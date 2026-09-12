La Juve Stabia è invece penultima con un punto: per la squadra di De Giorgio due sconfitte e una vittoria nelle prime tre giornate, ma i gialloblu hanno iniziato la stagione con due punti di penalizzazione. Nell’ultimo turno i campani sono stati sconfitti in casa dal Pisa (0-3).14:19

Arbitra la sfida Rosario Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Cortese e Galimberti e dal quarto uomo Drigo. Santoro e Maggioni rispettivamente al Var e Avar.14:49

Altra ripartenza della Juve Stabia: stavolta è Di Nardo a trovarsi in buona posizione ma il suo sinistro dal limite è debole e Gagno para senza problemi.15:30

Primo tempo che si chiude a reti inviolate. Buon avvio della Juve Stabia che controlla il possesso palla nei primi minuti ed ha una grossa occasione verso la metà del primo tempo, ma Patané spreca un bel contropiede orchestrato da Karic. Con il passare dei minuti anche il Vicenza prende il controllo del campo e si rende pericoloso con Brighenti, Merkaj e con una punizione insidiosa di Corazza.15:51

PREPARTITA

Vicenza - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza.

Arbitro di Vicenza - Juve Stabia sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente il Vicenza si trova 12° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece la Juve Stabia si trova 17° in classifica con 2 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Vicenza ha segnato 6 gol e ne ha subiti 8; la Juve Stabia ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Vicenza ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Juve Stabia ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, l'Avellino e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Sampdoria e il Pisa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Vicenza ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 2-2 mentre La Juve Stabia ha incontrato il Pisa perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Silvio Merkaj con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 2 gol.

Vicenza e Juve Stabia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Vicenza ha vinto 2 volte, la Juve Stabia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Vicenza-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Vicenza e Juve Stabia torneranno ad affrontarsi in Serie BKT a distanza di oltre 13 anni dall'ultimo match andato in scena il 2 febbraio 2013 (successo dei campani per 2-1 in trasferta). Dopo due sconfitte nei primi due incroci in assoluto nel torneo, ed in entrambi i casi per 0-2, le Vespe sono rimaste imbattute in tutti i successivi quattro confronti (3V, 1N) disputati contro i biancorossi nella competizione, con un punteggio complessivo di 7-2 nel parziale.

Dopo il successo casalingo del 15 giugno 1952 (2-0), il Vicenza ha perso ciascuna delle ultime due gare giocate contro la Juve Stabia al Romeo Menti in Serie BKT; contro nessuna squadra partecipante a questo campionato i veneti contano una serie aperta più lunga di sconfitte interne consecutive nella competizione (due anche contro Empoli e Padova).

Il Vicenza ha vinto la prima gara casalinga di questo campionato contro il Catanzaro per 3-2; i biancorossi potrebbero infilare due successi nelle prime due partite interne di un torneo di Serie BKT per la quinta volta nella loro storia, la prima dal 2004/05 (contro Ternana e Crotone in quel caso).

Dopo otto trasferte consecutive senza vittorie (4N, 4P), la Juve Stabia ha ottenuto un successo nell'ultima gara esterna contro la Sampdoria (1-2) e potrebbe conquistare due vittorie di fila lontano da casa per la prima volta da quando è tornata stabilmente in Serie BKT (2024/25); in generale, alle Vespe non accade da ottobre 2012 (contro Pro Vercelli e Ascoli in quel caso).

Il Vicenza è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di palla inattiva in questo avvio di campionato: quattro su cinque, ovvero l'80% del totale, dei quali tre a seguito di un corner e uno a seguito di rimessa laterale.

Con il gol messo a segno contro la Virtus Entella, Silvio Merkaj è l'unico giocatore di questo campionato ad avere già segnato con due maglie diverse: una rete con il Südtirol e una col Vicenza nell'ultimo turno. L'attaccante, che potrebbe trovare il gol per tre gare di fila per la prima volta in Serie BKT, conta una marcatura contro la Juve Stabia nella competizione nell'aprile 2025 con gli altoatesini al Druso.

I due giocatori con il maggior numero di passaggi effettuati nonché di passaggi andati a buon fine in questo inizio di campionato vestono la maglia della Juve Stabia: Davide Bettella (271/258) e Marco Bellich (261/226).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: