Dopo aver provato a sbloccare subito la gara rischiando poi di andare sotto nella ripresa, il Catanzaro riesce a vincere la sua prima partita stagione nella Serie BKT 2026-2027. A decidere il match, contro una Carrarese che può recriminare per il doppio palo colpito da Marconi, è stata la rete di Iemmello arrivata all'83' dopo una grande invenzione di Pafundi.
Sale cosi a 3 punti in classifica il Catanzaro, che la prossima settimana farà visita alla Sampdoria, mentre rimane a un punto la Carrarese, che invece fra sette giorni ospiterà il Benevento.
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Grazie per aver seguito la diretta di Catanzaro-Carrarese 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie BKT.19:13
90'+5'
Finisce qui! Catanzaro-Carrarese 1-0: i calabresi si sbloccano trovando la prima vittoria e i primi punti in questa Serie BKT 2026-2027.19:09
90'+5'
Ultimi assalti per la Carrarese che prova a imbastire una manovra perimetrale per andare al cross dalle fasce.19:07
90'+4'
Inizia l'ultimo minuto di gara.19:07
90'+4'
Iemmello con un profondo ripiegamento difensivo riesce a conquistare un fallo consentendo alla sua difesa di respirare.19:06
90'+2'
Alesi guadagna un fallo aspettando la carica alle sue spalle di Cudrig.19:05
90'
Saranno 5 i minuti di recupero.19:03
89'
Abiuso vince un rimpallo al limite dell'area del Catanzaro, serve da terra Marconi che però commette fallo nel tentativo di liberarsi. Pigliacelli allontana con un lancio lunghissimo.19:02
89'
Adesso è il Catanzaro a raccogliersi nella propria metà campo cercando di chiudere tutte le linee di passaggio e di attacco alla Carrarese.19:01
87'
Ultimo cambio per la Carrarese di Cioffi: esce Nicolás Schiavi, al suo posto Nicholas Bonfanti. Prova a sporgere in avanti la squadra l'allenatore dei toscani con l'obiettivo di cercare l'immediato pareggio.19:00
86'
La Carrarese ora avrà pochi minuti per provare a reagire.18:59
83'
GOL! CATANZARO-Carrarese 1-0! Rete di Pietro Iemmello! Dopo aver rischiato di andare sotto, i calabresi trovano il modo di passare in vantaggio: intuizione incredibile di Pafundi che dribbla un avversario in mezzo al campo e poi serve in verticale il proprio attaccante: a quel punto Iemmello è bravo a controllare e saltare il portiere, per poi concludere segnando la rete che rompe l'equilibrio!
Cudrig sbaglia completamente un cross: palla che si perde sul fondo.18:55
81'
Arriva l'ultimo cambio per il Catanzaro: fuori Mehdi Dorval, entra per l'ultima porzione di partita Alejo Garnica.18:53
80'
Al momento entrambe le squadre hanno utilizzato 4 delle 5 sostituzioni a disposizione: tutte e due le panchine hanno ancora uno slot a disposizione per giocarsi l'ultimo cambio.18:53
78'
Ammonizione per Tchaouna: intervento duro del giocatore del Catanzaro che nel tentativo di contendere una palla a Schiavi in mezzo al campo finisce per entrare in ritardo. Il direttore di gara non ha dubbi nel rilevare il fallo e ammonirlo per imprudenza.18:52
77'
Corner per il Catanzaro che, superato lo spavento del doppio palo, è tornato ad attaccare: il pallone battuto da Petriccione si perde direttamente sul fondo.18:51
76'
Ulteriore avvicendamento per i toscani: esce un esausto Gabriele Parlanti, al suo posto entra Nicolò Cudrig.18:50
76'
Cambio per la Carrarese, Cioffi toglie Jacopo Martini: al suo posto entra in campo Matthias Braunöder.18:50
75'
DOPPIO PALO DI MARCONI! Carrarese vicinissima al vantaggio: rasoterra dell'attaccante dei toscani che si libera di un avversario e poi fa partire una conclusione che impatta il palo danza sulla linea e colpisce anche l'altro sostegno della porta difesa da Pigliacelli.18:49
74'
Inesauribile Parlanti sul binario offensivo di destra per la Carrarese: l'esterno guadagna un altro corner.18:47
73'
Alesi impatta di testa spedendo a lato un cross proveniente da destra.18:45
72'
Tchaouna prova a farsi subito vedere: cross col mancino, Pizzignacco legge la traiettoria bloccando la palla e allontanando la minaccia dall'area della Carrarese.18:44
70'
Attacca la Carrarese da sinistra con Rubino: cross mezzo in mezzo, con il pallone che attraversa tutta l'area del Catanzaro senza trovare nessuna deviazione.18:43
67'
Lascia il campo, fra i padroni di casa, anche l'ammonito Nicola Mosti: a rilevarlo è Franky Tchaouna.18:42
67'
Esce dal campo anche Marco Ruggero, entra al suo posto sempre per il Catanzaro Antonio Candela.18:41
67'
Nuova sostituzione per il Catanzaro: lascia il campo Emanuele Pecorino, a prenderne il posto è N'Dri Koffi.18:40
67'
Ulteriore sostituzione per gli ospiti: esce Moustapha Cisse, a rilevarlo è Giacomo Marconi.18:39
67'
Primo cambio per la Carrarese: esce Luka Topalovic al suo posto Tommaso Rubino.18:39
66'
Tentativo di Petriccione da fermo, quasi una sorta di corner corto ma diretto verso la porta della Carrarese: palla alta.18:39
65'
Squadre che iniziano ad essere un po' stanche: si aprono degli spazi per creare situazioni e occasioni da gol.18:38
63'
Pecorino si gira e calcia con il sinistro cercando l'angolo lontano: palla fuori.18:36
62'
Nel frattempo viene ammonito Cioffi per proteste: l'allenatore della Carrarese si era lamentato per un fallo non accordato dal direttore di gara su Parlanti.18:35
60'
Pecorino intanto termina in offside sul tentativo di imbucata da parte di Mosti.18:33
59'
Petriccione in verticale da Pecorino: apertura su Dorval che non controlla. La palla si perde in out. Il Catanzaro spreca una potenziale buona occasione.18:32
57'
Sul ribaltamento di fronte, ci prova Iemmello con una conclusione a giro di destro: palla che si perde sul fondo.18:30
56'
Giallo per Gabriele Parlanti: l'esterno della Carrarese viene ammonito per simulazione. Ha superato Alesi entrando in area, poi ha cercato di evidenziare un contatto che il direttore di gara ha ritenuto non falloso.18:30
56'
Azione avvolgente del Catanzaro da destra a sinistra, arriva il cross: libera di testa Oliana, poi Abiuso si va a prendere un fallo per far ripartire i suoi.18:28
54'
Schiavi raccoglie la respinta della difesa del Catanzaro: tiro di prima intenzione, palla fuori.18:27
54'
Arriva un corner per la Carrarese, il terzo della gara per i toscani.18:26
53'
Arriva la prima ammonizione anche per il Catanzaro: Mosti mette giù Parlanti dopo aver provato a limitare la corsa del centrocampista avversario. Il direttore di gara tira fuori il cartellino giallo.18:26
52'
Riprende la partita, che era stata interrotta per consentire i soccorsi ai giocatori del Catanzaro: Pizzignacco va al rinvio dal fondo per la Carrarese.18:24
51'
Ci sono due uomini del Catanzaro a terra: Pecorino e Dorval, entrambi hanno subito delle contusioni su due contrasti aerei.18:24
50'
Schiavi da lontano: molto forte il destro di controbalzo, non preciso però il tentativo.18:22
48'
Dorval riceve da Pafundi all'interno dell'area di rigore: un dribbling per lui, poi la conclusione debole.18:21
48'
Allontana senza troppi problemi la difesa del Catanzaro. I calabresi riguadagno campo.18:20
47'
Spinge sulla destra la Carrarese: parte un cross da sinistra, Dorval mette in angolo.18:19
46'
Si riparte! Primo pallone della ripresa affidato alla Carrarese.18:18
45'
Primo cambio per il Catanzaro: esce Bruno Verrengia, al suo posto Marco Imperiale.18:18
Nella ripresa i padroni di casa proveranno a rompere l'equilibrio provando anche a pescare dalla panchina stando attenti però a non prestare il fianco alle ripartenze degli ospiti, che hanno già fatto vedere di non rinunciare a fare male quando si aprono gli spazi in contropiede.18:07
Non si sblocca la gara fra Catanzaro e Carrarese: i padroni di casa vanno subito vicino al gol con Antonini, non trovando poi però il modo di fare male a una Carrarese molto organizzata che prova a ripartire con la sua coppia d'attaccanti formata da Cisse e Abiuso.18:05
45'
Termina senza recupero la prima frazione di gioco: Catanzaro-Carrarese 0-0.18:03
44'
Tentativo di scatto in verticale da parte di Abiuso: l'assistente del direttore di gara segnala l'offside.18:01
43'
Batti e ribatti al limite dell'area della Carrarese: allontana la minaccia Oliana.17:59
42'
Alesi prova ad attaccare sulla sinistra nel duello con Parlanti: non si fa superare l'esterno degli ospiti, che chiude in fallo laterale.17:58
40'
Arriva la prima ammonizione del match: è per Luka Topalovic. Il centrocampista della Carrarese ferma con le cattive, in mezzo al campo, la ripartenza di Pafundi. Giallo per lui.17:57
38'
Pafundi sfrutta uno scambio con Iemmello per partire da lontano e prendere velocità: arriva in zona tiro, ma il suo destro si perde a lato della porta della Carrarese.17:55
37'
Petriccione ora intercetta in scivolata un pallone in mezzo al campo: intervento che consente al Catanzaro di recuperare il pallone. Il centrocampista prova a scuotere i suoi in vista della volata finale del primo tempo.17:53
35'
Riesce a ripartire la Carrarese che si distende a sinistra con Rouhi: il suo cross viene respinto, palla che arriva nei piedi di Schiavi. Per lui un destro a giro, che Pigliacelli non ha problemi a neutralizzare.17:52
33'
Il Catanzaro torna a spingere, per ora l'organizzazione difensiva della Carrarese tiene botta senza particolari problemi.17:50
31'
Cissè scatta sul filo del fuorigioco: arriva fino in fondo, ma il suo tiro non impensierisce Pigliacelli.17:47
30'
Verrengia e Alesi non si intendono nello sviluppo della manovra dei calabresi sulla sinistra: palla che termina in fallo laterale.17:47
29'
Torna a distendersi la Carrarese: Abiuso si libera e calcia dalla distanza, la sua conclusione viene murata da Antonini.17:45
28'
Cercato ancora Pecorino da Iemmello: l'attaccante del Catanzaro controlla con la mano. Il direttore di gara rileva il fallo.17:44
25'
Pafundi, Iemmello e Pecorino si cercano e si trovano nell'area di rigore avversaria: quest'ultimo però nel momento della battuta al volo, con un avversario a disturbarlo, spara alto.17:42
24'
Per il Catanzaro, partecipano all'azione offensiva anche i difensori laterali del pacchetto arretrato: Verrengia si sgancia spesso sulla sinistra.17:42
23'
Converge sul destro, dalla corsia di sinistra, Alesi: fa partire un tiro debole che si spegne sul fondo.17:39
21'
Innescato Cissè: prende velocità l'attaccante dei toscani arrivando in zona tiro. La sua conclusione però termina molto lontana dallo specchio della porta del Catanzaro.17:37
20'
Iemmello impreciso in uno stop in zona offensiva: regala il pallone ai difensori della Carrarese, che dopo aver recuperato la palla consolidano il possesso.17:36
18'
Si mette in proprio Pafundi: danza sulla palla in zona centrale e poi da fermo, sui 30 metri, fa partire un tiro che finisce non lontanissimo dalla porta della Carrarese.17:35
17'
Cioffi chiede più precisione ai suoi nell'uscita del pallone dalle zone arretrate della squadra, in particolare al portiere Pizzignacco. 17:34
15'
Azione molto elaborata del Catanzaro: non trovano sbocchi i padroni di casa. La Carrarese si chiude in maniera ermetica nella sua metà campo.17:32
13'
Tiro di Ruggeri: murato dalla difesa calabrese. Poi Dorval ripulisce la zona appena fuori dall'area di rigore della Catanzaro andando a subire fallo.17:30
12'
Funziona il giro-palla della Carrarese: si libera Abiuso in area di rigore, prova a incunearsi venendo fermato in angolo.17:29
10'
Schiavi intercetta una palla in mezzo al campo: Pecorino commette fallo nel tentativo di recuperarla. La Carrarese riparte gestendo il possesso.17:27
9'
Errore di Iemmello nell'impostazione: ruba palla Cissè che conduce la ripartenza. Palla in profondità per Abiuso, che però calcia male mettendo a lato della porta difesa da Pigliacelli.17:26
7'
Attacca ancora il Catanzaro in queste prime battute del match: sviluppo del gioco sulla sinistra, cross di Alesi su cui fa buona guardia la difesa ospite.17:24
6'
Prova a farsi vedere anche la Carrarese: discesa di Rouhi, che viene contenuta da Dorval.17:22
4'
OCCASIONISSIMA DI TESTA PER ANTONINI! Inserimento del centrale difensivo, sugli sviluppi del calcio d'angolo: l'incornata, con Pizzignacco in uscita, termina a pochi centimetri dalla porta della Carrarese.17:21
3'
Slalom di Dorval sulla destra: entra in area il giocatore del Catanzaro, che viene murato in angolo.17:20
2'
Grande intensità in queste prime fasi di gara: sono i padroni di casa a provare a prendere l'iniziativa.17:19
Inizia il match! E' il Catanzaro a muovere il primo pallone del match.17:17
A dirigere la sfida sarà il signor Davide Di Marco, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon e Luca Chiavaroli.17:11
La partita si gioca allo stadio “Nicola Ceravolo”, dove le squadre hanno ultimato il riscaldamento pre-gara. 17:06
Nella Carrarese, la cerniera centrale di centrocampo sarà composta da Martini, Schiavi e Topalovic: il terzetto di Gabriele Cioffi dovrà garantire protezione al reparto arretrato cercando anche di accompagnare la coppia d'attacco formata da Cissè e Abiuso.17:05
Nel Catanzaro torna dopo l'infortunio, da titolare, Pafundi: il fantasista agirà, assieme a Iemmello, alle spalle di Pecorino.17:03
