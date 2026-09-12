Il match termina con un avvincente pareggio per 2-2 tra Cesena e Cremonese. Intorno a metà primo tempo Shpendi va a segno in due occasioni, ma in entrambi i casi viene fermato in posizione di fuorigioco, ma nel secondo caso, dopo un lungo consulto col Var, l’arbitro giudica regolare la posizione del numero 9 e sancisce il vantaggio degli emiliani. Successivamente gli ospiti con Berti sfiorano il pareggio, sventato da una grande uscita di Siano. All’ora di gioco Shpendi raddoppia, trasformando un calcio di rigore concesso dal Var a seguito di un fallo di mano di Rocchetti. Nell’ultimo quarto d’ora, nel giro di 5 minuti, i grigiorossi riescono a recuperare i due gol di svantaggio con un preciso rasoterra dal limite di Collocolo e un poderoso stacco di testa di Bonazzoli.21:30

PREPARTITA

Cesena - Cremonese è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 19:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Cremonese sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 22 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 22.0 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Catanzaro-Südtirol 2-2 29-08-2026 Serie A Monza-Udinese 2-3

Attualmente il Cesena si trova 8° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece la Cremonese si trova 16° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; la Cremonese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Cesena ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e il Mantova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Modena e il Padova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Mantova pareggiando 1-1 mentre La Cremonese ha incontrato il Padova vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 3 gol.

Cesena e Cremonese si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 8 volte, la Cremonese ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Cesena-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cesena ha vinto quattro delle ultime sei partite (2P) giocate contro la Cremonese in Serie BKT, compresa la più recente del febbraio 2025 (2-1 in trasferta): tanti successi quanti quelli collezionati dai romagnoli contro i grigiorossi in tutte le precedenti 16 sfide (4N, 8P) disputate nella competizione.

La Cremonese ha vinto l'ultima trasferta di campionato contro il Cesena in Serie BKT - quella per 1-0 nel dicembre 2024 - e potrebbe infilare due successi consecutivi al Manuzzi per la seconda volta nel torneo dopo quella del 1986; inoltre, nelle 11 gare esterne giocate contro i romagnoli, i grigiorossi hanno segnato più di un gol in un match soltanto, nella sfida del 5 ottobre 1986, terminata 2-1 in favore dei lombardi.

Nelle ultime quattro gare del Cesena in campionato entrambe le squadre sono andate a segno per un totale di ben 14 reti (3.5 di media a incontro), dopo che nelle precedenti quattro almeno una delle due non aveva trovato il gol (quattro centri nel complesso, uno in media a match); inoltre, delle ultime 15 partite di Serie BKT, i romagnoli ne hanno pareggiate otto (il 53% - 2V, 5P): nel periodo (dalla 27ª giornata dello scorso torneo), nessuna squadra ha chiuso in parità così tanti incontri nella stagione regolare della competizione.

Tra il torneo in corso e l'ultima partecipazione alla Serie BKT nel 2024/25, la Cremonese ha perso le ultime due trasferte di campionato e potrebbe subire tre ko esterni consecutivi nella competizione per la prima volta da febbraio 2019, sotto la gestione di Massimo Rastelli.

La Cremonese ha registrato finora 50 sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questo campionato: più di qualsiasi altra avversaria di Serie BKT e più del doppio rispetto a quelle messe assieme dal Cesena (23, quintultima in questa classifica).

Cristian Shpendi - a segno nell'ultimo turno di campionato contro il Mantova - potrebbe andare a bersaglio per cinque match di fila per la prima volta in carriera in Serie BKT. Nel dettaglio, l’attaccante del Cesena ha realizzato cinque reti nelle ultime quattro sfide del torneo: nel periodo (dall'8 maggio scorso), meno solo di Donyell Malen (otto) tra Serie A e campionato cadetto - a cinque anche Antonio Raimondo.

Il Cesena è la squadra contro la quale Federico Bonazzoli ha giocato più minuti (218) in Serie BKT senza avere ancora partecipato ad alcun gol. L'attaccante dei grigiorossi - doppietta nell'ultimo turno di campionato contro il Padova - potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nel torneo per la seconda volta con la maglia della Cremonese dopo quella dell'ottobre 2024 (contro Salernitana e Modena in quell'occasione).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: