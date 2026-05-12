Una rete di Zeroli allo scadere manda la Juve Stabia alla doppi sfida contro il Monza. Meglio il Modena nel primo tempo, nella ripresa è la squadra di Abate a provarci di più e trova la rete decisiva su corner a quattro minuti dal 90'. Delusione al Braglia per gli emiliani di Sottil, che però nel secondo tempo hanno prodotto troppo poco

Il Modena arriva alla sfida con il vantaggio casalingo e due risultati a disposizione. In virtù del miglior piazzamento infatti, gli emiliani passerebbero il turno anche in caso di parità, fermo restando che sono previsti i tempi supplementari in caso di pareggio al 90'. La squadra di Sottil ha chiuso la regular season al sesto posto con 55 punti, 4 in più delle Vespe17:25

La Juve Stabia di Abate arriva al Braglia con l'obbligo della vittoria per arrivare a giocarsi la doppia sfida contro il Monza. I gialloneri hanno chiuso la regular season con il pareggio al Druso con il SudTirol, e l'ultimo successi risale allo scorso 11 aprile ai danni del Cesena17:27

La direzione di gara è affidata a Francesco Fourneau della sezione di Roma, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Fontani e dal quarto ufficiale Bonacina. Al Var ci sono invece Marini e Camplone17:30

Le scelte di Sottil: davanti a Pezzolato, c'è Nieling a completare la linea a tre con Tonoli e Nador. Sugli esterni confermatissimi Zampano e Zanimacchia, mentre in mediana Sersanti e Massolin agiranno ai lati di Santoro. Davanti il tandem composto da De Luca e Ambrosino17:42

Le scelte di Abate: ancora non al meglio Candellone, tocca allora a Okoro guidare l'attacco giallonero supportato da Maistro. In difesa, davanti a Confente, la linea a tre è formata da Diakitè, Giorgini e Bellich, con Carissoni e Cacciamani sugli esterni. Nessun dubbio a centrocampo, dove ci sono Mosti, Leoni e Correia18:47

Nessun gol nei primi 45 minuti. Il Modena parte molto aggressivo e colpisce il palo con la punizione di Ambrosino in avvio, la Juve Stabia cresce alla distanza e crea la prima vera occasione nel finale con Cacciamani. I padroni di casa si rendono ancora pericolosi con De Luca, ma dopo un minuto di recupero il risultato resta inchiodato sullo 0-019:35

Sersanti avanza e serve Ambrosino al limite dell'area, l'attaccante del Modena però si allunga la sfera e finisce per commettere fallo19:57

PREPARTITA

Modena - Juve Stabia è valevole per la giornata numero Quarti del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 maggio alle ore 18:45 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Juve Stabia sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 290 Fuorigioco 32 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 45 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3 13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0 28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2 03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1 25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1 02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0 22-11-2025 Serie B Avellino-Empoli 0-3 02-12-2025 Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0 21-12-2025 Serie A Cagliari-Pisa 2-2 10-01-2026 Serie A Atalanta-Torino 2-0 17-01-2026 Serie A Napoli-Sassuolo 1-0 01-02-2026 Serie A Parma-Juventus 1-4 15-02-2026 Serie A Torino-Bologna 1-2 28-02-2026 Serie A Como-Lecce 3-1 21-03-2026 Serie A Milan-Torino 3-2 17-04-2026 Serie A Sassuolo-Como 2-1 12-05-2026 Serie B Modena-Juve Stabia 0-1

Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 55 punti (frutto di 15 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 51 punti (frutto di 11 vittorie, 18 pareggi e 9 sconfitte).

Modena ha segnato 49 gol e ne ha subiti 36; Juve Stabia ha segnato 44 gol e ne ha subiti 45.

Modena e Juve Stabia si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 7 volte, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Modena-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo confronto tra Modena e Juve Stabia in Serie BKT in un match non di regular season; in generale nella competizione i canarini hanno vinto sette dei 12 precedenti (3N, 2P) ed inoltre dopo i due successi nei due incroci stagionali di questo campionato (3-0 casalingo e 2-1 esterno) potrebbero festeggiare tre vittorie di fila contro i campani per la prima volta nella competizione (considerando appunto regular season e playoff/playout).

Il Modena ha vinto tutte le sei gare casalinghe contro la Juve Stabia in Serie BKT segnando 17 gol (media di 2.8 a partita) e tenendo la porta inviolata in quattro delle sei sfide; quella campana potrebbe diventare la prima squadra (tra quelle partecipanti alla Serie BKT 2025/26) contro cui gli emiliani ottengono almeno sette successi interni di fila nel torneo (considerando anche i playoff/playout).

Il Modena affronta il primo turno dei playoff promozione per la seconda volta in Serie BKT, la prima dal 3 giugno 2014 (successo casalingo per 1-0 contro lo Spezia con Walter Novellino in panchina); in generale nelle sei partite post regular season valevoli per la promozione in Serie A, gli emiliani ne hanno vinte solamente due, quella contro i liguri e quella contro l'Alessandria del 12 giugno 1938 (3-0) che determinò la promozione in massima serie (3N, 1P).

La Juve Stabia ha vinto due delle tre gara dei playoff promozione disputate nella sua storia in Serie BKT, con le sfide tutte disputate nel 2024/25; successi casalinghi contro il Palermo nel primo turno (1-0) e contro la Cremonese nella semifinale d'andata (2-1), coi grigiorossi capaci di eliminare però i campani grazie al 3-0 nel match giocato al ritorno.

Solo il Venezia (383) vincitore di questo campionato di Serie BKT ha subito meno tiri totali rispetto a Modena (400) e Juve Stabia (428) nella stagione regolare del torneo appena conclusa; di contro i canarini (578) hanno chiuso alle spalle solamente delle due formazioni già promosse in Serie A, il Venezia e il Frosinone (654 per entrambe), per quanto riguarda le conclusioni tentate.

Ettore Gliozzi è stato il miglior marcatore del Modena nella stagione regolare di questo campionato grazie a 11 gol, con ben sette di queste marcature arrivate da calcio di rigore (record nel torneo). Il classe 1995 ha segnato inoltre nove reti in casa e potrebbe diventare il primo calciatore degli emiliani ad arrivare ad almeno 10 gol casalinghi in un singolo torneo di Serie BKT (post-season inclusa) da Pablo Granoche nel 2014/15 (10).

Leonardo Candellone è stato al pari di Nicola Mosti, il miglior marcatore della Juve Stabia in questa Serie BKT (sette reti entrambi); in generale l'attaccante ha preso parte a otto gol (7G, 1A) e non ha mai fatto meglio in un singolo torneo della competizione considerando anche la post season (otto anche nel 2024/25). Candellone ha segnato la sua unica marcatura multipla in serie cadetta proprio contro il Modena (doppietta il 15 marzo 2025).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: