L'Avellino torna al successo in cadetteria dopo 7 anni e lo fa piegando il Monza: apre l'autorete di Azzi nel primo tempo, nel finale splendida rovesciata di Russo e inutile gol di Alvarez che non evita il primo ko ai lombardi.
In classifica, i biancoverdi salgono a quota 4 punti agganciando proprio i biancorossi. Nel prossimo turno, Monza-Sampdoria e Carrarese-Avellino.
Per la diretta di Avellino-Monza è tutto, buon proseguimento di serata.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+7'
E' FINITA! AVELLINO-MONZA 2-1! Autorete di Azzi, reti di Russo e Alvarez. 22:31
90'+6'
Contropiede di Biasci che passa a Russo, destro stoppato. 22:30
90'+6'
Assist di Alvarez a Keita Baldé, destro murato dalla retroguardia di casa. 22:29
90'+4'
Traversone di Izzo troppo profondo, c'è anche una spinta fallosa di Alvarez in aerea irpina. 22:28
90'+2'
PILLOLA STATISTICA: primo centro in assoluto con i brianzoli per il numero 25 biancorosso. 22:27
90'+2'
GOL! Avellino-MONZA 2-1! Rete di Alvarez. Gli ospiti riaprono il match: destro senza pretese di Maric, Alvarez intercetta e batte Iannarilli sotto misura.
QUINTO CAMBIO NEL MONZA: entra Petagna, esce Delli Carri. 22:19
85'
QUINTO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Cancellotti, esce Milani. 22:18
83'
Cross di Birindelli che attraversa tutta l'area di rigore, la sfera arriva a Lucchesi: sinistro murato! 22:17
81'
QUARTO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Kumi, esce Sounas. 22:14
81'
TERZO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Russo, esce Crespi. 22:13
80'
Spunto di Keita Baldé sulla corsia mancina, cross di punta che si perde sull'esterno della rete. 22:13
78'
Il Monza occupa stabilmente la metà campo dei padroni di casa alla ricerca del pareggio ma l'Avellino non concede la conclusione. 22:12
76'
Enrici sbarra la strada a Obiang e evita anche il calcio d'angolo. 22:09
75'
Un quarto d'ora al 90'. 22:10
73'
QUARTO CAMBIO NEL MONZA: entra Keita Baldé, esce Dany Mota. 22:07
72'
TERZO CAMBIO NEL MONZA: entra Maric, esce Galazzi. 22:06
72'
SECONDO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Besaggio, esce Insigne. 22:06
72'
PRIMO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Palumbo, esce Palmiero. 22:05
71'
Fuorigioco di Azzi. 22:05
70'
Ancora nessuna sostituzione tra le fila dell'Avellino. 22:04
68'
Crespi va alla conclusione, alta sopra la traversa: tutto inutile, c'era stato un tocco di mano. 22:02
66'
SECONDO CAMBIO NEL MONZA: entra Alvarez, esce Caprari. 22:00
66'
PRIMO CAMBIO NEL MONZA: entra Ciurria, esce Colombo. 22:00
65'
Forcing degli ospiti, ancora Birindelli pericoloso: assist per Azzi, anticipato al momento di calciare a rete. 21:59
64'
Birindelli taglia in area per svettare, colpo di testa lontano dal bersaglio. 21:58
63'
Cross di Birindelli, Iannarilli manca la sfera in uscita ma gli attaccanti del Monza non ne approfittano. 21:56
61'
Dany Mota steso da Palmiero a metà campo. 21:55
59'
AMMONITO FONTANAROSA: trattenuto Colombo. 21:53
58'
GOL ANNULLATO AL MONZA! Birindelli insacca su assist di Delli Carri ma c'è stato un fallo di Lucchesi su Sounas. 21:53
56'
Crespi gioca il pallone e va al tiro dalla media distanza, mancino murato. 21:50
55'
Assist rasoterra di Azzi troppo profondo, sfera tra i guantoni di Iannarilli. 21:49
53'
Traversone di Milani, uscita in presa alta dell'estremo difensore ospite. 21:47
52'
Torna la luce sul ''Partenio-Adriano Lombardi'', si riparte. 21:46
50'
RIFLETTORI SPENTI! Gioco fermo, è andata via l'illuminazione: Pezzuto ferma chiaramente il gioco. 21:45
50'
CHE OCCASIONE PER L'AVELLINO! Insigne lanciato da Crespi, dribbling e tiro, Thiam in corner. 21:44
48'
Delli Carri pressato, scarico a Thiam che gioca la sfera al limite dell'area di rigore. 21:42
46'
DESTRO DI OBIANG! Ospiti subito al tiro, conclusione che esce non di molto alla sinistra di Iannarilli. 21:40
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 21:39
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI AVELLINO-MONZA! Si riparte dal risultato di 1-0. 21:39
Squadre negli spogliatoi: Biancolino studia le mosse per difendere il vantaggio, Bianco per recuperare il punteggio. 21:24
Prima frazione combattuta tra Avellino e Monza: all'intervallo conducono i padroni di casa grazie all'autogol in mischia di Azzi dopo la mezz'ora. Nel complesso molti fischi di Pezzuto e poche occasioni da rete. 21:23
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! AVELLINO-MONZA 1-0! Autorete di Azzi al 33'. 21:21
45'+3'
Azione insistita del Monza con Azzi dentro l'area che non trova il momento della conclusione. 21:20
45'+2'
Botta di Palmiero da fuori area, la potenza c'è ma manca la precisione. 21:19
45'+1'
Si gioca il primo dei due minuti di recupero. 21:18
45'
SINISTRO DI INSIGNE! Tiro da buona posizione, troppo giro esterno e palla fuori. 21:19
45'
Azzi si accentra e prova a servire in profondità Galazzi, tocco impreciso. 21:17
45'
Progressione di Insigne che poi passa a Biasci, pallone non controllato che termina sul fondo. 21:17
43'
Sounas interrompe la trama avversaria, mette ordine e lancia Milani sull'out mancino. 21:15
42'
Il numero 14 ospite è pronto a rientrare in campo. 21:14
40'
Gioco fermo: sanitari in campo, botta subita da Obiang. 21:13
38'
MISSORI! L'esterno destro dribbla Colombo e calcia: diagonale largo sul fondo. 21:11
37'
Fallo in attacco di Biasci ai danni di Izzo. 21:09
36'
La formazione di Biancolino continua a spingere, quella di Bianco sembra aver accusato il colpo. 21:08
34'
Azione confermata dopo un silent check del VAR. 21:07
33'
GOL! AVELLINO-Monza 1-0! Autorete di Azzi. Padroni di casa in vantaggio: punizione a centro area, deviazione e tocco decisivo di Azzi che mette alle spalle di Thiam.
Assist di Biasci per l'inserimento di Insigne, sinistro deviato da Lucchesi in corner. 21:03
30'
Scocca la mezz'ora al ''Partenio-Adriano Lombardi'': parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 21:02
29'
Lotta Milani-Delli Carri, ne scaturisce un tiro dalla bandierina per gli ospiti. 21:01
26'
CHE RISCHIO PER THIAM! Il portiere, pressato da Sounas, rischia di perdere la sfera ma si salva grazie al fallo del centrocampista biancoverde. 21:00
25'
Entrata di Crespi su Delli Carri giudicata irregolare dal direttore di gara. 20:57
23'
Punizione per gli ospiti, battuta in area, rischia l'Avellino: infine Caprari calcia da fuori area, destro potente murato. 20:56
22'
AMMONITO SIMIC: gomito largo su Dany Mota. 20:54
21'
Cross di Missori molto interessante, Biasci stacca di testa ma impatta male la sfera. 20:53
19'
CAPRARI! Destro alto sopra la traversa dopo che Iannarilli perde la sfera ma è tutto inutile: c'era offside di Galazzi a inizio azione. 20:51
18'
Intervento falloso in zona mediana ai danni di Galazzi. 20:50
17'
I padroni di casa alzano il baricentro, gli ospiti col possesso palla. 20:49
15'
Calcio d'angolo per l'Avellino. 20:47
14'
Cross dalla corsia sinistra dei padroni di casa, Thiam blocca la sfera. 20:47
13'
Punizione per il Monza sulla trequarti campo. 20:45
11'
Ancora un assist di Birindelli a centro area, Caprari anticipa Enrici ma perde l'equilibrio al momento della conclusione. 20:44
8'
Traversone di Birindelli, Azzi tenta lo stacco aereo ma ha la meglio la retroguardia irpina. 20:41
7'
Cross basso di Missori, intercetta Izzo con buon senso della posizione. 20:39
7'
Chiusura di Delli Carri sullo scatto di Biasci, sfera in fallo laterale. 20:38
5'
Il numero 10 brianzolo necessita dell'intervento dei sanitari ma è in grado di proseguire. 20:37
4'
Spunto di Caprari palla al piede fino al limite dell'area, tackle regolare di Enrici. 20:36
2'
Pressione fallosa di Azzi ai danni del portatore di palla avversario. 20:34
1'
INIZIA AVELLINO-MONZA! Primo pallone giocato da Dany Mota. 20:32
Squadre in campo agli ordini di Pezzuto: padroni di casa in completo verde, ospiti in completo bianco e bordo rosso. 20:31
La fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:26
Biancolino deve fare a meno dello squalificato Cagnano; cambia l'attacco con Crespi e Insigne e Biasci sulla trequarti. Bianco risponde con Dany Mota di punta e il duo Galazzi-Caprari a sostegno; Birindelli e Azzi esterni, Colombo e Obiang in mediana; forfait di Colpani. 20:41
Prima della sosta delle Nazionali, pari dei biancoverdi a Modena, pari dei biancorossi a Bari. 20:48
Dirige l'incontro il signor Ivano Pezzuto della sezione Aia di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Votta e Giuggioli. Quarto Ufficiale Cristiano Ursini. Al VAR Nasca di Bari, AVAR Del Giovane di Albano Laziale. 20:44
Il match del ''Partenio-Adriano Lombardi'' oppone una compagine neopromossa a una retrocessa: un punto per i campani, quattro per i lombardi. 20:39
Benvenuti alla diretta di Avellino-Monza, gara valida per il 3° turno del campionato di Serie B. 20:49
Avellino - Monza è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Monza sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Attualmente l'Avellino si trova 9° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Monza si trova 8° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). L'Avellino ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; il Monza ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.
In casa l'Avellino ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Modena e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Monza nelle prime 2 giornate ha affrontato Mantova, il Bari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Monza vincendo 2-1 mentre Il Monza ha incontrato il Bari pareggiando 1-1.
Avellino e Monza si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 3 volte, il Monza ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Avellino-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Avellino e Monza tornano a sfidarsi in Serie BKT a distanza di più di 35 anni (1-1 in quel caso, il 25 marzo 1990). La squadra campana è rimasta imbattuta in sei (3V, 3N) delle precedenti otto gare contro quella lombarda nella competizione (2P).
Dopo sette gare di fila senza sconfitte (5V, 2N) in Serie BKT contro squadre neopromosse, il Monza ha perso le ultime due sfide contro queste avversarie senza segnare: 2-0 contro il Como e 1-0 contro il Perugia, ad aprile e maggio 2022. I brianzoli non subiscono tre ko consecutivi contro formazioni provenienti dalla Serie C nella competizione dal periodo tra gennaio-maggio 1990 (quattro in quel caso).
L’Avellino è rimasto imbattuto in ognuno degli ultimi cinque esordi interni stagionali in Serie BKT (4V, 1N); l’ultima sconfitta della squadra campana alla prima gara davanti ai propri tifosi risale alla stagione 2008/09 (1-3 contro il Livorno, il 30 agosto 2008).
Il Monza non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime sette partite di Serie BKT (3V, 2N, 2P), pareggiando la più recente (1-1 fuori casa contro il Bari); l’ultima volta in cui la squadra lombarda ha pareggiato due gare di fila nella competizione risale al settembre 2021(1-1 contro SPAL e Ternana in quel caso).
Da una parte, l’Avellino è la squadra che ha effettuato più respinte difensive (79) nelle prime due giornate della Serie BKT 2025/26; dall’altra, il Monza è quella che conta più contrasti vinti (22 come il Padova) e che ha effettuato più recuperi (96) in questo torneo cadetto.
Lorenco Simic è stato il giocatore che ha vinto più duelli (22) ed effettuato più respinte difensive (23) in queste prime due giornate di Serie BKT; il classe ’96 ha vinto l’unico confronto con il Monza nella competizione: 1-0 con la maglia del Lecce all’U-Power Stadium, il 27 febbraio 2022.
Gianluca Caprari ha realizzato tre reti contro l’Avellino in Serie BKT: più che contro qualsiasi altra avversaria nella competizione; in generale, tra le squadre contro cui ha segnato almeno tre gol in campionato, tra Serie A e campionato cadetto, quella campana è la compagine contro la quale l'attaccante dei brianzoli ha disputato meno gare (quattro, tutte in questa competizione).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: