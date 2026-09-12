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Sudtirol-Modena: 1-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

12 Settembre 2026 ore 15:00
Sudtirol
1
Modena
1
Partita finita
Arbitro: Paride Tremolada
  1. 35' 1-0 Alvin Okoro
  2. 88' 1-1 Giuseppe Ambrosino
0'
45'
90'
90'
93'

Un gol per tempo: Okoro nella prima frazione, Ambrosino in prossimità del recupero. Ai punti meglio il Modena, che tira di più (anche in porta). Da segnalare il buon debutto di Belotti, che gioca gli ultimi venti minuti.

Prossima giornata: Arezzo-Sudtirol e Modena-Empoli.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 16:56

  2. 90'+4'

    FINE PARTITA: SUDTIROL-MODENA 1-1. A Okoro risponde Ambrosino sul finale. 16:54

  3. 90'+4'

    SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Caso, dentro Acquah. 16:53

  4. 90'+3'

    SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Bianco, dentro Bacchin. 16:53

  5. 90'+2'

    CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Tonoli per un fallo su Bjarkason, che fa respirare i suoi. 16:51

  7. 90'+1'

    OCCASIONE MODENA! Miracolo di Plizzari sul destro rasoterra di Caso. 16:50

  8. 90'

    Tre minuti di recupero. 16:49

  9. 90'

    Gran destro da fuori di uno scatenato Bianco, Plizzari si rifugia in angolo. 16:49

  10. 88'

    GOL! Sudtirol-MODENA 1-1. Rete di Ambrosino. Tocco di Tonoli per Ambrosino, che con un piede dentro l'area lascia partire un gran destro su cui Plizzari non può nulla.

    Guarda la scheda del giocatore Giuseppe Ambrosino16:48

  11. 86'

    Ci prova Caso con un destro centrale, non si fa sorprendere Plizzari. 16:46

  13. 85'

    Bianco insiste in area, alla fine il suo destro gonfia l'esterno della rete. 16:44

  14. 83'

    Sinistro di Burnete, blocca a terra Chichizola. 16:42

  15. 79'

    SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori Stabile, dentro Veroli. 16:38

  16. 79'

    SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori Rispoli, dentro Tait.16:38

  17. 77'

    SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Zampano, dentro Imputato. 16:37

  19. 77'

    SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Olzer, dentro Azzi. 16:36

  20. 72'

    CARTELLINO GIALLO PER IL SUDTIROL. Ammonito Stabile per un fallo su Tonoli. 16:31

  21. 70'

    Ambrosino dentro per Belotti, che manca la palla di un niente in area. 16:30

  22. 68'

    SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Santoro, esordio con i Canarini per Belotti. 16:29

  23. 68'

    SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori Vasco Lopes, dentro Davi. 16:29

  25. 68'

    SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori Okoro, dentro Mixtur. 16:28

  26. 67'

    Bjarkason serve Okoro, che raccoglie, si gira e conclude: deviazione in angolo. 16:27

  27. 66'

    Ambrosino vede Plizzari fuori dai pali e cerca il gol da centrocampo: palla sul fondo. 16:27

  28. 64'

    Calcio d'angolo per il Modena, che adesso sta insistendo in avanti. 16:26

  29. 63'

    CARTELLINO GIALLO PER IL SUDTIROL. Ammonito Tronchin per un fallo su Caso.16:25

  31. 60'

    SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori Zeroli, dentro Burnete.16:23

  32. 60'

    Altro sinistro, questa volta di Olzer: palla alta sopra la traversa.16:24

  33. 60'

    Sinistro da fuori di Nieling, tutto facile per Plizzari. 16:23

  34. 59'

    Destro completamente fuori misura di Bianco dal limite.16:18

  35. 58'

    Girata acrobatica di Tonoli in area, nessun problema per Plizzari. 16:17

  37. 57'

    OCCASIONE MODENA! Caso irrompe in area e conclude, c'è una leggera deviazione: Plizzari risponde presente. 16:17

  38. 57'

    Okoro raccoglie in area e, in diagonale, spedisce sul fondo con il destro. 16:16

  39. 55'

    Molto compatto il Sudtirol dietro in questo avvio di ripresa.16:15

  40. 53'

    Angolo per il Sudtirol, il primo della ripresa.16:12

  41. 49'

    Cross troppo lungo sul secondo palo di Caso. 16:08

  43. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI SUDTIROL-MODENA. Si riparte dall'1-0 della prima frazione. 16:05

  44. Nessun cambio previsto. 16:04

  45. Le due squadre stanno tornando in campo. 16:04

  46. Bel primo tempo tra due squadre in forma. Nei primi dieci minuti un'occasione per parte, Olzer e Rispoli, a dieci minuti dallo scadere è Okoro a siglare il tap-in vincente su invito di Molina. 15:57

  47. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO: SUDTIROL-MODENA 1-0. Decide Okoro. 15:49

  49. 45'+2'

    Vasco Lopes di sinistro, palla deviata in angolo ma è finito il tempo. 15:49

  50. 45'

    Un minuto di recupero. 15:48

  51. 45'

    Ancora corner per il Modena. 15:47

  52. 43'

    Qualche fallo di troppo negli ultimi minuti. 15:45

  53. 40'

    Terzo giro dalla bandierina anche per il Modena. 15:41

  55. 35'

    GOL! SUDTIROL-Modena 1-0. Rete di Okoro. Cross da sinistra di Molina sul secondo palo per il tocco al volo perfetto di Okoro. 15:37

  56. 31'

    OCCASIONE SUDTIROL! Giorgini calcia con il sinistro da dentro l'area, Chichizola respinge. 15:33

  57. 30'

    Terzo calcio d'angolo della partita per il Sudtirol. 15:32

  58. 30'

    Tiro da fuori di Caso, muro del Sudtirol. 15:32

  59. 28'

    Cross di Zampano deviato, angolo per il Modena. 15:30

  61. 25'

    Le due squadre sembrano essersi reciprocamente prese le misure. 15:27

  62. 23'

    Sinistro altissimo su punizione di Olzer. 15:25

  63. 22'

    CARTELLINO GIALLO PER IL SUDTIROL. Ammonito Rispoli per un fallo su Bianco. 15:24

  64. 20'

    Galloppa ha dato indicazione di passare a tre, almeno in fase di impostazione. 15:22

  65. 18'

    Primo calcio d'angolo anche per il Modena. 15:20

  67. 15'

    Spunto di Okoro da sinistra, deviazione di Nador in angolo. 15:17

  68. 11'

    Tonoli dentro per Ambrosino, che non ci arriva in scivolata. 15:13

  69. 10'

    PALO DEL SUDTIROL! Gran destro da fuori di Rispoli, è il legno a salvare il Modena. 15:12

  70. 10'

    Cross da destra di Vasco Lopes, fa buona guardia la difesa del Modena. 15:12

  71. 8'

    OCCASIONE MODENA! Olzer sfiora con un destro rasoterra in diagonale il palo. 15:11

  73. 7'

    La palla arriva un po' fortuitamente ad Ambrosino, che in pallonetto cerca di sorprendere - non riuscendoci - Plizzari. 15:09

  74. 5'

    Botta di Molina di sinistro in controbalzo alta sugli sviluppi dell'angolo. 15:07

  75. 4'

    Il primo calcio d'angolo della partita è per il Sudtirol. 15:06

  76. 3'

    Tacco di Okoro in area, un po' troppo lungo, per Vasco Lopes: riparte il Modena. 15:05

  77. 2'

    Buono spunto di Vasco Lopes, che si accentra e conclude alto. 15:04

  79. INIZIA SUDTIROL-MODENA. Prima palla per i padroni di casa.15:03

  80. Bella cornice di pubblico al Druso: presenti anche oltre seicento tifosi dei Canarini. 15:00

  81. Le due squadre stanno entrando in campo. 14:59

  82. Sponda Sudtirol, ancora assente Pyyhtia per tendinopatia achillea destra. Torna Stabile in difesa, Okoro la spunta come unica punta. Per il Modena, come previsto, Belotti parte dalla panchina. 14:47

  83. 4-3-3 per il Modena: Chichizola - Tonoli, Nador, Nieling, Zampano - Santoro, Brugman, Bianco - Olzer, Ambrosino, Caso. 14:59

  85. 3-4-2-1 per il Sudtirol: Plizzari - Stivanello, Giorgini, Stabile - Molina, Rispoli, Tronchin, Bjarkason - Lopes, Zeroli - Okoro. 14:43

  86. Al Druso è sfida di alta classifica: il Sudtirol viene da due vittorie e un pareggio, il Modena parte con un solo punto in meno rispetto agli avversari. 14:36

  87. Benvenuti alla diretta del match tra Sudtirol e Modena, valido per la quarta giornata del campionato di Serie B. 14:34

Formazioni Sudtirol - Modena

Sudtirol
Modena
TITOLARI SUDTIROL
PANCHINA SUDTIROL
  • (17) LORENZO ANGHELÈ (A)
  • (9) RARES BURNETE (A)
  • (14) ALJOSA VASIC (C)
  • (24) SIMONE DAVÌ (D)
  • (3) DAVIDE VEROLI (D)
  • (25) KENNY MIXTUR (A)
  • (12) ROK VADJUNEC (P)
  • (46) DHIRAR BRIK (C)
  • (21) FABIAN TAIT (C)
  • (23) FEDERICO DAVI (D)
  • (19) MATTIA PELLINI (D)
  • (80) ELIAS SCHROTT (C)
ALLENATORE SUDTIROL
  • Davide Possanzini
TITOLARI MODENA
PANCHINA MODENA
ALLENATORE MODENA
  • Daniele Galloppa
PREPARTITA

Sudtirol - Modena è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.
Arbitro di Sudtirol - Modena sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Paride Tremolada

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati22
Fuorigioco2
Rigori assegnati0
Ammonizioni6
Espulsioni0
Cartellini per partita6.0
Falli per cartellino3.6

Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 1 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2026 Coppa Italia Torino-Carrarese 1-0
22-08-2026 Serie B Empoli-Cremonese 1-0
07-09-2026 Serie A Udinese-Lazio 1-2

Attualmente il Sudtirol si trova 2° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Modena si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Sudtirol ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; il Modena ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Sudtirol ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Modena ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Benevento e il Catanzaro ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, la Cremonese e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro vincendo 2-0 mentre Il Modena ha incontrato l'Avellino perdendo 0-1.

Sudtirol e Modena si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 1 volta, il Modena ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Sudtirol-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Südtirol ha vinto solo una delle otto sfide contro il Modena in Serie BKT (4N, 3P), pareggiando tutte le ultime tre gare, in una serie di gare finite in parità in cui sono stati segnati in totale solo due gol.
  • Bilancio in equilibrio nelle quattro gare casalinghe del Südtirol contro il Modena in Serie BKT: una vittoria a testa e due pareggi, di cui uno nell'ultima sfida in assoluto tra le due squadre (1-1, 11 aprile 2026).
  • In caso di vittoria il Südtirol stabilirebbe la sua miglior partenza in Serie BKT dopo le prime quattro gare stagionali, mentre con un pareggio eguaglierebbe l'avvio del 2023/24, quando partì con otto punti con Pierpaolo Bisoli alla guida.
  • Il Modena arriva da due vittorie di fila in trasferta (vs Benevento e Cremonese) e non registra tre successi esterni consecutivi in Serie BKT da più di 20 anni, ossia da marzo-aprile 2006 con Stefano Pioli alla guida.
  • Il Modena è la squadra arrivata più volte al tiro o ad una giocata in area di rigore avversaria a seguito di azioni composte da almeno 10 passaggi di fila: 11, sette in più rispetto al Südtirol (quattro).
  • Nessuna squadra ha più marcatori nati dall'1/1/2003 rispetto al Südtirol in questo torneo: due, Rares Burnete e Kenny Mixtur, entrambi a segno nell'ultima giornata; dall'inizio dello scorso campionato, solo Raffaele Russo (707) ha collezionato più minuti "dalla panchina" rispetto a Burnete (617).
  • Tra Serie A e Serie BKT in questa stagione, solo due giocatori vantano già almeno 10 tiri tentati e almeno 10 occasioni create: Paulo Dybala (13+14) e Giuseppe Ambrosino (11+10).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SudtirolModena
Partite giocate33
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati45
Gol totali subiti12
Media gol subiti per partita0.30.7
Percentuale possesso palla47.354.0
Numero totale di passaggi12311378
Numero totale di passaggi riusciti10341225
Tiri nello specchio della porta817
Percentuale di tiri in porta50.036.2
Numero totale di cross1963
Numero medio di cross riusciti418
Duelli per partita vinti109133
Duelli per partita persi137128
Corner subiti2118
Corner guadagnati518
Numero di punizioni a favore3834
Numero di punizioni concesse3641
Tackle totali3339
Percentuale di successo nei tackle69.774.4
Fuorigiochi totali310
Numero totale di cartellini gialli56
Numero totale di cartellini rossi10

Sudtirol - Modena Live

Classifica SERIE B

  1. Palermo9
  2. Sudtirol8
  3. Mantova7
  4. Modena7
  5. Ascoli7
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Francesco Ruocco3
  2. Cristian Shpendi3
  3. Michele Besaggio2
  4. Federico Bonazzoli2
  5. Giuseppe Caso2
MOSTRA COMPLETA

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