FORMAZIONI UFFICIALI: la Carrarese scende in campo con un 3-5-2: Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Rouhi, Martini, Schiavi, Topalovic, Parlanti; Cissé, Abiuso.17:01
FORMAZIONI UFFICIALI: il Catanzaro scende in campo con un 3-4-2-1: Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Verrengia; Dorval, Petriccione, Mosti, Alesi; Pafundi, Iemmello; Pecorino.16:56
Carrarese che punta a sbloccarsi: i toscani hanno raccolto un solo punto nelle prime tre partite non cogliendo ancora la prima vittoria di questa annata.16:53
Il Catanzaro va a caccia dei primi punti in questo campionato dopo aver iniziato la stagione 2026-2027 con 3 sconfitte in altrettanti impegni: i calabresi avranno per la prima volta la chance di giocare in casa.16:50
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Carrarese, gara valida per la Giornata 4 della Serie BKT.16:45
Catanzaro - Carrarese è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Carrarese sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Davide Di Marco
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
21
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
5.2
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2026
Serie A
Sassuolo-Torino 2-1
03-09-2026
Coppa Italia
Palermo-Mantova 5-2
Attualmente il Catanzaro si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece la Carrarese si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; la Carrarese ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.
In casa il Catanzaro ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Carrarese ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, il Pisa e il Sudtirol ottenendo 0 punti. La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, l'Ascoli e l'Empoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol perdendo 2-0 mentre La Carrarese ha incontrato l'Empoli perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 1 gol.
Catanzaro e Carrarese si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 1 volta, la Carrarese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.
Catanzaro-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Carrarese non ha mai vinto nei quattro confronti disputati finora contro il Catanzaro in Serie BKT, sebbene i toscani abbiano chiuso in parità tutti gli ultimi tre (1P); soltanto contro il Mantova, i giallazzurri hanno giocato più partite (sette - 3N, 4P) senza mai strappare la posta piena, nel torneo, che contro i calabresi (quattro appunto, come contro Cremonese e Padova).
Il Catanzaro è l’unica squadra di questo torneo ancora a zero punti in classifica. I calabresi non hanno segnato contro il Südtirol dopo un filotto di 19 gare consecutive a bersaglio e hanno perso tutte le prime tre partite di un campionato di Serie BKT per la prima volta nella loro storia. In generale, i giallorossi, ko nelle ultime cinque sfide, potrebbero perdere più gare consecutive nella competizione per la prima volta dalle ultime sette della stagione 2005/06.
Dopo 14 risultati utili di fila in casa (9V, 5N) in Serie BKT, il Catanzaro ha perso l'ultimo match giocato al Ceravolo per 2-3 contro il Bari l'8 maggio scorso e potrebbe quindi subire due ko interni consecutivi per la prima volta nel torneo dal marzo-aprile 2024 (contro Reggiana e Como in quel caso), con Vicenzo Vivarini come allenatore.
Dopo tre vittorie di fila (tra marzo e aprile scorsi), la Carrarese non ha più vinto alcuno di tutti i successivi otto match (3N, 5P) di Serie BKT e potrebbe restare senza successi per più gare consecutive per la terza volta nella competizione dopo le nove tra gennaio-marzo 2026 e le 11 tra febbraio-maggio 1948.
Carrarese e Catanzaro sono le squadre più imprecise in questo campionato quanto a percentuale di cross su azione mandati a buon fine: ultimi i toscani con soltanto il 9% di traversoni riusciti, penultimi i calabresi con l'11%.
Tra i giocatori che non hanno ancora trovato il gol in questa Serie BKT, soltanto Giuseppe Ambrosino e Mohammed Chakir (19 tocchi a testa) hanno giocato più palloni in area avversaria rispetto a N'Dri Koffi (17).
Jonas Rouhi è il difensore che ha mandato al tiro più volte i compagni di squadra in questo avvio di Serie BKT: 10, meno soltanto, tra i pari ruolo, di Federico Dimarco (12) e Wesley (13) considerando Serie A e torneo cadetto.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: