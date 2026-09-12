Terzo pareggio in altrettante gare interne per il Cesena, che sale a quota 6.
Muove la classifica la Cremonese, che si porta a quota 4 e evita la terza sconfitta in 4 giornate.
Nel prossimo turno il Cesena andrà in scena sul campo della Juve Stabia, mentre la Cremonese ospiterà sul proprio terreno di gioco la Virtus Entella.
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Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!21:35
Il match termina con un avvincente pareggio per 2-2 tra Cesena e Cremonese. Intorno a metà primo tempo Shpendi va a segno in due occasioni, ma in entrambi i casi viene fermato in posizione di fuorigioco, ma nel secondo caso, dopo un lungo consulto col Var, l’arbitro giudica regolare la posizione del numero 9 e sancisce il vantaggio degli emiliani. Successivamente gli ospiti con Berti sfiorano il pareggio, sventato da una grande uscita di Siano. All’ora di gioco Shpendi raddoppia, trasformando un calcio di rigore concesso dal Var a seguito di un fallo di mano di Rocchetti. Nell’ultimo quarto d’ora, nel giro di 5 minuti, i grigiorossi riescono a recuperare i due gol di svantaggio con un preciso rasoterra dal limite di Collocolo e un poderoso stacco di testa di Bonazzoli.21:30
90'+7'
Fischio finale dell'incontro. Cesena-Cremonese 2-221:29
90'+4'
Siano intercetta un cross di Bonazzoli per Thorsby.21:26
90'+2'
Siano blocca un colpo di testa di Bianchetti, che ha provato la torre per gli attaccanti.21:24
90'+1'
Sei minuti di recupero.21:23
90'
Giallo per la Cremonese. Ammonito Federico Bonazzoli per una spinta ai danni di Ilic.21:23
87'
Cambio per il Cesena. Esce il centrocampista Matteo Guidi ed entra l'attaccante Alessandro Debenedetti.21:19
81'
Giallo per il Cesena. Ammonito Gianluca Frabotta per proteste.21:14
80'
GOL! Cesena-CREMONESE 2-2. Rete di Federico Bonazzoli, che insacca di testa, a seguito di uno stacco poderoso, su un cross preciso dalla sinistra di Luperto.
Punizione dalla destra di Licina e Siano in presa alta anticipa Bianchetti.21:05
71'
Tentativo di Baschirotto dai 20 metri. Il rasoterra termina a lato.21:03
70'
Cambio in difesa per il Cesena. Esce Massimiliano Mangraviti ed entra Marco Dalla Vecchia.21:06
70'
Cambio di esterni per il Cesena. Esce Antonio Fiori ed entra Luca D'Andrea.21:04
70'
Cambio per la Cremonese. Esce il centrocampista Simone Pontisso ed entra l'attaccante Manuel De Luca.21:01
67'
Agazzi manca clamorosamente il pallone, su lungo lancio di Cioffi, e Shpendi si trova a poter calciare a porta vuota a colpo sicuro. Baschirotto con un intervento in scivolata miracoloso riesce a mettere sopra la traversa. L'arbitro segnala la posizione di fuorigioco di Shpendi a inizio azione.21:01
66'
Cambio in difesa per la Cremonese. Esce Yuri Rocchetti ed entra Federico Baschirotto.20:59
66'
Bonazzoli, servito da Thorsby, prova l'ennesima conclusione di sinistro, che viene ribattuta.20:58
65'
Iniziativa personalke di Licina, che entra in area e viene contrastato regolarmente.20:58
65'
Cross di Elia dalla sinistra, intercettato in presa alta da Siano.20:57
61'
Cambio di esterni per il Cesena. Esce Xavello Druiventak ed entra Gianluca Frabotta.20:56
59'
Cambio a centrocampo per la Cremonese. Esce Tommaso Berti ed entra Morten Thorsby.20:54
59'
Cambio di esterni per la Cremonese. Esce Alessandro Vogliacco ed entra Michele Collocolo.20:54
59'
GOL! CESENA-Cremonese 2-0. Rete di Cristan Shpendi, che realizza il calcio di rigore, che spiazza Agazzi con rasoterra alla destra del portiere.
Cambio a centrocampo per la Cremonese. Esce Jari Vandeputte ed entra Salvatore Elia.20:53
58'
A seguito di un controllo Var l'arbitro giudica falloso l'intervento di mano di Shpendi e decreta il calcio di rigore a favore del Cesena.20:51
57'
L'arbitro viene richiamato al Var per valutare il tocco di mano di Rocchetti.20:50
56'
Driuventak prova un cross dalla destra che, deviato, finisce tra le braccia di Agazzi.20:49
53'
La conclusione dal limite di Gerli costringe Siano ad un provvidenziale intervento. Sulla ribattuta Vandeputte tira e Ilic salva sulla linea.20:46
52'
Bonazzoli prova due volte la conclusione, ma entrambe vengono ribattute dalla difesa avversaria.20:45
52'
Bonazzoli sciupa un'occasione proveniente da una palla persa dalla difesa del Cesena, facendosi rimpallare la conclusione, in una situazione di tre contro uno.20:45
49'
Pagano lavora un pallone sulla sinistra e mette dietro per Fiori, il cui tiro a giro da ottima posizione sfiora il palo.20:42
48'
Primo calcio d'angolo della ripresa, a favore del Cesena, grazie ad un'iniziativa di Fiori.20:41
47'
Pallone in profondità per Shpendi, che viene anticipato da Agazzi.20:39
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Cesena.20:38
Il primo tempo termina col Cesena in vantaggio per 1-0. Intorno a metà frazione Shpendi va a segno in due occasioni, ma in entrambi i casi viene fermato in posizione di fuorigioco, ma nel secondo caso, dopo un lungo consulto col Var, l’arbitro giudica regolare la posizione del numero 9 e sancisce il vantaggio degli emiliani. Successivamente gli ospiti con Berti sfiorano il pareggio, sventato da una grande uscita di Siano. In pieno recupero i lombardi colpiscono con Vandeputte, seguito di un calcio di punizione, una traversa.20:33
45'+5'
Fischio finale del primo tempo. Cesena-Cremonese 1-020:22
45'+4'
La punzione di Vandeputte, da posizione defilata, viene respinta da Siano, con l'aiuto della traversa.20:22
45'+3'
Giallo per il Cesena. Ammonito Mihajlo Ilic per una trattenuta ai danni di Vandeputte.20:21
45'+1'
Mangraviti conclude una serie di tentativi del Cesena con un sinistro dal limite dell'area che termina a lato.20:18
45'+1'
Quattro minuti di recupero.20:18
40'
Siano respinge in uscita la punizione di Vandeputte, il pallone giunge a Berti, che prova il sinistro da fuori area. Pallone che termina alto.20:13
39'
Giallo per il Cesena. Ammonito Antonio Fiori a seguito di una trattenuta ai danni di Licina.20:11
38'
Fiori prova la conclusione dal limite, che viene ribattuta dalla difesa.20:11
32'
Tentativo da fuori area di Guidi, che viene deviato in corner dalla schiena di Luperto.20:04
30'
Berti, lanciato in profondità, vince un rimpallo con Gerli e calcia addoso al portiere. Sulla ribattuta Bonazzoli prova di esterno sinistro ad infilare la porta sguarnita, ma Cioffi salva.20:04
28'
Vogliacco conclude una bella azione della Cremonese con un bel tiro stoppato da Mangraviti.20:01
22'
GOL! CESENA-Cremonese 1-0. Rete di Cristian Shpendi. Lanciato in profondità da Bisoli, l’attaccante entra in area e scarica in rete con un lob. Dopo un lungo controllo Var l’arbitro giudica regolare la rete del numero 9.
Cesena - Cremonese è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 19:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Cremonese sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.
Claudio Giuseppe Allegretta
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
22
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
1
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.0
Falli per cartellino
22.0
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2026
Coppa Italia
Catanzaro-Südtirol 2-2
29-08-2026
Serie A
Monza-Udinese 2-3
Attualmente il Cesena si trova 8° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece la Cremonese si trova 16° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Cesena ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; la Cremonese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Cesena ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e il Mantova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Modena e il Padova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Mantova pareggiando 1-1 mentre La Cremonese ha incontrato il Padova vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 3 gol.
Cesena e Cremonese si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 8 volte, la Cremonese ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Cesena-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cesena ha vinto quattro delle ultime sei partite (2P) giocate contro la Cremonese in Serie BKT, compresa la più recente del febbraio 2025 (2-1 in trasferta): tanti successi quanti quelli collezionati dai romagnoli contro i grigiorossi in tutte le precedenti 16 sfide (4N, 8P) disputate nella competizione.
La Cremonese ha vinto l'ultima trasferta di campionato contro il Cesena in Serie BKT - quella per 1-0 nel dicembre 2024 - e potrebbe infilare due successi consecutivi al Manuzzi per la seconda volta nel torneo dopo quella del 1986; inoltre, nelle 11 gare esterne giocate contro i romagnoli, i grigiorossi hanno segnato più di un gol in un match soltanto, nella sfida del 5 ottobre 1986, terminata 2-1 in favore dei lombardi.
Nelle ultime quattro gare del Cesena in campionato entrambe le squadre sono andate a segno per un totale di ben 14 reti (3.5 di media a incontro), dopo che nelle precedenti quattro almeno una delle due non aveva trovato il gol (quattro centri nel complesso, uno in media a match); inoltre, delle ultime 15 partite di Serie BKT, i romagnoli ne hanno pareggiate otto (il 53% - 2V, 5P): nel periodo (dalla 27ª giornata dello scorso torneo), nessuna squadra ha chiuso in parità così tanti incontri nella stagione regolare della competizione.
Tra il torneo in corso e l'ultima partecipazione alla Serie BKT nel 2024/25, la Cremonese ha perso le ultime due trasferte di campionato e potrebbe subire tre ko esterni consecutivi nella competizione per la prima volta da febbraio 2019, sotto la gestione di Massimo Rastelli.
La Cremonese ha registrato finora 50 sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questo campionato: più di qualsiasi altra avversaria di Serie BKT e più del doppio rispetto a quelle messe assieme dal Cesena (23, quintultima in questa classifica).
Cristian Shpendi - a segno nell'ultimo turno di campionato contro il Mantova - potrebbe andare a bersaglio per cinque match di fila per la prima volta in carriera in Serie BKT. Nel dettaglio, l’attaccante del Cesena ha realizzato cinque reti nelle ultime quattro sfide del torneo: nel periodo (dall'8 maggio scorso), meno solo di Donyell Malen (otto) tra Serie A e campionato cadetto - a cinque anche Antonio Raimondo.
Il Cesena è la squadra contro la quale Federico Bonazzoli ha giocato più minuti (218) in Serie BKT senza avere ancora partecipato ad alcun gol. L'attaccante dei grigiorossi - doppietta nell'ultimo turno di campionato contro il Padova - potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nel torneo per la seconda volta con la maglia della Cremonese dopo quella dell'ottobre 2024 (contro Salernitana e Modena in quell'occasione).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: