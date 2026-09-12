PREPARTITA

Padova - Ascoli è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Ascoli sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 35 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 1-0 29-08-2026 Serie A Fiorentina-Frosinone 0-3

Attualmente il Padova si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Ascoli si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Padova ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; l'Ascoli ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Padova ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Ascoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Verona e la Cremones ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Carrarese e il Benevento ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Padova ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese perdendo 3-1 mentre L'Ascoli ha incontrato il Benevento vincendo 1-0.

Padova e Ascoli si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Padova ha vinto 9 volte, l'Ascoli ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Padova-Ascoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo nell'ultima sfida (2-1 fuori casa, 2 aprile 2019), l'Ascoli potrebbe battere il Padova in due match di fila per la prima volta in assoluto in Serie BKT.

Il Padova ha vinto tutte le prime cinque sfide casalinghe contro l'Ascoli in Serie BKT, tra il 1990 e il 2011, con un punteggio aggregato di 11-4, dopodiché ha collezionato un solo punto in tre incontri del genere (1N, 2P).

Il Padova è imbattuto da quattro gare casalinghe di fila (3V, 1N) e non arriva ad almeno cinque match interni senza sconfitta in Serie BKT da gennaio-marzo 2019, Pierpaolo Bisoli alla guida.

L'Ascoli ha vinto l'ultima gara - 1-0 vs Benevento - e non ottiene due successi di fila in una singola stagione in Serie BKT da febbraio 2023, con Roberto Breda in panchina.

L'Ascoli è la squadra che ha subito meno gol in questo campionato rispetto agli Expected Goals Against registrati: due reti incassate a fronte di un valore di 4.9 xGa, per una differenza quindi di 2.9.

Nessun attaccante ha guadagnato più possessi nella trequarti avversaria rispetto a Gianluca Caprari in questo campionato: quattro, al pari di Bernat Guiu, Gennaro Tutino e Dennis Johnsen; il classe '93 potrebbe segnare un gol casalingo in Serie BKT per la prima volta dopo oltre 10 anni - Pescara-Lanciano 4-0, 8 maggio 2016.

Matteo Brunori - a segno nella sua unica sfida in Serie BKT contro il Padova, con la rete decisiva dal dischetto lo scorso 14 febbraio con la Sampdoria (1-0) - potrebbe andare a segno in due presenze di fila nella competizione per la prima volta da marzo 2025 (gol vs Benevento nell'ultima giornata).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: