolin di prima da buona posizione manda a lato!20:22
75'
Terzo cambio nel Modena: non al meglio Cotali, al suo posto entra Beyuku20:20
73'
Ammonito il tecnico del Modena Sottil per proteste20:18
71'
OCCASIONE MODENA! Ripartenza dei padroni di casa, Gliozzi viene murato da Confente in uscita, poi il tap dal limite di Pyythia viene ribattuto da Giorgini. La palla torna ancora nella disponibilità di Gliozzi che si fa bloccare la conclusione ancora da Confente! 20:18
69'
Secondo cambio nel Modena: esce De Luca, entra Gliozzi20:14
68'
Primo cambio nel Modena: esce Sersanti, entra Pyyhtiä20:14
66'
Nessuna emozione in questa prima metà di secondo tempo, gara ancora bloccata20:11
63'
Secondo cambio nella Juve Stabia: esce Maistro, entra Burnete20:08
63'
Primo cambio nella Juve Stabia: esce Carissoni, entra Ricciardi20:08
63'
Ammonito Sersanti, fallo su Okoro20:07
60'
Uscita bassa efficace di Confente, bravo ad anticipare De Luca20:05
57'
Tiro cross ci Cacciamani, chiude in corner la difesa del Modena20:02
55'
Carissoni prova ad allungarsi il pallone con il tacco ma colpisce Nieling, calcio di punizione per il Modena20:00
51'
Sersanti avanza e serve Ambrosino al limite dell'area, l'attaccante del Modena però si allunga la sfera e finisce per commettere fallo19:57
49'
Gestisce palla la Juve Stabia alla ricerca di un varco19:54
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!19:52
Nessun gol nei primi 45 minuti. Il Modena parte molto aggressivo e colpisce il palo con la punizione di Ambrosino in avvio, la Juve Stabia cresce alla distanza e crea la prima vera occasione nel finale con Cacciamani. I padroni di casa si rendono ancora pericolosi con De Luca, ma dopo un minuto di recupero il risultato resta inchiodato sullo 0-019:35
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche all'intervallo!19:33
45'+1'
Un minuto di recupero19:33
45'
Ammonito De Luca, fallo in ritardo su Diakite19:32
44'
DE LUCA! Cross basso di Tonoli, De Luca anticipa Bellich sul primo palo ma manda alto!19:32
43'
OCCASIONE JUVE STABIA! Cross dalla destra di Carissoni, arriva sul secondo palo Carissoni che di prima manda alto di poco!19:31
41'
Santoro carica il destro dalla distanza, Confente blocca19:28
38'
Tonoli controlla e conclude da fuori area, il pallone sorvola la traversa19:26
34'
Altro sprint del Modena, De Luca cerca un compagno a centro area ma trova l'uscita puntuale di Confente19:21
32'
Ripartenza del Modena, Zampano viene servito in area e la sua conclusione viene ribattuta in corner da Bellich19:20
29'
Leone si coordina al volo sulla sponda di Okoro, tiro deviato in corner19:16
27'
Ritmi bassi in questa fase, fino ad ora l'unica occasione è la punizione sul palo di Ambrosino19:15
24'
Prova a guadagnare metri la Juve Stabia, la squadra di Abate sta crescendo dopo un avvio difficoltoso19:12
21'
De Luca appoggia centralmente verso Cotali che da dentro l'area colpisce male e sbuccia la conclusione19:09
18'
Cerca direttamente la porta Maistro, anche lui scavalca la barriera ma coglie solo l'esterno della rete19:06
17'
Altra azione di Okoro, che guadagna un calcio di punizione in zona offensiva vicino alla bandierina dopo il fallo ai suoi danni di Zampano19:05
14'
Ammonito Nador, intervento imprudente su Correia19:02
13'
Prova a dare la scossa ai suoi Okoro, che parte di forza e viene atterrato fallosamente da Bellich 19:01
11'
Ammonito Diakité, trattenuta stavolta fallosa sempre su Sersanti18:58
9'
Penetra in area Sersanti e va giù sul contatto con Diakite, tutto regolare per Fourneau18:57
8'
La Juve Stabia non riesce a superare la propria metà campo in questo avvio18:56
6'
PALO MODENA! Destro a giro a scavalcare la barriera di Ambrosino, la sfera colpisce il legno alla destra di Confente!18:54
5'
Attacca ancora la squadra di Sottil, calcio di punizione dal vertice sinistro dell'area per i padroni di casa18:53
2'
Partenza molto aggressiva da parte del Modena18:50
SI PARTE! Inizia la sfida tra MODENA e JUVE STABIA!18:47
AGGIORNAMENTO MODENA: problema nel riscaldamento per Zanimacchia, al suo posto gioca Cotali18:44
Le scelte di Abate: ancora non al meglio Candellone, tocca allora a Okoro guidare l'attacco giallonero supportato da Maistro. In difesa, davanti a Confente, la linea a tre è formata da Diakitè, Giorgini e Bellich, con Carissoni e Cacciamani sugli esterni. Nessun dubbio a centrocampo, dove ci sono Mosti, Leoni e Correia18:47
Le scelte di Sottil: davanti a Pezzolato, c'è Nieling a completare la linea a tre con Tonoli e Nador. Sugli esterni confermatissimi Zampano e Zanimacchia, mentre in mediana Sersanti e Massolin agiranno ai lati di Santoro. Davanti il tandem composto da De Luca e Ambrosino17:42
FORMAZIONE UFFICIALE JUVE STABIA: gli ospiti rispondono con un 3-5-1-1: Confente - Diakite, Giorgini, Bellich - Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani - Maistro - Okoro18:44
FORMAZIONE UFFICIALE MODENA: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Pezzolato - Tonoli, Nador, Nieling - Zampano, Massolin, Santoro, Sersanti, Zanimacchia - De Luca, Ambrosino17:42
La direzione di gara è affidata a Francesco Fourneau della sezione di Roma, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Fontani e dal quarto ufficiale Bonacina. Al Var ci sono invece Marini e Camplone17:30
La Juve Stabia di Abate arriva al Braglia con l'obbligo della vittoria per arrivare a giocarsi la doppia sfida contro il Monza. I gialloneri hanno chiuso la regular season con il pareggio al Druso con il SudTirol, e l'ultimo successi risale allo scorso 11 aprile ai danni del Cesena17:27
Il Modena arriva alla sfida con il vantaggio casalingo e due risultati a disposizione. In virtù del miglior piazzamento infatti, gli emiliani passerebbero il turno anche in caso di parità, fermo restando che sono previsti i tempi supplementari in caso di pareggio al 90'. La squadra di Sottil ha chiuso la regular season al sesto posto con 55 punti, 4 in più delle Vespe17:25
Benvenuti alla diretta di MODENA-JUVE STABIA, gara valida per il primo turno dei play off di Serie B!17:19
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia Città: Modena Capienza: 21151 spettatori17:19
Modena - Juve Stabia è valevole per la giornata numero Quarti del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 12 maggio alle ore 18:45 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Juve Stabia sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Francesco Fourneau
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
290
Fuorigioco
32
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
45
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.4
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
22-08-2025
Serie B
Pescara-Cesena 1-3
13-09-2025
Serie A
Cagliari-Parma 2-0
28-09-2025
Serie A
Lecce-Bologna 2-2
03-10-2025
Serie A
Verona-Sassuolo 0-1
25-10-2025
Serie B
Monza-Reggiana 3-1
02-11-2025
Serie B
Bari-Cesena 1-0
22-11-2025
Serie B
Avellino-Empoli 0-3
02-12-2025
Coppa Italia
Juventus-Udinese 2-0
21-12-2025
Serie A
Cagliari-Pisa 2-2
10-01-2026
Serie A
Atalanta-Torino 2-0
17-01-2026
Serie A
Napoli-Sassuolo 1-0
01-02-2026
Serie A
Parma-Juventus 1-4
15-02-2026
Serie A
Torino-Bologna 1-2
28-02-2026
Serie A
Como-Lecce 3-1
21-03-2026
Serie A
Milan-Torino 3-2
17-04-2026
Serie A
Sassuolo-Como 2-1
12-05-2026
Serie B
Modena-Juve Stabia 0-1
Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 55 punti (frutto di 15 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 51 punti (frutto di 11 vittorie, 18 pareggi e 9 sconfitte). Modena ha segnato 49 gol e ne ha subiti 36; Juve Stabia ha segnato 44 gol e ne ha subiti 45.
Modena e Juve Stabia si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 7 volte, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Modena-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questo sarà il primo confronto tra Modena e Juve Stabia in Serie BKT in un match non di regular season; in generale nella competizione i canarini hanno vinto sette dei 12 precedenti (3N, 2P) ed inoltre dopo i due successi nei due incroci stagionali di questo campionato (3-0 casalingo e 2-1 esterno) potrebbero festeggiare tre vittorie di fila contro i campani per la prima volta nella competizione (considerando appunto regular season e playoff/playout).
Il Modena ha vinto tutte le sei gare casalinghe contro la Juve Stabia in Serie BKT segnando 17 gol (media di 2.8 a partita) e tenendo la porta inviolata in quattro delle sei sfide; quella campana potrebbe diventare la prima squadra (tra quelle partecipanti alla Serie BKT 2025/26) contro cui gli emiliani ottengono almeno sette successi interni di fila nel torneo (considerando anche i playoff/playout).
Il Modena affronta il primo turno dei playoff promozione per la seconda volta in Serie BKT, la prima dal 3 giugno 2014 (successo casalingo per 1-0 contro lo Spezia con Walter Novellino in panchina); in generale nelle sei partite post regular season valevoli per la promozione in Serie A, gli emiliani ne hanno vinte solamente due, quella contro i liguri e quella contro l'Alessandria del 12 giugno 1938 (3-0) che determinò la promozione in massima serie (3N, 1P).
La Juve Stabia ha vinto due delle tre gara dei playoff promozione disputate nella sua storia in Serie BKT, con le sfide tutte disputate nel 2024/25; successi casalinghi contro il Palermo nel primo turno (1-0) e contro la Cremonese nella semifinale d'andata (2-1), coi grigiorossi capaci di eliminare però i campani grazie al 3-0 nel match giocato al ritorno.
Solo il Venezia (383) vincitore di questo campionato di Serie BKT ha subito meno tiri totali rispetto a Modena (400) e Juve Stabia (428) nella stagione regolare del torneo appena conclusa; di contro i canarini (578) hanno chiuso alle spalle solamente delle due formazioni già promosse in Serie A, il Venezia e il Frosinone (654 per entrambe), per quanto riguarda le conclusioni tentate.
Ettore Gliozzi è stato il miglior marcatore del Modena nella stagione regolare di questo campionato grazie a 11 gol, con ben sette di queste marcature arrivate da calcio di rigore (record nel torneo). Il classe 1995 ha segnato inoltre nove reti in casa e potrebbe diventare il primo calciatore degli emiliani ad arrivare ad almeno 10 gol casalinghi in un singolo torneo di Serie BKT (post-season inclusa) da Pablo Granoche nel 2014/15 (10).
Leonardo Candellone è stato al pari di Nicola Mosti, il miglior marcatore della Juve Stabia in questa Serie BKT (sette reti entrambi); in generale l'attaccante ha preso parte a otto gol (7G, 1A) e non ha mai fatto meglio in un singolo torneo della competizione considerando anche la post season (otto anche nel 2024/25). Candellone ha segnato la sua unica marcatura multipla in serie cadetta proprio contro il Modena (doppietta il 15 marzo 2025).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: