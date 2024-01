Grazie per aver seguito la diretta di Cittadella-Palermo 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2023-24. 15:58

Nella giornata 21 della Serie B, il Cittadella farà visita alla Ternana, con sfida in programma sabato 20 gennaio 2024 alle ore 14:00. Palermo che tornerà invece tra le mura amiche del Barbera, per ospitare il Modena in una gara che comincerà alle ore 16:15, sempre di sabato 20 gennaio. 15:58

Risultato giusto per quanto visto sul terreno di gioco del Tombolato. Cittadella più cinico e propositivo, con uno scatenato Pittarello (due assist) e vittorioso grazie alle reti di Pandolfi e Vita. Granata provvisoriamente al terzo posto in classifica con 36 punti, dietro soltanto a Parma (41, ma una partita in meno) e Como (38), in attesa poi dell'impegno del Venezia. Palermo che incassa il secondo k.o. stagionale in trasferta, restando a 32 punti e in piena zona Playoff. 15:56

90'+5' FINISCE QUI. Cittadella-Palermo 2-0. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Massimi. Nono risultato utile consecutivo, nonché quinta vittoria di fila in casa per i granata. 15:54

90'+5' AMMONITO BRANCA. Giallo pesante, perché il giocatore granata era diffidato e salterà così il prossimo impegno di campionato. 15:54

90'+3' Maistrello vicino al 3-0, ma è fuorigioco. Il numero 32 riceve un bel lancio, stoppa di petto con qualità e calcia col destro sul primo palo, trovando però la pronta risposta di Pigliacelli. Gioco comunque fermo per posizione di partenza irregolare del bomber granata. 15:52

90'+1' Ci prova Kornvig. Destro-sinistro e gioco di prestigio al limite per scartare due avversari, poi conclusione a girare da posizione defilata. Pigliacelli con una parata a effetto scenico ma non complicata. 15:50

90' Saranno cinque i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Cittadella e Palermo. 15:49

87' Cornice comunque stupenda quella che stiamo vedendo nel settore ospiti: gli oltre 1.400 tifosi del Palermo hanno cantato incessantemente, supportando la propria squadra nonostante il duplice svantaggio. Si fa festa invece completa sulle tribune granata. 15:46

85' Cinque minuti più recupero al termine di questo Cittadella-Palermo. Granata che, complice il successo (1-0) nella gara d'andata, rischiano di fare bottino pieno stagionale contro i rosanero e di scalare ulteriori posizioni in classifica. Periodo di forma (e rendimento) strepitoso per la squadra di mister Gorini. 15:44

82' FUORI L'MVP PITTARELLO. Indiscutibilmente man of the match e non solo per i due assist messi a tabellino, il numero 11 si prende la standing ovation del Tombolato e lascia spazio ad Andrea Magrassi. 15:41

82' DOPPIO CAMBIO CITTADELLA. Cassano, autore di una prova sontuosa, viene rilevato da Andrea Tessiore.15:40

80' GOL! CITTADELLA-Palermo 2-0! Rete di Alessio Vita. Ancora show personale di Pittarello, il quale sfrutta la sua devastante fisicità, arriva sul fondo e mette in mezzo un cross rasoterra che attraversa tutta l'area. Sul secondo palo c'è Vita di gran carriera: botta sotto la traversa e raddoppio granata.



77' ESCE BRUNORI. Triplo cambio del Palermo, pure il capitano rosanero si accomoda in panchina. Dentro Edoardo Soleri. 15:37

77' SOSTITUZIONE ROSANERO. Mister Lanna richiama in panchina anche Di Francesco, per dare ora minuti e campo a Leonardo Mancuso.15:36

77' CAMBIO PALERMO. Fuori Lund, al suo posto Giuseppe Aurelio sulla fascia sinistra.15:36

76' Brunori vicino al pari. Azione prolungata del Palermo, con palla che arriva al capitano rosanero quasi al vertice sinistro dell'area avversaria. Brunori controlla e tenta il destro a giro, con la deviazione di un avversario che rischia di beffare Kastrati. Sarà invece soltanto angolo per gli ospiti. 15:35

74' CAMBIO ANCHE PER NEGRO. Il centrale granata non ce la fa a proseguire, lasciando così il posto a Domenico Frare. 15:33

73' ESCE CARRIERO. Ottima prova del numero 20 granata, sostituito ora da Emil Kornvig. 15:32

72' Squadre che cominciano ad allungarsi un po'. Stanchezza abbastanza evidente per alcuni giocatori, con Negro che resta a terra per un problema muscolare. Pronti altri cambi per mister Gorini. 15:32

70' Cittadella perfetto finora nel congelare ritmi di gioco con prolungati possessi palla, specie dopo l'espulsione (somma di gialli) di Stulac. Partita tatticamente perfetta dei granata, con Cassano sempre punto di riferimento tra le linee e Pittarello a fare a sportellate in area. 15:29

67' Palermo che adesso prova a spingere tanto, ma continua a difettare di quella cattiveria agonistica (nonché lucidità) sottoporta per trovare la via del pari. Qui carambola in area granata, Segre ci mette tantissimo per calciare a rete o servire bene un compagno e l'occasione sfuma. 15:26

66' CAMBIO CITTA. Fuori Pandolfi, finora match-winner, al suo posto Tommy Maistrello. 15:24

64' Pronta la prima sostituzione per i padroni di casa. Mister Gorini vuole cambiare qualcosa, vediamo in che reparto...15:24

62' Ci prova Cassano! Grande palla di Vita, il quale lancia la profondità in area del compagno. Il numero 10 granata è molto defilato, ma non ci pensa poi troppo: destro secco di controbalzo e Pigliacelli deve impegnarsi per negargli la gioia del gol sul primo palo. 15:21

60' Mezz'ora più recupero al termine di questa sfida tra Cittadella e Palermo. I padroni di casa stanno provando a chiudere la gara, mentre i rosanero punteranno sulle forze fresche di Gomes e Di Mariano per ribaltare inerzia e punteggio provvisori. 15:19

57' ALTRA SOSTITUZIONE OSPITE. Fuori anche uno spento Insigne, al suo posto c'è ora Francesco Di Mariano. 15:17

57' CAMBIO PALERMO. Prima sostituzione per Lanna, il quale richiama Henderson in panchina per dare spazio a Claudio Gomes.15:16

56' Ancora un super Pittarello. Servizio in area per il numero 11 che, spalle alla porta, si gira, salta due avversari e prova la conclusione all'altezza del dischetto. La difesa del Palermo ne mura la conclusione con un po' di affanno, ma altra grande giocata di Pittarello. 15:15

54' PALO DI PITTARELLO. Ripartenza del Cittadella, con break di Carriero il quale poi allarga a destra per il compagno. Il numero 11 entra in area, si defila sul fondo e, forse in maniera non del tutto cercata, lascia partire un cross che si stampa sul primo palo, con palla che ritorna poi in campo. 15:15

52' Occasione Cittadella. Sugli sviluppi del calcio di punizione, deviazione aerea della difesa rosanero che favorisce il tocco di Negro da due passi, ma il difensore granata non riesce a impattare col pallone e a superare Pigliacelli. 15:11

51' Resta a terra Vita, brutto colpo subito sulla caviglia destra. Nulla di preoccupante comunque: intervento dello staff sanitario granata e per il numero 16 ci saranno altri minuti in campo. 15:10

50' ESPULSO STULAC. Episodio che può indirizzare totalmente questa gara. Secondo cartellino giallo per il numero 6 del Palermo, che entra in ritardo su Vita dopo aver controllato male palla sulla sua trequarti. 15:09

47' KASTRATI DICE NO! Subito chance del pari per il Palermo, con ripartenza tre contro due. Di Francesco si allarga e serve in verticale Brunori. Praticamente all'altezza del dischetto, il capitano rosanero calcia di prima intenzione col mancino a incrociare, ma si trova addosso il portiere del Cittadella, autore di una grande uscita bassa. 15:10

47' COMINCIA LA RIPRESA. Cittadella-Palermo 1-0. Si riparte al Tombolato, manovrano gli ospiti rosanero.15:04

Difficile prevedere cambi per il Citta, anche perché mister Gorini può essere soddisfatto del rendimento dell'11 granata. Discorso diverso per il Palermo di Lanna, squadra che sembra abbastanza scollegata tra il reparto mediano e quello offensivo nonostante il buon avvio di Segre e la crescita di Stulac (ammonito però). 14:52

Sfida che era cominciata con buoni ritmi e qualche potenziale occasione per il Palermo, con Brunori molto ispirato in avvio. Dopo la rete di Pandolfi, match che è invece completamente cambiato: tantissimi falli, gioco ultra-frammentato e ritmi bassissimi. Tanti errori in fase di costruzione per i rosanero, mentre i padroni di casa si stanno per ora accontentando del vantaggio. 14:51

45'+1' FINE 1° TEMPO. Cittadella-Palermo 1-0. Prima metà di gara con pochi squilli, anche se uno di essi è finora decisivo. Gol di Pandolfi al 26', dopo grande iniziativa personale di Pittarello. 14:49

45' Ci sarà soltanto un minuto di recupero in questo primo tempo tra Cittadella e Palermo. 14:48

42' Gioco che comincia a essere frammentato da un bel po' di falli e conseguenti proteste delle due squadre verso la direzione di gara. Il signor Massimi tiene però sotto controllo la sfida con auterovolezza e precisione quando chiamato a fischiare. 14:46

41' Cassano punto di riferimento nel gioco dei granata padroni di casa, grazie a una qualità nello stretto fuori dal comune. Bene anche la linea difensiva a quattro della squadra allenata da Gorini, che per ora ha concesso davvero poco al tridente offensivo del Palermo. 14:44

38' Tanti errori del Palermo in questa fase della gara. Lund sempre cercatissimo dai compagni, sta crescendo anche Stulac, sebbene gravato di un cartellino giallo. Cittadella che invece controlla ritmi e spazi, forte anche dell'1-0 siglato da Pandolfi al 26' di gioco. 14:42

35' Altro lancio lungo del Palermo per la profondità dei suoi attaccanti. Stavolta è Di Francesco a tagliare bene dietro due difensori granata, ma l'uscita di Kastrati è provvidenziale per negargli la possibilità di battere a rete appena dentro l'area. 14:38

34' Henderson vicino al pari. Ripartenza del Palermo, palla che spiove dalle parti del numero 53, che mette giù bene e calcia col destro a incrociare. Tiro un po' strozzato, Kastrati controlla e lascia uscire la conclusione avversaria. 14:37

32' Punizione di Vita, ma il destro del centrocampista granata si spegne sulla barriera rosanero. Oltre tre minuti per l'esecuzione di questo calcio di punizione: tanti i problemi incontrati dal direttore di gara, il signor Massimi, per far rispettare distanza dal pallone e posizionamento della barriera. 14:35

30' AMMONITO STULAC. Fallo del mediano rosanero praticamente al limite della sua area. Punizione interessante per i padroni di casa. 14:33

28' Quarto gol in Serie B per Pandolfi, alla presenza numero 35 nel campionato cadetto. Come nella gara d'andata, anche in questa di ritorno (almeno per ora) la punta classe 1998 sta risultando decisiva...14:32

26' GOL! CITTADELLA-Palermo 1-0! Rete di Luca Pandolfi. Grandissima azione personale di Pittarello, il quale si gira e scappa via a un avversario prima di mettere in mezzo praticamente dal fondo. Palla che attraversa tutta l'area piccola del Palermo e arriva a Pandolfi: stop preciso, conclusione di destro da due passi e 1-0 Citta.



25' Cassano serve orizzontalmente Carriero con una gran palla. Il numero 20 granata viene murato sul primo tentativo, ma la palla resta nella sua disponibilità. Altro destro dal limite, ma conclusione imprecisa e palla alta sopra la traversa. 14:27

24' 57% di possesso palla per gli ospiti di mister Lanna (ricordiamo che Corini è squalificato), ma pochissime occasioni degne di nota finora qui al Tombolato. Cittadella che adesso sta imbastendo buoni e prolungati possessi palla. 14:26

21' Segre debole dal limite. Il Palermo salta la prima linea del pressing granata e riparte con Henderson sulla destra. Palla dietro per Insigne, il quale trova in orizzontale Segre. Il numero 8 svirgola però il tentativo a botta sicura col destro: conclusione debole, facile la presa a terra di Kastrati. 14:24

20' La squadra di mister Gorini ha alzato tantissimo il suo pressing in fase di non possesso e sta costringendo il Palermo a tanti errori tecnici. Graves il rosanero meno brillante in questi primi 20 minuti di gara. 14:23

19' BORDATA DI CARRIERO. Il centrocampista del Cittadella ci prova con un destro secco dalla lunga distanza, impegnando Pigliacelli. Il portiere rosanero risponde però presente, deviando in angolo con un buon intervento alla sua destra.14:22

18' Brunori non punisce. Lancio ottimo per la profondità del capitano rosanero, il quale però non è perfetto con lo stop di mancino e vanifica così una potenziale occasione a tu per tu con Kastrati. 14:21

16' Cassano è letteralmente l'ombra di Stulac, non lasciando neanche un metro di spazio al mediano rosanero per proporsi verso i compagni. Qui ottima la chiusura in fallo laterale del giocatore granata. 14:19

14' Ci prova Pittarello in rovesciata. Il numero 11 cerca di dare spettacolo: palla spiovente al centro dell'area rosanero, lui si coordinare e cerca il gol in acrobazia col destro. Palla che sfila però oltre il palo alla destra della porta difesa da Pigliacelli. 14:17

12' Errore di Segre in fase di costruzione, Cassano recupera palla e fa ammattire due avversari sull'out di sinistra, prima di mettere in mezzo un bel cross. Ceccaroni fa però buona guardia in area e, di testa, concede soltanto calcio d'angolo. 14:15

10' Il Palermo ha approcciato decisamente meglio questa sfida del Tombolato. Segre già fattore tra le linee, Lund attivissimo sulla corsia di sinistra e Brunori particolarmente ispirato là davanti. Cittadella che per ora si affida a lanci lunghi poco efficaci. 14:13

8' Brunori sfiora l'eurogol! Ancora Segre attivissimo, ad allargare per Lund sulla sinistra. Il terzino crossa un bel pallone morbido, su cui si avventa il capitano rosanero: stop, preparazione e pallonetto delizioso da posizione defilata in area, con palla alta di pochissimo sopra la traversa di Kastrati. 14:12

6' Altro break rosanero. Brunori riceve sulla trequarti, accelera ed entra in area ma da posizione defilata. Il suo tiro-cross rasoterra non trova la deviazione di alcun compagno, ma ottimo lo spunto del numero nove del Palermo. 14:09

5' Ottima progressione di Segre, il quale si fa 50 metri palla al piede e poi apre sulla destra per Insigne. L'azione prosegue, con palla che arriva a Lund sull'altro lato, ma il terzino sinistro rosanero non riesce a sfondare nell'area dei padroni di casa. 14:08

3' OCCASIONE PALERMO! Lund scappa via sull'out di sinistra con un gran controllo a seguire, poi mette in mezzo un cross rasoterra che attraversa tutta l'area piccola del Citta. Di Francesco non arriva sul pallone in spaccata per una questione di centimetri. 14:06

2' Colpo d'occhio notevole della tifoseria palermitana qui al Tombolato: oltre 1.400 i supporter rosanero giunti nella provincia padovana. All'andata finì 1-0 per i granata, con gol decisivo di Pandolfi al 97'.14:05

INIZIA Cittadella-Palermo. Fischio del direttore di gara, il signor Massimi, e allora si parte qui al Tombolato. Meteo sereno, temperatura di 6° e leggera brezza. Calcio d'inizio battuto dal Citta. Completo granata per i padroni di casa, look invece total-white per il Palermo.14:02

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Tombolato. A dirigere questo Cittadella-Palermo sarà Luca Massimi (sezione di Termoli), coadiuvato da Antonio Severino (Campobasso) e Francesco Luciani (Milano). IV Ufficiale Andrea Calzavara (Varese), VAR Lorenzo Maggioni (Lecco) e AVAR Oreste Muto (Torre Annunziata).13:40

Con Marconi squalificato, una sola novità nell’11 titolare del Palermo di Corini (anche se oggi in panchina ci sarà Lanna): si tratta di Stulac al posto di Gomes per giocare in mezzo in un centrocampo a tre formato anche da Henderson e Segre. Confermatissimo il tridente offensivo, con capitan Brunori alla ricerca dell’ottavo centro stagionale in questa Serie B.13:40

Rispetto all’ultimo impegno di campionato, pareggiato 0-0 ad Ascoli, mister Gorini non cambia modulo ma lancia Cassano (al posto di Tessiore) a supporto del tandem d’attacco, formato stavolta dal confermato Pittarello e da Pandolfi. Difesa a quattro confermatissima, con Carissoni e Salvi terzini, in porta sempre Kastrati.13:40

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo risponde con un 4-3-3 in cui figurano: Pigliacelli - Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund - Segre, Stulac, Henderson - Insigne, Brunori, Di Francesco. All. Lanna. A disposizione: Kanuric, Nespola - Aurelio, Buttaro, Lucioni, Mateju - Gomes, Valente, Vasic - Di Mariano, Mancuso, Soleri.13:31

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella si schiera con un 4-3-1-2 formato da: Kastrati - Salvi, Pavan, Negro, Carissoni - Vita, Branca, Carriero - Cassano - Pittarello, Pandolfi. All. Gorini. A disposizione: Maniero - Angeli, Frare, Giraudo, Rizza - Danzi, Kornvig, Mastrantonio, Tessiore - Baldini, Magrassi, Maistrello.13:30

Il Palermo è invece reduce da quattro risultati utili di fila, incluso il successo (3-2) contro la Cremonese nell’ultimo turno. La squadra rosanero vanta peraltro un ottimo rendimento esterno, poiché in trasferta ha perso soltanto una delle nove sfide già disputate (a fronte di quattro vittorie e altrettanti pareggi).13:29

Il Cittadella è una delle squadre più in forma del campionato cadetto: non perde infatti da quasi tre mesi (1-2 contro la Cremonese il 27 ottobre scorso) e vanta una striscia aperta di otto risultati utili consecutivi (sei vittorie, due pari). I granata occupano attualmente il quinto posto in classifica con 33 punti, 25 gol fatti e 20 subiti.13:29

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cittadella e Palermo, gara valida per la Giornata 20 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella.13:28