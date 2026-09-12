Nella Carrarese, la cerniera centrale di centrocampo sarà composta da Martini, Schiavi e Topalovic: il terzetto di Gabriele Cioffi dovrà garantire protezione al reparto arretrato cercando anche di accompagnare la coppia d'attacco formata da Cissè e Abiuso.17:05

Ci sono due uomini del Catanzaro a terra: Pecorino e Dorval, entrambi hanno subito delle contusioni su due contrasti aerei.18:24

Giallo per Gabriele Parlanti: l'esterno della Carrarese viene ammonito per simulazione. Ha superato Alesi entrando in area, poi ha cercato di evidenziare un contatto che il direttore di gara ha ritenuto non falloso.18:30

Al momento entrambe le squadre hanno utilizzato 4 delle 5 sostituzioni a disposizione: tutte e due le panchine hanno ancora uno slot a disposizione per giocarsi l'ultimo cambio.18:53

GOL! CATANZARO-Carrarese 1-0! Rete di Pietro Iemmello! Dopo aver rischiato di andare sotto, i calabresi trovano il modo di passare in vantaggio: intuizione incredibile di Pafundi che dribbla un avversario in mezzo al campo e poi serve in verticale il proprio attaccante: a quel punto Iemmello è bravo a controllare e saltare il portiere, per poi concludere segnando la rete che rompe l'equilibrio! Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello 19:00

PREPARTITA

Catanzaro - Carrarese è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Carrarese sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 21 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.2 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2026 Serie A Sassuolo-Torino 2-1 03-09-2026 Coppa Italia Palermo-Mantova 5-2

Attualmente il Catanzaro si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece la Carrarese si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; la Carrarese ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Catanzaro ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Carrarese ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, il Pisa e il Sudtirol ottenendo 0 punti.

La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, l'Ascoli e l'Empoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol perdendo 2-0 mentre La Carrarese ha incontrato l'Empoli perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 1 gol.

Catanzaro e Carrarese si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 1 volta, la Carrarese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.

Catanzaro-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Carrarese non ha mai vinto nei quattro confronti disputati finora contro il Catanzaro in Serie BKT, sebbene i toscani abbiano chiuso in parità tutti gli ultimi tre (1P); soltanto contro il Mantova, i giallazzurri hanno giocato più partite (sette - 3N, 4P) senza mai strappare la posta piena, nel torneo, che contro i calabresi (quattro appunto, come contro Cremonese e Padova).

Il Catanzaro è l’unica squadra di questo torneo ancora a zero punti in classifica. I calabresi non hanno segnato contro il Südtirol dopo un filotto di 19 gare consecutive a bersaglio e hanno perso tutte le prime tre partite di un campionato di Serie BKT per la prima volta nella loro storia. In generale, i giallorossi, ko nelle ultime cinque sfide, potrebbero perdere più gare consecutive nella competizione per la prima volta dalle ultime sette della stagione 2005/06.

Dopo 14 risultati utili di fila in casa (9V, 5N) in Serie BKT, il Catanzaro ha perso l'ultimo match giocato al Ceravolo per 2-3 contro il Bari l'8 maggio scorso e potrebbe quindi subire due ko interni consecutivi per la prima volta nel torneo dal marzo-aprile 2024 (contro Reggiana e Como in quel caso), con Vicenzo Vivarini come allenatore.

Dopo tre vittorie di fila (tra marzo e aprile scorsi), la Carrarese non ha più vinto alcuno di tutti i successivi otto match (3N, 5P) di Serie BKT e potrebbe restare senza successi per più gare consecutive per la terza volta nella competizione dopo le nove tra gennaio-marzo 2026 e le 11 tra febbraio-maggio 1948.

Carrarese e Catanzaro sono le squadre più imprecise in questo campionato quanto a percentuale di cross su azione mandati a buon fine: ultimi i toscani con soltanto il 9% di traversoni riusciti, penultimi i calabresi con l'11%.

Tra i giocatori che non hanno ancora trovato il gol in questa Serie BKT, soltanto Giuseppe Ambrosino e Mohammed Chakir (19 tocchi a testa) hanno giocato più palloni in area avversaria rispetto a N'Dri Koffi (17).

Jonas Rouhi è il difensore che ha mandato al tiro più volte i compagni di squadra in questo avvio di Serie BKT: 10, meno soltanto, tra i pari ruolo, di Federico Dimarco (12) e Wesley (13) considerando Serie A e torneo cadetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: