Pareggio per 1-1 al Menti di Vicenza. Nel secondo tempo passano i padroni di casa al’52 grazie al colpo di biliardo di Corazza, ottimamente servito da Merkaj. Gli avversari spingono ancora di più e trovano il pari grazie al rigore firmato da Di Nardo al 78’ (in precedenza ne era stato assegnato un altro, poi tolto dopo segnalazione del Var).
Il Vicenza sale al dodicesimo posto in classifica con cinque punti. Nel prossimo turno la squadra di Gallo sarà ospite dell’Hellas Verona nel derby veneto.
La Juve Stabia sale invece al quart’ultimo posto con due punti. Nel prossimo turno i campani giocheranno in casa contro il Cesena.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Vicenza-Juve Stabia 1-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:07
90'+8'
Finisce la partita! VICENZA-JUVE STABIA 1-1 (52’ Corazza, 78’ rig. Di Nardo)!16:56
90'+7'
Ultima chance per il Vicenca: punizione di Corazza, nulla di fatto.16:56
90'+5'
BATTISTELLA! Il giocatore della Juve Stabia si accentra e calcia di destro: palla fuori di poco!16:54
90'+1'
Attacca ora la Juve Stabia, alla ricerca del gol vittoria.16:50
90'
Sei minuti di recupero.16:49
87'
SOSTITUZIONE VICENZA Esce Loris Zonta ed entra Alessandro Bellemo.16:45
87'
CAMBIO JUVE STABIA Fuori Christian Pierobon dentro Kevin Piscopo.16:45
85'
CARTELLINO ROSSO Espulso un componente della panchina del Vicenza.16:44
84'
Ripartenza pericolosa del Vicenza, si salva la difesa ospite.16:43
82'
SOSTITUZIONE VICENZA Esce Claudio Morra ed entra Filippo Alessio.16:40
81'
Spinge il Vicenza adesso.16:39
78'
GOL! Vicenza-JUVE STABIA 1-1! DI NARDO! Il centravanti della squadra campana spiazza Gagno e segna la sua seconda rete stagionale in campionato!
Il Vicenza sta soffrendo il pressing alto dei campani.16:10
51'
KARIC! Botta su punizione del centrocampista gialloblu, Gagno respinge con i pugni!16:09
49'
CARTELLINO GIALLO per Giuseppe Cuomo che atterra Pierobon al limite dell'area. Punizione molto interessante per la Juve Stabia.16:11
46'
Nessun cambio durante l'intervallo.16:07
45'
Inizia il secondo tempo! VICENZA-JUVE STABIA 0-0!16:03
Le due squadre rientrano in campo per il secondo tempo.16:02
Riscaldamento per le panchine delle due squadre: vedremo se i tecnici opereranno dei cambi durante l'intervallo.15:58
Primo tempo che si chiude a reti inviolate. Buon avvio della Juve Stabia che controlla il possesso palla nei primi minuti ed ha una grossa occasione verso la metà del primo tempo, ma Patané spreca un bel contropiede orchestrato da Karic. Con il passare dei minuti anche il Vicenza prende il controllo del campo e si rende pericoloso con Brighenti, Merkaj e con una punizione insidiosa di Corazza.15:51
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. VICENZA-JUVE STABIA 0-0!15:48
45'
Annunciati due minuti di recupero.15:48
40'
Cinque più recupero al termine della prima frazione di gioco.15:42
39'
OCCASIONE VICENZA! Punizione da posizione interessante: Corazza calcia direttamente in porta, respinta difettosa di Boer ma la difesa campana libera prima che qualche giocatore biancorosso possa approfittarne!15:42
36'
Buon momento dei padroni di casa.15:37
35'
Ci prova ancora Merkaj con il destro da posizione defilata: tiro che finisce alto.15:36
34'
Traversone di Corazza e volée di Caferri: palla in curva.15:36
33'
ANCORA VICENZA! Merkaj ruba palla sulla trequarti e da fuori area calcia con il sinistro: Boer si distende in corner!15:34
31'
OCCASIONE VICENZA! Discesa di Zonta a destra e cross perfetto per l'incornata dell'accorrente Brighenti: palla sul fondo!15:33
30'
Trentesimo del primo tempo, squadre ferme sullo 0-0.15:32
29'
Altra ripartenza della Juve Stabia: stavolta è Di Nardo a trovarsi in buona posizione ma il suo sinistro dal limite è debole e Gagno para senza problemi.15:30
27'
OCCASIONE JUVE STABIA! Contropiede dei campani con Karic che apre bene a sinistra per l'accorrente Patané che però chiude troppo il destro e la palla finisce sul fondo!15:29
25'
Si rialza il portiere del Vicenza, dolorante al collo.15:26
24'
In campo lo staff medico del Vicenza.15:25
23'
Gagno esce bene per anticipare Karic e viene colpito fortuitamente alla testa dal centrocampista avversario.15:25
20'
Buona combinazione in area ospite tra Morra e Sandon: il tiro di quest'ultimo viene deviato prima da Merkaj e poi da Pietrangeli.15:22
19'
Schema dei biancorossi, Carraro calcia in mezzo ma Boer agguanta la palla in presa.15:21
19'
Risponde il Vicenza con Valoti: primo corner anche per i padroni di casa.15:20
16'
Karic dalla bandierina, Gagno allontana con il pugno. Ma la palla era uscita.15:17
15'
Buon recupero di Brighenti sull'avanzata di Karic: calcio d'angolo per la Juve Stabia.15:16
12'
Cross interessante per Candellone in area del Vicenza: l'attaccante stoppa bene ma si fa anticipare al momento del tiro.15:13
10'
Interessante il duello in campo tra gli ex del Sudtirol Merkaj e Pietrangeli.15:12
7'
Errore in disimpegno di Gagno: Karic scende a destra e mette in mezzo una palla bassa, libera la difesa del Vicenza.15:09
7'
Prova a salire il Vicenza ma la squadra ospite chiude bene gli spazi.15:08
5'
Possesso palla a favore della Juve Stabia in questi primi minuti.15:05
2'
Vicenza con la tradizionale casacca a righe biancorosse e pantaloncini bianchi, Juve Stabia che indossa la maglia a righe gialloblu e pantaloncini blu.15:04
Primo pallone giocato dalla squadra ospite.15:01
Allo stadio Romeo Menti di Vicenza è tutto pronto. Comincia la sfida VICENZA-JUVE STABIA!15:01
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.14:58
Arbitra la sfida Rosario Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Cortese e Galimberti e dal quarto uomo Drigo. Santoro e Maggioni rispettivamente al Var e Avar.14:49
La Juve Stabia invece conta solo due cambi rispetto agli undici scesi in campo con il Pisa: dentro Di Nardo al centro del tridente e Pietrangeli al posto di Bettella in difesa.14:45
Il Vicenza deve fare a meno degli indisponibili Tsadjout e Rada. Tre cambi per Gallo rispetto alla sfida di Chiavari: Morra affianca Merkaj in attacco, in mediana dento Zonta e Corazza.14:40
FORMAZIONI UFFICIALI: La Juve Stabia scende in campo con il 4-3-3: Boer – Maggioni, Pietrangeli, Bellich, Scuderi – Pierobon, Buglio, Karic – Patané, Di Nardo, Candellone. A disposizione: Vismara, Ricciardi, Douglas, Bettella, Artioli, Battistella, Kumi, Maistro, Baldi, Piscopo, Sibilli, Caccavo. All. De Giorgio.14:36
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Vicenza si schiera con il 3-5-2: Gagno – Cuomo, Sandon, Brighenti – Caferri, Zonta, Carraro, Valoti, Corazza – Merkaj, Morra. A disposizione: Tantalocchi, Marchizza, Papetti, Leverbe, Vescovi, Pellizzari, Bellemo, Pietrelli, Talarico, Moncini, Rauti, Alessio. All. Gallo.14:35
La Juve Stabia è invece penultima con un punto: per la squadra di De Giorgio due sconfitte e una vittoria nelle prime tre giornate, ma i gialloblu hanno iniziato la stagione con due punti di penalizzazione. Nell’ultimo turno i campani sono stati sconfitti in casa dal Pisa (0-3).14:19
Il Vicenza è quindicesimo in classifica con quattro punti: una vittoria, una sconfitta ed un pari (2-2 contro l’Entella nell’ultimo turno) per la squadra allenata da Fabio Gallo.14:14
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Vicenza e Juve Stabia, gara valida per la quarta giornata del campionato di serie B.13:59
Vicenza - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza. Arbitro di Vicenza - Juve Stabia sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Rosario Abisso
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
Attualmente il Vicenza si trova 12° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece la Juve Stabia si trova 17° in classifica con 2 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Vicenza ha segnato 6 gol e ne ha subiti 8; la Juve Stabia ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Vicenza ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Juve Stabia ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, l'Avellino e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Sampdoria e il Pisa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Vicenza ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 2-2 mentre La Juve Stabia ha incontrato il Pisa perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Silvio Merkaj con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 2 gol.
Vicenza e Juve Stabia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Vicenza ha vinto 2 volte, la Juve Stabia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Vicenza-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Vicenza e Juve Stabia torneranno ad affrontarsi in Serie BKT a distanza di oltre 13 anni dall'ultimo match andato in scena il 2 febbraio 2013 (successo dei campani per 2-1 in trasferta). Dopo due sconfitte nei primi due incroci in assoluto nel torneo, ed in entrambi i casi per 0-2, le Vespe sono rimaste imbattute in tutti i successivi quattro confronti (3V, 1N) disputati contro i biancorossi nella competizione, con un punteggio complessivo di 7-2 nel parziale.
Dopo il successo casalingo del 15 giugno 1952 (2-0), il Vicenza ha perso ciascuna delle ultime due gare giocate contro la Juve Stabia al Romeo Menti in Serie BKT; contro nessuna squadra partecipante a questo campionato i veneti contano una serie aperta più lunga di sconfitte interne consecutive nella competizione (due anche contro Empoli e Padova).
Il Vicenza ha vinto la prima gara casalinga di questo campionato contro il Catanzaro per 3-2; i biancorossi potrebbero infilare due successi nelle prime due partite interne di un torneo di Serie BKT per la quinta volta nella loro storia, la prima dal 2004/05 (contro Ternana e Crotone in quel caso).
Dopo otto trasferte consecutive senza vittorie (4N, 4P), la Juve Stabia ha ottenuto un successo nell'ultima gara esterna contro la Sampdoria (1-2) e potrebbe conquistare due vittorie di fila lontano da casa per la prima volta da quando è tornata stabilmente in Serie BKT (2024/25); in generale, alle Vespe non accade da ottobre 2012 (contro Pro Vercelli e Ascoli in quel caso).
Il Vicenza è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di palla inattiva in questo avvio di campionato: quattro su cinque, ovvero l'80% del totale, dei quali tre a seguito di un corner e uno a seguito di rimessa laterale.
Con il gol messo a segno contro la Virtus Entella, Silvio Merkaj è l'unico giocatore di questo campionato ad avere già segnato con due maglie diverse: una rete con il Südtirol e una col Vicenza nell'ultimo turno. L'attaccante, che potrebbe trovare il gol per tre gare di fila per la prima volta in Serie BKT, conta una marcatura contro la Juve Stabia nella competizione nell'aprile 2025 con gli altoatesini al Druso.
I due giocatori con il maggior numero di passaggi effettuati nonché di passaggi andati a buon fine in questo inizio di campionato vestono la maglia della Juve Stabia: Davide Bettella (271/258) e Marco Bellich (261/226).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: