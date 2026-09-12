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Catanzaro-Carrarese: 1-0 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

12 Settembre 2026 ore 17:15
Catanzaro
1
Carrarese
0
Partita finita
Arbitro: Davide Di Marco
  1. 83' 1-0 Pietro Iemmello
0'
45'
90'
90'
94'

Dopo aver provato a sbloccare subito la gara rischiando poi di andare sotto nella ripresa, il Catanzaro riesce a vincere la sua prima partita stagione nella Serie BKT 2026-2027. A decidere il match, contro una Carrarese che può recriminare per il doppio palo colpito da Marconi, è stata la rete di Iemmello arrivata all'83' dopo una grande invenzione di Pafundi.

Sale cosi a 3 punti in classifica il Catanzaro, che la prossima settimana farà visita alla Sampdoria, mentre rimane a un punto la Carrarese, che invece fra sette giorni ospiterà il Benevento.

  1. Grazie per aver seguito la diretta di Catanzaro-Carrarese 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie BKT.19:13

  2. 90'+5'

    Finisce qui! Catanzaro-Carrarese 1-0: i calabresi si sbloccano trovando la prima vittoria e i primi punti in questa Serie BKT 2026-2027.19:09

  3. 90'+5'

    Ultimi assalti per la Carrarese che prova a imbastire una manovra perimetrale per andare al cross dalle fasce.19:07

  4. 90'+4'

    Inizia l'ultimo minuto di gara.19:07

  5. 90'+4'

    Iemmello con un profondo ripiegamento difensivo riesce a conquistare un fallo consentendo alla sua difesa di respirare.19:06

  7. 90'+2'

    Alesi guadagna un fallo aspettando la carica alle sue spalle di Cudrig.19:05

  8. 90'

    Saranno 5 i minuti di recupero.19:03

  9. 89'

    Abiuso vince un rimpallo al limite dell'area del Catanzaro, serve da terra Marconi che però commette fallo nel tentativo di liberarsi. Pigliacelli allontana con un lancio lunghissimo.19:02

  10. 89'

    Adesso è il Catanzaro a raccogliersi nella propria metà campo cercando di chiudere tutte le linee di passaggio e di attacco alla Carrarese.19:01

  11. 87'

    Ultimo cambio per la Carrarese di Cioffi: esce Nicolás Schiavi, al suo posto Nicholas Bonfanti. Prova a sporgere in avanti la squadra l'allenatore dei toscani con l'obiettivo di cercare l'immediato pareggio.19:00

  13. 86'

    La Carrarese ora avrà pochi minuti per provare a reagire.18:59

  14. 83'

    GOL! CATANZARO-Carrarese 1-0! Rete di Pietro Iemmello! Dopo aver rischiato di andare sotto, i calabresi trovano il modo di passare in vantaggio: intuizione incredibile di Pafundi che dribbla un avversario in mezzo al campo e poi serve in verticale il proprio attaccante: a quel punto Iemmello è bravo a controllare e saltare il portiere, per poi concludere segnando la rete che rompe l'equilibrio!

    Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello19:00

  15. 82'

    Cudrig sbaglia completamente un cross: palla che si perde sul fondo.18:55

  16. 81'

    Arriva l'ultimo cambio per il Catanzaro: fuori Mehdi Dorval, entra per l'ultima porzione di partita Alejo Garnica.18:53

  17. 80'

    Al momento entrambe le squadre hanno utilizzato 4 delle 5 sostituzioni a disposizione: tutte e due le panchine hanno ancora uno slot a disposizione per giocarsi l'ultimo cambio.18:53

  19. 78'

    Ammonizione per Tchaouna: intervento duro del giocatore del Catanzaro che nel tentativo di contendere una palla a Schiavi in mezzo al campo finisce per entrare in ritardo. Il direttore di gara non ha dubbi nel rilevare il fallo e ammonirlo per imprudenza.18:52

  20. 77'

    Corner per il Catanzaro che, superato lo spavento del doppio palo, è tornato ad attaccare: il pallone battuto da Petriccione si perde direttamente sul fondo.18:51

  21. 76'

    Ulteriore avvicendamento per i toscani: esce un esausto Gabriele Parlanti, al suo posto entra Nicolò Cudrig.18:50

  22. 76'

    Cambio per la Carrarese, Cioffi toglie Jacopo Martini: al suo posto entra in campo Matthias Braunöder.18:50

  23. 75'

    DOPPIO PALO DI MARCONI! Carrarese vicinissima al vantaggio: rasoterra dell'attaccante dei toscani che si libera di un avversario e poi fa partire una conclusione che impatta il palo danza sulla linea e colpisce anche l'altro sostegno della porta difesa da Pigliacelli.18:49

  25. 74'

    Inesauribile Parlanti sul binario offensivo di destra per la Carrarese: l'esterno guadagna un altro corner.18:47

  26. 73'

    Alesi impatta di testa spedendo a lato un cross proveniente da destra.18:45

  27. 72'

    Tchaouna prova a farsi subito vedere: cross col mancino, Pizzignacco legge la traiettoria bloccando la palla e allontanando la minaccia dall'area della Carrarese.18:44

  28. 70'

    Attacca la Carrarese da sinistra con Rubino: cross mezzo in mezzo, con il pallone che attraversa tutta l'area del Catanzaro senza trovare nessuna deviazione.18:43

  29. 67'

    Lascia il campo, fra i padroni di casa, anche l'ammonito Nicola Mosti: a rilevarlo è Franky Tchaouna.18:42

  31. 67'

    Esce dal campo anche Marco Ruggero, entra al suo posto sempre per il Catanzaro Antonio Candela.18:41

  32. 67'

    Nuova sostituzione per il Catanzaro: lascia il campo Emanuele Pecorino, a prenderne il posto è N'Dri Koffi.18:40

  33. 67'

    Ulteriore sostituzione per gli ospiti: esce Moustapha Cisse, a rilevarlo è Giacomo Marconi.18:39

  34. 67'

    Primo cambio per la Carrarese: esce Luka Topalovic al suo posto Tommaso Rubino.18:39

  35. 66'

    Tentativo di Petriccione da fermo, quasi una sorta di corner corto ma diretto verso la porta della Carrarese: palla alta.18:39

  37. 65'

    Squadre che iniziano ad essere un po' stanche: si aprono degli spazi per creare situazioni e occasioni da gol.18:38

  38. 63'

    Pecorino si gira e calcia con il sinistro cercando l'angolo lontano: palla fuori.18:36

  39. 62'

    Nel frattempo viene ammonito Cioffi per proteste: l'allenatore della Carrarese si era lamentato per un fallo non accordato dal direttore di gara su Parlanti.18:35

  40. 60'

    Pecorino intanto termina in offside sul tentativo di imbucata da parte di Mosti.18:33

  41. 59'

    Petriccione in verticale da Pecorino: apertura su Dorval che non controlla. La palla si perde in out. Il Catanzaro spreca una potenziale buona occasione.18:32

  43. 57'

    Sul ribaltamento di fronte, ci prova Iemmello con una conclusione a giro di destro: palla che si perde sul fondo.18:30

  44. 56'

    Giallo per Gabriele Parlanti: l'esterno della Carrarese viene ammonito per simulazione. Ha superato Alesi entrando in area, poi ha cercato di evidenziare un contatto che il direttore di gara ha ritenuto non falloso.18:30

  45. 56'

    Azione avvolgente del Catanzaro da destra a sinistra, arriva il cross: libera di testa Oliana, poi Abiuso si va a prendere un fallo per far ripartire i suoi.18:28

  46. 54'

    Schiavi raccoglie la respinta della difesa del Catanzaro: tiro di prima intenzione, palla fuori.18:27

  47. 54'

    Arriva un corner per la Carrarese, il terzo della gara per i toscani.18:26

  49. 53'

    Arriva la prima ammonizione anche per il Catanzaro: Mosti mette giù Parlanti dopo aver provato a limitare la corsa del centrocampista avversario. Il direttore di gara tira fuori il cartellino giallo.18:26

  50. 52'

    Riprende la partita, che era stata interrotta per consentire i soccorsi ai giocatori del Catanzaro: Pizzignacco va al rinvio dal fondo per la Carrarese.18:24

  51. 51'

    Ci sono due uomini del Catanzaro a terra: Pecorino e Dorval, entrambi hanno subito delle contusioni su due contrasti aerei.18:24

  52. 50'

    Schiavi da lontano: molto forte il destro di controbalzo, non preciso però il tentativo.18:22

  53. 48'

    Dorval riceve da Pafundi all'interno dell'area di rigore: un dribbling per lui, poi la conclusione debole.18:21

  55. 48'

    Allontana senza troppi problemi la difesa del Catanzaro. I calabresi riguadagno campo.18:20

  56. 47'

    Spinge sulla destra la Carrarese: parte un cross da sinistra, Dorval mette in angolo.18:19

  57. 46'

    Si riparte! Primo pallone della ripresa affidato alla Carrarese.18:18

  58. 45'

    Primo cambio per il Catanzaro: esce Bruno Verrengia, al suo posto Marco Imperiale.18:18

  59. Nella ripresa i padroni di casa proveranno a rompere l'equilibrio provando anche a pescare dalla panchina stando attenti però a non prestare il fianco alle ripartenze degli ospiti, che hanno già fatto vedere di non rinunciare a fare male quando si aprono gli spazi in contropiede.18:07

  61. Non si sblocca la gara fra Catanzaro e Carrarese: i padroni di casa vanno subito vicino al gol con Antonini, non trovando poi però il modo di fare male a una Carrarese molto organizzata che prova a ripartire con la sua coppia d'attaccanti formata da Cisse e Abiuso.18:05

  62. 45'

    Termina senza recupero la prima frazione di gioco: Catanzaro-Carrarese 0-0.18:03

  63. 44'

    Tentativo di scatto in verticale da parte di Abiuso: l'assistente del direttore di gara segnala l'offside.18:01

  64. 43'

    Batti e ribatti al limite dell'area della Carrarese: allontana la minaccia Oliana.17:59

  65. 42'

    Alesi prova ad attaccare sulla sinistra nel duello con Parlanti: non si fa superare l'esterno degli ospiti, che chiude in fallo laterale.17:58

  67. 40'

    Arriva la prima ammonizione del match: è per Luka Topalovic. Il centrocampista della Carrarese ferma con le cattive, in mezzo al campo, la ripartenza di Pafundi. Giallo per lui.17:57

  68. 38'

    Pafundi sfrutta uno scambio con Iemmello per partire da lontano e prendere velocità: arriva in zona tiro, ma il suo destro si perde a lato della porta della Carrarese.17:55

  69. 37'

    Petriccione ora intercetta in scivolata un pallone in mezzo al campo: intervento che consente al Catanzaro di recuperare il pallone. Il centrocampista prova a scuotere i suoi in vista della volata finale del primo tempo.17:53

  70. 35'

    Riesce a ripartire la Carrarese che si distende a sinistra con Rouhi: il suo cross viene respinto, palla che arriva nei piedi di Schiavi. Per lui un destro a giro, che Pigliacelli non ha problemi a neutralizzare.17:52

  71. 33'

    Il Catanzaro torna a spingere, per ora l'organizzazione difensiva della Carrarese tiene botta senza particolari problemi.17:50

  73. 31'

    Cissè scatta sul filo del fuorigioco: arriva fino in fondo, ma il suo tiro non impensierisce Pigliacelli.17:47

  74. 30'

    Verrengia e Alesi non si intendono nello sviluppo della manovra dei calabresi sulla sinistra: palla che termina in fallo laterale.17:47

  75. 29'

    Torna a distendersi la Carrarese: Abiuso si libera e calcia dalla distanza, la sua conclusione viene murata da Antonini.17:45

  76. 28'

    Cercato ancora Pecorino da Iemmello: l'attaccante del Catanzaro controlla con la mano. Il direttore di gara rileva il fallo.17:44

  77. 25'

    Pafundi, Iemmello e Pecorino si cercano e si trovano nell'area di rigore avversaria: quest'ultimo però nel momento della battuta al volo, con un avversario a disturbarlo, spara alto.17:42

  79. 24'

    Per il Catanzaro, partecipano all'azione offensiva anche i difensori laterali del pacchetto arretrato: Verrengia si sgancia spesso sulla sinistra.17:42

  80. 23'

    Converge sul destro, dalla corsia di sinistra, Alesi: fa partire un tiro debole che si spegne sul fondo.17:39

  81. 21'

    Innescato Cissè: prende velocità l'attaccante dei toscani arrivando in zona tiro. La sua conclusione però termina molto lontana dallo specchio della porta del Catanzaro.17:37

  82. 20'

    Iemmello impreciso in uno stop in zona offensiva: regala il pallone ai difensori della Carrarese, che dopo aver recuperato la palla consolidano il possesso.17:36

  83. 18'

    Si mette in proprio Pafundi: danza sulla palla in zona centrale e poi da fermo, sui 30 metri, fa partire un tiro che finisce non lontanissimo dalla porta della Carrarese.17:35

  85. 17'

    Cioffi chiede più precisione ai suoi nell'uscita del pallone dalle zone arretrate della squadra, in particolare al portiere Pizzignacco. 17:34

  86. 15'

    Azione molto elaborata del Catanzaro: non trovano sbocchi i padroni di casa. La Carrarese si chiude in maniera ermetica nella sua metà campo.17:32

  87. 13'

    Tiro di Ruggeri: murato dalla difesa calabrese. Poi Dorval ripulisce la zona appena fuori dall'area di rigore della Catanzaro andando a subire fallo.17:30

  88. 12'

    Funziona il giro-palla della Carrarese: si libera Abiuso in area di rigore, prova a incunearsi venendo fermato in angolo.17:29

  89. 10'

    Schiavi intercetta una palla in mezzo al campo: Pecorino commette fallo nel tentativo di recuperarla. La Carrarese riparte gestendo il possesso.17:27

  91. 9'

    Errore di Iemmello nell'impostazione: ruba palla Cissè che conduce la ripartenza. Palla in profondità per Abiuso, che però calcia male mettendo a lato della porta difesa da Pigliacelli.17:26

  92. 7'

    Attacca ancora il Catanzaro in queste prime battute del match: sviluppo del gioco sulla sinistra, cross di Alesi su cui fa buona guardia la difesa ospite.17:24

  93. 6'

    Prova a farsi vedere anche la Carrarese: discesa di Rouhi, che viene contenuta da Dorval.17:22

  94. 4'

    OCCASIONISSIMA DI TESTA PER ANTONINI! Inserimento del centrale difensivo, sugli sviluppi del calcio d'angolo: l'incornata, con Pizzignacco in uscita, termina a pochi centimetri dalla porta della Carrarese.17:21

  95. 3'

    Slalom di Dorval sulla destra: entra in area il giocatore del Catanzaro, che viene murato in angolo.17:20

  97. 2'

    Grande intensità in queste prime fasi di gara: sono i padroni di casa a provare a prendere l'iniziativa.17:19

  98. Inizia il match! E' il Catanzaro a muovere il primo pallone del match.17:17

  99. A dirigere la sfida sarà il signor Davide Di Marco, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon e Luca Chiavaroli.17:11

  100. La partita si gioca allo stadio “Nicola Ceravolo”, dove le squadre hanno ultimato il riscaldamento pre-gara. 17:06

  101. Nella Carrarese, la cerniera centrale di centrocampo sarà composta da Martini, Schiavi e Topalovic: il terzetto di Gabriele Cioffi dovrà garantire protezione al reparto arretrato cercando anche di accompagnare la coppia d'attacco formata da Cissè e Abiuso.17:05

  103. Nel Catanzaro torna dopo l'infortunio, da titolare, Pafundi: il fantasista agirà, assieme a Iemmello, alle spalle di Pecorino.17:03

  104. FORMAZIONI UFFICIALI: la Carrarese scende in campo con un 3-5-2: Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Rouhi, Martini, Schiavi, Topalovic, Parlanti; Cissé, Abiuso.17:01

  105. FORMAZIONI UFFICIALI: il Catanzaro scende in campo con un 3-4-2-1: Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Verrengia; Dorval, Petriccione, Mosti, Alesi; Pafundi, Iemmello; Pecorino.16:56

  106. Carrarese che punta a sbloccarsi: i toscani hanno raccolto un solo punto nelle prime tre partite non cogliendo ancora la prima vittoria di questa annata.16:53

  107. Il Catanzaro va a caccia dei primi punti in questo campionato dopo aver iniziato la stagione 2026-2027 con 3 sconfitte in altrettanti impegni: i calabresi avranno per la prima volta la chance di giocare in casa.16:50

  109. Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Carrarese, gara valida per la Giornata 4 della Serie BKT.16:45

Formazioni Catanzaro - Carrarese

Catanzaro
Carrarese
TITOLARI CATANZARO
PANCHINA CATANZARO
ALLENATORE CATANZARO
  • Giorgio Gorgone
TITOLARI CARRARESE
PANCHINA CARRARESE
ALLENATORE CARRARESE
  • Gabriele Cioffi
PREPARTITA

Catanzaro - Carrarese è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
Arbitro di Catanzaro - Carrarese sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Davide Di Marco

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati21
Fuorigioco5
Rigori assegnati0
Ammonizioni4
Espulsioni0
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino5.2

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2026 Serie A Sassuolo-Torino 2-1
03-09-2026 Coppa Italia Palermo-Mantova 5-2

Attualmente il Catanzaro si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece la Carrarese si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Catanzaro ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; la Carrarese ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Catanzaro ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Carrarese ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, il Pisa e il Sudtirol ottenendo 0 punti.
La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, l'Ascoli e l'Empoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol perdendo 2-0 mentre La Carrarese ha incontrato l'Empoli perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 1 gol.

Catanzaro e Carrarese si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 1 volta, la Carrarese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.

Catanzaro-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Carrarese non ha mai vinto nei quattro confronti disputati finora contro il Catanzaro in Serie BKT, sebbene i toscani abbiano chiuso in parità tutti gli ultimi tre (1P); soltanto contro il Mantova, i giallazzurri hanno giocato più partite (sette - 3N, 4P) senza mai strappare la posta piena, nel torneo, che contro i calabresi (quattro appunto, come contro Cremonese e Padova).
  • Il Catanzaro è l’unica squadra di questo torneo ancora a zero punti in classifica. I calabresi non hanno segnato contro il Südtirol dopo un filotto di 19 gare consecutive a bersaglio e hanno perso tutte le prime tre partite di un campionato di Serie BKT per la prima volta nella loro storia. In generale, i giallorossi, ko nelle ultime cinque sfide, potrebbero perdere più gare consecutive nella competizione per la prima volta dalle ultime sette della stagione 2005/06.
  • Dopo 14 risultati utili di fila in casa (9V, 5N) in Serie BKT, il Catanzaro ha perso l'ultimo match giocato al Ceravolo per 2-3 contro il Bari l'8 maggio scorso e potrebbe quindi subire due ko interni consecutivi per la prima volta nel torneo dal marzo-aprile 2024 (contro Reggiana e Como in quel caso), con Vicenzo Vivarini come allenatore.
  • Dopo tre vittorie di fila (tra marzo e aprile scorsi), la Carrarese non ha più vinto alcuno di tutti i successivi otto match (3N, 5P) di Serie BKT e potrebbe restare senza successi per più gare consecutive per la terza volta nella competizione dopo le nove tra gennaio-marzo 2026 e le 11 tra febbraio-maggio 1948.
  • Carrarese e Catanzaro sono le squadre più imprecise in questo campionato quanto a percentuale di cross su azione mandati a buon fine: ultimi i toscani con soltanto il 9% di traversoni riusciti, penultimi i calabresi con l'11%.
  • Tra i giocatori che non hanno ancora trovato il gol in questa Serie BKT, soltanto Giuseppe Ambrosino e Mohammed Chakir (19 tocchi a testa) hanno giocato più palloni in area avversaria rispetto a N'Dri Koffi (17).
  • Jonas Rouhi è il difensore che ha mandato al tiro più volte i compagni di squadra in questo avvio di Serie BKT: 10, meno soltanto, tra i pari ruolo, di Federico Dimarco (12) e Wesley (13) considerando Serie A e torneo cadetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CatanzaroCarrarese
Partite giocate33
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati32
Gol totali subiti74
Media gol subiti per partita2.31.3
Percentuale possesso palla54.739.2
Numero totale di passaggi13301083
Numero totale di passaggi riusciti1154841
Tiri nello specchio della porta1511
Percentuale di tiri in porta46.935.5
Numero totale di cross6245
Numero medio di cross riusciti97
Duelli per partita vinti117163
Duelli per partita persi128160
Corner subiti1920
Corner guadagnati1912
Numero di punizioni a favore3738
Numero di punizioni concesse3542
Tackle totali3546
Percentuale di successo nei tackle60.056.5
Fuorigiochi totali92
Numero totale di cartellini gialli64
Numero totale di cartellini rossi00

Catanzaro - Carrarese Live

Classifica SERIE B

  1. Palermo9
  2. Sudtirol8
  3. Mantova7
  4. Modena7
  5. Ascoli7
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Francesco Ruocco3
  2. Cristian Shpendi3
  3. Michele Besaggio2
  4. Federico Bonazzoli2
  5. Giuseppe Caso2
MOSTRA COMPLETA

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