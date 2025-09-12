Biancolino deve fare a meno dello squalificato Cagnano; cambia l'attacco con Crespi e Insigne e Biasci sulla trequarti. Bianco risponde con Dany Mota di punta e il duo Galazzi-Caprari a sostegno; Birindelli e Azzi esterni, Colombo e Obiang in mediana; forfait di Colpani. 20:41

Avellino - Monza è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Monza sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Attualmente l'Avellino si trova 9° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Monza si trova 8° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

L'Avellino ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; il Monza ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

In casa l'Avellino ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Modena e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Monza nelle prime 2 giornate ha affrontato Mantova, il Bari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Monza vincendo 2-1 mentre Il Monza ha incontrato il Bari pareggiando 1-1.

Avellino e Monza si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 3 volte, il Monza ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Avellino-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Avellino e Monza tornano a sfidarsi in Serie BKT a distanza di più di 35 anni (1-1 in quel caso, il 25 marzo 1990). La squadra campana è rimasta imbattuta in sei (3V, 3N) delle precedenti otto gare contro quella lombarda nella competizione (2P).

Dopo sette gare di fila senza sconfitte (5V, 2N) in Serie BKT contro squadre neopromosse, il Monza ha perso le ultime due sfide contro queste avversarie senza segnare: 2-0 contro il Como e 1-0 contro il Perugia, ad aprile e maggio 2022. I brianzoli non subiscono tre ko consecutivi contro formazioni provenienti dalla Serie C nella competizione dal periodo tra gennaio-maggio 1990 (quattro in quel caso).

L’Avellino è rimasto imbattuto in ognuno degli ultimi cinque esordi interni stagionali in Serie BKT (4V, 1N); l’ultima sconfitta della squadra campana alla prima gara davanti ai propri tifosi risale alla stagione 2008/09 (1-3 contro il Livorno, il 30 agosto 2008).

Il Monza non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime sette partite di Serie BKT (3V, 2N, 2P), pareggiando la più recente (1-1 fuori casa contro il Bari); l’ultima volta in cui la squadra lombarda ha pareggiato due gare di fila nella competizione risale al settembre 2021(1-1 contro SPAL e Ternana in quel caso).

Da una parte, l’Avellino è la squadra che ha effettuato più respinte difensive (79) nelle prime due giornate della Serie BKT 2025/26; dall’altra, il Monza è quella che conta più contrasti vinti (22 come il Padova) e che ha effettuato più recuperi (96) in questo torneo cadetto.

Lorenco Simic è stato il giocatore che ha vinto più duelli (22) ed effettuato più respinte difensive (23) in queste prime due giornate di Serie BKT; il classe ’96 ha vinto l’unico confronto con il Monza nella competizione: 1-0 con la maglia del Lecce all’U-Power Stadium, il 27 febbraio 2022.

Gianluca Caprari ha realizzato tre reti contro l’Avellino in Serie BKT: più che contro qualsiasi altra avversaria nella competizione; in generale, tra le squadre contro cui ha segnato almeno tre gol in campionato, tra Serie A e campionato cadetto, quella campana è la compagine contro la quale l'attaccante dei brianzoli ha disputato meno gare (quattro, tutte in questa competizione).

