PREPARTITA

Sudtirol - Modena è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Modena sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 22 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 3.6 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Torino-Carrarese 1-0 22-08-2026 Serie B Empoli-Cremonese 1-0 07-09-2026 Serie A Udinese-Lazio 1-2

Attualmente il Sudtirol si trova 2° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Modena si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Sudtirol ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; il Modena ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Sudtirol ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Modena ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Benevento e il Catanzaro ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, la Cremonese e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro vincendo 2-0 mentre Il Modena ha incontrato l'Avellino perdendo 0-1.

Sudtirol e Modena si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 1 volta, il Modena ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Sudtirol-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Südtirol ha vinto solo una delle otto sfide contro il Modena in Serie BKT (4N, 3P), pareggiando tutte le ultime tre gare, in una serie di gare finite in parità in cui sono stati segnati in totale solo due gol.

Bilancio in equilibrio nelle quattro gare casalinghe del Südtirol contro il Modena in Serie BKT: una vittoria a testa e due pareggi, di cui uno nell'ultima sfida in assoluto tra le due squadre (1-1, 11 aprile 2026).

In caso di vittoria il Südtirol stabilirebbe la sua miglior partenza in Serie BKT dopo le prime quattro gare stagionali, mentre con un pareggio eguaglierebbe l'avvio del 2023/24, quando partì con otto punti con Pierpaolo Bisoli alla guida.

Il Modena arriva da due vittorie di fila in trasferta (vs Benevento e Cremonese) e non registra tre successi esterni consecutivi in Serie BKT da più di 20 anni, ossia da marzo-aprile 2006 con Stefano Pioli alla guida.

Il Modena è la squadra arrivata più volte al tiro o ad una giocata in area di rigore avversaria a seguito di azioni composte da almeno 10 passaggi di fila: 11, sette in più rispetto al Südtirol (quattro).

Nessuna squadra ha più marcatori nati dall'1/1/2003 rispetto al Südtirol in questo torneo: due, Rares Burnete e Kenny Mixtur, entrambi a segno nell'ultima giornata; dall'inizio dello scorso campionato, solo Raffaele Russo (707) ha collezionato più minuti "dalla panchina" rispetto a Burnete (617).

Tra Serie A e Serie BKT in questa stagione, solo due giocatori vantano già almeno 10 tiri tentati e almeno 10 occasioni create: Paulo Dybala (13+14) e Giuseppe Ambrosino (11+10).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: