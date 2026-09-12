Un gol per tempo: Okoro nella prima frazione, Ambrosino in prossimità del recupero. Ai punti meglio il Modena, che tira di più (anche in porta). Da segnalare il buon debutto di Belotti, che gioca gli ultimi venti minuti.
Prossima giornata: Arezzo-Sudtirol e Modena-Empoli.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 16:56
90'+4'
FINE PARTITA: SUDTIROL-MODENA 1-1. A Okoro risponde Ambrosino sul finale. 16:54
90'+4'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Caso, dentro Acquah. 16:53
90'+3'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Bianco, dentro Bacchin. 16:53
90'+2'
CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Tonoli per un fallo su Bjarkason, che fa respirare i suoi. 16:51
90'+1'
OCCASIONE MODENA! Miracolo di Plizzari sul destro rasoterra di Caso. 16:50
90'
Tre minuti di recupero. 16:49
90'
Gran destro da fuori di uno scatenato Bianco, Plizzari si rifugia in angolo. 16:49
88'
GOL! Sudtirol-MODENA 1-1. Rete di Ambrosino. Tocco di Tonoli per Ambrosino, che con un piede dentro l'area lascia partire un gran destro su cui Plizzari non può nulla.
Sudtirol - Modena è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Modena sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.
Paride Tremolada
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
22
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
3.6
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2026
Coppa Italia
Torino-Carrarese 1-0
22-08-2026
Serie B
Empoli-Cremonese 1-0
07-09-2026
Serie A
Udinese-Lazio 1-2
Attualmente il Sudtirol si trova 2° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Modena si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Sudtirol ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; il Modena ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3.
In casa il Sudtirol ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Modena ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Benevento e il Catanzaro ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, la Cremonese e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro vincendo 2-0 mentre Il Modena ha incontrato l'Avellino perdendo 0-1.
Sudtirol e Modena si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 1 volta, il Modena ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Sudtirol-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Südtirol ha vinto solo una delle otto sfide contro il Modena in Serie BKT (4N, 3P), pareggiando tutte le ultime tre gare, in una serie di gare finite in parità in cui sono stati segnati in totale solo due gol.
Bilancio in equilibrio nelle quattro gare casalinghe del Südtirol contro il Modena in Serie BKT: una vittoria a testa e due pareggi, di cui uno nell'ultima sfida in assoluto tra le due squadre (1-1, 11 aprile 2026).
In caso di vittoria il Südtirol stabilirebbe la sua miglior partenza in Serie BKT dopo le prime quattro gare stagionali, mentre con un pareggio eguaglierebbe l'avvio del 2023/24, quando partì con otto punti con Pierpaolo Bisoli alla guida.
Il Modena arriva da due vittorie di fila in trasferta (vs Benevento e Cremonese) e non registra tre successi esterni consecutivi in Serie BKT da più di 20 anni, ossia da marzo-aprile 2006 con Stefano Pioli alla guida.
Il Modena è la squadra arrivata più volte al tiro o ad una giocata in area di rigore avversaria a seguito di azioni composte da almeno 10 passaggi di fila: 11, sette in più rispetto al Südtirol (quattro).
Nessuna squadra ha più marcatori nati dall'1/1/2003 rispetto al Südtirol in questo torneo: due, Rares Burnete e Kenny Mixtur, entrambi a segno nell'ultima giornata; dall'inizio dello scorso campionato, solo Raffaele Russo (707) ha collezionato più minuti "dalla panchina" rispetto a Burnete (617).
Tra Serie A e Serie BKT in questa stagione, solo due giocatori vantano già almeno 10 tiri tentati e almeno 10 occasioni create: Paulo Dybala (13+14) e Giuseppe Ambrosino (11+10).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: