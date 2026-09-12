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Padova-Ascoli: 1-0 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

12 Settembre 2026 ore 15:00
Padova
1
Ascoli
0
Partita finita
Arbitro: Giuseppe Collu
  1. 63' 1-0 Nicolas Galazzi
0'
45'
90'
90'
95'

Il Padova piega l'Ascoli, 1-0 il risultato finale. Rete decisiva al 63', in gol Galazzi su assist di Cocchi. Palo di Silipo nei minuti di recupero. Squadre adesso a pari punti in classifica a quota sette.

Nel prossimo turno di Serie B per il Padova impegno in trasferta sul campo del Palermo, l'Ascoli affronterà in casa l'Avellino.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Padova-Ascoli, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:59

  3. 90'+5'

    Fine partita! PADOVA-ASCOLI 1-0 (63' Galazzi).16:55

  4. 90'+3'

    Insiste l'Ascoli, ma Gori in area calcia senza dare forza al pallone. 16:53

  5. 90'+2'

    PALO ASCOLI! Silipo scatta alle spalle di Dellavalle e conclude a botta sicura, il pallone rotola sul palo. 16:52

  6. 90'+1'

    L'arbitro Collu assegna quattro minuti di recupero. 16:51

  8. 90'

    Ammonito CAPELLI per gioco scorretto su D'Uffizi.16:50

  9. 88'

    Padova in avanti: conclusione centrale di Galazzi, comoda la presa di Vitale. 16:48

  10. 85'

    Lunga serie di passaggi dell'Ascoli, il Padova non concede varchi. 16:46

  11. 82'

    OCCASIONE ASCOLI! Chance per Gori, Sorrentino si oppone con il corpo. 16:42

  12. 82'

    Sostituzione ASCOLI: entra Acampora esce Damiani.16:41

  14. 81'

    Cocchi dolorante dopo un contrasto con Oliveri, punizione per il Padova.16:41

  15. 78'

    Ci prova Brunori dopo una sponda di Gori, tiro alto. 16:38

  16. 77'

    Ammonito FUSI per gioco scorretto su Damiani.16:36

  17. 76'

    Reazione dell'Ascoli con Guiebre: il terzino entra in area, poi conclude fuori misura. 16:36

  18. 74'

    Fusi cade in area dopo un contrasto con Corradini e chiede il rigore, l'arbitro fa cenno di proseguire. 16:34

  20. 72'

    Sostituzione PADOVA: entra Fusi esce Varas.16:33

  21. 72'

    Sostituzione ASCOLI: entra Oliveri esce Milanese.16:33

  22. 72'

    Sostituzione ASCOLI: entra Gori esce Chakir.16:32

  23. 72'

    Sostituzione ASCOLI: entra Brunori esce Bolsius.16:32

  24. 71'

    Sostituzione ASCOLI: entra Silipo esce De Pieri.16:31

  26. 70'

    Problema per Varas, sanitari in campo. Pronte anche altre sostituzioni.16:32

  27. 67'

    OCCASIONE PADOVA! Caprari dopo un'accelerazione serve Moro, l'attaccante in area non inquadra il bersaglio. 16:27

  28. 63'

    GOL! PADOVA-Ascoli 1-0! Rete di Galazzi. Cross rasoterra di Cocchi, Galazzi da pochi passi dalla porta in scivolata deposita in rete.16:24

  29. 62'

    Ammonito RIZZO per gioco scorretto su Moro.16:25

  30. 60'

    Sostituzione PADOVA: entra Caprari esce Lasagna.16:20

  32. 59'

    Ammonito DELLAVALLE per comportamento non regolamentare.16:19

  33. 59'

    Ammonito DE PIERI per gioco scorretto su Dellavalle.16:19

  34. 58'

    De Pieri dalla bandierina, colpo di testa all'indietro impreciso di Curado. 16:18

  35. 56'

    Sostituzione PADOVA: entra Capelli esce Pastina.16:15

  36. 54'

    OCCASIONE ASCOLI! Due interventi di Sorrentino: il portiere del Padova prima para il tiro di Corradini, poi si oppone anche sul successivo tentativo di Damiani. 16:15

  38. 53'

    Ammonito ZUELLI per gioco scorretto su De Pieri.16:30

  39. 52'

    Azione prolungata dell'Ascoli: Bolsius calcia da posizione defilata, il pallone sorvola il montante. 16:12

  40. 48'

    Squillo dell'Ascoli: corner di Bolsius, stacca D'Uffizi, Sorrentino alza la sfera oltre la traversa. 16:09

  41. 46'

    Inizio secondo tempo di PADOVA-ASCOLI!16:05

  42. 46'

    Sostituzione PADOVA: entra Cocchi esce Di Mariano.16:04

  44. 46'

    Sostituzione PADOVA: entra Galazzi esce Pompetti.16:04

  45. Termina senza gol il primo tempo tra Padova e Ascoli. Occasione al 19' per Lasagna, ospiti pericolosi con Milanese e Guiebre. Al 43' rete annullata a Chakir per un tocco di braccio.15:52

  46. 45'

    Fine primo tempo: PADOVA-ASCOLI 0-0! Si va al riposo senza reti. 15:49

  47. 43'

    RETE ANNULLATA! Chakir in gol, ma l'attaccante nel controllo tocca il pallone con il braccio.15:50

  48. 42'

    OCCASIONE ASCOLI! Guiebre conclude da fuori area: tiro angolato, Sorrentino in tuffo devia in corner. 15:46

  50. 40'

    Guizzo sulla fascia sinistra di Guiebre, Pastina in area anticipa Chakir. 15:44

  51. 37'

    Punizione di Pastina dalla lunga distanza, Vitale in due tempi fa sua la sfera. 15:41

  52. 35'

    Ascoli pericoloso con un inserimento in area di Milanese, tiro alto non di molto sopra la traversa. 15:39

  53. 33'

    Ammonito CALABRO (allenatore Padova) per proteste. 15:38

  54. 30'

    Bolsius riceve da Damiani e calcia verso la porta, tiro murato. 15:34

  56. 27'

    Tentativo da fuori area di Moro, contrastato da Damiani.15:31

  57. 24'

    Punizione battuta da D'Uffizi, conclusione decisamente imprecisa. 15:28

  58. 22'

    Lancio da metà campo di Corradini, troppo lungo per Guiebre. 15:26

  59. 19'

    Fiammata del Padova: cross rasoterra di Carissoni, Lasagna anticipa l'uscita di Vitale ma non riesce a direzionare verso la porta. 15:24

  60. 16'

    Chakir pescato in posizione irregolare, interrotta sul nascere l'azione dell'Ascoli. 15:20

  62. 13'

    Fase di studio del match, l'Ascoli gestisce il possesso. 15:17

  63. 10'

    Milanese arriva sul fondo e ottiene un calcio d'angolo, battuto senza esito.15:13

  64. 8'

    Calcio da fermo battuto da Pompetti, Lasagna gira di testa ma alza troppo la mira. 15:11

  65. 7'

    Punizione dalla trequarti per il Padova, fallo su Di Mariano. 15:11

  66. 4'

    Ripartenza dell'Ascoli, intercettato il passaggio di De Pieri.15:08

  68. 1'

    Inizio primo tempo di PADOVA-ASCOLI! Dirige la partita l'arbitro Collu.15:04

  69. Le scelte di Tomei: in attacco spazio a Chakir, Blosius a supporto, Brunori e Gori partono dalla panchina. Corradini e Damiani in mediana. 14:22

  70. Le scelte di Calabro: in avanti Moro e Lasagna, Caprari in panchina, out Artistico. Di Mariano e Carissoni sulle fasce, Lovato guida la difesa. 14:21

  71. Panchina ASCOLI: Crespi, Nicoletti, Acampora, Oliveri, Diamanti, Lo Scalzo, Ricci, Gattoni, Gori, Perciun, Silipo, Brunori.14:21

  72. Panchina PADOVA: Mouquet, Silletti, Giunti, Fusi, Faedo, Capelli, Bortolussi, Seghetti, Caprari, Galazzi, Sgarbi, Cocchi.14:20

  74. Formazione ASCOLI (4-2-3-1): Vitale - Milanese, Curado, Rizzo, Guiebre - Corradini, Damiani - De Pieri, Bolsius, D'Uffizi - Chakir.14:19

  75. Formazione PADOVA (3-5-2): Sorrentino - Dellavalle, Lovato, Pastina - Carissoni, Pompetti, Zuelli, Varas, Di Mariano - Lasagna, Moro.14:18

  76. Manca poco all'inizio di Padova-Ascoli. Squadre divise in classifica da tre punti. 14:17

  77. Benvenuti alla diretta della partita della 4^ giornata di Serie B, si affrontano Padova e Ascoli.14:17

Formazioni Padova - Ascoli

Padova
Ascoli
TITOLARI PADOVA
PANCHINA PADOVA
ALLENATORE PADOVA
  • Antonio Calabro
TITOLARI ASCOLI
  • (1) SAMUELE VITALE (P)
  • (30) MARCOS CURADO (D)
  • (19) ABDOUL GUIÉBRÉ (D)
  • (33) NICHOLAS RIZZO (D)
  • (62) TOMMASO MILANESE (D)
  • (15) SIMONE D'UFFIZI (C)
  • (21) GIACOMO DE PIERI (C)
  • (4) SAMUELE DAMIANI (C)
  • (77) DON BOLSIUS (C)
  • (8) GIOVANNI CORRADINI (C)
  • (9) MOHAMMED CHAKIR (A)
PANCHINA ASCOLI
  • (7) ANDREA SILIPO (A)
  • (32) FEDERICO GATTONI (D)
  • (45) GIAN CRESPI (P)
  • (35) GABRIELE GORI (A)
  • (3) MANUEL NICOLETTI (D)
  • (14) ANDREA OLIVERI (C)
  • (13) GENNARO ACAMPORA (C)
  • (11) SERGIU PERCIUN (C)
  • (18) LUCA LO SCALZO (C)
  • (99) MATTEO BRUNORI (A)
  • (17) FILIPPO DIAMANTI (D)
  • (27) MATTEO RICCI (C)
ALLENATORE ASCOLI
  • Francesco Tomei
PREPARTITA

Padova - Ascoli è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.
Arbitro di Padova - Ascoli sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Giuseppe Collu

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati35
Fuorigioco2
Rigori assegnati0
Ammonizioni6
Espulsioni0
Cartellini per partita6.0
Falli per cartellino5.8

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 1-0
29-08-2026 Serie A Fiorentina-Frosinone 0-3

Attualmente il Padova si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Ascoli si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Padova ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; l'Ascoli ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Padova ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Ascoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Verona e la Cremones ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Carrarese e il Benevento ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Padova ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese perdendo 3-1 mentre L'Ascoli ha incontrato il Benevento vincendo 1-0.

Padova e Ascoli si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Padova ha vinto 9 volte, l'Ascoli ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Padova-Ascoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo il successo nell'ultima sfida (2-1 fuori casa, 2 aprile 2019), l'Ascoli potrebbe battere il Padova in due match di fila per la prima volta in assoluto in Serie BKT.
  • Il Padova ha vinto tutte le prime cinque sfide casalinghe contro l'Ascoli in Serie BKT, tra il 1990 e il 2011, con un punteggio aggregato di 11-4, dopodiché ha collezionato un solo punto in tre incontri del genere (1N, 2P).
  • Il Padova è imbattuto da quattro gare casalinghe di fila (3V, 1N) e non arriva ad almeno cinque match interni senza sconfitta in Serie BKT da gennaio-marzo 2019, Pierpaolo Bisoli alla guida.
  • L'Ascoli ha vinto l'ultima gara - 1-0 vs Benevento - e non ottiene due successi di fila in una singola stagione in Serie BKT da febbraio 2023, con Roberto Breda in panchina.
  • L'Ascoli è la squadra che ha subito meno gol in questo campionato rispetto agli Expected Goals Against registrati: due reti incassate a fronte di un valore di 4.9 xGa, per una differenza quindi di 2.9.
  • Nessun attaccante ha guadagnato più possessi nella trequarti avversaria rispetto a Gianluca Caprari in questo campionato: quattro, al pari di Bernat Guiu, Gennaro Tutino e Dennis Johnsen; il classe '93 potrebbe segnare un gol casalingo in Serie BKT per la prima volta dopo oltre 10 anni - Pescara-Lanciano 4-0, 8 maggio 2016.
  • Matteo Brunori - a segno nella sua unica sfida in Serie BKT contro il Padova, con la rete decisiva dal dischetto lo scorso 14 febbraio con la Sampdoria (1-0) - potrebbe andare a segno in due presenze di fila nella competizione per la prima volta da marzo 2025 (gol vs Benevento nell'ultima giornata).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PadovaAscoli
Partite giocate33
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati34
Gol totali subiti42
Media gol subiti per partita1.30.7
Percentuale possesso palla42.360.8
Numero totale di passaggi11321371
Numero totale di passaggi riusciti9021190
Tiri nello specchio della porta1113
Percentuale di tiri in porta47.840.6
Numero totale di cross6556
Numero medio di cross riusciti1815
Duelli per partita vinti140155
Duelli per partita persi158121
Corner subiti1319
Corner guadagnati1321
Numero di punizioni a favore3138
Numero di punizioni concesse3633
Tackle totali5642
Percentuale di successo nei tackle55.471.4
Fuorigiochi totali83
Numero totale di cartellini gialli79
Numero totale di cartellini rossi00

Padova - Ascoli Live

Classifica SERIE B

  1. Palermo9
  2. Sudtirol8
  3. Mantova7
  4. Modena7
  5. Ascoli7
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Francesco Ruocco3
  2. Cristian Shpendi3
  3. Michele Besaggio2
  4. Federico Bonazzoli2
  5. Giuseppe Caso2
MOSTRA COMPLETA

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