Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!15:56

Nel prossimo turno Il Bari andrà in scena sul campo dell’Ascoli, mentre la Ternana ospiterà sul proprio terreno di gioco il Cittadella.15:55

Prosegue la striscia negativa della Ternana, che nelle ultime 3 partite ha ottenuto un solo punto. Gli umbri restano al quart’ultimo posto.15:55

Torna al successo il Bari dopo una sconfitta e due pareggi. I pugliesi sono ora al decimo posto in classifica.15:54

Importante e netto successo per 3-1 del Bari ai danni della Ternana. Dopo una prima parte di gara favorevole agli ospiti, nella seconda parte della prima frazione i padroni di casa prendono il comando delle operazioni e, dopo una serie di occasioni non concretizzate, piazzano un uno-due con Ricci e Nasti. Nel secondo tempo i pugliesi controllano la gara e segnano per la terza volta con Dorval a sette minuti dalla fine. Pochi minuti dopo arriva l’ininfluente gol della bandiera di Diakitè.15:54

90'+5' Fischio finale dell'incontro. Bari-Ternana 3-115:53

90'+2' Boloca calcia in porta, mai tiro termina alto.15:51

90'+1' Cross di Casasola da destra e Brenno con qualche brivido di troppo blocca il pallone in due tempi.15:50

90' Quattro minuti di recupero.15:49

89' Sibilli, lanciato in contropiede, prova a calciare in porta, ma il giocatore è in fuorigioco.15:48

88' Cross di Favasuli per Zuberek, anticipato da un'uscita in tuffo di Brenno.15:47

86' GOL! Bari-TERNANA 3-1. Rete di Salim Diakitè. Cross di De Boer dalla destra, sponda di Zuberek e Diakitè irrompe e mette dentro di destro.



83' GOL! BARI-Ternana 3-0. Rete di Mehdi Dorval, che insacca a porta vuota dopo un perfetto assist rasoterra dalla destra di Achik.



81' Giallo per la Ternana. Ammonito Antonio Raimondo, per un intervento in ritardo ai danni di Maita.15:43

78' Cambio per il Bari. Esce il centrocampista Malcom Edjouma ed entra il difensore Raffaele Pucino.15:39

78' Cambio in difesa per la Ternana. Esce Lorenzo Lucchesi ed entra Gabrel Boloca.15:38

78' Cambio per il Bari. Esce l'attaccante Marco Nasti ed entra il centrocampista Karlo Lulic.15:37

73' Destro a giro dal limite di Achik, che si spegne sulla traversa a portiere battuto.15:32

71' Giallo per la Ternana. Ammonito Lorenzo Lucchesi, per un intervento in ritardo ai danni di Edjouma.15:31

70' Nasti mette dentro per Achik, che viene anticipato da Iannarilli.15:29

68' Cambio a centrocampo per la Ternana. Esce Franco Carboni ed entra Costantino Favasuli.15:33

68' Cambio in attacco per la Ternana. Esce Filippo Distefano ed entra Jan Zuberek.15:27

67' Sibilli dalla destra salta Sorensen, entra in area e di destro colpisce il palo esterno.15:26

66' Punizione per il Bari dalla destra e deviaizone fortuita di Sibilli. Brenno non si fa sorprendere.15:24

64' Cambio in attacco per il Bari. Esce Yayah Kallon ed entra Ismail Achik.15:23

59' Cambio a centrocampo per la Ternana. Esce Gregorio Luperini ed entra Niklas Pyyhtia.15:20

59' Cambio a centrocampo per la Ternana. Esce Jakub Labojko ed entra Kees de Boer.15:19

59' Provvidenziale chiusura di Lucchesi, che ferma un lanciatissimo Kallon.15:18

55' Giallo per la Ternana. Ammonito Jakub Labojko per una sbracciata ai danni di Matino.15:15

54' Sibilli lancia per Nasti, che entra in area e cerca di dribblare Labojko ma cade a terra. L'arbitro non segnala irregolarità.15:14

48' Cross dalla destra di Casasola e Distefano, pur perdendo l'equilibrio, colpisce di testa ma senza creare problemi.15:07

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Bari.15:04

Il primo tempo termina con i padroni di casa meritatamente in vantaggio di due reti. Dopo che la prima parte di frazione era parsa favorevole agli ospiti, intorno a metà tempo il Bari prende il comando della gara e crea numerose occasioni da gol in serie, prima dell'uno-due firmato Ricci e Nasti nell'arco di due minuti.14:52

45'+3' Fischio finale del primo tempo. Bari-Ternana 2-014:49

45'+1' Tre minuti di recupero.14:46

43' GOL! BARI-Ternana 2-0. Rete di Marco Nasti, che sfrutta un passaggio di Kallon sulla destra e batte Iannarilli in uscita.



Guarda la scheda del giocatore Marco Nasti14:45

43' Sibilli si gira e prova una nuova imbucata per Nasti, che viene però contrastato da un difensore.14:44

41' GOL! BARI-Ternana 1-0. Rete di Giacomo Ricci, che insacca di sinistro da posizione defilata, sfruttando una geniale imbucata di Sibilli.



Guarda la scheda del giocatore Giacomo Ricci14:43

39' Azione di Sibilli da sinistra, che appoggia per Nasti, il cui sinistro da dentro l'area termina alto.14:40

37' Sul corner Kallon riceve il pallone e prova a calciare da dentro l'area, ma la sua conclusione viene deviata in fallo laterale.14:39

37' Maita lancia in profondità per Nasti, che calcia di prima e costringe Iannarilli ad un nuovo grande intervento.14:38

36' Gran destro dal limite di Maita, servito da Benali. che costringe Iannarilli ad uno strepitoso intervento in angolo.14:39

35' Punizione di Sibilli respinta dalla barriera, con i giocatori del Bari che lamnetano un fallo di mano, che non c'è.14:39

33' Su azione di corner colpo di testa di Sorensen, che viene intercettato da Vicari.14:35

29' Angolo di Labojko e colpo di testa di Diakitè che non impensierisce Brenno.14:30

28' Cross dalla destra di Maita e Iannarilli blocca senza problemi.14:29

26' La partita è in una fase di stallo. Molti errori da entrambe le parti.14:28

19' Cross di prima di Carboni per Distefano, che di sinistro al volo manda il pallone alto.14:20

17' Giallo per il Bari. Ammonito Yayah Kallon per proteste.14:18

16' Raimondo a seguito di un rimpallo si trova solo davanti al portiere, ma il suo pallonetto termina a lato.14:17

15' Cambio in difesa per il Bari. Esce Valerio Di Cesare ed entra Emmauele Matino.14:16

12' Di Cesare è a terra dolorante e non pare in grado di proseguire la gara.14:13

11' Raimondo entra in area e tenta di superare un difensore, ma perde il rimpallo e il pallone finisce sul fondo.14:12

8' Kallon rientra e con sinistro prova ancora la conclusione a giro, ma il tentativo è di nuovo alto.14:09

7' Kallon prova la conclusione dal limite, ma il sinistro è alto.14:08

5' Cross di Casasola dalla destra e Brenno intercetta in uscita alta.14:06

Distefano entra in area, si libera di Dorval e calcia verso la porta, ma la conclusione da ottima posizione viene deviata in angolo.14:03

Calcio d'inizio del match. Primo pallone giocato dalla Ternana.14:01

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Daniele Perenzoni di Rovereto.13:58

TERNANA(3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Lucchesi; Casasola, Luperini, Labojko, Carboni; Marginean; Raimondo, Distefano Allenatore: Roberto Breda13:57

BARI(4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Kallon, Nasti, Sibilli Allenatore: Pasquale Marino13:45

La gara di andata, giocata a Terni, è terminata con un pareggio a reti inviolate.13:33

Gli ospiti invece sono quart’ultimi con 18 punti, in piena zona play-out, ma ultimamente hanno rallentato con un pareggio e una sconfitta, dopo 3 vittorie consecutive.13:32

I padroni di casa sono undicesimi in classifica con 23 punti all’attivo e nelle ultime 3 giornate hanno ottenuto solamente 2 pareggi.13:31

Benvenuti allo Stadio San Nicola di Bai per la sfida tra Bari e Ternana, gara valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie B, la prima dell’anno solare 2024.13:31